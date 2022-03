Macron stärkt seine politische Position am Vorabend der Wahlen

Jeans und Hoodies sind nicht im Lieferumfang enthalten. Während des Wahlkampfes teilte der französische Präsident Emmanuel Macron Fotos von ihm, wie er nachts und am Wochenende im Elysée-Palast arbeitete. Er konzentrierte sich die meiste Zeit auf die russische Invasion der Ukraine und vermied die typischen Aktivitäten der Kandidaten.

Wenn dies eine Wahlstrategie wäre, scheint er daran zu arbeiten, seine bevorzugte Wiederwahlposition zu stärken und die Mission seines Rivalen zu erschweren.

Macron wurde von anderen Kandidaten dafür kritisiert, dass er vor der ersten Runde, die für den 10. April geplant war, nicht an der Fernsehdebatte teilgenommen hatte.

Regierungsbeamte sagten, Mark Long habe alle Fragen beantwortet, einschließlich Fragen zu umstrittenen Reformen, die das Rentenalter von 62 auf 65 erhöhen, und dass er bald beitreten werde

Anfang dieses Monats kündigte er an, dass er eine Wiederwahl anstreben werde, hat aber noch nicht an Kampagnenveranstaltungen teilgenommen.

Kürzlich förderte er in einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Waffenstillstand und sprach fast täglich mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.

Letzte Woche brachte er die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union im Schloss von Versailles am Stadtrand von Paris zusammen, um mögliche Sanktionen gegen Russland zu diskutieren. Frankreich ist der wechselnde Präsident des Rates der Europäischen Union, und Macron spielt eine Schlüsselrolle bei der Koordinierung der Reaktion des 27-Nationen-Blocks auf die Aggression.

Er wird US-Präsident Joe Biden treffen, der nächste Woche zum NATO-Gipfel in Brüssel kommen wird.

„Offensichtlich erhöht die internationale Situation ihre Position“, sagte Bernard Sananes, Präsident des Elabe-Instituts.

In einem Interview mit der französischen Zeitung L'Opinion sagte er: „Ich denke, dass Macron 2017 für Erneuerungsverpflichtungen gewählt wird, und 2022 möchte Macron aufgrund seiner eigenen Erfahrung gewählt werden“, sagte er laut einer Umfrage. Er wies darauf hin, dass die Mehrheit der französischen Bürger glaubt, im Amt zu sein, unabhängig davon, ob sie eine Abstimmung erwägen oder nicht.

Macron erhält 10% Punkte von der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen. Beide sind die Favoriten, um wie 2017 in die zweite Runde vorzudringen. Laut der Umfrage hat Macron auch die Chance, in einer entscheidenden Runde zu gewinnen.

Auf der Liste der Kandidaten stehen der rechte Eric Gemmoor, ganz links, Jean-Luc Melenchon und die Kuratorin Valerie Pecres.

Seine Rivalen werfen Macron vor, der Situation in der Ukraine zu viel Aufmerksamkeit zu schenken und nicht über staatliche Fragen zu sprechen, die problematischer sein könnten.

„Er nutzte den Krieg in der Ukraine aus, um Frankreich zu überraschen“, erklärt Le Pen. Weil ich denke, dass Frankreich für Sie von Vorteil sein wird.

„Wenn es einen Krieg gibt, neigen wir dazu, legalistisch zu sein“, sagt Pecres. „Die Leute denken so. Es ist jemand verantwortlich. (Aber) Hab keine Angst, am 11. April den Kapitän zu wechseln.“

Macron-Unterstützer sagen, dass die Situation in der Ukraine mit Themen von nationalem Interesse zusammenhängt, die in der Kampagne angesprochen wurden, wie Energie und Militärpolitik.

Der Historiker Jean Galigues betont den „Einfluss der Vereinigung“ der Staatsoberhäupter in Kriegskonflikten. Denken Sie daran, dass dasselbe geschah, als François Hollande, Macrons Vorgänger, in Mali eine militärische Operation startete, um islamische Militante an der Macht zu stürzen.

Davor zeigten sich die großen historischen Persönlichkeiten Frankreichs während des Krieges von Napoleon bis Charles de Gaulle als Führer. „Die öffentliche Meinung in Frankreich hat starke historische Wurzeln“, sagte Garrigues gegenüber dem AP.

Er fügte hinzu: „Es stellt sich heraus, dass Macrons Feinde nicht die gleiche Erfahrung wie Minister haben und sich tatsächlich in einer Situation des Minderwertigkeitskomplexes befinden.“

Was Macron in den Umfragen am meisten verletzen kann, ist die geringe Wahlbeteiligung. Seine Anhänger gehen nicht zu den Umfragen, wo er denkt, dass der Sieg garantiert ist, und glauben, dass diejenigen, die wütend auf ihn sind, mobilisieren werden Es ist da.

Macron räumte in einem Video die Möglichkeit ein, dass sich seine Kampagne über YouTube verbreitet: „Ich möchte Frankreich und seinen Unterstützern mitteilen. Wenn sie glauben, dass wir bereits gewonnen haben, verlieren wir.“