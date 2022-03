Wann und wie könnte die COVID-19-Pandemie in Kolumbien enden?

Die Geburt von COVID-19 in der Welt markiert das Vorher und Nachher in der Geschichte der modernen Gesellschaft, die einen der atypischsten Momente der letzten Jahrzehnte überlebte. begann zuzunehmen. In Kolumbien wurden die ersten bestätigten Fälle am 6. März 2020 registriert, und der 21. bestätigte die ersten Todesfälle durch das Virus, und der 24. trat in eine obligatorische vorbeugende Quarantäne ein.

Seitdem sind zwei Jahre vergangen, und die Gesellschaft hat allmählich ihre Normalität wiedererlangt, aber COVID-19 ist immer noch kein Thema der Vergangenheit. Die Ankunft von Virus-Impfstoffen bedeutete eine radikale Änderung der bisher umgesetzten Maßnahmen. Der nationale Impfplan in diesem Land begann offiziell im Februar 17, als Veronica Machado, Krankenschwester und Direktorin des Sincelejo University Hospital, der erste Bürger Kolumbiens war, der gegen das Virus geimpft wurde .

In den letzten zwei Jahren gab es im Land vier Infektionsfälle, von denen der erste im August 2020 registriert wurde und 12.000 Fälle pro Tag überschritt. Der zweite verzeichnete im Januar 2021 mehr als 15.000 Infektionen pro Tag; und die dritte Welle, die zwischen Juni und Juli sechs Monate später auftrat, verzeichnete das Land mehr als 30.000 Fälle pro Tag. Mit dem Aufkommen der Variante erlitt Omicron Colombia im Januar 2022 eine vierte Infektionswelle, und an diesem Tag traten mehr als 30.000 Infektionen auf.

Laut dem jüngsten offiziellen Bericht des Gesundheitsministeriums (Stand 17. März 2022) wurden insgesamt 6.078.487 bestätigte Fälle registriert, 5.910.525 Menschen erholten sich von dem Virus und 139.391 Bürger kamen aufgrund von COVID-19 ums Leben. Derzeit gibt es in Kolumbien 6.070 aktive Fälle. 79.222 616 Dosen, 35.386 553 erste Impfungen, 27.981 667 zweite Dosen, 665 357 Einzeldosen und 9.589 039 Auffrischungskapazitäten wurden im ganzen Land angewendet. 34 247.024 Personen haben bereits einen vollständigen Zeitplan.

Diese Frage stellen sich viele Menschen und besagt, dass Maßnahmen wie die Nichtverwendung von Masken in offenen Räumen in Städten oder Gemeinden, in denen mehr als 70% der Bevölkerung in Kolumbien mit einem vollständigen Plan geimpft sind, im Laufe der Zeit flexibler werden, jedoch trotz des Rückgangs der Fälle Die Die Pandemie kann noch nicht enden.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Entscheidung zur Beendigung der COVID-19-Pandemie sowie des Ausnahmezustands letztendlich von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über ihren Generalsekretär Tedros Adhan Gebreyesus abhängen werden.

Trotz der Tatsache, dass die WHO in den USA und vielen europäischen Ländern einen deutlichen Rückgang der Infektionen gemeldet hatte, erklärte sie erneut, dass sie nicht erwäge, das Ende der aktuellen Pandemie zu bestimmen. Daher sind einige Maßnahmen nicht mehr so hart und ermöglichen in gewisser Weise eine normale Erholung in anderen Gesellschaften. Im Gegensatz zu den Ereignissen in Asien in den letzten Wochen hat die Zahl der durch das Virus verursachten Fälle und Todesfälle wieder zugenommen und die Behörden gewarnt.

Experten sagen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, jedes Jahr Tausende von Menschenleben zu töten. Im Gegensatz zu anderen endemischen Krankheiten wie Malaria und Tuberkulose ist COVID-19 nicht vorhersehbar, da neue Mutationen auftreten können, die viel gefährlicher oder ansteckender werden können, wie im Fall von Ommicron.

Derzeit diskutieren Gesundheitsexperten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wann und wie die COVID-19-Pandemie enden könnte, aber es erfordert eine Studie über das Verhalten des Virus und wie es in gewisser Weise als endemisch angesehen werden kann.

