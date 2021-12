Guía de Arte y Cultura: semana del 10 al 17 de diciembre

ARTE

Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia

“Simbiología” es una palabra inventada para desplazar los significados del arte (simbología) hacia la generación de relaciones con otros seres (simbiosis). La exposición reúne más de 170 obras de arte argentino contemporáneo de más de 140 artistas de todo el país que exploran nuevas vinculaciones y mixturas entre lo humano y lo no humano. Dicha exploración emerge en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento.

Se realiza en conjunto entre la Secretaría de Patrimonio Cultural, el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, y con el apoyo de la Fundación Medifé. La curaduría está a cargo de un equipo dirigido por Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural, e integrado por Mercedes Claus, Florencia Curci y Pablo Méndez.

La exhibición estará abierta al público de miércoles a domingos de 14 a 20 h, hasta el 30 de abril, con protocolos y con reserva previa en la web www.cck.gob.ar

Sábado 11 de diciembre de 9 a 11, la Colectiva de Observadoras de Aves Feministas realiza una actividad en el marco del “Programa con públicxs” de la muestra Simbiología. Prácticas artísticas en un planeta en emergencia. La agrupación propone un la avistaje de aves nativas. Con el objetivo es reflexionar en conjunto sobre las implicancias corporales y emocionales de transitar sensiblemente un espacio asilvestrado de la ciudad, se propone un avistaje de aves nativas en la Reserva Ecológica de la Costanera Sur (acceso Viamonte). La excursión requiere reserva previa a través de la publicación correspondiente en cck.gob.ar.

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

_______

Gorriarena, color y materia, en Vicente López

El 30 de octubre se inauguró la muestra “Gorriarena, color y materia” de Carlos Gorriarena en Quinta Trabucco. Se podrá visitar de martes a sábados de 10 a 18 hs, hasta el 29 de enero de 2022.

El municipio de Vicente López invita a visitar esta exposición que incluye obras de distintos períodos que dan cuenta de la trayectoria del artista. La muestra se compone de pinturas sobre tela y papel, y están acompañadas por textos de Gorriarena sobre las artes plásticas. La curaduría y el diseño de exposición estuvieron a cargo de Sylvia Vesco, su compañera de vida. Más información

*QUINTA TRABUCCO, Melo 3050, Florida.

________

El signo que habito

MM Gallery, una nueva galería argentina con sede en Berlín, inaugura en la sede Villa Crespo El signo que habito, exposición de Pablo Sinaí que reúne un site specific y dos series de pinturas en las que el artista pone en cuestión la idea de progreso vinculada a la hiperconectividad.

El artista Pablo Sinaí pertenece al staff de la galería. A partir de mapas de líneas de subtes de grandes ciudades como Viena, París, Barcelona, Tokio y Nueva York, y de la señalética urbana de diferentes sitios, crea abstracciones geométricas que integran la serie Vestigios. La serie Múltiple, surgida a partir de la imagen de una mariposa bajada de Internet que Sinaí usa como patrón para crear diferentes diseños, alude a la infinidad de efectos que escapan al control y al entendimiento del ser humano. Intervalo límbico, una inquietante presencia humanoide en la sala, es una obra que el artista hizo inspirado en la tensión entre la vida social y el mundo íntimo.

Miércoles 1 de diciembre 19h.

*MM Gallery Buenos Aires. Rocamora 4550 piso 2 B, CABA

___________

Los días soleados. Resonancias sobre el 17 de octubre

Una exhibición para conmemorar la histórica movilización del 17 de octubre de 1945. En articulación con el Archivo General de la Nación, la muestra ofrece un conjunto de documentos que permiten trazar el itinerario de aquel día y la liturgia de sus celebraciones posteriores.

Desde el domingo 17 de octubre hasta el 9 de enero. Miércoles a domingos, de 14 a 20 h — Salas del primer subsuelo

*CENTRO CULTURAL KIRCHNER. Sarmiento 151, CABA

________

Premio Argentino a las Artes Visuales 2021- Fundación OSDE

Luego de un año de programación de muestras A través del cristal con el ciclo de intervenciones en la vidriera que podían verse desde la vereda, el próximo 19 de noviembre el Espacio de Arte reabre sus puertas con la exposición de artistas seleccionados del Premio Argentino a las Artes Visuales 2021 - 4ta. edición. La exposición podrá visitarse a partir del 19 de noviembre, de lunes a sábados de 12 a 20 horas, hasta el 22 de enero del 2022.

*Espacio de arte Fundación OSDE. Arroyo 807, CABA

_________

El juego interminable, muestra de Sebastián Fola

Bresson Realty presenta en su espacio de arte la exposición de Sebastián Fola, artista argentino que reside en Italia.

“Me gusta mostrar una perspectiva única de mis trabajos para volver a la parte más primaria y despertar el lado lúdico de las personas. Esta es mi vida, mis obras”, así define su obra Sebastián Fola. Volver a ser un niño por medio de sus trazos y colores que vibran. Desde personajes de historietas hasta la vida misma. Plasma el lado bello y sublime de la vida.

La muestra se puede visitar hasta el 15 de enero de lunes a viernes de 10 a 18.

*Bresson Realty. Callao 1880, CABA

__________

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

- “Inventario” es la intervención del ilustrador Adrián Sonni que ocupará el corredor de la planta baja y de la planta alta. Está inspirada en una serie de conversatorios en los que participaron más de 500 adolescentes y jóvenes de todo el país compartiendo sus emociones, sensaciones y deseos en los tiempos que corren.

- “Amor de verano” es la nueva intervención creada por Igor Bastidas, artista y animador venezolano radicado en Nueva York, que refleja de manera simple el amor entre dos personajes diversos.

- “Videntes y espumantes, un ritmo alucinante” muestra que ocupará las salas 3, 4 y 5 con obras de Marcela Astorga, Elba Bairon, Adriana Bustos, Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán y Cristina Schiavi, artistas que forman la colectiva feminista “Las desesperadas por el ritmo”. Las piezas están hechas de distintos materiales y formatos: hay estructuras de alambre, madera, instalaciones, textiles, dibujos y esculturas.

-”Las oportunidades” se despliega en las salas J y C, curada por Paola Vega, que refleja cómo la artista se impregna con otros universos ligados a las artesanías y a los oficios. El eje conceptual es la idea transversal de la relación entre el arte y el oficio.

-La sala J alberga obras de Ana Sokol, artista y peluquera destacada entre los años 60 y 80, y habrá un homenaje a la Galería El Taller, a la que ella pertenecía. Exhibirá obras de, además de Sokol, Orlando Ruffinengo, Juan Otero, José Luis Menghi, Leonor Vassena, Valerio Ledesma, Casimiro Domingo, Luis Centurión, Dignora Pastorello, Adolfo Ollavaca, Manuel Mujica Láinez y Susana Aguirre.

-La Sala C muestra el trabajo de 18 artistas y 3 colectivos de arte contemporáneo. Abarca creaciones del Grupo Tchinaj thä chumaas (Mujeres trabajadoras), del colectivo salteño Thañí (las artesanas Estela Saavedra, Ana López, Aurora Lucas, Nora Arias, Claudia Alarcón y Anabel Luna).

- “Autopercepción”: muestra colectiva que ocupará la sala 8 y sus curadores son Patricio Olivier y Juan Duncan. Reúne autorretratos de 44 artistas de distintos ámbitos y disciplinas: diseñadores, historietistas, fotógrafos e ilustradores piensan la identidad, entendida tanto desde lo individual como de lo colectivo.

- “Nativas” curada por Fabián Trigo, la muestra ocupa la sala 7 con ilustraciones, un mural y una infografía. Además, incluye dos obras invitadas: un mural creado por Elina Méndez y realizado por Gabriela Piserchia, Marina González y Martina Trach; y una infografía del Colectivo Onaire.

-El Obrador es una creación del ilustrador argentino Manu Correa Soto, para la campaña El Obrador, el cual refleja la acción de colaboración, ayuda y creación entre las personas como una forma de estar en el mundo, construyendo juntos y transformándolo. Sobre un fondo azulado, los cuerpos se entrelazan en diversas acciones que involucran sogas, escaleras y carros, formando una suerte de gran rueda humana en plena articulación. La realización es de Rodrigo Díaz Merlis, Dana Allesi, Florencia Alvarez Guardo y Pablo Lloveras.

- La intervención “Callejón de los elementos” en las paredes del Patio del Aljibe es una intervención colectiva realizada por Hernán Borda (CABE), Luciano Gatti (ICE) y Mauro Gauto (SWAM), artistas urbanos con más de veinte años de trayectoria en el arte graffitero junto a tres colegas amigos: Ladyb, Mako, Membs. “Intentamos mostrar las diferentes disciplinas que conforman la cultura, y ambientamos el patio con una escena callejera y mucho color, donde los graffitis son parte fundamental del paisaje”, dice el trío.

- CODIGOLUX, en la sala 2, es una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala cambia sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan.

El centro cultural está abierto de martes a viernes, de 13.30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 horas.

*Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, CABA

_______

Paisaje peregrino

Muestra de Adriana Bustos, Claudia del Río, Mónica Millán en el Museo Moderno. Lunes, miércoles, jueves y viernes: 11:00 a 19:00 Sábados, domingos y feriados: 11:00 a 20:00 (Martes cerrado). Hasta el 27 de marzo. Reserva de entradas

*Museo Moderno. Av. San Juan 350, CABA

_____

Océano. Volverse Azul

El Centro Cultural de la Ciencia C3 presenta una exhibición inmersiva e interactiva para todo el público que recorre la cultura oceánica, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental. La muestra de 450 m² propone una transformación cultural respecto a este recurso crítico. Organizada en cuatro ejes conceptuales (cambio climático, contaminación, biodiversidad, dimensión humana) plasmados en 20 dispositivos digitales y analógicos, buscará abrir discusiones ambientales, la respuesta activa del público y las posibles acciones que favorezcan la preservación del planeta.

La exhibición propone un recorrido para que el público experimente su vínculo con el océano y se sumerja en esta transformación cultural que promueve el C3: Biblioteca azul; El mar como territorio; A buen bosque vas por algas; La mar no estaba serena; Cada gota cuenta; Con el agua al cuello; Llegar a buen puerto; Navegar en un mar de dudas; El océano se queja en las costas; Aguas inquietas; Mapoteca del mar; Una ola nunca viene sola; Hagamos olas; Con rumor de fondo; En la cresta de la ola; De cara al mar; Alto en el cielo; #VolverseAzul; Ciencia azul y Oficina del mar.

Desde 2019, el C3 trabajó en el diseño de la exhibición en conjunto con la Iniciativa Pampa Azul, científicos y científicas de todo el país y la colaboración de organizaciones e instituciones afines a la temática.

A partir del 29 de octubre, todos los viernes, sábados y domingos, de 14 a 18 horas, con entrada gratuita y reserva previa.

*CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA C3. Godoy Cruz 2270, Palermo, CABA.

________

La espada y la cruz, en el Museo Larreta

Desde este viernes 1 de octubre, de 12 a 19 horas, podrá visitarse La espada y la cruz, una muestra que propone evidenciar valores e imaginarios presentes en la colección del Museo Larreta, que subsisten en las subjetividades contemporáneas. Indaga en los cimientos sobre los que están construidos la cultura, formas políticas y subjetividades de la sociedad argentina. Reúne una selección de obras producidas por artistas en Argentina desde la década del sesenta hasta la actualidad como Liliana Maresca, Diana Aisenberg, Pablo Suárez, Norberto Gómez, Diego Bianchi y Luciana Lamothe, entre otros. Cuenta con la curaduría de Guadalupe Chirotarrab y Laura Códega.

Esta exhibición de arte contemporáneo se suma a la colección de imágenes religiosas y bélicas, pinturas cortesanas, armas, tapices, retablos y muebles provenientes de la España de los siglos XVI a XVIII que alberga el museo. Su objetivo es redescubrir y dialogar con el acervo del Museo, y propiciar nuevas lecturas sobre los cimientos de una cultura hispanoamericana colonial.

Podrá ser visitada de lunes a viernes de 12 a 19 horas y sábado, domingo y feriados de 11 a 20 horas (martes cerrado) con protocolo sanitario y aforo reducido. Para garantizar el ingreso, se recomienda la reserva previa por vía digital y anticipada (al menos 2 horas antes del turno requerido) a través del Sitio Web del Museo. En caso de que el visitante asista sin reserva previa, su ingreso dependerá de que el aforo dentro de las salas no esté completo. Todos los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 15 se realizarán visitas guiadas a cargo del Área de Extensión Educativa del Museo.

* Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291, CABA)

———

Reabre el Cabildo con dos nuevas exhibiciones

Fragmentos bajo Tierra, con la curaduría del arqueólogo Néstor Zubeldía y del equipo de diseño de exhibiciones de la Dirección Nacional de Museos, a cargo de Valeria Keller, tiene como objetivo visibilizar las distintas etapas del trabajo de excavación realizado en el Patio Sur del Cabildo. Se expondrán algunos de los 2000 objetos culturales hallados hasta el momento, entre los que se encuentran los cimientos del antiguo Cabildo de 1725.

Rara Felicidad de los Tiempos, del artista Ariel Cusnir, con la curaduría de Bárbara Golubicki, toma como punto de partida el rol de la prensa gráfica en las invasiones inglesas y las luchas por la independencia y es, a la vez, una invitación a reflexionar sobre la construcción de los discursos y las imágenes del pasado. La exhibición propone diálogos amistosos entre los dibujos y las acuarelas de Cusnir y una selección de objetos de la colección del Museo. Este es uno de los 60 proyectos ganadores de la edición 2020 del programa de becas Activar Patrimonio de la Secretaría de Patrimonio Cultural (Ministerio de Cultura de la Nación).

El Museo del Cabildo podrá visitarse los días miércoles, jueves y viernes de 10.30 a 16.30 h y los sábados y domingos de 10.30 a 17.30 h. Hasta el 31 de enero.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Bolívar 65 CABA.

_______

Magia Delay

El martes 16 de noviembre se inauguraró en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín la intervención Magia Delay del artista argentino Damián Linossi.

Esta obra, que podrá visitarse hasta el 27 de febrero de 2022 de martes a domingos de 12.30 a 20 horas con entrada libre, se realiza en conjunto con BIENALSUR, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, una extensa plataforma para el arte y la cultura en permanente construcción.

*Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

______

BIENALSUR presenta el proyecto “Homenajes Urbanos” en la Universidad Nacional de Los Comechingones

Bajo la curaduría de Florencia Battiti, “Homenajes Urbanos” es un proyecto del artista Ale Giorgga y la curadora Melisa Boratyn que se puede ver en la ciudad de Merlo, San Luis, desde el 9 de diciembre, organizada por BIENALSUR y la Universidad Nacional de Los Comechingones.

Apunta a difundir entre el público no especializado el legado de una serie de artistas argentinos fallecidos de suma relevancia para entender la historia cultural de nuestro país. En esta ocasión se volverán a presentar en la calle afiches tipográficos y xilográficos que se centran en Alicia Penalba, María Martorell, Edgardo Antonio Vigo y Mirtha Dermisache, además de un homenaje pensado especialmente para la ocasión que celebra la figura del poeta Antonio Esteban Agüero (San Luis, 1917-1970).

La nueva exposición que se presenta en el KM 664 de BIENALSUR no tiene días ni horarios de visita, así como tampoco fecha de cierre, ya que son intervenciones en el espacio público que se dejarán hasta que se vayan solas con el paso del tiempo.

* Espacio Urbano Merlo, San Luis.

__________________

Desde la herida, en el CCK como parte de BIENALSUR

Una muestra curada por la española Virginia Roy con producciones de artistas mujeres que investigan las múltiples fisuras presentes en nuestras sociedades. Participan de esta exposición la española Lúa Coderch, la chilena Cecilia Vicuña, la peruana Claudia Coca, la portuguesa Grada Kilomba, la argentina Graciela Sacco y la mexicana Tania Candiani, entre otras.

Se podrá visitar gratuitamente hasta el 17 de febrero.

*CCK, KM 1,3 de BIENALSUR. Sarmiento 151, CABA

_______

Cierre de la muestra “La Razón Oculta” de Lola Orge Benech en Media Galería

El próximo viernes 10 de diciembre finaliza la muestra “La Razón Oculta” en Media Galería, el espacio de exhibición independiente dirigido por Laura Guindlin ubicado en el barrio de San Cristóbal.

Inaugurada en noviembre, la muestra reúne dibujos y esculturas de la joven artista Lola Orge Benech (Córdoba, 2000) y las relaciona con un archivo histórico de revistas, publicaciones y fotografías de las décadas regidas por el peronismo en nuestro país.

Así, la exhibición intenta ahondar en las relaciones entre arte contemporáneo, política, archivo, literatura e incluso astrología para investigar y deconstruir las distintas perspectivas sobre acontecimientos históricos, dejando de lado los binarismos a favor/en contra. Como dice Nahuel Risso en el texto de sala, “no estamos hablando de partidos, sino de movimientos”.

La muestra puede visitarse los jueves y viernes de 17 a 20 hs hasta el 10 de diciembre.

*Media Galería. Carlos Calvo 2093, San Cristóbal, CABA.

__________

Temporada Fulgor. Foto Estudio Luisita

Temporada fulgor. Foto Estudio Luisita recupera el legado de uno de los estudios de fotografía argentinos fundamentales en la historia del teatro de revista y la cultura popular porteña.

Centrada en la producción de las décadas del 60 y 70 de las hermanas Luisa Escarria (Cali, 1929 - Buenos Aires, 2019) y Chela Escarria (Cali, 1930), la exposición da cuenta de un fenómeno de la cultura popular argentina caracterizado por servir de termómetro de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestra sociedad; pero también nos permite asomarnos hacia la construcción personalísima de estas imágenes.

El archivo conjuga fotografías acabadas y listas para ser consumidas en marquesinas de teatros, programas de mano y medios gráficos, con los procesos de montaje y retoque operados por las hermanas y negativos completos en los que se filtra el universo doméstico del estudio.

CURADURÍA SOFÍA DOURRON CON COLABORACIÓN DE SOL MIRAGLIA Cierre 14 de marzo, 2022.

*MALBA - SALA 1, NIVEL -1. Figueroa Alcorta 3415, CABA

_________

Martín Sichetti. Paraísos artificiales

Cada obra que integra esta exposición trae al centro el pensamiento sobre la belleza para establecer relaciones con las herencias coloniales y legados familiares, estados de ánimo que se impregnan en los espacios domésticos, escenas salidas de un sueño o de películas que los emulan, máscaras que adoptamos para representarnos ante el mundo.

Visitas: martes a domingos y días feriados de 10 a 19 h, con reserva previa en autoentrada.com. Cierre 13 de febrero, 2022 CURADURÍA FLORENCIA QUALINA

* MUSEO EVITA PALACIO FERREYRA, CÓRDOBA

___________

Proyecto Filoctetes

El Proyecto Filoctetes, intervención urbana del artista Emilio García Wehbi que tomó por asalto las calles de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002, llega al Centro Cultural Kirchner con un coloquio y una exposición que buscan dar visibilidad a aquellas prácticas del arte contemporáneo de duración temporal que invitan a la producción de pensamiento crítico. Durante todo el sábado, desde las 10, en la Sala Argentina, se realiza el coloquio Archivo Filoctetes: Practicar el desorden. Testimonios y acciones artísticas en torno a la crisis de 2001, que incluye las charlas “La crisis como apertura: reconstrucciones de la esfera pública a veinte años del 2001″, “Acciones artísticas para intervenir el campo social. Tomar ‘por asalto’ el espacio público”, “Archivos de artistas: Dispositivos críticos y poéticos para testimoniar el pasado” y “El cuerpo como objeto central del cuerpo político”. Además, a las 14 abre en el primer subsuelo la muestra Archivo Filoctetes: documentos de una intervención, exhibición que reúne un corpus documental heterodoxo, clasificado y preservado de las cuatro ediciones de Proyecto Filoctetes realizadas en Buenos Aires, Viena, Berlín y Cracovia entre 2002 y 2008.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

_______

La mesa ostentará siempre un centro de flores

La muestra de Gabriel Baggio indaga sobre las prácticas alimenticias en Argentina a través del análisis de los modelos de producción, tradiciones culinarias, hábitos de consumo y el impacto ambiental de las industrias del alimento. Fotografías del Archivo General de la Nación en diálogo con un conjunto de obras de artistas contemporáneos invitados: Gabriel Baggio, Fabiana Barreda, Raúl Flores, Mariela Paz Izurieta y Matías Sarlo.

La exhibición, casi 20 años después, presenta el registro de video remasterizado de esa performance. El sábado 5 de mayo de 2002, en Boquitas Pintadas GB presentó “Sopa”, la primera performance que abriría camino a varios años de su trabajo. Cocinó junto a su madre y su abuela un caldo del acervo de recetas familiares trasmitidas oralmente de madres a hijas.

Dice Baggio “Encuentro allí dos pilares fundamentales que aún hoy atraviesan mis procesos de creación: lo colaborativo como evento artístico y la idea de imperfección como resistencia a los mandatos. La rebelión amorosa ante “lo dado” para la concreción de los propios deseos y en consecuencia, el movimiento hacia la concreción de los deseos colectivos.”

CURADURÍA FRANCISCO MEDAIL. De miércoles a domingos, de 14 a 20 h. CCK, Sala 512, quinto piso. Ingreso libre y gratuito.

*CCK, Sarmiento 151, CABA

_________

Fremd / Forastero

Es un personaje Queer que sale del suburbio de la ciudad, reflejándose en sus pares, las escenografías y paisajes conurbanos, en reductos underground del punk rock y música electrónica. Encontrando refugio en la subcultura retrata la búsqueda de otras formas de deseo.

En la inauguración se presentará el libro digital que da nombre a la muestra, de la colección Tandem de Flambe Ediciones. Inauguración: 16/12 de 18 a 22 hs. La muestra estará abierta del 16/12 hasta el 14 de marzo. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 21 con cita previa.

*Wunsch Gallery. Godoy Cruz 1648, PB, CABA

_________

El rock argentino llega a los museos nacionales

En una gran muestra titulada El Rock en la Calle, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, impulsa un impactante ciclo de exposiciones y eventos que tendrá lugar a partir de diciembre en tres museos nacionales: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y Museo Histórico Nacional.

El domingo 12 de diciembre, llegará Manzana Rock al Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, con una oferta artística que propone explorar la participación de las mujeres en la formación del rock argentino y los procesos musicales que tienen lugar en las provincias del país.

El 12 de diciembre a las 19.30 h tendrá lugar el show en vivo de Weste, formación que explora una conjunción de sonidos nuevos mezclados con electrónicos e instrumentos folclóricos del mundo. A las 20.30 h cerrará la velada una de las principales referentes mujeres del rock nacional: la gran Hilda Lizarazu. Ambos recitales tendrán lugar en el Patio de la Procuraduría, Perú 222 (CABA).

El sábado 18 de diciembre, el Museo Histórico Nacional inaugura Los 80. El Rock en la Calle, exhibición sobre la historia del rock nacional que pone el foco en una de las etapas más importantes del rock argentino: la década que se inicia con la guerra de Malvinas (1982) y se extiende hasta los comienzos de los 90. Durante ese período, el rock argentino ganó la calle en medio de la efervescencia cultural de una sociedad que dejaba atrás la dictadura.

La exhibición está dividida en tres secciones: la primera abarca los años 82-83, el boom del rock nacional. La segunda ─en el auditorio del Museo─ se ocupa del rock entre 1984 y 1991, y la tercera ─instalada en el subsuelo─ incluye el patrimonio del under porteño, las bandas de culto y punks y el teatro contracultural. En cada una de las secciones, las y los visitantes podrán apreciar piezas vinculadas con las figuras más destacadas del rock nacional: instrumentos, manuscritos, vestimenta, fotografías, publicaciones de prensa, mapas de los lugares del rock, afiches y memorabilia de fans, entre otras curiosidades.

La curaduría y los textos son del historiador Gabriel Di Meglio, director del Museo, y de Ricardo Watson, con la asistencia del equipo de investigación del Museo Histórico Nacional. La curaduría fotográfica es de Aspix. La muestra, además, incluirá experiencias tales como rebobinar cassettes con biromes, aprender a peinarse o lookearse “a la ochenta” e ingresar a un cuarto de un/a adolescente lleno de pósters, y propuestas participativas en redes sociales. A partir del 18 de diciembre, de miércoles a domingos de 11 a 19 h en Defensa 1600 (CABA).

Este evento cumplirá con los protocolos de higiene y distanciamiento social por COVID-19 de acuerdo con la normativa municipal y nacional vigente al momento de su realización.

_______________

Hijxs. Poéticas de la memoria

La muestra organizada por la Biblioteca Nacional refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. El recorrido comienza en la Plaza del Lector Rayuela y continúa hasta las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja. Se exhiben cuadros, fotografías, instalaciones y películas de más de cuarenta artistas; además de registros de movilizaciones callejeras, escraches y algunos de los textos literarios centrales de la producción de este colectivo.

Se exhibe en las salas mencionadas, Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja, y en la Plaza del Lector Rayuela. Puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas hasta el 31 de marzo de 2022.

* Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires.

_______

Apertura de exposiciones de Residencias Fundación Andreani

Las exposiciones son Ufficio di Autocognoscenza, Catéter microciclónico/Economía Intemporal, Clementina y Generación Supernova, por los artistas Giraud, Lindner, Mendilaharzu, Feldman, Medici y Algranti.

Puede visitarse de jueves a domingos de 11 a 18. Reservas aquí.

* Fundación Andreani: Av. Pedro de Mendoza 1987, C.A.B.A.

———

2001. Memoria del caos

La Casa Nacional del Bicentenario inaugura 2001: Memoria del caos, una exposición que, a través de fotografías, instalaciones y videos, retrata y trae al presente las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, 20 años después. Curada por Verónica Mastrosimone, la exhibición cuenta con la participación de fotoperiodistas y artistas que aportan sus particulares miradas sobre un momento bisagra en la historia del país.

La muestra se podrá recorrer de jueves a domingos de 16 a 19, y estará acompañada por una programación de cine, música, danza, teatro, charlas y encuentros que contribuirán a conformar un relato robusto y coral sobre aquellos hechos que ocurrieron hace dos décadas y que todavía hoy resuenan en la sociedad. Inauguración: Viernes 26/11 | 19 hs.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

______

Coherente oxímoron, de Yuyo Noé

La instalación realizada por Luis Felipe Noé en 2014 es la primera obra de volumen que expande la pintura a las tres dimensiones del espacio. Este trabajo, en el cual Noé plasmó su idea de caos como dinámica en una obra estática, se exhibe en el marco del homenaje a Pino Solanas, y permanecerá disponible para el público.

Miércoles a domingos, 14 a 20 h — Foyer de Sala Argentina

*CCK. Sarmiento 151, CABA

________

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Escuela Platense

Este viernes el MACBA inaugura una nueva muestra con tres jóvenes y talentosos artistas platenses: Gabriela Boer, Juan D’Lala y Pablo Morgante. Boer, D’Lala y Morgante, a su modo, son continuadores del legado de grandes maestros nacidos en La Plata, como Alejandro Puente, César Paternosto y Luis Tomasello, que se inscriben en una tradición que se inicia en los años cuarenta y abarca los movimientos que marcaron posteriormente el pulso de la abstracción y la geometría en Argentina. Inaugura el sábado 27 de noviembre, a las 12:00 horas, se puede visitar hasta el 20 de febrero.

*MACBA, Av San Juan 328, San Telmo, CABA

_________

Nuevas muestras en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes abre al público dos nuevas muestras temporarias para visitar con entrada libre y gratuita: Dante x Alonso, que reúne 47 obras del maestro argentino Carlos Alonso inspiradas en la Divina Comedia y en la figura del gran poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321), a 700 años de su fallecimiento; y Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2020/21, con obras de los ocho ganadores del certamen: Anahí Cáceres, Alicia Herrero, Leandro Katz, Alina Neyman, Luis Pazos, Alfredo Prior, Norberto Puzzolo y Dalila Puzzovio.

Ambas muestras pueden visitarse, con entrada gratuita, hasta el 27 de febrero de 2022. El Museo abre las puertas de miércoles a domingo, de 11 a 19. Para visitarlo, es necesario reservar turno.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, CABA

__________

Inventar a la intemperie

Una exposición que aborda los cruces e intercambios entre las prácticas artísticas contemporáneas y los activismos sexopolíticos en la escena argentina desde los años sesenta hasta la actualidad. Cada una de las cinco zonas temáticas —Deseo y revolución; Underground destapado; Fiesta, belleza y precariedad; Multitudes sexuales y reinvención de lo común; Escrituras menores, afinidades afectivas— propone relaciones entre obras de arte y materiales y experiencias heterogéneas sin la pretensión de construir un relato coherente, sino con el fin de provocar un campo abierto de tensiones, desvíos y latencias.

Con curaduría de Fernando Davis, Fermín Acosta, Mina Bevacqua y Nicolás Cuello. La exposición permanecerá abierta al público de martes a viernes de 12 a 17; sábados, domingos y feriados de 12 a 18:30, con entrada libre y gratuita. Hasta el 12 de diciembre. En la Sala Pays.

* Parque de la Memoria, Av. Rafael Obligado 6745, C.A.B.A.

