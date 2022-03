Das Spielen mit Ihrer Katze entwickelt sein katzenartiges „Sein“

Sophie Ghaziri, who now lives outside Beirut, carries her cat at home in Byblos, Lebanon July 20, 2021. "Not until we sat down with ourselves, did we have time to process what we had gone through. That's when the panic attacks started, that's when I thought my heart was going to come out of my chest?. we moved as far away from Beirut as possible and it feels a lot safer here..I didn?t lose a family member and I didn?t lose anything, I just lost myself in this". 34-year old Journalist and producer, Sophie Ghaziri, said. Picture taken July 20, 2021. REUTERS/Emilie Madi

Wenn Sie mit unserer Katze spielen, wächst sie und fühlt sich jeden Tag mehr Katze. Dies mag darauf hindeuten, dass es sich physisch entwickeln wird, aber sein spielerisches Wachstum wird es emotional und intellektuell größer machen.

Durch das Spiel kann unsere Katze nicht nur Spaß haben und sich unterhalten, sondern auch die Fähigkeiten verbessern, die ihm helfen, seinen Jägerinstinkt durch mentale und emotionale Stimulation zu schärfen. Kurz gesagt, all das wird ihn mehr Katze machen.

Katzen sind typische Jäger, die vibrieren und die Kunst genießen, ihre Beute zu verfolgen. Dies ist schwierig, wenn sie domestiziert sind, und vor allem, wenn sie in städtischen Umgebungen leben.

Das Spiel als Kopie oder Karikatur der Realität bringt die Katze der Aktivität ihrer wilden Natur näher, bringt ihre Instinkte an die Oberfläche, die durch Generationen der Domestizierung schläfrig ist, und ermöglicht es ihr gleichzeitig, Körper und Geist in Form zu halten.

Durch das Spiel kann unsere Katze nicht nur Spaß haben und sich unterhalten, sondern auch die Fähigkeiten verbessern, die ihm helfen, seinen Jägerinstinkt zu schärfen (Reuters/Kai Pfaffenbach)

Wenn die Räume klein sind, müssen wir unseren Einfallsreichtum schärfen, um räuberisches Verhalten spielerisch zu replizieren.

Wenn wir an Seilen gebundene Gegenstände und/oder Spielzeuge verwenden, ahmen wir die Bewegungen der häufigsten Beute kleiner Katzen nach: Vögel oder kleine Nagetiere. Auf diese Weise wird das städtische Leben einer der Hauptmethoden der Katzenjagd verliehen, die darin besteht, ihre Beute zu verfolgen.

Die Art und Weise, dies zu spezifizieren, erfolgt durch einen Ast oder Stock, an dessen Ende wir ein kleines Seil oder einen Faden von mindestens einem Meter binden, an dem wir am gegenüberliegenden Ende einen kleinen aufblasbaren Ball (ein Stück Stoff, das einen Baumwoll- oder Nylonschaum umwickelt) oder einen einfachen Korken befestigen.

Nehmen wir den Stock von einem Ende und ahmen mit mäandernder Bewegung die Bewegungen einer Beute nach, indem wir sie ziehen, sodass die Katze sie verfolgt. Wichtig ist, dass es so gefahren werden kann, dass die Reihenfolge der Jagd mit einem glücklichen und triumphalen Ende endet.

Spielzeug, das viel besser ist als selbstgemacht, sollte die Aufmerksamkeit der Katze auf sich ziehen und deshalb haben sie Sound (AFP)

Eine andere Art zu spielen ist mit Bällen oder Papierbällen, besonders wenn sie abprallen. Der Rebound verleiht ihnen den Status „lebendig“, indem sie Widerstand leisten und versuchen zu fliehen. Dieser Effekt kann von der Katze selbst erreicht werden, indem sie einen Ball geeigneter Größe greifen lässt. Wenn die Katze sie rollen sieht, positioniert sie sich, um sie zu verfolgen und anzugreifen. Sobald es still steht, wird es versuchen, es mit Nägeln und Mund zwischen seinen vier Beinen zu fangen und so zu tun, als hätte es eine Beute gejagt, der sein eigenes Stalking ihm „Leben“ gegeben hat.

Spielzeug, das viel besser ist als hausgemacht, sollte die Aufmerksamkeit der Katze auf sich ziehen und deshalb haben sie Geräusche. J amás wir müssen mit unserer Katze mit Laserlicht-Taschenlampen spielen: Da seine Neugier ihn dazu zwingen wird, sie zu verfolgen, setzt er all seine körperlichen Fähigkeiten ein, um sie zu fangen, ohne die Beute jagen zu können. Dies wird das Tier frustrieren und kann schwerwiegende Folgen für sein zukünftiges Verhalten haben.

Bei jüngeren Katzen, die am häufigsten mit ihren Krallen Spielzeug fangen, wird eine größere spielerische Tendenz beobachtet. Es ist sehr wichtig, dass wir beim Spielen mit Katzen Zwischengegenstände und niemals unsere Hände oder Füße verwenden, um die Gewohnheit zu verbannen, ihre Krallen auf sie zu legen, um spätere Schäden zu vermeiden.

*Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook ist Tierarzt. Spezialist für Hochschulpädagogik. Master-Abschluss in Psychoimmunoneuroendokrinologie. Ehemaliger Direktor des Small Animal School Hospital (UNLPAM). Universitätsprofessor an mehreren argentinischen Universitäten. Internationaler Dozent.

