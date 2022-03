Das Jamming Festival findet in Ibagué mit bestätigten Künstlern statt.

Am 19., 20. und 21. März findet das Jamming Festival in Playa Hawaii in Ibagué (Tolima) statt. Die Veranstaltung wurde seit 2020 verschoben, als sie aufgrund der Pandemie ausgesetzt wurde, und wie die übrigen Großveranstaltungen des Jahres verschoben. Darüber hinaus erweiterten die Organisatoren ihre Aufstellung, was zu einem großen Versprechen wurde, mehrere Genres und viel Geld zu verdienen.

Gerüchte und Zweifel sind ebenfalls aufgetaucht, wenn man bedenkt, dass sich ein so großes und ungewöhnliches Poster von schweren Krisen und globalen Beschränkungen befreit hat. Erstens haben nicht alle Künstler einen Termin für das Jamming Festival im Tourbereich der offiziellen Seite.

Darüber hinaus begannen einige bestätigte Acts, die Aufführungen der Veranstaltung abzusagen.

Zum Beispiel berichtete die Stadtgruppe Black Eyed Pas am 11. März, dass sie aufgrund „unkontrollierbarer Umstände“ nicht nach Kolumbien kommen konnten. Die Künstler schickten den Fans eine Botschaft der Zuneigung und bemerkten es, als sie das nächste Mal in den USA auftraten.

Andere Künstler wie Los Caferes, Maldita Bicindad, Jacure, Erie Kings und Vicentico waren ebenfalls aus der Reihe. Es gab auch Verwirrung, weil es der UB40-Gruppe vorgestellt wurde, aber derjenige, der auftreten wird, ist Ali Campbell, ein ehemaliges Mitglied und Gründungsmitglied.

Zusätzlich zu all diesen Stornierungen und Fragen haben wir an diesem Mittwoch eine weitere hinzugefügt. Persönlichkeiten des Showbusiness wie Julio César Escovar teilten das Gerücht, dass das für die Logistik von Veranstaltungen zuständige Unternehmen einen Schritt zurücktrat, wahrscheinlich weil sie nicht das Geld hatten, um zu bezahlen.

Gemäß den nationalen Vorschriften bedeutet das Fehlen eines Logistikunternehmens zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn eine bevorstehende Absage. Unternehmen müssen Notfallpläne erstellen und Mitarbeiter mit vorgeschriebenen Notfallprotokollen schulen.

Die Behauptungen schufen jedoch ein schlechtes Umfeld, in dem Beweise fehlten und für das organisierende Unternehmen und andere in Verhandlungen beteiligte Personen gefährlich sein könnten. Einige derjenigen, die sprachen, begannen, ihre Veröffentlichungen zu löschen.

Da der Schaden bereits angerichtet ist, haben die Jamming-Organisatoren eine öffentliche Erklärung zum aktuellen Stand der Veranstaltung abgegeben und die Medien aufgefordert, nicht in „falsche Unsicherheiten zu geraten, die darauf abzielen, den guten Verlauf des Festivals zu stoppen“.

Sie sagten, dass es vier Logistikunternehmen gibt: Open, GSP, VIP und Black and Red.

Darüber hinaus waren sie überzeugt, dass die Event-Rallye bereits im Gange war und dass das Logistikunternehmen die ihnen übertragenen Aufgaben vor Ort ausführte.

Auf der anderen Seite wird in der Erklärung sichergestellt, dass Jaming von der Regierung von Tolima, dem Bürgermeisteramt von Ibagué, der kolumbianischen Armee, der Polizei, der Hilfsorganisation, dem Roten Kreuz, dem Zivilschutz und den Feuerwehrleuten unterstützt wird.

Um zu beweisen, dass sie nicht lügen, haben die Organisatoren des Festivals Resolution 53 am 16. März 2022 in ihre Instagram-Geschichten hochgeladen, und das Bürgermeisteramt von Ibagué gibt grünes Licht für die Realisierung der Show.

Theoretisch wird dieses Dokument nur ausgestellt, wenn der Veranstalter alle Sicherheitsanforderungen und Notfallprotokolle einhält. Daher ist dies der beste Beweis dafür, dass die Veranstaltung noch im Gange ist.

