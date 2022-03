Nachdem Präsident Iván Duque die Neuauszählung unterstützt hat, ist es sinnvoll, dies nicht zu tun.

Die Zweifel verschiedener Parteien an den Wahlergebnissen wurden von der National Guarantees Commission behandelt, in der Registrar Alexander Vega sich schließlich von der Einreichung des Antrags auf Stimmenauszählung zurückzog. Obwohl Ivan Duque dies gebilligt hatte und seine Partei Centro Democrático weiterhin standhaft die Stimmen des Senats erzählte, bezeichnete der Präsident die Ergebnisse nach der Entscheidung als „vernünftig“.

„Gestern hatten wir eine Weisheitsbekundung, bei der jeder persönlich im Rahmen des institutionellen Rahmens seine Standpunkte darlegen konnte, und es wurde ein Konsens darüber erzielt, dass dies dazu führen könnte, dass das Anfechtungsverfahren, das dem Gesetz entspricht, und die Prozesse von Abteilungskontrolle und dann natürlich die abschließende Überprüfung durch den Nationalen Wahlrat. All dies ist eine Botschaft, dass dies der institutionelle Rahmen ist, in dem dies verarbeitet und gelöst werden muss „, sagte der Präsident in einem Interview mit den Medien Oye Cali.

In der Mitte der Kommission behauptete der Registrar schließlich, er habe es eingereicht, um Vertrauen aufzubauen, aber wenn die Mehrheit es nicht unterstützt, wird es akzeptiert. „Ich fühle mich nicht besiegt, ich fühle mich wie ein Gewinner, dass die meisten Parteien meine Bitte nicht annehmen, weil der Ehrenpunkt Konsens ist und wenn diese Bitte dazu dient, einen Konsens zu erzielen, ist sie für den Wahlprozess zufriedenstellend“, sagte er.

Der Antrag auf Neuauszählung der Stimmen nach der Zählung bleibt jedoch im Demokratischen Zentrum, der Regierungspartei, in Kraft. Laut Nubia Stella Martínez, der Direktorin, haben sie, wie sie in der Kommission erklärte, mehr als 1.100 Beschwerden über nicht registrierte Stimmen, und sie stimmen den anderen Kollektivitäten zu, dass es Fehler gab und es kein Vertrauen in den Wahlprozess gibt.

Hollman Ibáñez Parra, gesetzlicher Vertreter der CD, sagte, dass sie auf der Grundlage von Absatz 7 der politischen Verfassung und weil die Zählausschüsse bereits geschlossen seien, eine allgemeine Neuauszählung jedes einzelnen Tisches fordern. Nur National Salvation unterstützte diese Möglichkeit.

Obwohl das CNE den Antrag prüfen würde, argumentieren Experten, dass es keine Rechtsgrundlage für die Durchführung der allgemeinen Neuauszählung gibt. Darüber hinaus argumentierten Vertreter der anderen Parteien, die den Vorschlag nicht unterstützen, dass Herausforderungen genutzt werden sollten, wenn Unregelmäßigkeiten auftreten, aber nicht diese atypische Zahl.

Präsident Iván Duque versicherte im Dialog mit Oye Cali, dass sie als Regierung die Institutionalität unterstützen und den CNE und den vorherigen und derzeitigen Registrar unter Wahrung der Unabhängigkeit der Befugnisse begleitet haben. Am Vortag hatte er jedoch den Antrag auf Nachzählung unterstützt.

„Angesichts der Wahlgarantiekommission, die morgen stattfinden wird, und um den Bürgern Vertrauen in die Transparenz des Wahlprozesses zu geben, ist es ratsam, seitens des CNE zu erwägen, bei den Wahlen zum Senat eine allgemeine Neuauszählung voranzutreiben“, sagte er.

Er begrüßte jedoch das Ergebnis der Kommission. „Wir haben die Kommission für Wahlgarantien einberufen, damit sie genau in den Institutionen und nicht in den Netzwerken vorhanden war, wo dies mit einer vernünftigen Debatte angegangen werden konnte. Offensichtlich war es eine gute Gelegenheit, alles auf den Tisch zu legen, diejenigen, die um eine Nachzählung baten, auf den Tisch zu legen, die Reaktion der Institutionen auf das Geschehen auf den Tisch zu legen und vor allem, dass auch sichergestellt werden konnte, dass der Prozess der gesetzlichen Zählung durchgeführt wird mit allen Garantien aus. „, sagte er dem Radiosender Oye Cali.

Der Präsident sagte, es müsse „das Vertrauen aller in diesen Prozess wiederhergestellt werden“, und er hofft, dass die Zählung im Nationalen Wahlrat abgeschlossen wird, um „das endgültige Gleichgewicht herzustellen und genau zu sagen, wie die neue Zusammensetzung des Kongresses der Republik aussieht und auf dieser Grundlage - Klärung aller Zweifel - wir können den Prozess der Präsidentschaftswahlen fortsetzen, bei denen kein Zweifel an der Angemessenheit und Kapazität des Wahlsystems besteht „, sagte er.

Der CNE-Richter Pedro Felipe Gutiérrez versicherte, dass es keine Klarheit darüber gebe, wie lange der Prozess dauern werde, stellte jedoch klar, dass es normalerweise bis zu einigen Tagen dauert, bis die Kongressabgeordneten am 20. Juli in Besitz genommen werden.

