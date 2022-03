Extremes Make-up im Konzert: Atemberaubendes und geschlechtsfreies Make-up für ein weiteres Festivalerlebnis

Das Lollapalooza-Erlebnis überschreitet die Grenzen der Musik und präsentiert eine Vielzahl von Vorschlägen, die die Fans dazu einladen, das Festival in verschiedenen Bereichen der Gastronomie, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und der Nutzung natürlicher Ressourcen zu genießen . unter anderen Werten.

Unter den wichtigsten interaktiven Räumen dieser neuen Ausgabe, die am vergangenen Freitag begann, sticht der Kosmetik- und Schönheitsmarke Natura hervor. Das Unternehmen wird während der drei Festivaltage unter der Prämisse „Was wäre, wenn wir uns für die Welt vereinen, während wir uns für die Musik vereinen?“ und möchte die Öffentlichkeit einladen, über den Planeten und die Nachhaltigkeit nachzudenken, Säulen seiner Identität.

Zu diesem Zweck bietet Natura verschiedene Erlebnisse in einem Raum an, der uns dazu einlädt, ein Treffpunkt mit verschiedenen Aktivitäten zu sein , z. B. dem Bereich Natura Faces, einem Stand, an dem wir die geschlechtslose Make-up-Linie der Marke mit Make-up-Trends kennenlernen können exklusiv für diese Veranstaltung; die Wand „Raise your voice“, auf der Sie mit nachhaltigen Fasern schreiben können; und die Intervention von Cypher, einer Gruppe von Improvisationskünstlern, die den „Battle of Flattery“ rezitiert, um die Botschaften der Inklusion und Einheit zu verstärken. Darüber hinaus führt die Designerin, Illustratorin, Musikerin, Rapperin und DJ Yema Ice eine Stunde am Tag zusammen mit einem unglaublichen DJ von Anita B Queen Live-Kleidungsstücke auf.

„Wir sind überzeugt, dass eine Beauty-Marke viel für die Welt tun kann und dass wir aktiv an den Veränderungen mitwirken können und müssen, die wir als Gesellschaft zum Aufbau einer besseren Welt benötigen. Unsere erste Teilnahme an Lollapalooza hat damit zu tun, denn wir finden in Kultur und Musik einen Raum des Dialogs, der Identifikation und des Gemeinschaftsgefühls, der die Schaffung von Brücken und die kollektive Mobilisierung ermöglicht. Wir möchten, dass alle Menschen, die in einem Raum wie diesem zusammenkommen, dasselbe Lied singen und dies auch tun können, um alles um sie herum zu verändern „, sagte im Dialog mit Infobae Florencia Violini, Marketing Manager bei Natura Argentina, über die Präsenz der Marke auf der Festival.

Eine der Postkarten vom Freitagnachmittag, bevor eine der Shows beginnt. Extreme Make-up sagte Geschenk (Lollapalooza)

„Wir glauben, dass Make-up wie Musik ein Mittel ist, um Gefühle, Emotionen und Individualität jeder Person auszudrücken. Die neuen Generationen werden durch das Bedürfnis mobilisiert, sich so ausdrücken zu können, wie sie es sind, und wählen Marken aus, die mit ihrem Zweck verbunden sind. In diesem Sinne reagiert unsere Faces-Linie, mit der wir uns in dieser Ausgabe des Festivals als Marke ausdrücken, auf dieses soziale Verhalten, da sie mit einem starken Engagement für Vielfalt geboren wurde und eine Schönheit fördern will, die frei von Mustern und Vorurteilen ist, damit jeder Mensch wer sein kann sie sind stolz und ohne Einschränkungen „, bemerkte der Spezialist.

Er fügte hinzu: „Zukünftige Generationen fördern kulturelle Veränderungen, um die wir uns kümmern und die wir begleiten müssen, und deshalb werden wir zum Beispiel in unserem Raum ein Wandbild haben, damit jeder, der vorbeikommt, seine Stimme zu Themen erheben kann, die sie betreffen. Wir wollen Sprecher für die Anliegen der Zeit sein, zu denen die Menschen gehören, Interesse haben und sich zunehmend engagieren.“

Faces ist eine geschlechtsfreie, tierfreie, vegane, parabenfreie und umweltfreundliche Linie, die unter anderem aus Make-up wie Schatten, Lippenstiften, Wimperntusche für Wimpern, Eyeliner-Stiften, Pudern, Rouge und Cremes sowie Gesichtspflegeprodukten besteht. Es richtet sich an Menschen mit einem freien und unabhängigen Geist, die ihr eigenes Geschlecht als bestimmende Identität überschreiten.

Die Gesichtsbereiche, die beim Erstellen von Make-up-Looks die Protagonisten sind:

Ein Muss für Lollapalooza ist ohne Zweifel Ecoglitter. Um das Make-up zu verbessern und den Look hervorzuheben, kann es auf Augen, Wangenknochen, Augenbrauen oder auf den von Ihnen bevorzugten Bereich aufgetragen werden (Fotos: Instagram/ @donni .davy)

1. PROTAGONISTEN AUGEN

Die Augen spielen eine besondere Rolle, daher ist ein guter Eyeliner ein unfehlbarer Trend. Originalität liegt in der Präsentation von Farbschattierungen, um sie hervorzuheben und ihr die jugendliche und phantasievolle Note zu verleihen, die für Furore sorgt.

2. ZWEI LIPPEN

Wer hat gesagt, dass die Lippen in einer Farbe bemalt sind? Der „Pop“ -Look von Natura Faces lädt zum Spielen mit verschiedenen Farben ein und schlägt eine Kombination aus matten Lippenstiften vor, die die Oberlippe in Rot und die Unterlippe in Pink bilden: eine sehr kraftvolle Kombination!

Ein Plus: MEHR IST MEHR

Lass uns glänzen, meine Liebe! Ein Muss für Lollapalooza ist ohne Zweifel Ecoglitter. Um das Make-up zu verbessern und den Look hervorzuheben, kann es auf Augen, Wangenknochen, Augenbrauen oder auf den von Ihnen bevorzugten Bereich aufgetragen werden.

Vor Beginn des Festivals verlost Natura 20 Paar 3-Tageskarten, um an der Erfahrung teilzunehmen und sie zu erleben. Um teilnehmen zu können, mussten die Menschen ihre Kreativität ansprechen und Aktivistenplakate mit Phrasen erstellen, die von der Markenbotschaft #PorElMundoComoPorLaMúsica inspiriert waren. Der Vorschlag bestand darin, dass diese Poster digital gestaltet wurden oder aus Materialien, die bereits in ihren Häusern vorhanden waren, wie Kleidung, Holz, Pappe usw. Die Designs wurden in einer Webgalerie veröffentlicht, in der jeder Zugang hatte, um für seine Favoriten zu stimmen, und diejenigen, die die meisten Likes erhielten, waren die Gewinner.

