Paola Ochoa wird des Rassismus gegen Francia Márquez beschuldigt

Am Morgen des 24. März löste eine neue Kontroverse die Journalistin Paola Ochoa aus, nachdem sie eine rassistische Bemerkung gegen Francia Márquez abgegeben hatte, die Gustavo Petros Vizepräsidentschaftsformel für den Historischen Pakt ist.

Während er im Blu Radio darüber sprach, wer die Vizepräsidentschaftsformel von Federico Gutiérrez sein wird, sagte Ochoa, dass der ehemalige Bürgermeister von Medellín einen Mann wählen werde, da jedes weibliche Profil im Vergleich zu Francia Márquez, einer Frau afrikanischer Abstammung mit bescheidener Herkunft, „sehr Stratum sechs“ sein würde.

„Er wird einen Mann nennen müssen, denn wenn er eine Frau bekommt, wird er im Vergleich zu Frankreich sehr süß, sehr nett, sehr Schicht sechs aussehen“, sagte Ochoa herablassend.

Unter dem Lachen von Néstor Humberto Martínez und anderen Diskussionsteilnehmern stellte Felipe Zuleta Ochoas Vergleich in Frage.

Es sei daran erinnert, dass die Journalistin durch Rodolfo Hernández' Kampagne als ihre Vizepräsidentschaftsformel angenähert wurde, aber die Kontroversen, in die sie eingetaucht war und die am Ende dieses Artikels stehen, zwangen sie, sich aus dem Streben zurückzuziehen.

Paola Ochoa antwortete nur, indem sie den Triller retweetete und sagte: „Vielleicht werde ich nicht für Petro stimmen, aber ich liebe Francia Márquez.“ Diese Aussagen waren in sozialen Netzwerken nicht gut, da Hunderte von Kommentaren auf Twitter viral wurden und Paola Ochoa beschuldigten, rassistisch zu sein:

Rassist Ochoa

Rassist Ochoa

Rassist Ochoa

Die Journalistin wurde berühmt für eine Reihe von Polemiken im Radio und in ihren Kolumnen. Einer von ihnen war, als er die nationale Regierung bat, älteren Menschen keinen Vorrang bei der Impfung einzuräumen, und sagte: „Ist es sinnvoll, den Impfstoff zuerst unter denen zu verabreichen, die am wahrscheinlichsten sterben werden?“

Der ebenfalls Radio-Panelteilnehmer stellte weiterhin die Priorisierung älterer Erwachsener in Frage und sagte, dass junge Menschen und Jugendliche, die „ein ganzes Leben vor sich haben“, nicht zuerst geimpft werden sollten, und sagte, dass diese Idee aus einem Vorschlag von The Boston Globe stammt, einer der wichtigsten Zeitungen in die Vereinigten Staaten, die einen Artikel mit dem Titel „Impfstoff die jüngsten“ verfassten, in dem er die Ziele dieser Initiative darlegt: Maximierung der Effizienz des Impfstoffs und Minimierung von Infektionen.

Wie Ochoa in seinem Text erklärte, wäre die Idee, die „Millennials“, die zwischen 1980 und 1993 geboren wurden, und die Generation Z, die von 93 bis 2000 reichen, in der ersten Reihe zu haben, „die beiden großen Gruppen asymptomatischer Patienten und diejenigen, die am meisten für die Ausbreitung des Virus auf der ganzen Welt verantwortlich sind“. Darüber hinaus sagte er, dass Impftage in Schulen, Universitäten, Kreuzgängen und Campus durchgeführt werden könnten, was die Kosten und Hindernisse im ganzen Land vereinfachen und billiger machen würde.

„Dies würde den 'Covid-Partys' und heimlichen Rumbas ein Ende setzen, während dem Nachtleben - Bars, Discos, Kinos, Theatern und Restaurants - eine neue Atmosphäre verliehen würde „und schlägt vor, dass diese Räume ihre Routinen ändern, um junge Menschen aufzunehmen, die den Impfstoff bereits haben Die Regierung hat nicht von einer Möglichkeit der Diskriminierung aufgrund dessen gesprochen, wer den Impfstoff hat oder nicht.

Im Juni 2021 gab Ochoa bekannt, dass in einigen Gebieten angenommen wird, dass die Verabreichung von Muttermilch für ein oder zwei Jahre aus unterentwickelten Ländern stammt. Im Gespräch mit dem Sender verteidigte der Journalist Milch im Glas und versicherte, dass es keine einzige Wahrheit gibt und dass der Vorteil von Muttermilch darin besteht, dass „sie sehr sparsam ist“.

Ich habe vier Kinder, drei wurden hier geboren und eines wurde dort geboren (USA). Derjenige, der dort geboren wurde, sagte uns dem Kinderarzt, dass wir ihm nach drei Monaten Milchpulver geben sollten, da diese Milch super angereichert ist, sie haben viele Aminosäuren, Mineralien, Vitamine und genau das was er tut ist, dass Kinder sich viel schneller entwickeln können.

Eine der größten und wirkungsvollsten Kontroversen ereignete sich jedoch während des Nationalstreiks 2021, als Ochoa einen der wichtigsten Führer von Buenaventura, Leonard Renteria, fragte, ob er nicht glaube, dass das Blockieren der Brücke, über die 60% der Waren eintraten, einen irreparablen Schaden für das Land darstellte. Diese Position brachte ihm eine wütende Antwort des jungen Künstlers ein, der zu ihm sagte: „Irreparabel für wen, Journalist? (...) Das einzige, was Sie interessiert, nach dem, was ich gerade gehört habe, ist, dass die Waren kommen und gehen. Aber wer denkt an Schwarze und Schwarze, die Ureinwohner, die Mestizen, die hier sind und so arbeiten, dass Sie allen Komfort in Ihren Häusern haben? Wer denkt darüber nach? Also müssen wir auf Kosten von irgendetwas arbeiten?“

LESEN SIE WEITER: