Mit seiner Europatournee setzt sich Horacio Rodríguez Larreta dafür ein, sein „Präsidentenimage“ bis 2023 zu stärken

Erst letzten Monat wagte er es, öffentlich zu gestehen, dass er Präsidentschaftsbestrebungen hat. Obwohl seine politischen Bewegungen auf diesem Weg schon lange gesehen wurden, musste Horacio Rodríguez Larreta die Situation „tünchen“. „Es gibt einen langen Weg, um über Kandidaturen zu sprechen, aber es stimmt, dass wir ein Team konsolidieren, einen Vorschlag konsolidieren und eine Alternative in Together for Change konsolidieren“, räumte er vor dem Wahljahr 2023 ein.

Obwohl es noch ein langer Weg ist und in diesem Rennen innerhalb der wichtigsten Oppositionskoalition mehrere Hindernisse überwinden müssen, um zu den Kandidaten zu gehören, fällt die Reise, die an diesem Wochenende nach Europa begann, in diesen Rahmen. Der Regierungschef der Stadt Buenos Aires wird bis Donnerstag, den 24., die deutschen Städte Hannover und Berlin besuchen und auch in Madrid anhalten . Er wird sich mit Beamten und Geschäftsleuten treffen. Diesmal stehen Projekte im Zusammenhang mit Bildung, Arbeit und Tourismusförderung auf der Tagesordnung.

Er wird Treffen mit Bürgermeistern unterschiedlicher ideologischer Ausrichtung abhalten. In Berlin trifft er die brandneue Bürgermeisterin der deutschen Hauptstadt, Franziska Giffey, die im Dezember letzten Jahres ihr Amt antrat. Sie gehört der Sozialdemokratischen Partei an, obwohl das deutsche Parlament sie als Teil einer Koalition gewählt hat, die es für die nächsten fünf Jahre mit der Grünen und der Linkspartei LINKE bilden musste.

Franziska Giffey, die Bürgermeisterin von Berlin, mit der sich Rodríguez Larreta treffen wird. Reuters/Michele Tantussi/Pool

Larreta will dort, wie die Regierung von Buenos Aires berichtet, nach der Einführung von Bildungspraktiken in den weiterführenden Schulen der Stadt im deutschen „dualen Modell“ verinnerlichen, das die theoretische Ausbildung an Schulen mit praktischen Fällen in Unternehmen kombiniert. Darüber hinaus wird er das ABB-Berufsbildungszentrum und die Firma Stadler Deutschland GmbH besuchen, um mehr über das Programm zu erfahren, das sie gemeinsam mit der Industriekammer dieser Stadt entwickeln.

In der deutschen Hauptstadt wird der Generalsekretär und internationale Beziehungen der Stadt Buenos Aires, Fernando Straface, der den Bürgermeister von Buenos Aires begleiten wird, ein Treffen mit Michael Müller, Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Deutschen Parlaments und ehemaliger Bürgermeister von Berlin. Straface wird auch nach Paris reisen, wo er sich mit José Antonio Ardavin, dem Leiter Lateinamerikas der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), und Andreas Schaal, Direktor für Institutionelle Beziehungen, treffen wird, da Argentinien ein potenzielles Mitglied dieser internationalen Zusammenarbeit ist Agentur.

Am 22. und 23. März wird Rodríguez Larreta nach Madrid ziehen, wo ihn mehrere Treffen zum internationalen Tourismus erwarten. Am Dienstag wird er mit dem Präsidenten der Ibero-American Business Foundation, Josep Piqué Camps, und mit Vertretern anderer spanischer Unternehmen, aus denen die Stiftung besteht, zu Mittag essen.

Die Präsidentin der Gemeinschaft Madrid, Isabel Díaz Ayuso; und der Bürgermeister von Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Beide werden sich mit dem Bürgermeister von Buenos Aires treffen. EUROPA PRESSE/E. Parra. POOL - Europa Presse

Einen Tag später wird er ein Interview mit dem derzeitigen Bürgermeister von Madrid, José Luis Martínez Almeida von der Volkspartei, mit dem er bereits im Mai 2021 während der schwersten Phase von Covid in unserem Land eine Videokonferenz abhielt. Dann wird er Isabel Díaz Ayuso treffen, Präsidentin der Gemeinschaft Madrid und Mitglied der PP, einer politischen Mitte-Rechts-Kraft in Spanien.

