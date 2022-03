Alberto Fujimori: Wer ist Gregorio Parco, der Anwalt, der den Antrag des Habeas-Korpus eingereicht hat, um den ehemaligen Präsidenten zu befreien

Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts (TC), das Habeas Corpus erklärte gegründet, das Alberto Fujimori freigelassen hatte, verließ der ehemalige Präsident ab dem kommenden Montag, dem 28. März, das Barbadillo-Gefängnis im Bezirk Ate. Der Rechtsanwalt Gregorio Parco Alarcón war derjenige, der diese Beschwerde im Jahr 2020 einreichte.

„Ich habe kein Verständnis für den Fujimorismus, aber mit dem Ingenieur Alberto bin ich vom Jahr 90 bis 95 ein Sympathisant“, sagte der Anwalt von Iqueño gegenüber Canal N und erklärte seine Motivationen für die Präsentation des Habeas-Korpus, das den ehemaligen Diktator befreit, nachdem der TC die ihm von Pedro Pablo gewährte Begnadigung wieder aufgenommen hatte Kuczynski im Jahr 2017.

In einem weiteren Interview mit dem Journalisten Fernando Risco, das auf Facebook ausgestrahlt wurde, sagte Parco, er habe die Klage vergessen und es sei ein „rein technisches und rechtliches Problem“. Er sagte, er habe keine Verbindung zu Alberto Fujimori oder Fuerza Popular, obwohl er im Interview auf Canal N erklärte, dass er von „90 bis 95“ ein Sympathisant des ehemaligen Staatsoberhauptes war und 2013 die Gelegenheit hatte, den ehemaligen Präsidenten im Gefängnis von Barbadillo zu besuchen.

KÄMPFER DER VOLKSTÜ

Trotz seiner Worte zeigt er im Register of Political Organizations (ROP) der National Elections Jury, dass er politische Zugehörigkeit zur Popular Force-Partei hat, angeführt von Keiko Fujimori, Tochter des ehemaligen Diktators.

Der Iqueño ist seit 2010 als militante Popular Force gelistet und registriert eine aktive Zugehörigkeit. Und zwischen 2005 und 2017 war er in den Reihen von Peru Possible. Parco trat in keiner der Parteien als Vertreter oder Mitglied eines Ausschusses auf. Die Zeitung La República berichtete, dass er in seinen sozialen Netzwerken nur als Beschreibung habe, dass er ein „in Ica lebender Anwalt“ sei.

Parco ist 1999 Anwalt der Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica und im selben Jahr wurde er als Mitglied der Ica Bar Association eingeschrieben, mit einer aktiven Einschreibung bis heute.

Die Interamerikanische Menschenrechtskommission entschied über die Begnadigung von Alberto Fujimori. | Foto: Komposition (Infobae)

Genau dort präsentierte Parco im April 2020 zum ersten Mal das Habeas-Korpus, das Alberto Fujimori befreien würde. Der High Court of Justice lehnte seinen Antrag ab, ebenso wie die Gemeinsame Notfallkammer, die die Entscheidung bestätigte. Nach einer Beschwerde desselben Anwalts richtete die iquinische Justiz die Berufung an das Verfassungsgericht, um die Entscheidung zu treffen.

Es war nicht das erste Mal. Im Jahr 2013 hatte Parco versucht, den TC dazu zu bringen, den Antrag des ehemaligen Präsidenten auf Freilassung anzunehmen, aber die Richter lehnten dieses Habeas-Korpus ab und erklärten, dass „man nicht behaupten kann, dass die verurteilte Person freigelassen wird - das heißt Freilassung - als ob das Gerichtsurteil verbüßt worden wäre oder diese Strafe nicht gewesen wäre war wirksam.“

ER TRAF ALBERTO FUJIMORI

Im Gespräch mit Canal N sagte Gregorio Parco, er habe mit dem ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori im Gefängnis von Barbadillo gesprochen, weil „Herr Guillermo Zapata de Lunahuana, Cañete“ ihn zur Ausarbeitung einer Klage geschickt habe, die für unzulässig erklärt wurde.

Der Anwalt von Iqueño sagte, dass der inhaftierte Ingenieur Freunde in Weingütern und Farmen in Lunahuana gefunden habe, als er Staatsoberhaupt war, und einer von ihnen war der von Guillermo Zapata Casas, Besitzer eines Weinguts in der Gegend, obwohl das von ihm vorgestellte Habeas-Korpus auf eigene Initiative erfolgte.

„Ich spreche die Klage in meiner persönlichen Eigenschaft an. Ich habe gesehen, dass die Begnadigung, die durch die Unterschrift von Pedro Pablo Kuczynski, einem Strafrichter, als Gesetz geboren wurde, es für null und nichtig erklärt, und das ist ein eklatanter Verstoß gegen das ordnungsgemäße Verfahren und das Verfassungsrecht „, sagte er.

„Ein oberster Strafrichter war inkompetent und nicht in der Lage, ein Gesetz aufzuheben. Und (mit dem Urteil vom Donnerstag, 17) hat dasselbe Verfassungsgericht internationale Verfassungsrechtsprechung erreicht, weil eine Begnadigung eine Macht des Präsidenten ist „, sagte er.

Der Anwalt argumentierte, dass „wenn jemand ein schlecht gegebenes Gesetz für nichtig erklären will, dies von einem Verfassungsrichter mit einem Prozess der Verfassungswidrigkeit oder mit einem anderen Gesetz getan werden kann, das diese oberste Resolution widerruft“.

Parco sagte, der einzige Fujimorist, den er kenne, sei der Kongressabgeordnete von Fuerza Popular, Raúl Huamán Coronado, der Ica vertritt und ein bekannter Arzt in der Region ist.

Abschließend sagte der Anwalt, dass das von ihm eingereichte Habeas-Korpus „nicht politisch ist, es wurde auf akademischer Basis und in persönlicher Eigenschaft durchgeführt und wir haben nationale Rechtsprechung erreicht“.

LESEN SIE WEITER