Infobae in Kiew: die herzzerreißenden Zeugnisse derer, die alles in den bombardierten Gebäuden verloren haben

- Ist das die Küche?

- Nun... das war die Küche.

Klar, tut mir leid.

- Früher war alles sauber und ordentlich. Jetzt sind nur noch Ruinen übrig.

Es ist nicht einfach, mit jemandem zu sprechen, der gerade sein Zuhause verloren hat. Die gestrige Bombardierung ließ Ludmila ohne Wohnung zurück. Wir waren ein paar Stunden später dort, aber es war kein Tag zum Reden, der durch den Aufprall der Rakete erzeugte Brunnen bläste immer noch Rauch. Es war ein Tag der Stille in der Nachbarschaft.

Der Samstag begann mit einer anderen Seite. Es gab keine Bombenanschläge auf Kiew. Ja, es gab Alarme und Flugabwehrraketen, die ukrainische Stützpunkte verließen. Es gab auch Schießereien in den Himmel, um Drohnen zu senken. Es gab, was gesagt wird, es gibt permanent im russischen Kreis, der die Hauptstadt umgibt. Es gab jedoch keine neuen Auswirkungen, die es den Bewohnern des Viertels Podilsky ermöglichten, zu dem gestern durch eine Rakete zerstörten Ort zurückzukehren und zu versuchen, einige ihrer Sachen wiederzugewinnen.

Es ist auch nicht einfach, mit jemandem zu sprechen, der vor einem Tag sein Zuhause verloren hat, aber die bloße Notwendigkeit, die Geschichte zu erzählen, motiviert ihn. „Ich lebe hier mit meinen drei Kindern. Die älteste ist nicht in der Stadt, sie ging mit ihren Kindern in ein kleines Dorf, in dem ihre Großmutter lebt. Meine andere Tochter, Natalia, ist in Kiew geblieben, wir sind zusammen, aber zum Glück war zum Zeitpunkt der Bombardierung niemand im Haus „, sagt er.

Wenn es jemanden gegeben hätte, wäre sein Tod sehr wahrscheinlich gewesen. Ludmilas Haus befindet sich im ersten Stock des Gebäudes, dessen Seitenwand mit der Explosion verschwand. Vom Raum seiner Töchter bis zum Ort des Aufpralls sind es weniger als zehn Meter, und Sie können vom Raum ohne Wände die riesige Lücke sehen.

Einige Freunde der Tochter arbeiten daran, die Trümmer zu entfernen. Sie füllen die Schaufel, werfen den Stein raus und machen es erneut. In der Wohnung neben Ludmila lebt eine alte Dame mit ihrer Tochter. Sie waren am 18. März um 8:04 Uhr dort, als die Rakete fiel. Ludmila weiß nicht, ob es ihnen gut geht, sie wurden ins Krankenhaus gebracht und warten auf Neuigkeiten.

„Das war mein Zimmer, ich habe hier geschlafen“, sagt er und zeigt auf ein rotes Sesselbett, das voller Staub ist. Sie können die Farbe des Bodens nicht sehen, er ist mit Schmutz bedeckt. Schmutz, ich meine, der Stapel von Dingen, die aus Büchern in einer Bibliothek bestand, Ornamente, Reste eines Couchtischs, das Glas dieses Couchtischs, umgefallene Wandstücke. Der Zustand, in dem eine Bombe eine Umgebung verlässt, ist zu willkürlich, es kann nichts verstanden werden, wo sie war und wie sie dorthin gelangt ist. In Ludmilas Küche war die Heizung komprimiert, als hätte er zwanzig Palazos bekommen. Die Gläser mit Marmeladen und Konserven landeten alle auf der Theke, größtenteils stehend, ohne umzukippen. Der Pool ist voller Staub, und hinter dem Wasserhahn befindet sich ein seltsamer violetter Fleck, eine Art Blutkreislauf, der eher eine explodierte Rübe sein muss, ein Stück Borch, das verstreut ist.

Die Überreste nach den Anschlägen

Ludmila ist 56 Jahre alt und spricht sehr gut Englisch. Sie bittet darum, ihr Fotos von ihrem Haus zu schicken, die ihr in Zukunft helfen könnten. „Zum Glück waren weder ich noch sonst jemand hier, noch meine Töchter oder meine Enkelkinder. Es ist ein Glück, dass niemand dort war, denn sonst wäre es ernst gewesen „, sagt er.

- Warum waren sie nicht im Haus? Hast du dir vorgestellt, sie könnten hier bombardieren?

Ich hatte keine Ahnung, dass das passieren könnte. Es ist eine Wohngegend. Ich lebe seit zwanzig Jahren hier und habe keine Wohnung mehr.

- Wo schläfst du heute?

Ich schlafe heute bei einem Freund.

- Ist es weit von hier entfernt?

-Nein, das ist ziemlich nah dran.

- Und du hast keine Angst davor, da zu sein, falls es noch einen Bombenanschlag gibt?

- Natürlich habe ich Angst. Jede Minute habe ich Angst. Es ist sehr gefährlich, an diesem Ort zu sein. Aber heute glaube ich nicht, dass es eine sichere Ecke des Landes gibt.