Die internationale Agenda, die dieses Präsidentenprofil belegte, hatte ihr erstes Kapitel kurz nach der PASO im September 2021, als Larreta sich in Washington, USA, mit John Kerry, dem ehemaligen Außenminister und Sondergesandten der Klimaregierung seines Landes, traf. Sie sprachen über den Klimawandel angesichts des bevorstehenden Gipfels in Glasgow Ende Oktober über die durchzuführenden Maßnahmen, und Kerry wurde eingeladen, dieses Jahr Buenos Aires zu besuchen.

Bei dieser Gelegenheit nutzte Larreta die Gelegenheit, sich mit dem ehemaligen demokratischen Präsidenten Bill Clinton zu treffen, und während seiner Zeit in der US-Hauptstadt und in New York sprach er auch mit Felipe Jaramillo, Vizepräsident der Weltbank für Lateinamerika und die Karibik, und Mauricio Claver-Clarone, Präsident der Bank. Interamerikanische Entwicklung (IDB). An Gesprächen mit Vertretern des relevantesten „Think Thank“ mangelte es nicht.

John Kerry und Horacio Rodriguez Larreta

Rodríguez Larreta hat globale Allianzen. An diesem Mittwoch, dem 16. März, hatte er eine Videokonferenz mit seinem Londoner Partner Sadiq Khan, in der bestätigt wurde, dass die Stadt Buenos Aires zwischen dem 19. und 21. Oktober Gastgeber des C40-Weltgipfels der Bürgermeister sein wird, der alle drei Jahre stattfindet und der Führer aus fast hundert Städten zusammenbringt wo sie Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels diskutieren.

„Wir sind stolz auf unsere Führungsrolle im Klimaschutz. Um das ganzheitliche Wohlergehen der Menschen zu fördern, ist es jetzt an der Zeit, die Bürgermeister Lateinamerikas und der Welt zusammenzubringen, um schnellere und ehrgeizigere Maßnahmen für die COP 27 (Klimakonferenz der Vereinten Nationen) voranzutreiben „, sagte Rodríguez Larreta, derzeitiger Vizepräsident von C40 für Lateinamerika, in Erklärungen in einer Erklärung verbreitet.

Am 26. September 2021 fand das Gespräch in den Vereinigten Staaten zwischen Rodriguez Larreta und Bill Clinton statt.

Dieses Bürgermeistertreffen könnte eine weitere Startrampe für Larreta sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Regierungschef einer Hauptstadt national projiziert wird, es ist bereits in Argentinien und anderswo auf der Welt geschehen. Tabaré Vázquez, der den Sprung von Montevideo an die Spitze in Uruguay geschafft hat, und Boris Johnson, vom Bürgermeister von London zum Premierminister im Vereinigten Königreich, sind zwei greifbare Beispiele.

Das Treffen findet alle drei Jahre statt und bringt Bürgermeister und Leiter der 96 Mitgliedsstädte des C40-Netzwerks mit Managern globaler Unternehmen, Philanthropen, Investoren, Akademikern und Aktivisten zusammen. Die bisherigen C40-Veranstaltungen wurden von London, New York, Seoul, Sao Paulo, Johannesburg, Mexiko-Stadt und Kopenhagen organisiert. Bei dieser Gelegenheit konkurrierte die argentinische Hauptstadt mit Austin und Miami (Vereinigte Staaten); Madrid und Barcelona (Spanien); Medellin (Kolumbien); Rio de Janeiro und Sao Paulo (Brasilien) und Shenzhen (China).

