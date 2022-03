Die Vibra del Vacile findet vom 25. bis 27. März in Barranquilla statt

Vom 25. bis 27. März findet La Vibra del Vacile in Barranquilla mit drei Veranstaltungen statt, die Stil, künstlerische und kulturelle Ausdrucksformen haben und als Plattform für alle dienen, die ihr Talent in einem Raum zeigen möchten, in dem Musik nicht aus der Mode kommt.

Dies findet im Kilymandiaro Sunset Paradise statt, das seit Jahren ein Touristenziel ist. Die Veranstaltung entstand aus der Fusion von Vibra Agencia Creativa und El colectivo del vacile, zwei Unternehmen, die seit 15 Jahren Räume innovieren und Barranquilleros und die Atlantikküste unterhalten.

„Dies ist ein Ereignis, das uns alle vereint, egal wer wir sind oder woher wir kommen, das Gefühl, dass wir etwas mehr brauchen, macht uns eins. Ein Erdbeben des Geschmacks mit seinem Epizentrum in Barranquilla, in dem wir zurückerobern werden, was uns gehört, haben wir bereits mit dem Fluss gemacht, jetzt werden wir unsere Geschichte retten „, sagte Angelica Jaramillo, Organisatorin des Festivals.

Am 25. März findet La Poppera statt, eine abwechslungsreiche, farbenfrohe und unterhaltsame Veranstaltung, die nicht mit Stereotypen wie dem berühmten Barranquilla-Festival umgeht und im Kilymandiaro Sunset Paradise stattfindet. Es ist bemerkenswert, dass es eine Hommage an die Popkultur sein soll.

Darüber hinaus sollen Räume und Szenarien beansprucht werden, um eine Botschaft der Inklusion auszudrücken und alle Formen des Seins, das auf Pop- und Queer-Kultur basiert, sichtbar zu machen und eine Atmosphäre der Liebe, des Respekts und der Freiheit zu schaffen.

La Poppera wird die Teilnehmer mit Künstlern wie Britney Spears und ihrer Combo in die Pubertät bringen, zusammen mit dem karibischen Unfug, der an das angepasst ist, was wir heute sind.

„Diese Party entsperrt uns, treibt uns außer Kontrolle, lädt uns ein, uns mit unserem Körper auszudrücken, indem wir mit der Welle des Reggaetons tanzen, fließen. Die Kraft der Musik wurde sinnlich, nachtaktiv und lebendig und brachte uns unserer ersten Liebe näher, diesem Haut-zu-Skin-Tanz, der uns lehrte und uns unseren karibischen Rhythmen und unseren Ursprüngen näher brachte „, sagte Jaramillo.

Sie werden auch Alizate genießen, das Estoy Suelta Como Gabete, das ist der urbane Touch der Veranstaltung, die Liebhaber dieses Genres zusammenbringt.

Am 27. März findet das Berbe-Haus statt, eine Party, die der Barranquilla-Folklore mit ihrer Essenz, ihrer Perkussion und Rhythmen gewidmet ist, die „Apretao“ getanzt werden, der Tradition der gesamten Karibik, die sich am Strand von Barranquilla mit Künstlern wie Alfredo de la fe, Aníbal Velásquez, Son Palenque und Herederos trifft de Petrona, Alivio DJ, Cronopiano, Verbena caliente b2b, unter anderem.

„Diese Party greift die karibischen Rhythmen der Vorfahren mit der Vaporwave auf, die eine elektronische, jazzige Cyberpunk- und Afrocumbia-Atmosphäre hat. In unseren Worten, wir gingen mit allem zur Rettung des Picó, der Eisenkraut, der afrikanischen Champeta, des Bembé und der afro-lateinischen Rhythmen. Von dort kommt das Berbe-Haus, in dem alles Heilige beheimatet ist „, sagten die Organisatoren des Berbe-Hauses.

Diese Veranstaltung ist seit 10 Jahren ein musikalischer Treffpunkt, der sich von der „Vaporwave“ inspirieren lässt, einem Sound, der vor einem Jahrzehnt geboren wurde und der eine fast nostalgische Faszination für die 80er und 90er Jahre auslöste, sich aber an unsere Kultur anpasste.

