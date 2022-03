Die Herausforderung für Paare in „MasterChef Celebrity“ erwies sich als Test, um sich vor der schwarzen Schürze zu retten

Wie immer waren bei „MasterChef Celebrity“ Überraschungen an der Tagesordnung. Am Donnerstagabend fand eine kreative Herausforderung statt, und um sie zu beginnen, erhielten die Prominenten mit allen Ehren Aida Morales, die für ihre Vorbereitung im Mystery-Box-Test als „Die Königin von Chunchullo“ ausgewählt wurde und Carlos und Estiwar G, die großen Favoriten, um den ersten Pin der Immunität des Woche.

Da Aida bereits auf dem Balkon war, war sie für die Auswahl der Paare verantwortlich, die ihre besten Gerichte zeigen sollten: Natalia blieb bei Maria T; Christina bei Isabella; Tatán bei Tostao; Manuela neben Aco; Carolina bei Estiwar G; Pamela und Ramiro; Chicho und Carlos und Corozo war bei Aida Bossa. Jeder hatte 60 Minuten Zeit, um Gerichte mit nur einer Bedingung zuzubereiten: dass sie nur im Ofen zubereitet wurden.

Also Dinge, Die Prominenten fingen an zu kochen. In der Runde der Küchen fanden die Köche einige merkwürdige Dinge; einer von ihnen wurde von Jorge Rausch entdeckt, als er an Manuela und Aco Pérez vorbeikam: Beide bereiteten ein „Hühnchen a la Salt“ zu. Laut der Schauspielerin stammt das Gericht ursprünglich aus Argentinien, und obwohl der Koch Zweifel hatte, gab er später ein Zeichen der Zustimmung.

Auf der anderen Seite konzentrierten sich die Kameras auf einen Kontrast mit Chicho und Carlos, die zuversichtlich waren; und Carolina und Estiwar G, beide machten sich Sorgen um Kartoffelpüree. Der Influencer wies seiner Partnerin auf das Risiko hin, dies im Mixer zu tun, aber sie war zuversichtlich und benutzte es, um die Knolle zu zerkleinern.

Carolina Gómez und Estiwar G bei der kreativen Herausforderung von „MasterChef Celebrity“ FOTO: Canal RCN live

Außerdem verbrannte sich Nicolás de Zubiría beim Umgang mit einem der Behälter, in denen Aida und Corozo ihr Gericht mit Hühnchen kochten; und während die Schauspielerin offensichtliche Besorgnis zeigte, brach der Troubadour laut aus.

Nach Ablauf der Zeit überraschte Claudia Bahamón die Teilnehmer erneut, als sie verkündete, dass diese Herausforderung nicht die Gewinner, sondern die schlechtesten Gerichte mit schwarzen Schürzen belohnte. Unmittelbar machten mehrere der Entscheidung Vorwürfe, und der Moderator sagte, dass ihnen zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt worden sei, dass es sich bei der Auszeichnung um Immunitätsnadeln handele. So wuchs die Angst in Tostao und Tatán Mejia, den ersten, die zum Rednerpult wechselten, immer mehr.

Beide präsentierten einen Chicharrón „Bonsai“ aus Schweinefleisch mit dem Titel „Wir wollen einen Teller“. Obwohl Nicolás ihn mit Lob erfüllte, empfahl er dem Motorradfahrer, „mehr Risiken einzugehen“, da er bereits eine ähnliche Vorbereitung von ihm gesehen hatte. Die nächsten, die bewertet wurden, waren Estiwar G und Carolina, und obwohl der „Estiwar Pie“ gut schmeckte, spürte der Koch von Cartagena die Stärke der Kartoffel, und sowohl er als auch Rausch waren enttäuscht, als die Schauspielerin gestand, dass das Püree im Mixer hergestellt worden war.

Der scherzhafte Moment kam mit freundlicher Genehmigung des Influencers, der mit seiner Partnerin vor Claudia Bahamón flirtete, zu der er in früheren Kapiteln mehrere Gesten gemacht hatte. Unter den Köchen und den anderen Teilnehmern mangelte es nicht an Lachen.

Von nun an erhielten die anderen Paare keine guten Kommentare zu ihren Gerichten, und einer der Gründe war, dass die überwiegende Mehrheit wenig Salz hatte. In dieser Hinsicht wurden vier Paare mit der schwarzen Schürze verurteilt: Ramiro und Pamela; María T und Natalia; Manuela und Aco sowie das Duo Chicho-Carlos.

Schließlich, bei der Herausforderung an diesem Freitag, werden die besten Gerichte mit Immunitäts-Pins ausgezeichnet.

