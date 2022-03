Portugal: Otávios 1:0 -Tor gegen die Türkei für den Wiederholungskampf für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar

Portugal gewann im Estadio do Dragao mit 1:0 gegen die Türkei für die letzte Chance, die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu erreichen. Dies mit einem Tor des Mittelfeldspielers Otávio, der im gegnerischen Bereich auftrat, um den Rebound auf dem Stock zu nutzen. Totaler Wahnsinn.

PORTUGAL GEGEN TÜRKEI FÜR KATAR 2022 - REPESCA

Cristiano Ronaldo will nicht aus der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgelassen werden Und obwohl er in der Gruppenphase nicht konnte, geht er in der Wiederholung alles daran, wo er 2 Spiele gewinnen muss, um die Qualifikation zu erreichen. Er muss zuerst die Türkei als Einheimischer übertreffen.

Außerhalb der Champions League wird CR7 alles tun, um keine weitere wichtige internationale Meisterschaft zu verpassen. Mit 37 Jahren versucht der Stürmer, anhand von Toren und Spielen weiterhin Geschichte zu schreiben. Wenn er heute eliminiert wird, ist das ein schwerer Schlag für seine Gegenwart.

Portugal hat neben Cristiano Ronaldo eine großartige Mannschaft. Sie haben unter anderem Joao Felix, Bruno Fernandes, Danilo Pereira und Diogo Jota. Aus diesem Grund ist er in der vorherigen ein Kandidat gegen seinen diensthabenden Rivalen. Und er wird die massive Unterstützung seiner Fans haben.

Aber der Türkei sollte nicht vertraut werden, die zwar keine herausragenden Zahlen hat, aber in Europa schwer zu knacken ist. Er könnte den Tisch treffen, wenn er das „Luso“ -Team auf dem Spielfeld verlässt. Bei dieser Art von Begegnung kann alles passieren.