Im Oktober werden die Teilnehmer diskutieren, „wie sich Städte in Richtung Klimaneutralität bewegen können, wie der Klimanotfall angegangen und die grüne Finanzierung für Projekte zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel, insbesondere für Städte im globalen Süden, erhöht werden können“. Als Neuheit wird der Gipfel ein Wirtschaftsforum zur Schaffung grüner Arbeitsplätze und einen „Jugendgipfel“ mit Führungskräften aus dem ganzen Land und der ganzen Welt umfassen.

„Die C40-Bewertung berücksichtigt die Fortschritte der Stadt bei ihren Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels. Darüber hinaus berücksichtigt es die Bedingungen für die Ausrichtung globaler Veranstaltungen, die alles von früheren erfolgreichen internationalen Foren über Hotelinfrastruktur, Kongresse und Kongresse bis hin zu Faktoren wie dem kulturellen Angebot und der Vielfalt der Stadt umfassen „, erklärte Straface, Chefberater von Larreta für internationale Probleme.

Das Panorama an der Heimatfront

Wenn er nächstes Jahr die Casa Rosada erreichen will, muss Rodríguez Larreta zunächst einem mächtigen Praktikanten in Juntos por el Cambio gegenüberstehen. Der Gouverneur von Jujuy, Gerardo Morales, einer der starken Männer innerhalb eines Radikalismus, der bei den Zwischenwahlen wieder an Bedeutung gewann, hat bereits angekündigt, dass er antreten wird.

In der schwierigsten Linie des PRO, in der sich Patricia Bullrich hauptsächlich anmeldet, erscheint ein weiterer potenzieller Gegner. Es bleibt die Frage, was Mauricio Macri tun wird, der immer noch ein paar zweideutige Zeichen gibt, wenn er über 2023 nachdenkt.

Horacio Rodriguez Larreta, Diego Santilli, Michelangelo Pichetto und Florencia Arietto

In der letzten Woche, während der Runde der innenpolitischen Gespräche, hielt der Bürgermeister von Buenos Aires Treffen mit dem Abgeordneten Miguel Angel Pichetto (Federal Peronism) und Florencia Arietto (der Strafanwältin) ab, die Teil der Renovierungsfront war und 2018 als Bullrichs Berater für Sicherheit dem PRO beitrat Fragen) und mit Emilio Monzó, dem ehemaligen Präsidenten der Abgeordnetenkammer, der die Hauptreferenz der Dialogpartei ist, einer der Beine der Oppositionskoalition.

„Wir arbeiten schon lange mit Miguel zusammen, wir teilen viele Kampagnenaktivitäten, wir teilen die Vision, dass für die Transformationen, die Argentinien braucht, eine sehr breite Vereinbarung erforderlich ist. Florencia tritt dem Team von Diego Santilli in der Provinz Buenos Aires bei, wo wir voraussichtlich wieder regieren werden und uns vorbereiten „, gab Rodríguez Larreta zu.

Nach den Wahlen 2021, bei denen er María Eugenia Vidal in the City und ihren stellvertretenden Chef Diego Santilli gegen die Meinung vieler seiner Kollegen an die Spitze der Liste unter den Abgeordneten von Buenos Aires setzte, hatte der Regierungschef von Buenos Aires Recht und war in seinem Profil als Führer fortgeschritten, obwohl er erhielt viele Angriffe vom „Falken“ -Sektor der integrierten Allianz.

In den letzten Wochen hat es eine aktive Rolle bei der Verfolgung seiner Ziele für das kommende Jahr gezeigt. Es stand an vorderster Front bei den Forderungen nach einer stärkeren Haltung der nationalen Regierung zu dem Konflikt in der Ukraine, nahm an der Vermittlungsanhörung teil, um die Anträge auf Mitbeteiligung vor dem Obersten Gerichtshof beizulegen, begleitete die Proteste auf dem Land vor dem Anstieg der Inhaftierung von Öl- und Sojabohnenmehl und hob die Bedeutung der Sicherheit im Bereich der Stadt hervor. Offensichtliche Anzeichen dafür, dass er entschlossen ist, mehr zu erreichen.

LESEN SIE WEITER: