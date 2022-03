„El Huevo“ Treviño vom Nordostkartell versicherte den Behörden, kein Geld oder keine Beschäftigung zu haben

El Huevo Treviño wurde von Mexiko in die Vereinigten Staaten deportiert, denen verschiedene Verbrechen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel vorgeworfen wurden. Deshalb gab er seinen Jahresabschluss ab, der den Vorwürfen zu widersprechen scheint, die ihn belasten.

Der Journalist Ángel Hernández gab der Zeitung Milenio bekannt, dass El Huevo sagte, er sei während seiner Erklärung gegenüber den mexikanischen Behörden gebrochen worden, obwohl er unter anderem wegen Geldwäsche gesucht wurde.

Die Zeitung berichtete, dass Treviño sagte, er sei in den letzten Monaten arbeitslos und ohne Einkommen gewesen. Es fehlte auch an Bargeld und es war ausgeschlossen, Inhaber eines Spar- oder Girokontos bei Banken zu sein.

Der Notiz zufolge versicherte der Mann, der auf den Drogenhandel abzielt, auch, dass er weder Immobilien noch Anleihen, Fahrzeuge oder wertvollen Besitz habe.

Als ob das nicht genug wäre, gab er bekannt, dass er ledig ist und Vater von drei Kindern im Alter von 8, 11 und 14 Jahren ist, die er unterstützen muss. Trotz der Bedingungen, die angeblich erfüllt werden sollen, stellt es Minderjährigen 700 US-Dollar für die Miete von Wohnungen, Lebensmitteln und Transport zur Verfügung.

Treviño wurde in Nuevo Laredo verhaftet und wegen Geldwäsche und Drogenhandels an die USA ausgeliefert (Foto: Special)

Die Behörden berichteten am 13. März die Verhaftung von Juan Gerardo Treviño Chavez, der als mutmaßlicher Führer des Nordostkartells und ehemaliges Mitglied identifiziert wurde der kriminellen Gruppe The Zetas.

Durch das Sekretariat für nationale Verteidigung, die Generalstaatsanwaltschaft, das National Intelligence Center und die Nationalgarde wurde die Eroberung des Eies im Hidalgo-Viertel Nuevo Laredo, Tamaulipas, erreicht.

Nachdem Mitglieder des organisierten Verbrechens versucht hatten, Elemente der mexikanischen Streitkräfte zu überfallen, wurde der betreffende Mann identifiziert, der in die spezialisierte Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität verlegt wurde.

In dieser Nacht gab es mehrere Angriffe in der Nacht, mit Schießereien, die, wie von der Zivilgesellschaft berichtet, stundenlang dauerten, sowie verschiedenen Straßenblockaden mit dem Ziel, das Treviño-Ei zu retten.

El Huevo Treviño wurde nach einem Angriff auf die mexikanischen Streitkräfte verhaftet (Foto: Cuartoscuro)

Gegen 2:48 Uhr morgens warnte das Konto des Generalkonsulats auch davor, dass „aufgrund einer Notsituation in der Stadt“ alle geplanten Termine in seinen Einrichtungen und in Cas auf den 14. März 2022 verschoben würden.

Sogar das US-Konsulat in Nuevo Laredo warnte US-Bürger in der Nähe des Gebiets, in den Stunden nach seiner Veröffentlichung einen sicheren Hafen zu suchen und das Gebiet zu meiden.

Nachdem er seinem Publikum in mexikanischen Ländern gegenüberstand, wurde Juan Gerardo Treviño in die Vereinigten Staaten deportiert, wo er wegen Geldwäsche gesucht wird und Verschwörung zum Umgang mit Drogen.

Darüber hinaus verfügte der mutmaßliche Täter über ein weiteres Paar Haftbefehle in Tamaulipas und Coahuila wegen Erpressungsverbrechen, krimineller Vereinigung, Terrorismus und vorsätzlichem Mord.

El Huevo Treviño wurde in die USA deportiert (Foto: Sedena)

Lokale Medien gaben an, dass der Führer des Nordostkartells in den ersten Minuten dieses Dienstag, dem 15. März, in einem Bundesflugzeug in Tijuana angekommen sei, das den US-Behörden übergeben werden soll. Die Lieferung von El Huevo erfolgte am Grenzübergang in Tijuana, Baja California, auf der Brücke, die mit San Diego, Kalifornien, verbindet.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) und der U.S. Marshals Service begrüßten Gerardo Trevino 20 Minuten nach Mitternacht am Dienstag in einer starken Sicherheitsoperation, die von Bundeskräften eingesetzt wurde, um mögliche Angriffe des Nordostkartells zu verhindern.

