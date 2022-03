Kino und Krieg durch die Zeit in Odessa

Odessa war ein wichtiger Seehafen für die Griechen und diente als militärische Abteilung des türkischen Reiches. Seit seiner Eingliederung in das Russische Reich Ende des 18. Jahrhunderts war es voller europäischer Bevölkerung - Italiener, Griechen, Franzosen, Spanier sowie ukrainische und russische Kosaken - und wurde auch zu einer der wohlhabendsten jüdischen Gemeinden.

In seiner geplanten Stadtentwicklung im Schachbrett spielte Franz de Volan laut der Rose der Winde, einem Ingenieur niederländischer Herkunft, eine sehr wichtige Rolle. Er folgte den Anweisungen eines italienisch-spanischen Soldaten im Dienst der russischen Marine, José de Ribas, der als Gründer der Stadt gilt.

Ein weiterer seiner ersten Gouverneure, in diesem Fall Französisch, war der Herzog von Richelieu, ein entfernter Verwandter des berühmten Kardinals, der nach seiner Herrschaft über Odessa Premierminister in Frankreich für die Restaurierung von Bourbon nach Napoleons endgültigem Exil sein würde. Richelieu war auch einer dieser Abenteurer im Dienst Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der Zarin von ganz Russland. Nach neoklassizistischer Mode in ein römisches Gewand gekleidet, steht er am Anfang der spektakulären Potemkinschen Treppe.

Statue von José de Ribas in Odessa mit Plänen und Werkzeugen eines Baumeisters. Yuri Postolovskiy/Wikimedia Commons, C BY-SA

Odessa erlitt die Kämpfe des Ersten Weltkriegs und wurde kurzzeitig von der jungen ukrainischen Volksrepublik übernommen. Die Sowjets übernahmen Odessa 1920, aber sie konnten nicht verhindern, dass jüdische Mafia die Stadt weiterhin kontrollierten, wie es in Al Capones Amerika der Fall war.

In Tales of Odessa porträtiert Isaak Bábel, einer der interessantesten sowjetischen jüdischen Schriftsteller, der in Odessa geboren wurde, diese Atmosphäre der glücklichen und riskanten Zwanziger dieses Schwarzen Meeres Chicago sehr gut. Der Film Benya Krick (1926) ist von einer seiner Kurzgeschichten inspiriert. Bábel war ein Freund von Eisenstein, und es hätte stark beeinflussen können, dass die berühmtesten Regisseure der sowjetischen Propaganda die Stadt wählten, um einige wichtige Filme wie Der Mann mit der Kamera (Dziga Vértov) oder mehrere von Eisenstein selbst zu drehen, was Odessa zum Mekka der Sowjetunion machte Kino.

Odessa, Stadt des Kinos

Anlässlich der Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm über seinen Gründer José de Ribas verbrachte ich mehrere Monate in der ukrainischen Stadt.

Ich konnte auch am wichtigsten Filmfestival in der Ukraine teilnehmen, das die Aufmerksamkeit von Produzenten und Investoren auf die Restaurierung von Filmstudios lenken und die Welt an die Bedeutung dieser Stadt in der Geschichte des Kinos erinnern wollte.

Denn hier in dieser kosmopolitischen Stadt schuf der Erfinder Iosif Tymchenko zwei Jahre vor den Brüdern Lumiere das erste Gerät zum Betrachten bewegter Bilder.

Iosif Tymchenko. Wikimedia Commons

Das erste Filmstudio des Russischen Reiches wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Odessa gebaut und in den 1930er Jahren galt es als „ukrainisches Hollywood“. Tatsächlich waren viele der Gründer der großen amerikanischen Hollywood-Studios Juden aus Odessa.

In verschiedenen Stadtgebieten von Odessa wurden auch einige der berühmtesten Stummfilme des sowjetischen Kinos gedreht. In seinen Filmstudios, den größten in der gesamten Sowjetunion, begann der große Regisseur Aleksandr Dovzhenko seine Karriere.

Aber der Film, der Odessa weltweiten Ruhm einbrachte, war zweifellos Eisensteins Schlachtschiff Potemkin (1925) mit der berühmten Treppenszene.

Die Treppe von Odessa

Das Schlachtschiff Potemkin ist inspiriert von einem Ereignis, das zwanzig Jahre vor der Schießerei stattfand, der Meuterei der Seeleute dieses russischen Schlachtschiffs im Jahr 1905. Aber die Unterdrückung der Meuterer fand nicht auf der Treppe, sondern im Hafen statt.

