Massenbesuch bei der Beerdigung des einflussreichen Rabbiners Kanievsky in Israel

Hunderttausende orthodoxer Juden versammelten sich am Sonntag in der Nähe von Tel Aviv, um an der Beerdigung des einflussreichen Rabbiners Chaim Kanievsky teilzunehmen, der den Spitznamen „Prinz der Tora“ trägt, inmitten strenger Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von Massenpanik.

Kanivesky, eine Schlüsselfigur des Judentums und Führer der Juden der litauischen Gemeinde, starb am Freitag im Alter von 94 Jahren. Seine Beerdigung war für Sonntagnachmittag in Bnei Brak geplant, einer orthodoxen Stadt neben der Metropole Tel Aviv, im Zentrum des Landes.

Tausende Gläubige füllten die Straßen und stapelten sich auf Treppen und sogar Dächern, um an der Beerdigung teilzunehmen, stellte die AFP fest.

„Ich habe geweint, als ich herausfand, dass ich tot bin“, sagte Shlomo Lugassi, ein 41-jähriger Gläubiger, der erfolglos versuchte, die Menge zu durchbrechen, um Zugang zum Haus des verstorbenen Rabbiners zu erhalten.

„Als Juden wissen wir, dass das (Juden-) Volk die Thora hält, und dieser Mann war nach seinem Wissen die Tora“, fügte er hinzu.

Die israelische Polizei schätzte den Zustrom auf rund 750.000 Menschen und setzte 3.000 Beamte sowie Paramilitärs ein, um Tragödien wie die im April 2021 zu verhindern, als bei einer Massenpanik während einer massiven jüdischen Pilgerreise 45 Tote, darunter Kinder, im Norden Israels zurückblieben.

„Der Rabbi hat immer darauf geachtet, jeden Menschen mit offenem Herzen willkommen zu heißen“, sagte der israelische Premierminister Naftali Bennett in einer Erklärung.

„Er war ein wahrer öffentlicher Führer, der von seinem bescheidenen Zuhause in Bnei Brak (in der Nähe von Tel Aviv) aus Zehntausende von Menschen in Israel mit Weisheit, gesundem Menschenverstand und seltenen Fähigkeiten führte“, fügte er hinzu.

