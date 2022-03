Ihr Mann wurde bei einem Angriff auf die israelische Botschaft getötet und forderte Gerechtigkeit. „Ich werde sterben und ich werde weiter weinen“

Nelly Durán Ganotti (Nelly Durán Ganotti) lebt in PH, einem langen Korridor in Floresta, und hinterlässt einen Bochin, der ein Stadtfest auf den Platz eines anderen Blocks bringt. Es ist ein sonniger Samstag und geht mit einem Stock wegen Arthrose, die behauptet, Fortschritte zu machen. Zuerst waren die Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und breiteten sich auf die Beine und Knie aus. Ich war eine Weile krank, aber diese Woche wurde ich mehr krank. Ich war ein Philosoph des 17. Jahrhunderts Baruch Spinoza (Baruch Spinoza) „Niemand weiß, was der Körper kann.“

„Dreißig Jahre sind vergangen, und ich wusste es bis jetzt nicht. Ich fühlte mich überwältigt und müde von dem, was vor sich ging. Als ich jung war, bin ich vorangekommen. Jetzt wo ich älter bin, habe ich nicht mehr viel Arbeit oder Jungenrhythmus, also denke ich über alles nach, was ich je gelebt habe. Ich kann es nicht kontrollieren, wann der Jahrestag des Angriffs näher rückt. Ich bin tot. Werde ich weiter weinen? “

Trauern Sie um den vermissten geliebten Menschen, der kurz entführt wurde. Um für alles zu weinen, was nicht so sein konnte: Träume, Illusionen abschneiden.Und zur gleichen Zeit für das, was es war: für eine Schlacht, die passiert ist und nicht aufgegeben werden konnte... Bis es eine Definition gibt.

„Ich weine um Miguel, aber vor allem weine ich über die Arbeit, die ich durchgemacht habe, die Kämpfe und alles, was wir durchmachen müssen. Wie lebe ich 30 Jahre so, oder?“

Nelly heiratete Miguel Lancieri, einen der 22 Menschen, die am 17. März 1992 bei einem Angriff auf Israel ums Leben kamen. Botschaft in Buenos Aires. Miguel installierte zum Zeitpunkt der Explosion eine Klimaanlage und die Botschaft. Ich habe versucht, es im Gebäude nebenan zu installieren.

„Die Installation war für den Vortag geplant, aber Miguel wachte mit Halsschmerzen auf und starb am Dienstag, den 17. Miguel fuhr früher einen Van, aber er war an diesem Tag mittags schlecht gelaunt, also fuhr er seinen Partner, stellte Werkzeuge an die Tür des Gebäudes und suchte weiter nach einem Parkplatz. Ich habe gehört, Miguel sei gekommen, um an der Tür zu klingeln. Die Explosion war 14,50, und sein Partner Fabian sah alles durch den Rückspiegel.“

Nelly war Witwe und leitete vier Kinder. Der älteste war 16 Jahre alt, der jüngste war 2 Jahre alt und 10 Monate alt. In der Mitte sind Zwillinge im Alter von 13 Jahren.

„Wir haben angefangen, die Liste der Krankenhäuser zu überprüfen, bis mir die Polizeistation mitteilte, dass Miguel in der Leichenhalle war und ihn kennen müsse. Ich wollte rein, aber ich ließ Fabian und meinen Cousin draußen warten. Zu dieser Zeit dachte ich, sie hätten Glück, weil sie mich nicht gesehen haben... Wie hast du immer noch mit diesem Bild gelebt?“

Nelly zittert wieder, wird schwindelig, wenn sie sich an die Nacht erinnert, kommt nach Hause und die Jungen haben das Gefühl, dass sie auf Neuigkeiten von ihrem Vater im Hof warten.

„ Ich musste ihm sagen, dass mein Vater tot war. Dann schlug er mich wie ein Anfall und begann zu schreien. Ich konnte eine Woche lang nichts essen. Er hat gelebt, Tee zu trinken.“

Niemand weiß, was der Körper tun kann, was wir tun können, oder die Ausdauer, die wir atmen, gehorcht.

„Wir haben ihn am Donnerstag beerdigt und haben nie aufgehört. Ich wusste nicht einmal, wie man in den Bus steigt. Bis dahin, wenn ich zum Arzt gehen müsste, würde mein Mann mich mitnehmen. Sie war eine typische Hausfrau, die für die Jungen verantwortlich war. Aber ich musste lernen. Ich erhielt ein Stipendium von der Schule und verhinderte, dass ich das Englischstudium meines ältesten Sohnes mehr bezahlen konnte. Ich räumte die Kirche auf und kümmerte mich um ältere Menschen in der Nacht, als ich meinen jüngsten Sohn bei meiner Mutter lassen konnte. Die Leute haben mir auch sehr geholfen. Einige der Nachbarn oder Mütter der Klassenkameraden meiner Kinder schickten mir eine Preisbox, um die soziale Entwicklung zu begleiten, oder baten um Hilfe in einer Organisation und sammelten sogar Geld, um die Miete zu bezahlen. Ich erinnerte mich, dass ich an meinem ersten Ostern ohne Miguel viele Schokoladeneier gegeben habe. Und der Kadett enthält 1000 Dollar. Ich bin mit einem Umschlag zu mir nach Hause gekommen. Ich war die Frau eines der Besitzer der Zeitung La Nación, der Miguel kannte, weil er eine Klimaanlage im Büro installiert hatte. Auf dem Umschlag stand ein Brief, an den er sich erinnern sollte, weil er „ein Geschenk von Menschen und ein guter Mensch“ war.“

