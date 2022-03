Die Taliban schließen kurz nach der Wiedereröffnung Schulen für junge afghanische Mädchen

Afghanische Jugendliche kehrten am Mittwoch, sieben Monate nach der Machtübernahme der Taliban, in die weiterführenden Schulen zurück. Wenige Stunden nach Wiederaufnahme der Schule schickten islamistische Führer sie jedoch in einer plötzlichen politischen Wende, die Verwirrung stiftete, wieder nach Hause.

Das Bildungsministerium gab keine klare Erklärung ab, obwohl die Behörden in der Hauptstadt anlässlich des Beginns des neuen Kurses sogar eine Zeremonie organisiert hatten.

„In Afghanistan, insbesondere in den Dörfern, sind die Mentalitäten nicht bereit“, sagte der Sprecher des Bildungsministeriums, Aziz Ahmad Rayan, gegenüber der Presse. „Wir haben einige kulturelle Einschränkungen [... +, aber die Hauptsprecher des Islamischen Emirats werden eine bessere Klärung bieten“, fügte er hinzu.

Laut einer von AFP interviewten Taliban-Quelle wäre die Entscheidung nach einem Treffen hochrangiger Führer am Dienstagabend in Kandahar (Süden) getroffen worden, dem Geburtsort der fundamentalistischen islamistischen Bewegung, die de facto das Land regiert.

- Weinen -

Ein AFP-Team war an der Zarghona-Schule in Kabul, einer der größten Schulen der Hauptstadt, als ein Lehrer hereinkam und allen befahl, nach Hause zurückzukehren. Alicaidas, die Schüler sammelten ihre Sachen unter Tränen und marschierten.

„Ich sehe meine Schüler weinen und zögern, den Unterricht zu verlassen“, sagte Palwasha, Lehrerin am Omra Khan Frauencollege in Kabul. „Es ist sehr schmerzhaft, deine Schüler weinen zu sehen“, fügte er hinzu.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, sagte in einer Erklärung, dass sie „die tiefe Frustration und Enttäuschung von Gymnasiasten und afghanischen Studentinnen teilt“.

Bachelet betrachtete das „Versäumnis der De-facto-Behörden, ihr Engagement einzuhalten“, als „zutiefst schädlich“ für Afghanistan.

Die pakistanische Aktivistin Malala Yousafzai, Gewinnerin des Friedensnobelpreises und langjährige Verfechterin der Frauenbildung, drückte ebenfalls ihre Empörung aus.

Die Taliban „werden weiterhin Ausreden finden, um Mädchen vom Lernen abzuhalten, weil sie Angst vor gebildeten Mädchen und selbständigen Frauen haben“, sagte Yousafzai, der im Alter von 15 Jahren einen Attentatsversuch der pakistanischen Taliban überlebt hat.

Als die Taliban im August die Macht übernahmen, waren die Schulen wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen, aber nur Jungen und Mädchen in der Grundschule konnten zwei Monate später den Unterricht wieder aufnehmen.

Die internationale Gemeinschaft machte den Zugang von Frauen zur Schule zu einem wichtigen Punkt in den Verhandlungen über die Hilfe und Anerkennung des islamistischen Regimes, das in seiner früheren Amtszeit (1996-2001) die Bildung von Frauen verboten hatte.

- „Verantwortung“ -

Für Andrew Watkins, Spezialist für Afghanistan am American Institute for Peace, spiegelt diese Verschiebung einen Bruch innerhalb der Führung der Taliban wider.

„Diese Änderung in letzter Minute scheint durch ideologische Unterschiede innerhalb der Bewegung motiviert zu sein [...] darüber, wie ihre Anhänger Mädchen wahrnehmen werden, die wieder zur Schule gehen“, sagte sie gegenüber AFP.

Die Taliban hatten versichert, dass sie Zeit benötigen, um sicherzustellen, dass Mädchen zwischen 12 und 19 Jahren gut von Jungen getrennt waren und dass die Zentren nach islamistischen Prinzipien operierten.

„Wir haben keine Schulen eröffnet, um der internationalen Gemeinschaft zu gefallen oder Anerkennung von der Welt zu erlangen“, sagte Aziz Ahmad Rayan, Sprecher des Bildungsministeriums, gegenüber AFP.

„Wir tun dies im Rahmen unserer Verantwortung, unseren Schülern Bildungs- und Bildungsstrukturen zur Verfügung zu stellen“, fügte sie hinzu.

- „Wie wird unsere Zukunft aussehen?“ -

Es gab auch Familien, die den Taliban misstrauten und vorsichtig waren, ihre Töchter rauszulassen, oder die die Bedeutung der Bildung von Frauen angesichts einer düsteren Zukunft der Beschäftigung nicht sahen.

In sieben Monaten Regierungszeit haben die Taliban zahlreiche Beschränkungen für Frauen auferlegt, die von der öffentlichen Beschäftigung ausgeschlossen, in ihrer Kleidung kontrolliert oder daran gehindert wurden, alleine außerhalb ihrer Stadt zu reisen.

Das fundamentalistische Regime verhaftete auch mehrere Aktivisten, die für Frauenrechte demonstriert hatten.

„Die Mädchen, die ihr Studium beendet haben, sind zu Hause geblieben und ihre Zukunft ist ungewiss“, beklagte Heela Haya, die beschlossen hat, die Schule zu verlassen. „Wie wird unsere Zukunft aussehen?“ fragte sich die junge Frau.

Aufgrund der Armut oder des Konflikts, die das Land verwüstet haben, haben afghanische Schüler große Phasen des Schuljahres verpasst. Manche setzen ihre Schulausbildung fort, bis sie zwanzig Jahre alt sind.

Das Land ist auch mit einem Mangel an Lehrern konfrontiert, da viele nach der Machtübernahme der Taliban im Exodus von Zehntausenden Afghanen zurückblieben.

