4.5 Erdbeben in Chocó erschütterte Ostkolumbien

Gegen 8:34 Uhr nachts überraschte ein flaches, flaches Zittern der Stärke 4,5 die Einwohner von Chocó, der Kaffeeregion und des Tals. Das Erdbeben entstand in der Gemeinde Novita, laut dem Colombian Geological Survey.

Dem Bericht zufolge entstand das Zittern in der zentral-westlichen Gemeinde Chocoano, etwa 81 Kilometer tief und mit einer wahrgenommenen Größe, dh dem Gefühl der Menschen, die die Bewegung fühlten, von 5.

Die Städte, die dem Epizentrum am nächsten waren und in denen die Bewegung am stärksten zu spüren war, waren Rio Iró, Santa Rita, die etwa 21 km von der Gemeinde Novita und Medio San Juan in Andagoya entfernt liegen, die 25 km entfernt sind.

Das SGC erhielt 305 Berichte über das Gefühl des Zitterns in mehreren Abteilungen: Valle Del Cauca (92), Antioquia (61), Risaralda (56), Quindio (49), Caldas (27), Chocó (15), Bogotá DC (3), Cauca (1), Cundinamarca (1), Santander (1), Tolima .

Das Geological Survey erhielt insgesamt Berichte von 76 besiedelten Zentren, darunter mehrere Hauptstädte, die es als sehr weich empfanden, mit Ausnahme von Medellin, aber auch aus Manizales, Pereira, Armenien, Risaralda und Quibdo; sowie in Palmira.

Social-Media-Nutzer berichteten, dass sie es aus mehreren Gemeinden gespürt hatten, und waren sich einig, dass die Bewegung, obwohl sie schnell war, in den meisten Fällen stark war, selbst in einigen Städten, die sich in beträchtlicher Entfernung vom Epizentrum befinden, wie Envigado.

Obwohl Benutzer berichtet haben, in letzter Zeit mehrere Erdbeben erlebt zu haben, ist die Tatsache, dass laut dem jüngsten historischen Bericht des Geological Survey in den meisten Fällen Fälle von geringer Stärke und nur wenige oberflächlich waren. Tatsächlich gab es früher in Bojayá eine Bewegung von 2,5, die von der Mehrheit der Bevölkerung nicht wahrgenommen wurde.

Nach dem Bericht der Behörden schalteten die Abteilung für Risiko- und Katastrophenmanagement und die kommunalen Hilfsorganisationen die Warnung ein und aktivierten die Pflegesysteme, um zu überprüfen, ob das Phänomen keine Infrastrukturschäden an Häusern oder Opfern verursachte. Es gab zwar keine Berichte über Notfälle.

Das jüngste Ereignis ereignete sich am vergangenen Montag, dem 7. März, mit einem oberflächlichen Ereignis im traditionellen Erdbeben-Epizentrum von Los Santos in Norte de Santander, das gegen 1:34 Uhr nachmittags von mehreren Städten wahrgenommen wurde.

Der kolumbianische Geologische Dienst verzeichnete zu dieser Zeit ein Erdbeben der Stärke 5, das von den Bewohnern von 87 Gemeinden in Santander zu spüren war, die die Bewegung meldeten und eine Untersuchung begannen, um festzustellen, ob strukturelle Schäden vorlagen.

Laut SGC betrug die Tiefe des Erdbebens 154 km und in anderen Städten wie Antioquia, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Norte de Santander, Bolivar, Casanare, Cesar und Quindio war es auch zu spüren.

Laut Seismographen, die in der Chicamocha-Schlucht installiert wurden, werden in der Gemeinde Los Santos täglich zwischen 12 und 20 Schocks registriert, was dieses Gebiet Kolumbiens zu einer der seismischsten Aktivitäten macht.

Wenn Sie sich in einer erdbebensicheren Struktur befinden, befinden Sie sich in der Nähe von Säulen, unter einem Schreibtisch oder in Bereichen, die als sicher gekennzeichnet sind, immer fern von Glas oder herunterfallenden Gegenständen.

Wenn es sich um ein informelles Gebäude handelt, versuchen Sie, sofort zu verlassen, und überwachen Sie während Ihrer Evakuierung Ihre Umgebung, um Gefahren zu erkennen.

- Nicht unter die Türrahmen stellen, da dies kein sicherer Ort ist. Der Rahmen hilft dabei, die Energie des Erdbebens abzuleiten, damit es brechen und zusammenbrechen kann.

- Wenn Sie zu Hause sind und nur wenn möglich, öffnen Sie die Eingangstür und die Räume, da sie Sie und Ihre Familie abschließen und eingesperrt lassen könnten.

- Wenn Sie sich an einem öffentlichen Ort wie einem Theater oder Kino befinden, bleiben Sie auf Ihrem Stuhl, schützen Sie Ihren Kopf mit den Armen und warten Sie, bis das Erdbeben endet, und evakuieren Sie dann.

