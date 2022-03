Fajardo greift Petro und Uribismus an, „vertreten durch Fico Gutiérrez“, weil sie die Wahlergebnisse nicht kennen

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

An diesem Samstag, dem 19. März, legte der ehemalige Gouverneur von Antioquia und Kandidat der Centro Esperanza Coalition, Sergio Fajardo, die Erklärungen seiner Anwärter auf die kolumbianische Präsidentschaft vor, von denen einige die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Frage gestellt haben, und erklärte, dies sei das „erste Kapitel von ein Krieg, der das Land voranbringen kann.“

Der ehemalige Bürgermeister von Antioquia, der die interne Konsultation der Zentrumsallianz gewann, die ihn als alleinigen Kandidaten für die erste Präsidentschaftsrunde akkreditiert, kritisierte die starke Infragestellung der Wahlergebnisse des Oppositionsführers Gustavo Petro und des Demokratischen Zentrums, von denen er wird vertreten durch den ehemaligen Bürgermeister von Medellín und Kandidat des Teams für Kolumbien, Federico 'Fico' Gutiérrez.

„Wir sind bereits benachrichtigt. Petro und Uribismus, die 2022 von „Fico“ Gutiérrez vertreten werden, geben bekannt, dass sie die Wahlergebnisse nicht respektieren werden, wenn sie nicht gewinnen. Dies ist das erste Kapitel des kommenden Krieges, das unser Land voranbringen kann. Ich werde mich um Kolumbien kümmern. Vertrauen Sie mir „, sagte der Kandidat der Koalition Centro Esperanza, der unter den Gewinnern der drei politischen Allianzen die niedrigste Stimme gewann.

Diese Aussagen kommen Stunden, nachdem das Demokratische Zentrum das Nationale Zivilregister um eine Neuauszählung der Stimmen gebeten hatte, „mit der Überprüfung jeder Karte, die von den Jurys hätte geändert werden können“, wobei festgestellt wurde, dass die Unterschiede zwischen der Vorauszählung und der Zählung, mit der sie einen der 14 Sitze an den Senat verloren haben, war „ungewöhnlich“.

Ebenso wies der natürliche Führer des Kollektivs, Álvaro Uribe, darauf hin, dass die Wahlen ein Gefühl des „Misstrauens“ hinterlassen hätten, das auf die Inkonsistenzen der E-14 und die „überwältigende Abstimmung über Petroismus in Gebieten des Drogenhandels“ zurückzuführen ist, weshalb er die Menschen aufforderte, die Ergebnisse zu ignorieren, mit denen sie verloren haben ihre Position als Mehrheit der Bank.

Der linke Führer, der die Umfragen zur Wahlabsicht im Land geleitet hat, hat seinerseits das Vorhandensein von Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung für die Bank des Historischen Pakts bekräftigt, die nach der konsolidierten Prüfung durch das Standesamt die Erholung von drei Sitzen im Senat bestätigte.

„Es ist statistisch nicht möglich, dass an einem Tisch alle Juroren gleichzeitig einen Fehler in einer Summe machen. Die Streichung von Professoren aus der von Uribe bedrängten Juryliste hatte ein Ziel: homogene Jurys zu bilden, um die Ergebnisse um Zehntausende zu verändern „, sagte der Kandidat des Historischen Pakts.

Im Gegensatz zu seiner eigenen Botschaft hatte der Kandidat der Centro Esperanza Coalition, Sergio Fajardo, am vergangenen Donnerstag erwähnt, dass er den Antrag auf den Neuen Liberalismus unterstütze, ein wiedergeborenes Kollektiv, das Teil der Zentrumsallianz ist, das eine allgemeine Neuzählung forderte, in der argumentiert wurde, dass dies in 42,3% der Tabellen erhielt die vom befreienden Führer Luis Carlos Galán gegründete Partei in 47.000 Tischen des Landes keine Stimmen, was „unplausibel“ war.

