Der Gründer von WikiLeaks heiratet einen ehemaligen Anwalt im Gefängnis

Der Australier Julian Assange und seine Verlobte, die südafrikanische Anwältin Stella Moris, heiraten am Mittwoch in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis, in dem der WikiLeaks-Gründer seit seiner Verhaftung im Jahr 2019 in der ecuadorianischen Botschaft in London festgehalten wird.

Assange, 50, versucht auf jeden Fall, nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu werden, die ihn zur Veröffentlichung von Hunderttausenden von Geheimdokumenten versuchen wollen, von denen viele die Missbräuche des US-Militärs im Irak und in Afghanistan enthüllten.

Letzte Woche verweigerte ihm der britische Oberste Gerichtshof die Möglichkeit, gegen die Kapitulation Berufung einzulegen, für die der britische Innenminister Priti Patel jetzt das letzte Wort hat.

Assange und Moris hatten in den fast sieben Jahren, in denen der Australier als Flüchtling in der ecuadorianischen Gesandtschaft in London lebte, heimlich zwei Kinder, wo er im April 2019 verhaftet wurde, als Präsident Lenin Moreno den Schutz zurückzog, den sein Vorgänger Rafael Correa ihm 2012 gewährt hatte.

Im November kündigten sie ihre Verlobung an und erhielten die Erlaubnis, im Belmarsh-Gefängnis südlich der Hauptstadt zu heiraten.

Laut seiner Unterstützungsplattform wird die Verbindung von einem Standesbeamten durchgeführt, an dem nur vier Gäste und zwei Zeugen teilnehmen werden.

The Bride's Dress, ein junger Anwalt, der 2011 zu Assanges Verteidigerteam kam, wurde von der legendären 80-jährigen britischen Schöpferin Vivienne Westwood entworfen, die Assanges Sache seit langem unterstützt.

Der Australier wird einen Kilt tragen, in Anspielung auf seine Vorfahren.

- Auspuff „alle Ressourcen“ -

Die Gäste müssen sofort nach der Zeremonie gehen, aber Dutzende von Unterstützern planen, sich vor dem Gefängnis zu versammeln, wo Moris - der um Spenden für Rechtskosten anstelle von Geschenken gebeten hat - eine Hochzeitstorte schneidet und eine Rede hält.

Assange ist zu einem Arbeitstier für Befürworter der Pressefreiheit geworden, die Washington beschuldigen, versucht zu haben, relevante Sicherheitsinformationen zum Schweigen zu bringen. Die US-Behörden behaupten jedoch, er sei kein Journalist, sondern ein Computerhacker und gefährdete das Leben vieler Informanten, indem er die gesamten Dokumente veröffentlichte, ohne sie vorher zu bearbeiten.

Wenn Assange in den Vereinigten Staaten wegen Spionage verurteilt wurde, könnte er zu 175 Jahren Gefängnis verurteilt werden.

Seine Verteidigung, die vom ehemaligen spanischen Richter Baltasar Garzón koordiniert wurde, argumentierte, dass er Selbstmord begehen könnte, wenn er dem US-Gefängnissystem ausgesetzt wäre. Und zuerst gelang es ihm, die britische Justiz dazu zu bringen, ihm Recht zu geben.

Aber die US-Exekutive legte Berufung ein und überzeugte die Richter, dass er unter guten Bedingungen und angemessener psychologischer Behandlung festgehalten würde, und erhielt grünes Licht für seine Kapitulation.

„Wir werden alle nationalen und internationalen Ressourcen ausschöpfen, um diejenigen zu verteidigen, die kein Verbrechen begangen haben und sich mehr als elf Jahre lang heldenhaft und mutig der Verfolgung widersetzt haben, weil sie die Meinungsfreiheit und den Zugang zu Informationen verteidigt haben“, sagte Garzón und schlug vor, dass sein Kampf gegen die Auslieferung endet vielleicht nicht hier.

