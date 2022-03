Meditation für Ruhe, Massagen und pflanzliche Rezepte: Die grüne Oase von Lollapalooza

Im Zentrum von Lollapalooza befindet sich ein Zelt wie das der Beduinen, das mit Girlanden, Teppichen und Kissen zum Ausruhen geschmückt ist. Es erfordert Stille, die durch Kopfhörer erreicht wird, die externe Geräusche blockieren, um sich mit der inneren Stimme zu verbinden. Ja, beim wichtigsten Festival Argentiniens gibt es eine Oase abseits der Flut von mehr als 100.000 Menschen, die auf den vier Bühnen auf dem Gelände des Hippodroms San Isidro vibrieren.

Kräutertees aus Minze, Zitrone und Fenchel werden dort serviert. Sie werden von Patricia Barandilla und Gabriela Robledo aus Arapy zubereitet. Beide wissen viel über Pflanzen, Kräuter und die Kraft natürlicher Rezepte. Sie teilen ihr gesamtes Wissen in dem Workshop, den sie für die drei Festivaltage eingerichtet haben. „Ohne Dünger aus dem Boden zu wachsen, bringt unersetzliche Eigenschaften mit sich, die wir nutzen müssen. Ein wenig Pfefferminze zur Unterstützung der Verdauung, Minze mit analgetischen Eigenschaften und Zitronenmelisse als angstlösender Verbündeter. Alles kann in heiße oder kalte Getränke wie Tee oder in Rezepte wie Salate oder rohe Gerichte integriert werden. Wir haben es in Reichweite „, erklären sie.

Es ist nicht der einzige Vorschlag von Lolla, der zu einem gesünderen Leben einlädt. Ein paar Meter weiter übt Juana ihre Flexibilität in einer zwanzigminütigen Yogastunde aus. Justine zieht es vor, an dem Ständer vorbeizuschauen, der vollständig auf Paletten besteht und kostenlose 15-minütige Dekontraktionsmassagen bietet. „Das Festival ist lang, man muss laufen, springen, singen... dann kommen wir für eine Weile, um uns zu entspannen, neue Energie zu tanken und zu allem zurückzukehren. Eine Pantomime „, sagt die junge Frau aus Buenos Aires, die Miley Cyrus und Wos besuchte.

Hängematten, die zum Entspannen und Pausieren des Körpers einladen, um neue Energie zu tanken

Musik war nicht mehr der einzige Grund, Teil des wichtigsten Festivals der Szene zu sein. Die wachsende Beliebtheit von Gesundheits- und Wellness-Retreats zeugt vom wachsenden Interesse an körperlicher und geistiger Pflege. An vorderster Front und im Einklang mit diesem Gesundheitstrend waren renommierte Organisationen und Referenten verbunden, die daran dachten, die Öffentlichkeit der Veranstaltung mit einem gesunden Lebensstil zu verbinden, der verantwortlich und sich sozialer Probleme bewusst war.

Das Wellness-Refugium heißt Espiritu Verde. Das Überqueren des Portals ist wie das Betreten eines anderen Portals, in dem die Zeit gemächlicher und abgespeckter zu vergehen scheint, wo Sie eingeladen sind, das Hier und Jetzt zu leben.

„Lasst uns für den Frieden meditieren“, rufen sie aus der Art of Living. Nach und nach versammelt sich eine Gruppe von zehn Personen in der Runde, um zu diesem Zweck tief durchzuatmen. Sie setzen sich schon hin, schließen die Augen und lassen sich vom Führer mitreißen. „Wir sind alle drei Tage. Wichtig ist, dass mehr Menschen die Vorteile dieser alten Praxis kennen, um die Lebensqualität zu verbessern, die Energie zu steigern und das Immunsystem zu stärken „, sagen sie aus dem Weltraum.

