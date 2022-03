Mit Tigre-Platense als Highlight beginnt das Datum der Klassiker: Zeit, Fernsehen und Formationen der drei Spiele des Tages des Ligapokals

Trotz der Tatsache, dass der Großteil der Spiele mit den emotionalsten Komponenten aufgrund der Rivalität zwischen den Mannschaften zwischen Samstag und Sonntag stattfinden wird, wird der Ligapokal an diesem Freitag mehrere Vorschläge für den Start des siebten Spieltages, des der Klassiker, vorlegen. Für Pica findet das interessanteste in Victoria statt, wo Tigre Platense ausrichten wird. Es wird aber auch zwei weitere Paarungen geben, um das interzonale Datum des Wettbewerbs fortzusetzen: Aldosivi-Patronato in Mar del Plata und Barracas Central-Sarmiento am Huracán-Gericht.

ALDOSIVI-SCHIRMHERRSCHAFT:

Aldosivi und Patronato, von Angesicht zu Angesicht in Mar del Plata (@clubaldosivi)

In Mar del Plata wird es ein Finale geben, das von der Beständigkeit erwartet wird: Diejenigen, angeführt von Martín Palermo, die sich vom Sturz gegen Barracas Central mit einem Sieg über Tigre erholen, werden ihr Zuhause gegen ein Kuratorium verteidigen, das süß ankommt, nachdem er Platense in Vicente López geschlagen hat.

El Tiburón wird die Möglichkeit haben, sich in der Qualifikationszone für das Viertelfinale des Ligapokals zu platzieren und darauf zu warten, was mit den anderen Rivalen in ihrer Region passiert, wenn sie sich auf drei summieren. Der Patron seinerseits muss so schnell wie möglich Punkte sammeln, da er ein Kolonist in der Durchschnittstabelle ist und den Wettbewerb überhaupt nicht gut gestartet hat (4 Niederlagen und ein Unentschieden).

Wahrscheinliche Formationen:

Stadion: Jose Maria Minella.

Hora: 16:00.

Schiedsrichter: Jorge Baliño.

Es wird im Fernsehen übertragen: TNT Sports.





TIGRE-PLATENSE:

Tigre und Platense, von Angesicht zu Angesicht für Ehre

Derjenige, der in Victoria gespielt wird, wird eine Kombination mit einem klassischen Duft sein. Der Matador und der Tintenfisch haben eine historische Rivalität und werden die Ehre aufs Spiel setzen. Aufgrund des durchschnittlichen Tisches wird es ein weiteres wichtiges Treffen sein.

Diejenigen, die von Diego Martínez angeführt werden, kommen an, nachdem sie ihr ungeschlagenes Spiel in Mar del Plata gegen Aldosivi verloren haben, obwohl seine Kampagne bei seiner Rückkehr nach Primera mehr als akzeptabel ist: Drei Unentschieden und zwei Siege bringen ihn in die Eingangszone des Viertelfinales des Ligapokals.

Die Realität von Marron sieht anders aus: Nach einem brillanten Start mit zwei Siegen und einem Unentschieden gewann Claudio Spontons Team drei Niederlagen in Folge (Banfield, Union und Patronato), die ihn absichtlich in Zone A und den Durchschnittstisch fallen ließen. Er sucht Erholung in einer komplizierten Festung.

Wahrscheinliche Formationen:

Estadio: José Dellagiovanna

Hora: 19:15 Uhr.

Schiedsrichter: Yael Falcon Perez.

Fernsehen: Öffentliches Fernsehen und ESPN.





KASERNE ZENTRAL-SARMIENTO:

Barracas Central gewann zwei von zwei seit der Ankunft von Alfredo Berti

Wenn man an die Tabelle unten und oben denkt, werden Guapo und Green auf dem Huracán-Gericht kollidieren.

Mit Hilfe von Alfredo Berti, der Rodolfo De Paoli im technischen Fahren ersetzte, gewann das Barrican-Team zwei Siege in zwei Spielen und ist kein Kolonist mehr in Zone B (es teilt den letzten Schritt mit Lanús, Arsenal, Central Cordoba de Santiago del Estero und Véez). Nach vier aufeinanderfolgenden Stürzen waren die Triumphe gegen Aldosivi und Central in Rosario Wasser in der Wüste.

Auf der anderen Seite wird Israel Damonte versuchen, den siegreichen Weg nach dem Unentschieden gegen Newells in Junín fortzusetzen. Sarmiento, der bisher im Wettbewerb kaum einen Verlust gegen Platense verzeichnet hat, wird an die Spitze der Zone A klettern, wenn er heute als Besucher gewinnt.

Wahrscheinliche Formationen:

Stadion: Tomás Adolfo Ducó (lokale Barr.acas).

Stunde: 21:30

Schiedsrichter: Germán Delfino.

Wird im Fernsehen übertragen: Fox Sports Premium.





BESTENLISTE:

LESEN SIE WEITER: