Wird es Putins geheimnisvolle Superyacht in den Werften Italiens sein?

Die luxuriöse Superyacht „Scheherazade“, die sich in den Werften vor der italienischen Küste der Toskana befindet, ist geheimnisvoll, da sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehören könnte.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine Ende Februar wurden in Europa mehrere Yachten russischer Magnaten beschlagnahmt, aber die Beschlagnahme der „Shererazade“ wäre zweifellos ein spektakulärer Schlag, wenn festgestellt würde, dass sie dem russischen Führer gehört.

Die 140 Meter lange Yacht im Wert von 700 Millionen US-Dollar befindet sich auf einem Trockendock in der Nähe von Massa, einem luxuriösen Badeort in der magischen Toskana, nur wenige Kilometer von den berühmten Marmorsteinbrüchen von Carrara und Forte dei Marmi entfernt, einem der beliebtesten Ziele russischer Milliardäre.

Es wurde mehrere Monate lang auf der Werft der Italian Sea Group gewartet und es ist fast unmöglich, sich dem Boot zu nähern, und es werden keine Bewegungen an Bord festgestellt, sagte ein Journalist von AFPTV am Mittwoch.

Für Cesare Cucurnia, einen 83-jährigen Rentner, weckt seine Anwesenheit Neugier. „Wir wissen nicht wer der Besitzer ist. Er ist sicherlich kein armer Mensch. Es ist wahrscheinlich Putin „, sagt er, während er die Promenade entlang geht.

Die italienische Finanzpolizei leitete eine Untersuchung ein, um zu klären, ob die Yacht einem russischen Geschäftsmann oder sogar Präsident Putin selbst gehört, dessen Schlussfolgerungen in den kommenden Tagen bekannt sein werden, teilte eine dem Fall nahe stehende Quelle gegenüber AFP mit.

„Wir befinden uns in der Vertiefungsphase, im Allgemeinen in der kompliziertesten. Wir haben das Protokoll studiert. Es ist nicht immer einfach, das „Eigentum“ eines Bootes zuzuordnen, zumal sie in vielen Fällen auf den Namen von Frontmännern lauten, was es schwierig macht, den tatsächlichen Besitzer oder Begünstigten zu identifizieren, erklärte dieselbe Quelle.

Die im Jahr 2020 auf den deutschen Werften Lürssen hergestellte Yacht verfügt über zwei Plattformen für Hubschrauber, ein Schwimmbad, ein Kino und eine Anti-Drohnen-Batterie, so die Administratoren der SuperyachtFan-Seite, die sich als auf Ermittlungen spezialisierte Journalisten präsentieren.

Laut der Presse gehört die „Scheherazade“, die die Flagge der Kaimaninseln trägt, zu einem auf den Marshallinseln registrierten Unternehmen. Sein Kapitän ist Brite, aber der Rest der Besatzung war Russe, wie das Team des inhaftierten russischen Dissidenten Alexei Navalny in einem am Montag auf YouTube veröffentlichten Video enthüllte, in dem sie Wladimir Putin das Eigentum an der Megayacht zuschreiben.

Ihnen zufolge gehören mehrere Besatzungsmitglieder dem BFS an, der für den Schutz wichtiger russischer Persönlichkeiten zuständig ist.

Für die New York Times verfügen die US-Behörden über Material, das den russischen Präsidenten mit dem luxuriösen Schiff verbindet, das 2020 und 2021 zwei Reisen in die Küstenstadt Sotschi am Ufer des Schwarzen Meeres unternahm.

Die Firma The Italian Sea Group versicherte, dass dies alles falsch ist. „Das Eigentum an 'Scheherazade' kann nicht dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugeschrieben werden“, reagierte er in einer Erklärung unter Berufung auf „die in seinem Besitz befindlichen Unterlagen und die Ergebnisse der von den zuständigen Behörden durchgeführten Kontrollen“.

- Wechsel der Besatzung -

Der von der New York Times interviewte Kapitän der „Scheherazade“ behauptete, er habe den russischen Präsidenten nie an Bord gesehen, obwohl er sich weigerte, den Namen des Eigentümers preiszugeben, weil er vertraglich verpflichtet sei, die Reserve aufrechtzuerhalten.

Durch Zufall oder in einem verzweifelten Manöver wurde in den letzten Tagen die gesamte Besatzung ersetzt.

„Die Besatzung bestand ausschließlich aus Russen. Und plötzlich wurde die gesamte Besatzung durch britische Staatsangehörige ersetzt „, sagte Paolo Gozzani, Generalsekretär des CGIL Gewerkschaftsbundes in Massa, gegenüber AFP.

In einer Rede vor dem italienischen Parlament am Dienstag forderte der ukrainische Präsident Volodymir Zelensky Italien auf, weitere Sanktionen gegen russische Milliardäre zu ergreifen, die ihren Urlaub in Italien verbringen.

„Wir müssen ihre Grundstücke, ihre Konten, ihre Yachten vom Schiff 'Scheherezade' bis zum kleinsten einfrieren. Wir müssen das Vermögen all derer einfrieren, die in Russland Entscheidungen treffen können „, rief er.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat Italien dank der von der Europäischen Union beschlossenen Sanktionen mehr als 800 Millionen Euro (fast 900 Millionen US-Dollar) an Vermögenswerten von Oligarchen beschlagnahmt.

Unter ihnen ist die 530 Millionen Euro (580 Millionen US-Dollar) Yacht „Sailing Yacht A“ des milliardären Kohle- und Düngemittel-Tycoons Andrei Melnichenko.

Italien beschlagnahmte auch die 65-Millionen-Euro-Yacht „Lady M Yacht“ von Alexei Mordashov, die Wladimir Putin nahe steht.