———

Muestra de la artista Juana Butler en el ciclo Mujeres Olvidadas

La muestra, curada por Paola Vega y Rosario Villani, reúne 16 pinturas de los años 60 y 70 de tres momentos importantes de su carrera. El de sus inicios, su serie metafísica y por último las obras que participaron de la primera y única Bienal de Arte Latinoamericana de São Paulo. Juana Butler fue una artista destacada de su época con una fuerte presencia en el circuito local, sin embargo hoy en día como tantas otras mujeres artistas no tuvo el reconocimiento que se merece. Este proyecto forma parte de la línea con la que viene trabajando la galería en la cual incluye grandes artistas mujeres de la historia de nuestro país que han sido valorizadas en una época y quizás hoy no tengan el lugar que les corresponde, como es el caso de Germaine Derbecq, Dignora Pastorello y Mildred Burton.

Hasta el 25 de febrero de 2022. De martes a viernes de 12 a 18 hs.

*Galería Calvaresi. Defensa 1136, San Telmo, CABA.

___________

Las máquinas de Quino

La muestra, que se presenta en el Predio Ferial de Tecnópolis, convierte el arte del humorista en objetos de museo, lo traslada del papel a piezas en escala real. Un reloj con un surtidor de combustible para cargar otros relojes con tiempo, una silla mecedora que incluye un televisor, un artefacto con cuatro escobillones para barrer más rápido y una Estatua de la Libertad que parece un Caballo de Troya. Esos son algunos de los inventos, máquinas de usos extraños, que dibujó Joaquín Lavado, mejor conocido como Quino, para mostrar lo que era evidente en sus tiras: una crítica política y social constante. Se podrá visitar viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 20 h.

*TECNÓPOLIS, Juan Bautista de La Salle 4365, Villa Martelli, Buenos Aires

______

Dibujillos, de Diego Alexandre

El artista presenta tintas y acuarelas sobre papel. “Estos dibujillos, concebidos de noche, muestran retratos cuyo tema en común es el maquillaje, el adorno, cómo máscara, cómo juego…”. Alexandre vive y trabaja en Bs.As., si bien ha expuesto en el exterior en reiteradas oportunidades: inauguró una instalación en la Biennale du design de Saint Etienne/France, expuso en la Galería Gismondi-Pastor en Montecarlo, en la Sisley Gallery de New York. También fue el artista elegido por Hermes/Francia para realizar una instalación en la Argentina. Apertura: 6 de diciembre.

*Menéndez Libros. Paraguay 431, CABA

_______

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18 h.

*Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, Ciudad de Buenos Aires)

_____

Exposición Gráfica Matta

El embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg Díaz, invita a la exposición: MATTA. Obra Gráfica 1943-1968. De la New School de Nueva York a la Revolución Intelectual del 68, curada por Inés Ortega-Márquez.

Esta muestra exhibe una de las facetas menos estudiadas de uno de los artistas chilenos más reconocidos del siglo XX: la de grabador. La muestra incluye 108 obras entre litografías, aguafuertes, aguatintas, punta secas, pruebas de artista, ilustraciones, libros y otros objetos. Hasta el 15 de diciembre.

*Centro Cultural Matta, Embajada de Chile en Argentina. Tagle 2762 - CABA Tel. 5411 4808 8648

_____

Memoria Argentina para el Mundo. Patrimonio del Nunca Más

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos se inaugura la muestra temporaria “Memoria Argentina para el Mundo. Patrimonio del Nunca Más”. La exhibición propone mostrar un recorrido por los sucesos acontecidos durante la dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983. También se buscar dar cuenta de las resistencias, tanto nacionales como internacionales, y del proceso de justicia logrado en democracia, a partir de la lucha de los organismos de Derechos Humanos en el país.

Como parte de la difusión de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la muestra estará presente en diversas ciudades del mundo durante 2022.

La exhibición se desarrolla en 4 espacios del primer piso del Palacio San Martín, con un recorrido por 7 estaciones que presentan, mediantes soportes tales como paneles, instalaciones sonoras y proyecciones audiovisuales; cada tema con fotografías, imágenes y sonidos. Una de ellas, se realizará en una sala de pequeñas dimensiones, cerrada y oscura, diseñada especialmente para mostrar una instalación audiovisual.

La muestra estará abierta al público desde el 10 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022 en el Palacio San Martín - Cancillería Argentina, Arenales 761 de la Ciudad de Buenos Aires. Para visitas coordinar por mail en: visitaspsm@mrecic.gov.ar

*Museo de la Memoria. Av. del Libertador 8151 / 8571, CABA

____________

Capturas Olfativas

En la serie Capturas Olfativas, Cecilia Catalin extrae lo odorífero del soporte textual en películas y series, lo vuelve su estrategia. Suspende la imagen y engaña a nuestro sentido más usado mientras el olor, conducido a través del lenguaje, se vuelve una escena nítida de la que participamos.

“Trabajo con los olores que conviven diariamente con nosotres. Les llamo ‘Olores de la Memoria Colectiva’. Me interesan las memorias emocionales íntimas y los discursos colectivos que, simultáneamente contienen y evocan. En mis obras trabajo con personas que actúan de mediums corporizándolos desde la palabra y el cuerpo. También los reproduzco contenidos en espacios y objetos”.

La muestra presenta una parte de sistemas discontinuos más extensos relacionados a la olfacción. Con intensidad variable: “visibiliza” distancias entre lo que huele y quienes huelen, en ambientes cerrados o monumentales, naturales o artificiales donde un aroma les rodea; los distintos núcleos emanantes; y las cualidades del olor modelado ficcionalmente, como la pincelada al color. Esta capacidad de molecularización del olor en el pensamiento activado por la palabra, podría pensarse como una producción de presencia olfativa.

De jueves a domingo de 15 a 21 hs. Entrada libre y gratuita

*Entresuelo del Cultural San Martín, Sarmiento 1551, CABA.

_______

Las oferentes

Como seres mitológicos que regresan para realizar un antiguo ritual, los personajes del bestiario que Carla Grunauer (Tucumán, 1982) reúne en esta primera exposición individual en un museo transmiten la presencia mágica de dioses arcaicos, mitad humanos y mitad animales, reencarnados en nuevas formas modernistas que les otorgan una extraña y sugerente luminosidad.

Tras una trayectoria centrada en el dibujo y la pintura, Grunauer desarrolla un trabajo escultórico inédito, con piezas en las que las formas biológicas parecen recrear el proceso vital de criaturas blandas en constante trance y metamorfosis. Junto con una serie de pinturas realizadas con fibra sobre tela de polietileno de las que parecen surgir partes de esqueletos o restos óseos, la exposición reúne un conjunto de obras en las que la fragmentación y la transformación orgánica de los cuerpos componen una imagen potente de ofrenda y sacrificio.

Hasta el 7 de marzo de 2022.

*MUSEO DE ARTE MODERNO. Av. San Juan 350, CABA. Tel: +54 011 4361-6919

_________

Programa Mirada Federal

Programa Mirada Federal en la provincia de Córdoba

El Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes, en colaboración con el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección Nacional de Museos, presentan el programa Mirada Federal, que en esta primera edición se desarrollará en diferentes lugares de la provincia de Córdoba hasta el 12 de febrero de 2022.

Las obras expuestas pertenecen a la colección de arte del Palais de Glace y recorrerán diez localidades de la provincia, en dos circuitos, a lo largo de cinco meses. En el circuito sur transitará la exposición Allí donde estuve todo era nuevo, curada por la artista y doctora en Ciencias Sociales Agustina Triquell. La muestra, que se inauguró el sábado 18 de septiembre, podrá verse en Villa María, Bell Ville, Pampayasta Sud, Río Cuarto y Las Varillas. En el circuito norte viajará la exposición Lo visible y lo invisible: una mirada itinerante, curada por la comunicadora audiovisual Indira Montoya y el filósofo e investigador del CONICET Luis García. Podrá visitarse en Unquillo, Capilla del Monte, La Cumbre, Valle Hermoso y La Falda.