Drei Stockwerke über Ludmilas Wohnung ist - es war - die Zeit von Liena. Er ist 35 Jahre alt. Sein Kinderzimmer überblickte den Platz, auf dem die Rakete fiel. Heute gibt es keine Wände oder Fenster, es ist ein offener Boden voller Reste von Dingen. Ein Sessel (oder ein Bett, es ist nicht unterscheidbar) stößt an einem Rest der Wand, der stehen geblieben ist. Auf der anderen Seite des Zimmers befindet sich ein Bett mit einem großen Bild von zwei Jungen. Es ist überall durchbohrt. Liena nimmt es und zeigt den Jungen: „Sie sind meine Kinder“, sagt sie. Sie sind zehn und zwölf Jahre alt, aber sie waren nicht im Haus, sie hatten die Stadt vor mehr als einer Woche verlassen.

Auf der anderen Seite des Platzes, ebenfalls vom Zimmer aus zu sehen, befindet sich die Schule, in die Ihre Kinder gehen. Auf der linken Seite ist ein Kindergarten offensichtlich, der normalerweise nicht zu sehen ist, aber jetzt alle geöffnet ist. Im Zimmer gibt es auch einen leeren Kleiderschrank, einen hängenden Kalender, viele Kissen, Pappkartons mit Hausschuhen, Arbeitsmappen, Zeitschriften.

„Bombardieren Sie hier, neben der Schule, neben den Häusern, um Panik zu erzeugen. Er will uns alle erschrecken. Er ist verrückt und er möchte uns mit Angst erfüllen „, sagt er und spricht über Putin. Plötzlich kreuzt sein Blick etwas da draußen und er ist still. Er weint ein wenig und zeigt. „Da ist unser Auto in dieser Garage, aber jetzt ist es komplett zerstört. Wir haben kein Auto mehr... „, sagt er. Die wenigen Autos, die sich um das Gebäude herum befanden, sind in der Tat verbrannt: Sie wurden mit der Explosion in Brand gesteckt und es gab keine Möglichkeit, eines von ihnen zu retten. Einige von ihnen sehen mit Maschinengewehren aus, aber es sind die Granatsplitter der Rakete, die sie wie Opfer einer Schießerei aussehen lassen.

„Präsident Zelensky versprach, dass die Regierung uns helfen würde, alles, was wir verloren haben, wieder aufzubauen und wiederzugewinnen, aber das wird einige Zeit dauern Das ist verrückt. Es ist verrückt „, sagt Liena. Du hast recht, aber da stehen wir in diesem Wahnsinn unter einem Dach, das einen riesigen Riss hat und von dem niemand weiß, wie lange es auf den Beinen halten kann. Während er kann, bringt er die Wertsachen heraus, die er findet, aber selbst die Dinge, die er nimmt, werden nach Verlust schmecken.

Am Fuße des Gebäudes, das zu einem der Umzüge führt, befindet sich Andryi. Er ist 53 Jahre alt und lebt in einem Gebäude etwa 70 Meter von dem Ort entfernt, an dem der Aufprall stattgefunden hat. Er hat alles gesehen. Die Sirenen haben lange geklingelt, aber es gibt schon zu viele, sie klingen den ganzen Tag, und diesmal hat er es nicht berücksichtigt. Er ging auf seinen Balkon und zündete sich eine Zigarette an. Dann, in einer Sekunde, in weniger, sah er einen Feuerball mit voller Geschwindigkeit vor sich vorbeiziehen und dann ertönte die Explosion. Andryi wurde nach hinten gefeuert und fiel mitten in seinem Wohnzimmer auf den Rücken. Er schlug seinen Kopf und ein Auge, das vollständig entzündet und lila ist, mit einer grünen Flüssigkeit, die ins Krankenhaus gebracht wurde.

Andryi, 53 Jahre alt

„Ich bitte Gott immer darum, unseren Luftverteidigungsjungen Gesundheit zu geben, die auf diese Monster reagieren, die uns angreifen und versuchen, diese Raketen abzuschießen. Sie verteidigen uns so gut sie können. Aber gestern um 8 Uhr morgens konnten sie es nicht. Ich habe nur geraucht, ich habe das Haus gelüftet, also hatte ich das Fenster offen, und es war eine Sekunde. Ich habe das Geräusch gehört und (entschuldigen Sie das Wort) bin auf den Boden gefallen... Das Glas ist explodiert, alles. Ich stand schnell auf und half meiner Schwiegermutter, die alt ist, damit ich sie rausholen konnte. Dann kamen die Ärzte und nähten meine Wunde zusammen „, sagt er.

„In dieser Nachbarschaft kennen wir uns alle, wir sind seit Jahren dieselben Nachbarn, es gibt kein Militärgebäude in der Nähe, keinen Regierungsort, nichts, nur Nachbarn und eine Schule, einen Kindergarten... Warum tust du uns das an? Wenn ich in einem Militärgebäude wäre, könnte ich das verstehen, aber warum hier? Was haben wir mit ihm gemacht? “. Auch er spricht, wie so viele, mit Wladimir Putin. Er kann nicht zu viel sagen, ohne zu weinen oder zu schmerzen, und die Mischung, die sich zwischen ihnen bildet.

„Ein Freund wohnt in dem zerstörten Gebäude, aber er war nicht durch Glück da. Er ist nicht in der Stadt und wir versuchen all seine Sachen rauszuholen. Wie ist das möglich? Ich bin ein Mann des Glaubens, ich bitte Gott, ich bitte immer um Vergebung für die Schuldigen, aber das ist nicht das Werk eines Mannes, das ist böse, das ist etwas anderes... „, sagt er. Und er schließt mit Blick in die Kamera und spricht, wie er sagt, damit die Welt hört: „Bitte, ich will Frieden. Wie kann man mit diesem Schurken verhandeln? Wie? Ich will einfach nur Frieden!“

