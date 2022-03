Der irische Premierminister wurde vor dem Treffen mit Biden positiv auf COVID-19 getestet

Irish Prime Minister Micheal Martin arrives to attend an informal summit of EU leaders at the Chateau de Versailles (Versailles Palace) in Versailles, near Paris, France March 11, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Der irische Premierminister Michael Martin wurde am Mittwochabend positiv auf Covid-19 getestet, was es unwahrscheinlich macht, dass er sich diesen Donnerstag wie geplant im Oval Office des Weißen Hauses mit US-Präsident Joe Biden treffen wird.

Die irische Botschaft in Washington berichtete, dass Martin am Mittwochnachmittag negativ auf einen Antigen-Test getestet wurde. Anschließend wurde jedoch ein PCR-Test durchgeführt und das Ergebnis war positiv.

Martin nahm am Mittwochabend an einer irischen Gala im National Construction Museum im Zentrum von Washington teil, musste die Veranstaltung jedoch in Eile verlassen, als er erfuhr, dass er mit dem Virus infiziert war.

Irlands Botschafter in den USA, Daniel Mulhall, war dafür verantwortlich, den Anwesenden zu erklären, warum sich der Premierminister unerwartet von der Veranstaltung abwesend hatte, erklärte auf Twitter CBS-Journalistin Margaret Brennan, die an der Gala teilnahm.

Biden hielt während der Gala eine Rede, hatte aber keinen direkten Kontakt zum irischen Premierminister, teilte ein hochrangiger US-Beamter gegenüber CBS mit.

Martin sollte sich am Donnerstag im Oval Office des Weißen Hauses zum St. Patrick's Day mit Biden treffen, mit dem die USA an sein irisches Erbe erinnern.

Später wollten Martin und Biden an einem Kongressessen teilnehmen, das von der Sprecherin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, organisiert wurde.

Am Donnerstagabend sollten der US-Präsident und die First Lady, Jill Biden, mit dem irischen Premierminister und seiner Frau Mary Martin auch an anderen Veranstaltungen zum Gedenken an den St. Patrick's Day teilnehmen.

Das Weiße Haus hat noch keine Änderungen an Bidens offizieller Terminplanung angekündigt.

Am Mittwoch bezeichnete Joe Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin als „Kriegsverbrecher“ wegen seiner Invasion in die benachbarte Ukraine.

„Ich denke, er ist ein Kriegsverbrecher“, sagte Biden einem Journalisten, der ihn nach einer Veranstaltung zur Bekämpfung häuslicher Gewalt im Weißen Haus befragte.

Die russische Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Minuten später lehnte der Kreml Bidens Kommentare zu Putin ab und hielt sie für „inakzeptabel und unverzeihlich“. „Wir halten eine solche Rhetorik für inakzeptabel und unverzeihlich für das Staatsoberhaupt, dessen Bomben Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt getötet haben“, sagte der russische Präsidentschaftssprecher Dmitri Peskov, zitiert von den TASS-Agenturen und Ria Novosti.

Zuvor hatte der US-Präsident die Lieferung von Flugabwehrwaffen und Drohnen mit „größerer Reichweite“ in die Ukraine angekündigt.

Die Bewaffnung, die die Vereinigten Staaten an die ukrainischen Streitkräfte schicken werden, umfasst 800 Stinger-Flugabwehrraketen, 9.000 Panzerabwehrsysteme - darunter 2.000 weitere Speerraketen -, 6.000 AT-4-Panzerabwehrraketen, 1.000 leichtere Waffen zur Zerstörung gepanzerter Fahrzeuge, 20 Millionen Munition und 100 Drohnen .

Zur Unterstützung gehören auch 100 Granatwerfer, 5.000 Gewehre, 1.000 Pistolen, 400 Maschinengewehre und 400 Schrotflinten sowie mehr als 20 Millionen Kugeln und Munition für diese Schusswaffen.

Das Geld, das genehmigt wurde, wenn sich russische Streitkräfte der belagerten ukrainischen Hauptstadt Kiew nähern, umfasst 200 Millionen Dollar, die am Wochenende bereitgestellt wurden, und 800 Millionen US-Dollar an neuen Mitteln aus einem Hilfspaket, das letzte Woche vom Kongress genehmigt wurde. Diese Zahlen sind in dem von Biden am Dienstag unterzeichneten Ausgabenpaket enthalten, das 13,6 Milliarden US-Dollar an humanitärer und militärischer Hilfe für die Ukraine und Osteuropa nach der russischen Invasion umfasst.

(Mit Informationen von EFE)

