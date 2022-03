Hongkong diskutiert die Lockerung der Gesundheitsbeschränkungen

Der Regierungschef von Hongkong sagte am Donnerstag, er habe keinen Plan vorgelegt, um die Stadt aus der durch die Omicron-Variante verursachten Krise zu entfernen, erwäge jedoch, einige durch das Coronavirus auferlegte Beschränkungen aufgrund des Toleranzverlusts der Bevölkerung zu lockern.

Angesichts eines starken Anstiegs im Fall von Covid-19 erklärte die Herrscherin Carrie Lam auf einer Pressekonferenz, dass es an der Zeit sei, die im Januar auferlegten Beschränkungen zu überprüfen.

„Nicht weil die Zahl der Fälle zurückgegangen ist (...) Ich denke, die Toleranz der Menschen geht zu Ende.“

Seine Regierung wurde wegen der mangelnden Klarheit im Umgang mit der fünften Welle des Virus in Hongkong kritisiert, die innerhalb von drei Monaten zu fast 1 Million Fällen und 4.600 Todesfällen führte.

Dieser exponentielle Anstieg ist trotz der Tatsache zu verzeichnen, dass Finanzzentren seit Beginn der Pandemie Grenzbeschränkungen beibehalten und strenge Maßnahmen zur sozialen Distanzierung ergriffen haben.

Nach dem Erscheinen der Omicron-Variante im Januar verbot die Stadt zwei oder mehr Gemeinden, ordnete an, Bars und Restaurants nachts zu schließen, und ordnete die Verwendung von Masken auch für Outdoor-Aktivitäten vor.

Die letzte Einschränkung begann mit der Schließung des Strandes am Donnerstag.

„Einige unserer Finanzinstitute verlieren aufgrund der Isolation Hongkongs die Geduld.“ Lam hat zugegeben.

Auf die Frage nach dem Plan, aus der Krise auszusteigen, setzte er sich jedoch kein Ziel.

„Der schwierigste Teil bei der Bekämpfung des Virus ist die Unfähigkeit vorherzusagen, was passieren wird.“ Sagte er.

Hongkong verbrachte die ersten zwei Jahre einer wenig ansteckenden Pandemie, während es sich an Chinas Null-Covid-Strategie hielt. In den letzten Wochen hat es jedoch eine Szene erlebt, die uns an den Beginn der Epidemie erinnert, da die Krankenhäuser gesättigt sind und der Tod älterer Menschen zunimmt.

Im Februar flohen 65.400 Menschen aus dem In- und Ausland aufgrund einer chaotischen Botschaft und Panik, die durch neue Beschränkungen verursacht wurden.

Wasser/dhc/Bein/Masse/zm