Para más información, consultar en la página del museo.

———

Adentro no hay más que una morada, en el Museo Moderno

Una exhibición colectiva que reúne el trabajo reciente de treinta y cuatro artistas que provienen de distintas regiones de la Argentina, cuyas obras manifiestan la voluntad de canalizar y potenciar su vínculo con el entorno ‒sea este material, intangible o incluso espiritual‒. En la sala del segundo piso del Museo Moderno se despliega un conjunto de obras producidas durante los últimos dos años, atravesadas por la experiencia dual de aislamiento y de arraigo en la que nos sumergió la pandemia, que funcionan como declaraciones de existencia.

Hasta el 13 de marzo de 2022, lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrado. Entrada general $50. Reserva de entradas en museomoderno.org.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

________

Piazzolla 100

Exhibición homenaje a uno de los músicos más importantes del siglo XX por el centenario de su nacimiento. Nacido en Mar del Plata pero criado en Nueva York, Astor Piazzolla conoció el tango desde ese arrabal, entre gánsteres y clases de música. El espíritu que le dejó esa ciudad, su carácter temperamental, explosivo y obstinado y una formación metódica y experimental le dieron a su obra una impronta programática y singular, un entramado de sonidos que no se parecían a nada.

La exposición, curada por Liliana Piñeiro y Natalia Uccello, se organiza en torno a momentos claves de la creación musical de Piazzolla y a los hechos más relevantes de su vida. Enriqueciendo su universo creativo, los artistas argentinos invitados Carolina Antoniadis, Julián D’Angiolillo, Nicolás Varchausky, Mene Savasta Alsina, Valeria Traversa, Johanna Anouk Wilhelm, Axel Krygier, Augusto Zanela y Hernán Khourian realizan instalaciones que cruzan sus lenguajes artísticos, dinamizando y revisitando el legado de Astor desde diferentes miradas. Las instalaciones de sitio específico recrean —a través de imágenes, climas y sonidos, de archivos y registros— diferentes elementos de la obra del músico, que regresan hoy como legado y como insumo de nuevas formas de creación.

Visitas - Miércoles a domingos, 14 a 20 (hasta el 31 de diciembre).

El ingreso es gratuito, y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 (C1041), C.A.B.A.

———

Cuando cambia el mundo. Preguntas sobre arte y feminismos

El feminismo interseccional abordó los legados de la esclavitud en América Latina, de las diásporas y las masacres, coloniales y contemporáneas. No solo analizó lo femenino sino también la constitución de lo masculino como pares interdependientes atravesados, ambos, por mandatos sociales y relaciones de poder. Pensó, anticipadamente, las domesticidades y sus peligros. El aislamiento dejó a muchas mujeres a merced de sus agresores. También reveló el sentido múltiple de la casa. Se visibilizaron las economías del cuidado y se descalzaron roles. El feminismo reúne una matriz crítica que propone volver a pensar las formas en las que conocimos el mundo, instrumentos para entender la contemporaneidad, imaginarios para el futuro.

Las obras de esta exposición abordan tal estado de cosas. Aunque fueron realizadas antes de la pandemia, nos proponen estrategias éticas, estéticas, conceptuales y políticas desde las que podemos pensar todo de nuevo.

Los trabajos de Aline Motta, Esther Ferrer, Joiri Minaya, Pau Delgado Iglesias y Sebastián Calfuqueo proponen agendas de feminismos diversos, potentes en términos históricos, urgentes en términos contemporáneos. Con curaduría de Andrea Giunta.

Visitas: miércoles a domingos, de 14 a 20 (último turno a las 19), hasta el 31 de diciembre.

El ingreso es gratuito, y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 (C1041), C.A.B.A.

———

Actividades en el Museo Amalita

El búlgaro, muestra de Luis Freisztav con la curaduría de Guadalupe Fernández. La entrada es gratuita con reserva previa en este enlace. Desde el 14 de octubre hasta febrero de 2022.

*Museo Amalita. Olga Cossettini 141, CABA

_____

Entramar la nación. Trajes típicos de las minorías étnicas de China

El Museo de la Historia del Traje en coordinación con la Embajada de la República Popular China y el apoyo del Centro de Estudios de Argentina-China (CEACh) realiza esta exhibición temporaria curada por Ignacio Villagrán, en formato virtual y presencial.

Se trata de un recorrido por los trajes de algunas de las 56 minorías étnicas que forman parte de la República Popular China. La muestra explora los vínculos entre indumentaria, identidad cultural y conformación histórica de un estado plural mediante sus vestimentas y a través de sus materialidades, tecnologías y representaciones.

Los diversos ejes no solo se enfocan en la indumentaria y el textil, sino que además dan cuenta de los contextos geográficos, demográficos y políticos de las etnias mencionadas. La exhibición comienza con una introducción a la historia de China y su vestimenta típica, para luego adentrarse en los caminos de la seda por medio del comercio, recorre los pueblos de la estepa y del sudoeste y ahonda en la diversidad religiosa a través del budismo y el Islam.

Los trajes típicos de cada etnia expresan la identidad de las minorías e invitan a reflexionar sobre las formas de constituir naciones plurales e inclusivas, reconociendo y promoviendo la diversidad cultural como política de estado.

Se puede visitar de manera virtual –cuyo recorrido cuenta con variedad de recursos en español y su correspondiente versión en chino–, con acceso abierto y federal, o de manera presencial, con turno previo, con entrada libre y gratuita.

Visitas: viernes a domingo de 13 a 19, hasta el 31 de enero de 2022., con entrada libre y gratuita.

* Museo de la Historia del Traje, Chile 832, C.A.B.A.

———

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

———

El Museo Moderno presenta La fábrica de la exposición, de Alberto Greco

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de La fábrica, una serie de videos semanales en los que el museo se propone contarle al público cómo es el proceso de creación de una exposición, de principio a fin, desde las diversas voces que integran cada área de la institución. La primera entrega, dedicada a la exposición Alberto Greco: ¡Qué grande sos!, puede verse en el canal de YouTube del museo.

Cada semana el museo presentará a diferentes protagonistas que contarán en primera persona el engranaje que se pone en funcionamiento ante la realización de una exposición. Cada espacio, cada obra y cada material expuesto contiene el trabajo de muchas personas y equipos.

Alberto Greco: ¡Qué grande sos! se presenta lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19; sábados, domingos y feriados, de 11 a 20. Martes cerrado. Hasta el 1 de febrero de 2022. Entrada: $50. Click aquí para reservas y protocolos.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

———

Todo es ficción, muestra de Washington Cucurto en el Moderno

La muestra Todo es ficción es una selección de pinturas que Washington Cucurto hizo a lo largo dos años continuando el mundo ficcional que creó en en sus cuentos, novelas y poesías durante más de veinte años, se exhibirá en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y se podrá visitar con reserva previa de entradas en la página del museo, hasta el 28 de febrero de 2022.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

———

En el Cultural San Martín

De jueves a sábados de 15 a 21, con entrada gratuita.