Nelly durchsuchte das Adressbuch und schickte Briefe an Mariano Grondonna, Mauro Viale und Carlos Menem an Casa Rosada. Sie gab allen die Schuld, die im Beruf um Hilfe baten, und versprach etwas, das nicht erfüllt wurde. Ihre Geschichte erreichte Acción Social und sie erhielt Spendenrenten. Gleichzeitig wurde sie in das Justizministerium gerufen.

„Da wir Uruguayerin sind, hatte meine Mutter Angst, weil sie dachte, wir würden wegen des Briefes aus dem Land geworfen werden. Aber ich bin auf die gleiche Weise zu dem Treffen gegangen. Jorge Luis Maiorano, Justizminister, begrüßte mich und bot an, im Pressebereich des Bildungsministeriums zu arbeiten. Von dort aus hat sich das Leben ein wenig stabilisiert.“

Sport, Sport, Sport

„Mein Mann war ein großzügiger und gutmütiger Mensch. Wenn er wenig Arbeit hatte, organisierte er ein Barbecue oder lud das eine oder andere ein. Er sagte, dass er „jagte“. Und manchmal kam er früh nach der Arbeit zurück und sagte: „Ich werde die Torhüter für eine Weile ruinieren“, und er war sehr nett. Mein Haus war ständig voller Menschen und beschwerte sich. Aber ich habe versucht, das Haus offen zu halten. Ich denke, ich möchte Michaels Geist bewahren. Er war es schon immer, er ist immer noch da und wird es auch weiterhin sein.“

Miguel, gebürtig aus Lorenzo Geires, einer Gemeinde in Uruguay, hat sich kürzlich mit der Familie seiner Freundin Nelly in der Nachbarschaft Villa Crespo in Buenos Aires niedergelassen. Es gibt auch Uruguay, aber er kommt aus Paysandu. Sie waren im letzten Monat des Jahres 1973, und die örtliche Diktatur vertrieb sie.

„Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und Miguel kamen nach Buenos Aires, aber ich blieb ein weiteres Jahr in Uruguay, um meine Ausbildung zu beenden.In einem von ihnen bot ich Miguel an, mich zu heiraten. Ich war 18 Jahre alt und er war 26 Jahre alt. Meine Schwiegermutter gab mir den Stoff für das Kleid und einer meiner Schwager verließ sein Haus, als Miguel mich besuchen konnte. Wir haben bei einer Auktion ein Bett, einen Kleiderschrank und einen Stand gekauft. Wir haben in seinem Dorf, auf dem Land und in einem sehr alten Elternhaus geheiratet. Nach einem Monat Regen hängten wir Planen auf und stapelten uns schließlich in der Galerie. Verwandte kamen in Kombi und Motorrädern an. Es ist schlammig. Es war wie Louise Landrysinas Ehe, aber es war so süß. Ich habe mich sehr gefreut.“

Nelly erzählt uns, dass sich Pipiretto durch ihre Augen bewegt und Anekdoten verursacht. Momente, die in einem anderen Universum passiert zu sein scheinen, das zu weit entfernt ist.

„Als ich meinen jüngsten Sohn Mauro Miguel getötet habe, wollte er mir nicht entkommen. Ich hatte Angst, dass mir etwas zustoßen würde. Mein Vater fing an zu trinken. Miguel gab sich selbst auf, weil er ein Sohn war, den er nicht hatte. Er war nicht mehr mein Vater. Ich musste für die Jungs kämpfen und aufhören, meinen Vater zu trinken.“

Seit 30 Jahren ist es dasselbe.

Die Untersuchung des Angriffs, bei dem das Hauptquartier der israelischen Botschaft in Buenos Aires zerstört wurde, bei dem in 30 Jahren 22 Menschen getötet und mehr als 240 Menschen verletzt wurden, ist im argentinischen Justizministerium noch offen. Da es sich um einen Angriff auf ausländische diplomatische Delegationen handelte, leitete sie von Anfang an den Obersten Gerichtshof und bewies 1999 die Verantwortung einer Terrorgruppe, die als Islamischer Dschihad, dem bewaffneten Flügel der Hisbollah, bekannt ist. Ein internationaler Haftbefehl wurde vollstreckt, aber keiner der Verdächtigen wurde festgenommen.

