Das Büro des Ombudsmannes warnte vor der Situation der öffentlichen Ordnung in Arauca

Während eines Treffens der Agentur in Arauca und in Begleitung von Sozialführern und Präsidenten der Kommunalen Aktionsausschüsse der Gemeinden Tame und Puerto Rondón führten sie in den letzten Tagen Menschenrechtskontrollen in Gemeinden durch, die von Zusammenstößen zwischen illegalen bewaffneten Gruppen betroffen waren.

Operationen wurden auch von der Nationalarmee durchgeführt, wobei letztere von Fredy Buitrago Parada gefangen genommen wurde, bekannt unter dem Namen „Mono Canas“, und der als Anführer der Adonay Ardila Pinilla Front der National Liberation Army (ELN) bezeichnet wird. Diese Gruppe soll angeblich am 24. Februar in der Gemeinde Paz de Ariporo im Departement Casanare als Verbrennung eines Schulbusses gekennzeichnet sein.

General Jorge Mora, Kommandant VIII Division der Armee, sagte: „Diese wichtige Operation verursacht einen Bruch innerhalb der ELN in ihrem Kommando und ihrer Kontrolle, da dieser Führer für die Artikulation des Mobilitätskorridors verantwortlich war, der zwischen den Abteilungen Casanare, Arauca und dem Nachbarland besteht. “

Die Armee versicherte, dass die „Monkey Reeds“ eine andere Frau trafen, die als „Paloma“ oder „La Negra“ identifiziert wurde, und erhoben mutmaßliche Erpressungsvorwürfe. Beide ergaben sich ohne Widerstand, sagen die Behörden, die während der Operation „eine 9-Millimeter-Pistolenpistole, 76 Patronen dafür, 3 Handys, ein monokulares Nachtsichtobjektiv und eine Kampagnenlinse sowie Material und Unterlagen beschlagnahmten, die für den militärischen Geheimdienst von Interesse sind“.

Die Gewalt in der Abteilung hätte sich aufgrund der Wahlen im Senat und im Repräsentantenhaus verschärft. Tatsächlich sagte der Bürgerbeauftragte Carlos Camargo Asis, dass drei Kongresskandidaten, von denen 2 Kandidaten für Friedenssitze waren, Stunden vor Beginn der Wahlen angegriffen wurden.

In den nächsten Stunden wird erwartet, dass die Humanitarian Caravan for Life aus Bogotá im Departement Arauca eintreffen wird. Die Teilnehmer werden versuchen, sich mit den lokalen Behörden zu treffen und an einem Treffen mit den Gemeinden teilzunehmen. Die verschiedenen nationalen und internationalen Sozial- und Menschenrechtsorganisationen sowie Vertreter des Kongresses der Republik behaupten, dass die derzeitige Karawane versucht, die humanitäre Krise in der Region anzuprangern und sichtbar zu machen, sagt die Agentur Colombia Informa.

In der Gemeinde Tame wurde in den letzten Stunden am Ausgang des Stadtzentrums geschossen, zwei Männer wurden von Auftragsmördern angegriffen, von denen einer an Ort und Stelle starb und der andere in das Krankenhaus von San Antonio gebracht wurde. Außerdem fingen bewaffnete Männer mit einem Van einen Taxifahrer ab, der mit zwei Passagieren zusammen war. Der Fahrer wurde entführt und später in einer ländlichen Gegend von Tame getötet.

Die Armee veröffentlichte ein Video, in dem sie angibt, in der Region präsent zu sein, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten.

