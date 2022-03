Equidad wird versuchen, Envigados positive Serie zu kürzen

Am Vortag dieses Wettbewerbs gewann die lokale Mannschaft den Sieg und kommt mit guter Laune an, um das Gastteam zu begrüßen, das gerade einen Punkt erzielt hat und den Weg des Sieges fortsetzen muss.

Envigado besiegte Aguilas Doradas Rionegro in seinem vorherigen Spiel mit 2:1 und wird zu Hause nach einem weiteren günstigen Ergebnis suchen. In den letzten 4 gespielten Spielen gewann er in 2 Spielen und war zweimal ein Verlierer.

Eigenkapital stieg am vorherigen Datum nacheinander an, nachdem es 1:1 mit Patriotas FC ausgeglichen hatte. In den letzten Spielen, die er gespielt hat, gewann er 2 Siege und 2 Unentschieden.

Das Orange Team und die Green Capital treffen sich morgen um 18:05 Uhr (argentinische Zeit). Das Spiel um das 11. Datum von Kolumbien - Liga Betplay 2022 wird im Stadion Hernán Ramírez Villegas ausgetragen.

Die letzten 5 Male, die sie im Turnier getroffen haben, hatten alle möglichen Ergebnisse. Die Heimmannschaft erzielte 2 Siege, während der Besuch 1 hinzufügte. In 2 Spielen landeten sie gleichmäßig auf der Anzeigetafel.

Der Veranstaltungsort liegt mit 17 Punkten und 5 Siegen auf dem sechsten Platz, während der Besucher 13 Einheiten erreichte und im Turnier den dreizehnten Platz belegte.

Mauricio Mercado wird ausgewählt, um das Spiel zu führen.

Zeitplan von Envigado und La Equidad, je nach Land

Argentinien: 18:05 Uhr

Kolumbien, Mexiko EST und Peru: 16:05 Uhr

Mexiko CST und Nicaragua: 15:05 Uhr

Mexiko MST und Mexiko PST: 14:05 Uhr

Venezuela: 17:05 Uhr