Eine Frage, die sich über 30 Jahre erstreckt. Eine Idee eintauchen, als wäre es eine verrückte endlose Wiederholung.

„Ich bin immer neugierig, warum ich seit 30 Jahren nicht genug recherchiert habe. Ich weiß nicht, ob der Oberste Gerichtshof nicht funktioniert, ob es nachlässig ist, ob es egal ist oder ob es etwas gibt, das mir sagt, ich solle keine Ermittlungen einleiten. Das Gericht ist ein großer Abwesender. Aber ich habe immer noch Hoffnung, und ich denke, ich kann Dinge erreichen; obwohl ich wie Menem sterbe; es gibt immer noch einen Polizisten, der nicht dort war, wo der Justizminister, der Innenminister, der Polizeichef, die Polizei nicht dort war, wo sie sein sollten; ich meine, wenn du willst... Aber wer will das nicht? Wer ist verantwortlich? Wir leben mit Dornen und werden jedes Jahr mehr und mehr genagelt. Ich denke, die Schmerzen werden etwas geringer sein, wenn wir jemanden sehen, der etwas versucht oder sich bewegt.“

Mit einem halben Lächeln erinnert sich Nelly an die erste Hypothese. Unschuld, dass sie Alpträume hatten.

„Als ich 13 war, sagte Gisela, eine meiner Töchter, 'Mama, zum Glück war ich in der Botschaft und ich bin mir sicher, dass sie einen kurzen Blick darauf werfen werden, 'und es war tatsächlich umgekehrt. Da es in der israelischen Botschaft war, wurde nichts untersucht. Und es ist mir egal, ob es der Iran oder der Terrorismus ist... Was ich sage ist, dass es nach 30 Jahren keine Gerechtigkeit gibt und keine politischen Führer identifiziert wurden. Und hier ist es. Leider sagte der ehemalige Sekretär Germán Garavano, Argentinien sei nicht auf den Angriff vorbereitet und habe keine Mittel zur Untersuchung. Was sagst du zu Familien und Überlebenden? Was heißt das? Du wirst niemals ermitteln, weil du nicht bereit bist? Bitten Sie um Hilfe! An die Vereinigten Staaten, Israel, an alle anderen als Ermittlungen. Seit 30 Jahren sind verschiedene Regierungen vergangen, und alle haben uns angelogen und uns Versprechen gegeben, aber es gab nichts.“

Am 17. März fand die Veranstaltung am Marne Square in der Arroyo Street statt, wo sich das diplomatische Hauptquartier befand.

„Der Angriff wird von der Botschaft von Israel organisiert. Überlebende und Angehörige der Opfer wurden berücksichtigt und immer zu Treffen mit Botschaftern einberufen. Aber Sie können tun, was die Botschaft plant. In diesem Jahr sagten sie, dass es eine Veranstaltung im Teatro Colón geben wird, und die Frau der Opfer Israels (sie werden eine Rede auf Hebräisch halten, weil sie kein Spanisch sprechen), der stellvertretende israelische Justizminister (auf Englisch, weil sie sich nicht einmal mit Spanisch befassen) und der Botschafter wird sprechen. Es gibt keinen anderen.Wir, die 30 Jahre auf diesen Tag in Argentinien gewartet haben, können also nichts sagen.“

Die Wichtigkeit, sprechen zu können. Für eine Weile mit Worten heilen. Auch wenn sie es satt haben, Dinge zu sagen. Wie Alfonsina Storni schrieb: „Alte Worte sind neu.“

„Ich weiß nicht, ob ich 30 Jahre alt bin, aber ich weiß nicht, ob es die Müdigkeit ist, die ich bei mir und anderen Kollegen merke, aber Wut kommt zum Vorschein. Es ist Wut, Impotenz, Schmerzen. Weil ich mich einsam fühle. Und wir wissen auch, dass wir in der Politik funktionierten und nicht, weil wir es nicht bemerkt haben, sondern weil es alles ist, was wir zurückgelassen haben. Am Jahrestag des Angriffs können Sie zu der Veranstaltung gehen, um das Gesicht zu sehen und die Toten zu benennen. Während Politiker und Beamte vor der Bank auf der einen Seite kämpfen und auf der anderen Seite darum kämpfen, Fotos zu machen, stehen wir als Gäste zur Seite, als ob sie für eine Teilnahme wären. Diesmal werden wir nicht mehr darüber sprechen. Natürlich konnten wir uns nicht leihen und konnten nicht gehen, aber ich denke, es wird dazu beitragen, dass wir nicht mehr aus den Augen bleiben.“

Nelly schaut nach unten und weint langsam, mit wenig Lärm. Es ist Angst in ihrem Hals. Wir schlossen uns unseren Händen.Wir weinten zusammen.

„Ich weiß nicht, was passieren muss, um zu verstehen, dass es derjenige ist, der gestorben und getötet hat, und das ist unfair.“

Es ist seit 30 Jahren unfair.

