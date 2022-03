Die besten Filme von Robert Pattinson laut Rotten Tomatoes

Robert Pattinson wurde berühmt, als er in dem Film Twilight (Twilight) spielte, der auf den Romanen von Stephenie Meyer basiert. Die Welle der Fans auf der ganzen Welt verbreitete sich so, dass ein scheinbar einfacher romantischer Vampirfilm in einer Saga endete, die ihnen den Schub gab, den ihnen in den Karrieren von Pattinson und seiner Darstellerkollegin Kristen Stewart (die derzeit für einen Oscar nominiert ist) für das Spielen von Lady Di im Film fehlte. Spencer).

Weit davon entfernt, in die Rolle von Edward Cullen (dem Namen des Vampirs, der den menschlichen Bella Swan liebte, gespielt von Stewart), in eine Schublade gesteckt zu werden, drehte Pattinson bis zur Ankunft von Tenet und The Batman Filme, die oft weit vom Massenkonsum entfernt waren.

Die Website Rotten Tomatoes analysiert Filmkritiken und stellt einen Prozentsatz der Kritiken für und gegen die Filme zusammen. Unter Berücksichtigung ihrer Analyse finden Sie hier eine Liste der am besten bewerteten Titel in der Karriere dieses Schauspielers, der jetzt in The Batman glänzt.

Der Rover (66%)

Dieser Film wurde 2014 bei den Filmfestspielen von Cannes präsentiert und erreichte laut Rotten Tomatoes eine Akzeptanz von 66%. Der Rover schaffte es, Pattinson als großes Versprechen jenseits von Twilight zu positionieren. Dies ist eine dystopische Geschichte, die in einer Wüstengegend Australiens spielt. Es ist vorübergehend, zehn Jahre nach dem Zusammenbruch der Wirtschaft auf der ganzen Welt. Pattinsons Charakter ist der eines Mannes, der sich der Idee stellen muss, allein auf der Welt zu sein. Seine Leistung bewegte sich viel mehr als die Handlung selbst und erhielt die besten Kritiken für seine Arbeit.

El Rey (Der König, 70%)

Film mit Timothée Chalamet, der Henry V für Netflix spielt und 70% Akzeptanz zeigt. Hier spielte Pattinson den Charakter von Dauphin, für den er den französischen Akzent verwenden und blonde Haare tragen musste. Sein Dauphin war ein gestörter Mann, der es schaffte, das Publikum und auch die Kritiker, die seine Arbeit in diesem Film hervorhoben, zu fesseln.

Hohes Leben (73%)

„ Pattinson ist so subtil, fordernd und unberechenbar wie eh und je, und er vermittelt tiefe Einsamkeit und zurückgetretenen Fatalismus mit sehr wenig Dialog, um ihm zu helfen.“ So beschrieben sie die Rolle dieses Schauspielers aus der Zeitung Guardian. High Life (2018) wurde von Claire Denis inszeniert und brachte Pattinson mit der französischen Schauspielerin Juliette Binoche (Schokolade) wieder zusammen. Dort spielt der Schauspieler Monte, einen Mann, der in einem Raumschiff lebt, in das er geschickt wurde, weil er ein Todesurteil hatte.

Grundsatz (83%)

Dieser Film litt unter Verzögerungen aufgrund der Pandemie, hatte aber endlich seine Zeit in den Kinos. Hier wird Pattinson von Christopher Nolan, einem der renommiertesten Regisseure Hollywoods, geleitet (der gerade dabei ist, Oppenheimer, den Schöpfer der Atombombe, mit Cillian Murphy von Peaky Blinders in der Hauptrolle zu machen). In diesem Film spielte Pattinson einen Engländer mit einem ruhigen Ton, den er sogar in den meisten Actionszenen hält. Es erhielt 83% der positiven Bewertungen.

Der Batman (85%)

Seine jüngste Arbeit, in der er riskierte, den Superhelden Batman unter der Leitung von Matt Reeves zum Leben zu erwecken. Es gab viel zu verlieren, aber viel zu gewinnen, und Pattinson beschloss erneut, die Herausforderung anzunehmen. Das Ergebnis war eines der besten und die Kritiken wurden mit Daumen hoch seiner Arbeit als Bruce Wayne begleitet, der Gentleman, der über die Sicherheit von Gotham City wacht, wenn er Batmans Anzug trägt.

Z: Die verlorene Stadt (Die verlorene Stadt Z, 87%)

Es ist eine Abenteuergeschichte, die 2016 uraufgeführt wurde und in der Pattinson unter anderem Charlie Hunnam, Tom Holland und Sienna Miller begleitete. Dieser Film zeichnet die Geschichte eines englischen Forschers nach, Percy Fawcett (Hunnan), während Pattinson Corporal Henry Costin spielt. Die Handlung erzählt die Abenteuer einer Erkundung Brasiliens, wo diese Abenteurer auf der Suche nach der Verlorenen Stadt Z im Amazonasgebiet ankommen.

Die Kindheit eines Führers (88%)

Einer der Filme, die Robert mit einer intensiven Handlung gedreht hat, manchmal unheimlich mit einer überwältigenden Atmosphäre. Der Schauspieler spielt hier einen Journalisten, der ein weiteres verstecktes Gesicht hat, das im Verlauf des Films enthüllt wird. Die Handlung erzählt die Kindheit eines faschistischen Führers nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Er sammelt eine der besten Noten seiner Arbeit und erreicht 88% der Rotten Tomatoes.

Gute Zeit: Viviendo al Límite (90%)

Eine von Pattinsons besten Leistungen, in der er Connie, einen Bankräuber, spielt. Die Rezension der englischen Zeitung The Observer war kategorisch und hob die Arbeit des Schauspielers hervor: „ Pattinson ist absolut überzeugend als Connie mit den Augen von Manson, einer manipulativen Naturgewalt (abwechselnd faszinierend, ekelhaft und erbärmlich), die eine Spur der Zerstörung in seinem Gefolge.“

El Faro (96%)

Ein Schwarz-Weiß-Film unter der Regie von Robert Eggers, in dem Robert Pattinson neben Willem Dafoe eine der besten Leistungen seiner Karriere verrät. Die Geschichte zeigt zwei Leuchtturmwärter in Neuengland, die dem Wohl Gottes überlassen sind und gleichzeitig die geringe geistige Gesundheit verlieren, die sie noch haben. Es ist packend, überwältigend und manchmal verzweifelt. Die Kritik war fast einstimmig und wurde von vielen Auszeichnungen begleitet. Ohne Zweifel eine der besten Rollen von Pattinson.

