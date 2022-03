Video: „Hüten Sie sich vor Ihrem angeblichen“, warnt Elianis Garrido an Nicolás Arrieta

Über seine sozialen Netzwerke war Nicolás Arrieta dafür verantwortlich, Influencer bei anderen Gelegenheiten abzulehnen als durch die Wettbewerbe, die sie über Instagram organisieren, bei denen sie Millionärspreise anbieten. Das jüngste Opfer seiner Angriffe war Yeferson Cossio, mit dem er einen starken Streit hatte, nachdem er ihn beschuldigt hatte, im Namen einer von ihm beworbenen Glücksspielseite ein Betrüger zu sein.

Der Mann aus Bogota teilte jedoch über seine sozialen Netzwerke ein Mem, in dem er diese Art von Aktivität verspottet, die verschiedene Influencer ausführen, um ihre Follower zu erhöhen und die Nutzer der verschiedenen von ihnen beworbenen Marken zu erhöhen, in die er ein Bild des Moderators Elianis Garrido aufgenommen hat.

Der Influencer teilte das Bild auf seinem Instagram-Account mit den Fotos anderer Inhaltsgeneratoren, die sie von Betrügern abwiesen. Von Instagram genommen @nicolasarrieta

„Sag Haie, hahaha sie respektieren Hiejup nicht... hahaha“, schrieb der YouTuber neben das Bild, auf dem auch die Gesichter von Yina Calderón, Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri und La Liendra zu sehen sind.

Als Reaktion auf das Bild teilte Elianis Garrido eine Nachricht auf Nicolás Arrietas Instagram-Account mit, in der er unverblümt darauf hinwies, dass Vermutungen, wenn sie mit Beleidigungen behaftet sind, auch ein Verbrechen darstellen, und sein Image verteidigte und behauptete, sie führe in ihren sozialen Netzwerken keinerlei Gewinnspiele durch.

„Ich mache keine Wettbewerbe... Ich kaufe keine Follower und bezahle nicht für falsche Zuneigung. Und ich habe NIEMALS ein „Geschenk“ oder „Preis“ als Gegenleistung für nichts in meinen Netzwerken versprochen. Meine Inhalte und Follower sind aufgrund meines Inhalts und meiner Karriere organisch. Ich verkaufe weder „Shows“ noch lebe ich „Jagd“ -Kontroversen mit irgendeinem Influencer „, sagte der Moderator von „Lo Sé Todo“.

Die ehemalige Protagonistin des Romans sagte der YouTuberin, dass sie, wenn sie irgendeine Art von Beschwerde oder Kommentar gegen sie habe, direkt kontaktiert werden kann, da sie bereit sei, ihr über ihren Anwalt zu antworten, ohne ihr Image durch Annahmen zu schädigen, die auf nichts Legalem beruhen.

„... Bevor ich mein Gesicht in einem Beitrag verwende, um Inhalte zu generieren und Statistiken und Interaktionen hochzuladen. Umarmungen und gerne ist mein Handy für Sie da „, so der Moderator abschließend.

Nicolás Arrieta antwortete sofort auf den Kommentar der Barranquillera, in dem er ihm erzählte, dass er nicht verstehe, warum sein Foto im Mem auftauchte und dass sein Gesicht möglicherweise aufgrund des Inhalts auftauchte, über den er in seinem Programm spricht, und endete mit einem ironischen Satz, in dem er darauf hinwies: „Ich habe es nicht getan. Ich weiß sogar, dass du es warst, ich habe mich nicht an dich erinnert“.

Elianis Garrido antwortete auf Nicolás Arrietas Beitrag, in dem er darauf hinweist, dass sie auch eine Betrügerin bei Social-Media-Wettbewerben ist. Von Instagram genommen @rechismes

Darüber hinaus betonte der Inhaltsgenerator Garrido in einem Video in ihren „InstaStories“, dass sie zu keinem Zeitpunkt versucht, ihre Interaktionen mit der Veröffentlichung eines Memes hochzuladen, und dass sie möglicherweise nicht weiß, wie diese Bilder in sozialen Netzwerken funktionieren.

„Ich möchte mich öffentlich bei Elianis Garrido entschuldigen, weil sie angeblich nicht versteht, wie ein Mem funktioniert und dass ich mit einem Mem berühmt werde, das jemand in meinem Profil gepostet hat“, sagte der Bogotá.

Schließlich endete die Diskussion mit der Veröffentlichung eines Bildes der Moderatorin mit einer Nachricht, in der sie versichert, dass in ihrem Profil keine unnötigen Diskussionen verfolgt werden: „Wir arbeiten, teilen Gesundheit, Wohlbefinden und Freude... und genießen die Abrechnung ohne Rauchen. Bemühen Sie sich, seien Sie mutig, also senden Sie das Wort.“

