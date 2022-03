Der Nationalmanager bat um Nachtspiele vor der Saison

WEST PALM BEACH, Florida, USA (AP) - Dave Martinez, Manager der Washington Nationals, bat das Team aktiv, in dieser Vorsaison mehr Nachtspiele zu spielen.

Sein Wunsch wurde erfüllt.

Von den fünf Teams im Vorsaison-Zeitplan der Nationals werden nur die New York Mets, ihre Rivalen am Samstag, in diesem Jahr mehr Nachtspiele in der Grapefruit League bekommen als die sechs in Washington.

„Ich denke, das gibt den Spielern eine andere Perspektive für die Vorbereitung, weil wir Nachtspiele spielen und uns dann tagsüber umdrehen und spielen“, sagte Martinez. „Selbst wenn es eine andere Aufstellung gibt, können sich die Spieler daran gewöhnen, nach einem Nachtspiel aufzustehen und sich fertig zu machen.“

Der puertoricanische Manager ist nicht der einzige, der möchte, dass die Duelle später beginnen.

„Ich würde es vorziehen, dass das ständig passiert“, sagte Buck Showalter, Manager von Mets.

Nachts zu spielen würde mehrere praktische Ziele erfüllen, überlegte Martinez. Vor allem in einer Vorsaison, die aufgrund von Lockout verkürzt wurde.

Es erlaubte ihm, Patrick Corbin, den wahrscheinlichen Auftakt des Eröffnungsspiels, in seinem zweiten Schlagtraining der Vorsaison am Morgen zu beobachten.

Der Linkshänder Corbin machte 42 Seillängen in drei simulierten Innings, in seiner wahrscheinlich letzten Vorbereitungssitzung vor seinem ersten Start in der Grapefruit League.

Dann, am Abend, beobachtete Martinez, wie der Dominikaner Nelson Cruz, seinen neu erworbenen Slugger, in seinem ersten Spiel mit den Nationals einen doppelten Kill traf und ein einzelnes linkes Feld traf.

Die ersten vier Heimspiele der Mannschaft vor der Saison beginnen um 6:05 Uhr nachmittags. Die überwiegende Mehrheit der regulären Saisonspiele in Washington beginnt später.

„Vor allem in den letzten Wochen der Vorsaison habe ich mich immer gefragt, warum wir nicht mehr Nachtspiele spielen, damit wir uns auf unsere Zeitpläne vorbereiten“, sagte der erste Baseman Josh Bell.

Verbesserungen der Stadionbeleuchtung ermöglichen es den Teams, mehr Nachtspiele vor der Saison zu planen.

Obwohl die Lichter in den Vorsaison-Komplexen nicht die Helligkeit der Hauptliga-Plätze erreichen, sagte Martinez, dass das System im Ballpark of the Palm Beaches, wo seine Mannschaft spielt, dies überhaupt nicht beeinträchtigt.

„Sie sind eines der besten Lichter, die es gibt“, sagte er.