Orchester 33, Alzate und Francy werden aufgrund der Absage des Jamming Festivals ein Solidaritätskonzert geben

Das La 33-Orchester gab über seine sozialen Netzwerke bekannt, dass es an diesem Sonntag, dem 20. März, ein kostenloses Konzert in Ibagué abhalten wird, nachdem die Verschiebung des Jamming Festivals, das an diesem Wochenende in dieser Stadt stattfinden sollte, angekündigt wurde.

„Im Namen von La 33 bedauern wir zutiefst, was mit Jamming passiert, und wir schließen uns solidarisch mit der Produktion, dem technischen Team, mit unseren nationalen und internationalen Kollegen, mit den Kaufleuten, den Handwerkern, natürlich mit den Teilnehmern und mit der Stadt Ibagué, die zuschauten dieses Veranstaltung. eine wichtige Option für die wirtschaftliche und kulturelle Reaktivierung „, sagte eines der Mitglieder der Gruppe in einer Videoübertragung in sozialen Netzwerken.

Alzate, Zafra Show und Francy werden neben der Gruppe sein. Dies ist ein Solidaritätskonzert mit dem Titel „Tolima United Forward“, das von der Regierung von Tolima unterstützt wird. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Arcacentro statt und beginnt um 18.00 Uhr.

„Die 33 haben mit dem Ziel, den betroffenen Parteien etwas Erleichterung zu verschaffen, und mit Unterstützung der lokalen Regierung beschlossen, ein Konzert mit freiem Eintritt in der Stadt Ibague zu geben. Wir hoffen, dass diese Entscheidung positiv aufgenommen wird und dass sie dazu beitragen wird, diese Situation zu überwinden, die so viele von uns schockiert hat. Uns wird die Partei nicht ausgehen, Ibagué „, sagte die Gruppe.

Es ist bemerkenswert, dass Jamming etwa 94 Künstler aus Genres wie Reggae, Salsa, Rock, Rap und Reggaeton zusammenbringen würde. Darüber hinaus hatten Tage zuvor Gerüchte über eine mögliche Absage begonnen, wie Bands wie Black Eyed Peas auf dem Poster bestätigten, ihre Teilnahme absagten und Los Cafres, Irie Kingz, Jah Cure, Maldita Vecindad und Vicentico beitraten.

Die Absage des Jamming Festivals führte zu Protesten und Ausschreitungen sowie zu wirtschaftlichen Verlusten. Daher mussten die Behörden von Ibagué an diesem Wochenende Maßnahmen ergreifen, um solche Schäden in der Stadt aufgrund der Verschiebung zu mindern. In der Zwischenzeit sagten die Organisatoren in einer Erklärung: „Wir entschuldigen uns für alle Betroffenen und hoffen, dass sie unsere Argumente verstehen können, die zu dieser schwierigen Entscheidung geführt haben.“

Viele Unternehmer, die auf der Veranstaltung Platz hatten, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, gehören zu den am stärksten betroffenen. Daher schloss sich die Community an und erstellte ein Instagram-Konto namens Emprenjamming, um die Situation dieser Händler zu verbreiten und ihnen rechtliche Hilfe und Beratung zu bieten.

Dieses Konto wurde am 19. März eröffnet, hat bereits mehr als 1.680 Follower und sie veröffentlichen Inhalte von Orten, an denen die Betroffenen alles bewerben und verkaufen können, was sie in diesen drei Tagen bereits bereit hatten.

Die Superintendency of Industry and Commerce (SIC) leitete ihrerseits eine Untersuchung ein und verhängte eine Reihe von Maßnahmen gegen Buena Vibra Eventos. Diese Untersuchung begann am 11. März, als der SIC Informationen an das Unternehmen anforderte, das Unternehmen jedoch die Anweisung nicht befolgte. Darüber hinaus besuchte kein Vertreter des Unternehmens den am 14. März dringend vom SIC einberufenen Arbeitstisch, der den Verbrauchern Schaden zufügte.

Der SIC befahl diesem Unternehmen, die Werbung und den Verkauf der Veranstaltung Jamming Festival 2023 einzustellen. Diese Bestimmung bleibt bestehen, bis eine Antwort und Lösung für die stornierte Veranstaltung vorliegt.

Ebenso wird es die rechtlichen Konsequenzen bei der Ankündigung der Absage der Massenveranstaltung mit einer Frist von nur einem Tag überprüfen und die eingegangenen Beschwerden werden an die Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet, damit die Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Zuständigkeit feststellen kann, ob eine Straftat begangen wurde.

