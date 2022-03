„Ich wollte nichts auf der Welt“: Schauspieler Diego Cadavid enthüllte, wie sein Kampf gegen Depressionen war

Einer der Schauspieler mit der größten Beteiligung an kolumbianischen Produktionen ist Diego Cadavid, der für seine Rollen in Produktionen wie „Yo soy Betty, la uga“, „El cartel de los sapos“, „La Saga: Familienunternehmen“ und „Träumen kostet nichts“ bekannt ist.

Kürzlich spielte er Iván Vallejo im Remake von „Café mit dem Aroma einer Frau“, einer Seifenoper, die am vergangenen Wochenende drei India Catalina Awards gewann. Aber gerade der Erfolg dieses Formats steht im Gegensatz zur Realität von Cadavid, der gestand, mehrere Jahre lang Depressionen zu haben.

Der 43-Jährige aus Medellin gab im Dialog mit La Red bekannt, dass er unter dieser Erkrankung leidet und starke emotionale Krisen hervorruft, die ihn dazu gebracht haben, über Selbstmord nachzudenken. In seinem Bericht enthüllte er auch, woher dieser Zustand stammt und wie lange er dagegen kämpft.

„Als meine Großmutter vor etwa drei oder vier Jahren starb, hatte ich unten eine super Depression, als ob ich nicht leben wollte, es gab keine Energie, die mich zum Aufwachen bringen würde, ich wollte nichts auf der Welt“, sagte der Schlagzeuger der Band 'The Mills'. Übrigens rief er hervor, dass er als Kind Anzeichen von Angst hatte, die sich in vielerlei Hinsicht manifestierten.

Es könnte Sie interessieren: Gustavo Bolivar trat zur Verteidigung von Jamming heraus und bat um eine zweite Chance: „Sie haben sich immer daran gehalten“

„Ich habe ein wenig (...) gelitten, besonders unter extremer Verantwortung. Wer es hört, wird sagen, dass es eine Notiz ist, aber es war nicht cool. Mit anderen Worten, alles musste perfekt für mich erledigt sein. Wenn ich ein Buch oder einen Bleistift übrig hätte, würde ich mich selbst angreifen, um zu weinen „, erinnert sich Cadavid, dessen Kindheit von der Fürsorge seiner Eltern, aber auch seiner Großeltern geprägt war; Sogar sein Vater, von Beruf Psychologe, versuchte ihm zu helfen, aber es gab ein Moment, in dem er beschloss, dass er tiefer unterstützt werden sollte.

Obwohl er keine klinische Diagnose hatte, musste er zu engen Leuten gehen, um ihn in jeder der depressiven Episoden zu unterstützen, und erwähnte, dass er nach dem Tod seiner Großmutter das Gefühl hatte, den Tiefpunkt erreicht zu haben.

„(...) Als ich mich so tief und dem Selbstmord so nahe sah und darüber nachdachte, aus diesem herauszukommen, sagte ich: „Hey, Männer, hier muss man damit aufhören“ und fügte hinzu, dass er während der Krise ernsthaft darüber nachdachte, sein Leben zu beenden. Er hatte sogar darüber nachgedacht „die Zeit, den Weg und wann er es getan hat“.

„Selbstmord ist eine Möglichkeit, über die ich nie aufhören werde, nachzudenken“, sagte Diego Cadavid und erinnerte sich an den Fall seiner Ex-Partnerin Lina Marulanda, die am 22. April 2010 gestorben ist, und anderer enger Personen, die diese Option ausgeführt haben, und sagte auch, dass er ihr zustimmt.

„Es scheint mir, dass dies eine Option ist und dass Sie gehen, wenn Sie an einem Punkt sind, an dem Sie nicht mehr können. Ich habe das Gefühl, dass Sie jedes Recht haben „und in diesem Sinne erklärte er, dass er in der Pubertät versucht habe, Selbstmord zu begehen, und dass diese Episode für seine Familie „traumatisch“ sei.

Schließlich sprach er über den Fall von J Balvin, der auch über soziale Netzwerke gestanden hat, Symptome im Zusammenhang mit Angstzuständen und Depressionen zu haben. An diesem Punkt des Vortrags erklärte Cadavid, dass der „Urban Artist“ ein Mann ist, der ständig einen sehr hohen Standard haben muss. Er muss die ganze Zeit Musik machen, er muss um 6 Uhr morgens wach sein und nachts um 10 Uhr spielen (...) Ich meine, er hat eine Milliarde Dollar, aber er führt ein zu kompliziertes Leben, daher ist es verständlich, dass er darunter leidet.“

LESEN SIE WEITER