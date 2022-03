Weniger als 60% der Unternehmen in Kolumbien haben geschlechtsspezifische Richtlinien

Eine der schwerwiegendsten Folgen von COVID-19 war der Verlust von Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt. Allein in Lateinamerika gingen am kritischsten Punkt der Pandemie nach Angaben des COVID-19 Labour Observatory der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) mehr als 30 Millionen Arbeitsplätze verloren.

Im lokalen Kontext bestätigen Zahlen, dass 1,5 Millionen Frauen aufgrund des Gesundheitsnotfalls arbeitslos waren, so die kolumbianische Frauenbeobachtungsstelle.

Die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit waren jedoch nicht für alle gleich. Junge Menschen, Arbeitnehmer mit weniger Schuljahren, informelle Arbeitnehmer und insbesondere Frauen waren am stärksten von der Arbeitskrise betroffen.

In der Region liegt die Rate des Verlusts von Arbeitsplätzen bei Frauen bei 6 Prozent, während die der Männer bei 3 Prozent liegt. Und obwohl Frauen in der Zeit vor der Pandemie nur 42% der Erwerbsbevölkerung ausmachten, machen sie heute 58,5% des Arbeitsplatzverlusts aus und brauchen länger, um Arbeitsplätze wiederzugewinnen.

Aber wenn es in Lateinamerika regnet, entkommt es nicht durch Kolumbien. Im Land zeigen Indikatoren des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP), dass von zehn Männern, die nach dem Verlust in der Pandemie wieder zur Beschäftigung zurückkehrten, nur eine Frau die Arbeit reaktivieren konnte.

Tatsächlich liegt die Differenz zwischen ihrer Arbeitslosenquote im Verhältnis zu ihnen derzeit bei 8,2 Prozentpunkten, während sie 2021 nach Angaben der National Administrative Administrative Administrative Department of Statistics (DANE) bei 6,2 lag.

Andere Zahlen deuten darauf hin, dass Kolumbien als das Land mit der höchsten Arbeitslosigkeit in Lateinamerika an zweiter Stelle stand, wobei Frauen am stärksten betroffen sind: 39%. Heute bestätigt Dane, dass die Frauenarbeitslosigkeit bei 19,4% liegt.

Obwohl das Land in den letzten 10 Jahren erhebliche Fortschritte in geschlechtsspezifischen Fragen erzielt hat, bestätigen die Zahlen erneut, dass die Chancen für Frauen, insbesondere in Führungspositionen, immer noch erheblich unterschiedlich sind.

Eine kürzlich vom College of Higher Management Studies (CESA) durchgeführte Studie ergab nach Rücksprache mit 356 anerkannten Organisationen in Kolumbien, dass nur 25% von ihnen eine Frau als CEO hatten und dass 30% von ihnen in Verwaltungsräten tätig waren.

Als Ergebnis dieser besorgniserregenden Aussichten unterstreicht die IDB mit ihrer Vision „Reinvesting in the Americas“ von 2025, wie wichtig es ist, Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion der Vielfalt als Eckpfeiler der Bemühungen zur Förderung der inklusiven, gerechten und nachhaltigen Erholung Lateinamerikas zu betrachten.

Daher ist es wichtig, die bewährten Verfahren zu visualisieren, die kolumbianische Unternehmen anwenden sollten, um eine Kultur der Gleichstellung der Geschlechter zu entwickeln, insbesondere im Bereich der Rekrutierung von Talenten.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Talentu, einem Talentbeschleuniger in Lateinamerika, enthüllte die fünf Best Practices, die ein Unternehmen entwickeln muss, um eine echte Kultur der Gleichstellung der Geschlechter zu entwickeln:

1. Machen Sie eine echte Analyse der innerhalb der Organisation vorhandenen Verzerrungen.

2. Analysieren Sie jede der Personen, die die Möglichkeit haben, in einer bestimmten Position zu wachsen.

3. Entwickeln Sie Rekrutierungsregeln, dh geschlechtsspezifische Richtlinien, die das Unternehmen dazu zwingen, vielfältig und offen zu sein.

4. Implementierung von Automatisierungsprozessen und -technologien

5. Ermutigen Sie Frauen, ihr Talent unter Beweis zu stellen.