-La incomodidad de lo que nos rodea, de Pablo Logiovine

La incomodidad de lo que nos rodea parte de un proyecto iniciado en cuarentena en donde, tras limpiar el jardín de su casa, el artista descubre que convive con una colonia de caracoles y comienza a investigar acerca de las interacciones que se producen en torno a dicha convivencia. La admiración surgió en Logiovine una vez que comprobó que los caracoles se estaban alimentando con fragmentos de un almanaque de las mejores obras del Metropolitan Museum de New York. A partir de entonces, y con un hábitat desarrollado para ellos, el cuidado de la colonia fue cobrando importancia. El resultado de la convivencia entre la colonia y el artista fue un cuerpo de obra en el que se despliegan distintos formatos de exploración y presentación de los diversos materiales que los caracoles mastican. Desde noviembre y durante dos meses la colonia vivirá en un invernadero instalado en el hall AB de El Cultural junto a objetos, fotografías y un dispositivo tecnológico de observación. El registro del proceso, asimismo, puede verse en www.laincomodidad.com.

-¿Cuál es el camino que hace la palabra para volverse olor?, de Cecilia Catalin y curada por Paola Fontana

En la serie Capturas olfativas, expuesta en esta muestra, Cecilia Catalin extrae lo odorífero del soporte textual en películas y series, y lo vuelve su estrategia. Suspende la imagen y engaña a nuestro sentido más usado, mientras el olor, conducido a través del lenguaje, se vuelve una escena nítida de la que participamos. La artista señala acciones, personas y categorizaciones en las que se manifiesta el olor, emanado o inhalado por los propios cuerpos, en espacios en los que nos hallamos inmersas como personas entre presupuestos culturales o en categorías fantásticas, objetos y alimentos; lo hace indagando sobre la construcción del campo olfativo en el lenguaje audiovisual, sus consideraciones y consecuencias sociales. ENTRESUELO

-2° edición de Esculturas para la diversidad, por ÚNICX y curada por Feda Baeza Sala vertical

Esculturas para la diversidad es un proyecto llevado adelante por la Asociación Civil ÚNICX que busca, mediante la intervención artística de unicornios, visibilizar al colectivo LGBTTQI+ y, al mismo tiempo, contribuir —a través de lo recaudado por sus ventas— a una iniciativa solidaria que ayude a diferentes poblaciones de la comunidad.

Para esta 2° edición, curada por la actual directora del Palais de Glace, Feda Baeza, diez obras nuevas salen a la luz con la misión de recaudar fondos para el programa de “Empleabilidad para Población Travesti Trans” que ÚNICX trabajará junto a otras organizaciones de la sociedad civil, permitiendo generar empleo directo para 20 personas. Las autorías de cada una de las diez esculturas corresponden a Marcelo Pombo, Lolo y Lauti, Marina Daiez, Cartón Pintado, Cinthia Paraíso, Mabel, Carrie Bencardino, Ulises Mazzucca, Nube y Ari Nahón.

* CULTURAL SAN MARTÍN, en Sarmiento 1551 (C1042ABC) C.A.B.A. Tel.: +54 011 4374-1251.

_________

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

———

Darle forma al centro

Hasta diciembre se puede recorrer la exposición Darle forma al centro, un proyecto encargado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) y concebido por Lara Marmor, quien toma como punto de partida la historia de este centro cultural. En palabras de la curadora su propuesta “trabaja con el legado material y simbólico del CCEBA a partir de tres zonas: el diseño arquitectónico y del mobiliario de Clorindo Testa; la colección de obras de arte que integran el patrimonio del CCEBA; los cientos de libros pertenecientes a su biblioteca y el material de archivo del Centro”.

INCIDENCIA. Sobre un proyecto de Clorindo Testa

Curadora: Ana Vogelfang.

CON LOS PROPIOS OJOS. Una aproximación al archivo del CCEBA

Curadora: Bárbara Golubicki.

COLOR LOCAL

Curador: Rodrigo Barcos.

Visitas: lunes a viernes, de 10 a 19. Hasta diciembre.

* Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), Paraná 1159, C.A.B.A. Con cita previa, escribiendo a: turnos@cceba.org.ar.

———

La casa de fuego / La casa en llamas

Exhibición individual de Leila Tschopp, curaduría y texto: María Fernanda Pinta. Intervenciones performáticas: primer y tercer sábado de octubre, noviembre y diciembre y durante otras fechas anunciadas con anticipación, con aforo reducido, atendiendo a los protocolos vigentes.

Horarios de visita: lunes a viernes de 14 a 19. Únicamente con cita previa. Para agendar la visita comunicarse por teléfono al: 15 3 325 9049 o por mail a: info@hachegaleria.com. Cierre: 31 de diciembre de 2021. Entrada libre y gratuita.

SÁBADOS 27 DE NOVIEMBRE, 4 y 11 DE DICIEMBRE INTERVENCIONES PERFORMÁTICAS. 17, 18 & 19 h. Reservas aquí

* Hache galería. Loyola 32, CABA

———

Sala Eva Perón

El Centro Cultural Kirchner vuelve a abrir las puertas de la Sala Eva Perón para recibir a todas las personas que quieran conocer el espacio que ocupó Evita en el año 1946 para trabajar con su fundación.

Ubicada en el cuarto piso, la sala es una fiel recreación del ambiente de trabajo de Eva. Cuenta con objetos cotidianos, retratos de Evita y de Perón y réplicas de los juguetes que enviaba la Fundación a los niños de todo el país, así como de las cartas que la institución recibía. Los trabajos de restauración y puesta en valor de la sala que fue incluyeron la limpieza del entelado original, la restauración de los herrajes y luminarias de la época, la intervención en el sistema de ventilación y un diseño exclusivo para la sala del mobiliario y la carpintería.

Visitas: miércoles a domingos, de 14 a 20, hasta el 31 de diciembre. El ingreso es gratuito y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, C.A.B.A.

———

Emerge, muestra de arte de la artista argentina Renatta en Singapur

“Emerger es una serie realizada en medio de la pandemia, pasando por el dolor más profundo provocado por la muerte, por las excusas, por el egoísmo, por la locura, por el mal, por la ignorancia... por el hombre. Encuentro la calma en medio del caos del mundo. Caos regenerativo y sensacional del ser. Sin saber de dónde vendrá el próximo golpe, el lienzo está ahí para curar esa alma hambrienta de contención, de amor. Lo único que queda es ver cómo todo lo que alguna vez soñé se hace realidad después de años de compromiso y pasión”.

La muestra se realiza en conjunto con la Galería 1819 con el apoyo de la Embajada Argentina en Singapur. Catalogo disponible vía email renattaartista@gmail.com. Puede visitarse del 4 al 14 de diciembre, de 11 a 19hs.

*Galería 1819, 315 Outram Road, Singapur.

________

Hombre flecha en el MALBA

Hombre flecha, del artista uruguayo Rafael Barradas, pionero de la vanguardia internacional, se presenta en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

La muestra reúne más de 130 obras, entre óleos, acuarelas y obras sobre papel, provenientes de la Colección del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), que abarcan uno de los períodos más fructíferos en la producción del artista, de 1913 a 1923, años en los cuales presentó las bases de su concepción estética: el vibracionismo.

A su vez, la exposición cuenta con una selección de importantes préstamos de colecciones privadas y públicas de Montevideo y de Buenos Aires. Estará abierta al público en general a partir del martes 21 de septiembre hasta el 14 de febrero de 2022.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

——————

DANZA

El porvenir (Cuentos coreográficos)

"El Porvenir", de Eleonora Comelli y Gabriel Contreras (Foto Carlos Furman)

Tres cuentos sobre el azar y el destino en la vida de una mujer: I. El presagio, II. La elegida, III. La probabilidad. No hay forma de conectar causalmente cada relato aunque su denominador común sea el tema. Éste se hace presente de manera interdisciplinaria y pone en el centro de la escena al cuerpo. Un cuerpo desdoblado en el yo de la actriz y en los cuerpos de las bailarinas y de los bailarines, quienes representan un destino posible: el de la muerte como interrupción del porvenir.

