Juan Pablo Medina posierte zum ersten Mal mit seiner Prothese: „Ich lerne neu“

Nach 8 Monaten, seit eines seiner Beine aufgrund von gesundheitlichen Komplikationen infolge eines Herzinfarkts amputiert wurde, posierte Juan Pablo Medina zum ersten Mal mit seiner Prothese. Der Schauspieler hat den Genesungsprozess geleitet und ihm für die bedingungslose Unterstützung gedankt, die er von seinen Lieben erhalten hat.

Es war Mitte 2021, als das Showbusiness erschütterte, nachdem er von dem Gesundheitszustand des angesehenen Schauspielers erfahren hatte, der sich in Projekten wie Soy tu fan, La casa de las flores, Papa gesucht, Guadalupe Reyes, Der Club der Idealisten, Liebe meiner Lieben, Dreißig, Single und fantastisch, unter vielen anderen.

Seit dieser Zeit waren sowohl der Dolmetscher als auch seine Verwandten aus der Situation herausgehalten und nur einige Details wie die Amputation seines Gliedes aufgrund einer Thrombose gingen über. Nach Monaten der Genesung gab Medina ein Interview für das GQ-Magazin, in dem sie ihr Herz öffnete, um über ihre Genesungserfahrung zu berichten.

Cover des Magazins GQ Mexico, das der Schauspieler auf seinem Instagram-Account aufgenommen hat. (Bildschirmfoto: Juan: Pablomedina/Instagram)

Zunächst teilte Juan Pablo Medina mit, dass seine Rehabilitation begann, seit er die schwierige Entscheidung getroffen hatte, ein Bein zu verlieren, um sein Leben zu retten, da er, sobald er das medizinische Personal benachrichtigte, Kontakt zu einem Psychiater hatte, der ihm durch die Situation half und das wäre den Gesprächen zu verdanken gewesen dass er behauptete, er könne die Amputation aus einer anderen Perspektive betrachten.

„Wir haben vor der medizinischen Intervention über die Entscheidung gesprochen, und das hat den Unterschied gemacht. Es ist notwendig, es zu verstehen und dass Spezialisten Sie unterstützen. Es ist eine schreckliche Sache, aber ich konnte mich auf diese Hilfe verlassen. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Therapie gemacht und jetzt bin ich entschlossen, sie nicht umsonst aufzugeben „, sagte er für dieses Medium.

Nach dem chirurgischen Eingriff entwickelte Medina eine Schlaflosigkeit, die sich allmählich mit der medizinischen Behandlung auflöste. Der nächste Schritt bestand darin, eine für seine Bedürfnisse geeignete Prothese zu finden, und dafür hatte er die Hilfe seiner Freundin Paulina Davila und seiner Kommunikations-Agent. Die Situation machte ihm Sorgen, weil er nicht wusste, wie sein Leben mit diesem neuen Support-Tool aussehen würde.

Vor ein paar Tagen teilte sie sich während der Hochzeit von Marimar Vega mit ihren Freunden und Kollegen. (Foto: Instagram/ @matimarvega)

„Als sie mir sagten, dass ich amputiert werden würde, fiel mir als Erstes ein, dass mein Leben, als ich es trug, vorbei war. Dann fragen Sie sich, was Sie tun werden und wie die Änderung aussehen wird. Was ich wollte, war einfach zu leben und von dort aus begann ich positiv zu denken „, sagte er.

Schließlich gestand der Schauspieler, dass der Anpassungs- und Rehabilitationsprozess langsamer war als erwartet, aber er ist zuversichtlich, dass er mit Hingabe und Geduld seine persönlichen und beruflichen Pläne wieder aufnehmen kann. Er räumte auch ein, dass er in den letzten Monaten Höhen und Tiefen durchgemacht hat, aber dank der Unterstützung seiner Lieben und einer Person, die eine ähnliche Situation durchgemacht hat, hat er Fortschritte gemacht.

„Im Moment läuft meine Erholung sehr gut. Ich dachte, dass ich in Chinga mit der Prothese gehen würde, aber das tue ich nicht. Ich lerne neu „, fügte er hinzu.

Der Schauspieler posierte mit einigen seiner engsten Freunde (Foto: temporäre Instagram-Geschichten/ @paulinada_)

Juan Pablo Medina lud seine Instagram-Follower ein, seine Lebenserfahrung mit einem Beitrag zu lesen, in dem er das Cover aufnahm, das er für das Zeitschrift. Auf dem Bild von Ram Martínez ist er mit seinem Haustier im Gras liegend und mit seiner Prothese zu sehen. Was am meisten auffiel, war sein strahlendes Lächeln.

„Ich freue mich, diese Episode in meinem Leben mit dir zu teilen. Ich bin Ihnen allen sehr dankbar für Ihre Unterstützung und gute Stimmung. Hier erzähle ich Ihnen ein wenig darüber, wie dieser Prozess war. Von nun an gehen wir mit allem klar, dass ja!!“ „, schrieb er.

Schamlos war das Kommentarfeld voller Schmeichelei, Liebesbotschaften und guten Wünschen für seine schnelle Genesung. Zu den Reaktionen gehörten unter anderem María León, Andrea Legarreta, Sandra Echeverria, Camila Sodi, Aislinn Derbez und Erick Elias.