Uns interessiert die Geschichte der Meuterei nicht so sehr wie die Tatsache, dass das Kino diesen Übergangsraum, der sich wie die Stadt Odessa selbst ständig verändert, zu einem emblematischen Ort gemacht hat.

Die sogenannte „Potemkinsche Treppe“ war früher als Richelieu, del Boulevard oder einfach „die große Treppe“ bekannt gewesen und bedeckte den Hang zum Hafen mit mehr als hundert riesigen Sandsteinstufen.

Die dynamische Versammlung, die Eisenstein dort durchgeführt hat, ist unvergesslich, da die Armee des Zaren in einem kompakten Block absteigt und nach eigenem Ermessen auf eine Masse von Zivilisten schießt, die chaotisch fliehen und die Sprossen hinunterrollen. Die weißen Uniformen der Kosaken heben sich von den dunklen Tönen ihrer Opfer ab, unter denen unsere Aufmerksamkeit auf die Mutter gerichtet ist, die, wenn sie stirbt, den Kinderwagen ihres Babys bergab rollen lässt und nach mehreren Sprüngen ins Chaos stürzt.

Diese Szene wurde später bis zur Erschöpfung im Kino geehrt (Die Unberührbaren, Der Pate oder La Caja de Música sind nur einige Beispiele).

In einigen Rahmen des Schlachtschiffs Potemkin sieht man am Ende der Treppe eine kleine byzantinische Kirche, die später von den Sowjets zerstört wurde und durch ein unscheinbares Gebäude ersetzt wurde, das 2009 als großes Gebiet oder Einkaufszentrum diente.

Odessa an der Kreuzung

Ich dachte damals, und so schrieb ich es, dass die Veränderungen in Odessa so schnell sind (und so offensichtlich repräsentativ für die Veränderungen in Europa sind), dass die Treppe möglicherweise mit der Zeit nicht mehr Potemkin genannt und in „des Autocenter „, wegen des Fiebers ein Konsument, das in dieser Stadt entfesselt worden war, die zunehmend touristisch und stolz auf ihr Wohlergehen wurde.

Wenige Meter über der Treppe, auf dem heute Katharinenplatz genannt, ersetzte eine Skulptur dieser Zarin, „der Großen“, seit 2007 das Denkmal für die Helden von Potemkin, das in den Hafen verlegt wurde.

Die Statue von Katharina, die Odessa in das russische Reich integrierte, störte die ukrainischen Demokraten, hauptsächlich russischsprachig, nicht. Das bedeutet nicht, dass sie Anhänger Russlands sind, sondern ukrainische Bürger, die stolz auf ihre Geschichte und auch auf die Zugehörigkeit zu einer Demokratie sind, die sich Europa nähert oder sich Europa nähert.

Die Potemkinsche Treppe, zwischen 1890 und 1905. Kongressbibliothek/Wikimedia Commons

Als wir 2012 den Dokumentarfilm von José de Ribas in Odessa präsentierten, hatte die ukrainische nationalistische Regierung die Wahlen zugunsten der Partei der Regionen Janokowitsch verloren, und die Erinnerung an die kosmopolitische und russische Geschichte der Stadt war in der Stadt sehr gut zu sehen.

Ein hochrangiger Stadtbeamter erzählte mir zynistisch, dass die letzten Wahlen von nicht funktionierenden russischen Kameras verfolgt worden waren. Das heißt, er vermutete eine manipulierte Wahl. Später schrieb ich, dass vielleicht eine Statue von Putin die Zarin ersetzen könnte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine komische Ironie heute so tragisch sein könnte.

Heute scheint die berühmte Treppe darin blutige Episoden wie die von Eisenstein wieder zusammenzukommen, diesmal jedoch mit einer echten historischen Grundlage. Wir hoffen, dass wir weiterhin einen solchen symbolischen Ort genießen können, dessen Filmgeschichte auch die Geschichte des jüngsten Europas ist, sowie die Geschichte eines Landes an einem kulturellen Scheideweg, das jetzt im Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit steht.

*Jorge Latorre Izquierdo ist Professor für Kunstgeschichte (visuelle Kultur, Film, Fotografie) an der Rey Juan Carlos University.

Ursprünglich in The Conversation veröffentlicht.

