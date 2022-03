Mexiko wird ein eigenes Innsbruck zur Identifizierung der Körper haben: Alejandro Encinas

Um die forensische Krise in Mexiko aufgrund hoher Gewalt anzugehen, versucht das Innenministerium (Segob) über das Nationale Institut für Genommedizin und die Universität Innsbruck in Österreich Mitarbeiter in der Analyse komplexer Proben und Studien zu zu schulen Die Identifizierung von Stellen kann im Land erfolgen.

Dies wurde von Alejandro Encinas Rodríguez, stellvertretender Sekretär für Menschenrechte von Segob, während der morgendlichen Pressekonferenz von Präsident Andrés Manuel López Obrador vom Nationalpalast hervorgehoben, wo er sagte, dass das Ziel der Unterzeichnung des Abkommens darin besteht, dass Mexiko sein „Innsbruck“ hat.





Der Bundesbeamte gab an, dass diese Vereinbarung mit der Universität Innsbruck und ihrem forensischen Institut die erste ist, die mit einer anderen Institution außerhalb Österreichs unterzeichnet wurde. Er erklärte, dass dank dieser Vereinbarung in diesen Tagen die ersten Studien zur Identifizierung komplexer Proben in Mexiko beginnen werden.

Laut einem Bericht der National Search Commission (CNB) und der National Movement for Our Disappeared gibt es im Land etwa 52.000 nicht identifizierte Stellen in forensischen Diensten und Massengräbern.

„Es gibt keine nationale genetische Datenbank, Informationen werden nicht geteilt, es gibt keinen Kontrast, es gibt keine Kapazitäten und Testamente, das ist das Hauptproblem, mangelnder Wille und forensische Informationen bleiben fragmentiert, es fehlt an staatlichem politischem Willen, mit dieser Krise umgehen zu können“, sagte Encinas.

Die mexikanische Regierung hat rund 3,4 Milliarden Pesos für die Identifizierung und den Erhalt von Körpern investiert.

Es sei daran erinnert, dass die Generalstaatsanwaltschaft der Republik (FGR) 16 menschliche Überreste nach Österreich geschickt hat, um durch genetische Analyse festzustellen, ob sie einem der 43 Schüler der „Isidro Burgos“ Rural Normal School, besser bekannt als Ayotzinapa, im Bundesstaat Guerrero entsprechen, die verschwunden sind im September 2014, ein Fall, der für internationale Aufregung sorgte





