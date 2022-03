Ecuador kämpft mit Verlusten, um bei der Weltmeisterschaft gegen Paraguay anzutreten

Ecuador, das vom Fehlen einiger seiner Zahlen betroffen ist, sucht nach Spielern unter „besseren Bedingungen“, um zum vorletzten Termin der Qualifikation für die Weltmeisterschaft Katar 2022 ein entscheidendes Spiel gegen Paraguay zu bestreiten, sagte Trainer Gustavo Alfaro am Dienstag.

„Ich brauche elf Spieler, die 100% ihrer Chancen haben, denn was wir spielen werden, ist nicht mehr und nicht weniger als die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft, und hier müssen wir versuchen, die Spieler, die in der besten Position sind, sich dieser Herausforderung zu stellen, die physisch, fußball und mental sein wird“, sagte Alfaro auf einer Pressekonferenz.

Ecuador, mit 25 Punkten Dritter in der südamerikanischen Qualifikation, steht kurz davor, neben dem bereits qualifizierten Brasilien und Argentinien sein Direktticket nach Katar zu gewinnen.

Der argentinische Trainer, der zum ersten Mal eine Nationalmannschaft anführt, beklagte die Verluste der Trikolore für das Spiel am kommenden Donnerstag, das in Ciudad del Este in Paraguay ausgetragen wird.

Die ecuadorianische Nationalmannschaft wird aufgrund der Suspendierung nicht für dieses Spiel mit Moisés Caicedo, Alan Franco und dem schnellen Gonzalo Plata zählen.

Zu den Verletzten und Zweifeln gehören Romario Ibarra und Enner Valencia.

„Wir sind auf die Quantität und Qualität der Außenseiter angewiesen, die wir haben“, um die Strategie des Spiels gegen die Guaraníes zu definieren, ohne die Chance zu haben, eine Quote für Qar-2022 zu erhalten.

Alfaro räumte ein, dass sein Trainer Guillermo Barros Schelotto, obwohl Paraguay von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen wurde, der Mannschaft mit jungen Spielern, „die die Dinge in ihren Vereinen richtig machen“, „seine Spuren geben“ will.

Das Lenkrad Jeremy Sarmiento seinerseits hielt es für eine „schwierige“ Begegnung.

„Es wird ein Finale sein, sie werden uns nichts tun lassen, sie werden alles geben, was sie haben. Wir müssen uns auf dieses Spiel konzentrieren und uns für dasselbe Spiel qualifizieren „, kommentierte Sarmiento auf derselben virtuellen Pressekonferenz, die es als „schwieriges“ Spiel ansah.

Nach Paraguay wird die Trikolore am 29. März in Guayaquil ihre Stärke mit dem Albiceleste messen.

Da vor dem Abschluss des südamerikanischen Qualifikationsspiels nur noch zwei Spiele übrig waren, hob Alfaro das „Zugehörigkeitsgefühl“ seines Teams hervor, das hauptsächlich aus jungen Leuten mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren besteht.

Und er erinnerte daran, dass „Haltung wichtiger ist als Taktik“ auf dem Platz.