Bewusstes Essen ist eine weitere Säule des Wellnesslebens. Aus diesem Grund war ein Sektor von Food Trucks für gesunde Lebensmittel verfügbar. Nutree, gegründet von den Unternehmern Dominique Ohaco und Belen Belverede, landete mit ihren Quinoa-basierten Burgern im Hippodrom. Die kombinierten Optionen sind Pilze, Linsen und Spinat, begleitet von einer Mischung aus Kartoffeln und gebratenen Rüben. Der Preis: 1.100$. Sie hören nicht auf zu verkaufen. Am beliebtesten ist das neuartige Pilzrezept.

Die von Nutree vorgeschlagene Spinat-Burga auf Quinoa-Basis

Vegan Nature auf pflanzlicher Basis prägte seinen Foodtruck mit Gerichten und Kombinationen, die in 100% kompostierbaren Verpackungen serviert wurden. Was zu essen ist: Casa Vegana-Medaillon, karamellisierte Zwiebel, Tomatenscheibe, Rucola Pesto und vegane Mayonnaise für 900$. Es gibt auch drei No Cheese Pizzen, die große mit sechs Portionen 800$.

Und wer hat gesagt, dass Eiscreme nicht gesund ist? Zu gut definieren sich als Experten, und deshalb haben sie ein handwerkliches Rezept mit nur 170-295 Kalorien im vierten Kilo hergestellt. „Da wir wollten, dass es perfekt ist, machen wir es ohne Zucker, ohne Fett und ohne Tac, um niemanden auszuschließen. Und das Beste am Ende: Es ist köstlich, cremig und nahrhaft „, erklären sie vom Stand aus. Die Aromen sind klassisch: Schokolade, Erdbeere, Dulce de Leche und einige mehr.

In allen zahlen Sie, wie in jedem Wagen, mit dem Armband. Das System scheint aus mehreren Gründen zu funktionieren: Es gibt keine Probleme mit Veränderungen, es gibt keine Unsicherheit, die Kinder müssen nicht mit Geld umgehen und es gibt keine großen Sammlungen, die Risiken eingehen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist, dass wir Müll reduzieren müssen, was er bei einem Festival dieser Größenordnung erzeugt. Deshalb tritt Rock and Recycle in Aktion. Dieses Programm zielt darauf ab, den ökologischen Fußabdruck der Veranstaltung zu verringern, indem die während der beiden Festivaltage anfallenden Abfälle an der Quelle getrennt werden. Zu diesem Zweck stehen vor Ort Körbe zur Verfügung, bei denen zwischen recycelbar und nicht recycelbar unterschieden wird, um die recycelbaren Materialien zurückzugewinnen und anschließend recycelt zu werden. Dies zielt nicht nur darauf ab, die erzeugte Umweltverschmutzung zu verringern, sondern auch die Öffentlichkeit mit guten Gewohnheiten zu infizieren, die sich in ihren Häusern, Büros und Nachbarschaften wiederholen können. Während der Ausgabe 2019 wurden 1714 kg Material recycelt, aufgeteilt in: Kunststoff (284 kg), Pappe (338 kg), Metalldosen (980 kg) und Glas (112 kg).

Der Eingang von Espirítu Verde ist ein Raum, der mit anderen gemeinnützigen Organisationen geteilt wird und speziell entwickelt wurde, um die Öffentlichkeit der Veranstaltung mit einem gesunden, verantwortungsvollen und bewussten Lebensstil zu verbinden

Es gibt auch ein Bataillon erdfarbener T-Shirt-Freiwilliger, die sich für Umweltfragen einsetzen und aktiv an diesem Recyclingprogramm beteiligt sind. Sie sensibilisieren die Öffentlichkeit und fördern die korrekte Mülltrennung, um zu verhindern, dass Wertstoffe in den Müll gelangen.

Die Tour endet auf einem stationären Fahrrad mit Superkräften. Im Rhythmus von „Recicleta kümmert sich um den Planeten“ wird eine positive Wirkung erzielt, da eine Flasche Pet an einem Faden wiederbelebt wird, aus dem alle Arten von Objekten hergestellt werden können: Geldbörsen, Hundeleinen, Schlüsselringe.

Darum geht es bei Espiritu Verde, um kleine Gewohnheiten, die große Auswirkungen auf die Rettung des Planeten haben. Wie viele summieren sich noch.

Franco Fafasuli: Fotos