Con dramaturgia y dirección de Eleonora Comelli y coreografía de Gabriel Conteras y la propia Comelli, interpretada por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. El espectáculo cuenta además con la participación en escena del músico Zypce y de la actriz María Merlino. Reestrena el viernes 19 de noviembre a las 20 horas en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Las funciones se ofrecerán los viernes, sábados y domingos a las 20 hs. Duración: 70 minutos Platea $600 Pullman $450 Última función: domingo 19 de diciembre.

*Teatro San Martín. Avda. Corrientes 1530, CABA

_______

Arata, obra de danza-teatro

Seis viajeras, desconocidas entre sí, llegan a una estación de tren. La espera transforma el tiempo y el tiempo evoca la imaginación. Otra capa de la realidad se despega y comienza un viaje intradimensión.

Domingos 5 y 12 de diciembre a las 19 hs. En estación Arata del tren Urquiza. El público debe ubicarse frente a la estación, sobre la vereda de Av. de los Constituyentes. Asistir con auriculares. Esta función contiene un audio para escuchar desde tu dispositivo mientras la obra sucede. Entrada a la gorra con un valor mínimo sugerido de $500, que se puede abonar en efectivo el día de la función o bien por Mercado Pago.

*Estación Arata. Av. de los Constituyentes 2801 (intersección con Chorroarín), CABA

__________

Muestra del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín

A través de 14 trabajos, los alumnos del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, que dirige Norma Binaghi, mostrarán el proceso creativo y de clases que transitaron durante el segundo cuatrimestre de 2021. Con eje en la exploración, la experimentación y la composición, se ofrecerá un espectáculo presencial que reúne pequeñas piezas creadas a partir de diferentes técnicas, estilos e historias.

Viernes 10 y sábado 11 de diciembre a las 17 horas. El sábado 11 se realizará la entrega de diplomas a los alumnos y las alumnas de tercer año. Duración total: 90 minutos (con un intervalo). La entrada es libre.

* Teatro de la Ribera. Avda. Pedro de Mendoza 1821, La Boca, CABA

_________

Jazz N’ Go

Impulso Cultural con apoyo de Prodanza, presenta Jazz N’ Go de Rodrigo Villani, todos los martes a las 20 h en CPM Multiescena (Av. Corrientes 1764). Jazz N’ Go es una obra que indaga en los matices de la corporalidad a través de la danza, pasando desde la sutileza de un movimiento concentrado hasta la vibración enérgica de un cuerpo de baile, en su confluencia con la musicalidad y la sensualidad del género musical Jazz. Abarca estilos como el Theatre Dance, el TAP, el Contemporáneo y el Lyrical Jazz; y pretende lograr un gran impacto desde lo visual y lo sonoro. En cartelera hasta el 14 de diciembre.

____________

TEATRO

Siglo de Oro trans

Una reversión de Don Gil de las calzas verdes, considerada una de las obras más logradas del teatro barroco español por la calidad de su trama. Esencialmente una comedia de enredos sobre el deseo equivocado y en qué medida ese deseo se corresponde al cuerpo, fue estrenada en 1615, en un siglo filosóficamente decisivo. Las preguntas que la cultura se hizo sobre la condición del alma y del cuerpo se reversionan en este Siglo de Oro trans, que interroga al género de mil modos distintos. La puesta en escena aborda el texto desde la tradición barroca, con su alucinante desparpajo para tocar temas que aún hoy son modernos: la identidad y el cuerpo frente a la demoledora acción del deseo.

Escrita por Gonzalo Demaría y dirigida por Pablo Maritano. Funciones: miércoles y jueves, 20 hs. Hasta el 16 de diciembre. En la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Platea $ 800 Pullman $ 650 Duración: 90 minutos. Entradas en venta en www.complejoteatral.gob.ar y en la boletería del Teatro.

*TEATRO SAN MARTÍN. Av. Corrientes 1530, CABA

_____

Los días más felices

Cuenta la vida de una familia argentina a través de sucesos que marcaron tangencialmente, la historia de nuestro país. El peronismo con sus 70 años de permanencia en la escena nacional, son el eje del relato. Una familia avasallada por la última dictadura militar, la enfermedad de Evita, los bombardeos del 55 y las fiestas del 45 y del 73 como contrapunto. Amor, odio, bondades, tristeza, alegría, avances, retrocesos, en definitiva un pueblo que sigue buscando su identidad a través del movimiento de masas, es el motivo fundamental de este compromiso teatral que tenemos y que presentamos como un granito de arena en pos de la memoria, la verdad y la justicia.

Guión y dirección: Rodrigo Cárdenas / Actores: Rodrigo Cárdenas, Cecilia Cósero, Antonia De Michelis, Carolina Pofcher / Asistente de dirección: Susana Nieto. Funciones: Domingos a las 18hs. hasta el 12 de diciembre. Entradas: $500 - por Alternativa.

La obra fue nominada al premio ACE 2017 en la categoría Mejor obra, declarada de Interés nacional por la bancada del PJ y declarada de Interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

*Teatro Payró. San Martín 766, CABA

________

Luna vampira

Luna vampira es una canción de cumbia de 1800 palabras. Es un poema gótico desde una ventana, en un barrio, en un pueblo. Es un sábado amante durante el último día de la Tierra. Es un vuelo rasante de vampiros adentro de una disco. Un baile que suda. Que pide. Que besa. Escrita por Fabián Díaz. Dirigida por Ginna Álvarez y Juan Andrés Romanazzi. Con Félix Coll y Car Giurastante. Funciones los viernes, 22h. Entrada general: $800

*Camarín de las musas. Mario Bravo 960- CABA.

___________

La vergüenza de haber sido y el dólar de ya no ser. Testimonio dramático en primera persona (1997-2001)

En la Tierra de la Plata, a fines del siglo pasado, la tregua de paz (cambiaria) lograda apenas un tiempo atrás, se quiebra. Casi nadie cree lo que sus ojos ven (en las pizarras). La máscara del Modelo ha caído y deja expuesto el verdadero rostro de su mentirosa perfección. La ley de convertibilidad vigente lo único que convierte es el sofá en cama para que en su colchón se eche a dormir el verde canuto. Una realidad de cartón que se desarma y en ella, entre todas sus caricaturas, la modesta existencia de un joven Ajaka queda a merced de la tragedia que ya se anuncia.

Dramaturgia, actuación y dirección: Alberto Ajaka. Sábados 4 y 11 de diciembre a las 20 hs. Entrada gratis. Sin reserva. El ingreso es por orden de llegada hasta completar el cupo.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

__________

Medetriz

Impulso Cultural con apoyo de Prodanza y Proteatro presenta “Medetriz”, de Milagros Coll, los viernes 20 h en el Teatro El Desguace (México 3694) hasta el 17 de diciembre. Una puesta inspirada en Medea de Eurípides, en la que se hace foco en el rol de la mujer como madre. La plasticidad de la materia traspuesta a un entramado de pasiones, donde conviven la maternidad, la belleza y los deseos de la mujer. Un ensayo poético que derriba la demonización de la “madre monstruo” y cuestiona el núcleo de su representación social.

________

Vincent en libertad

Una obra que narra los últimos años de la vida artística de Van Gogh, su vivencia personal con el arte, la amistad y la observación del postergado. Nos invita a un viaje surrealista y profundo en el tiempo con algunos guiños a la modernidad. Dramaturgia y dirección Sebastián Olano.

Funciones: Jueves, 20:00 hs. hasta el 16 de diciembre. Entradas: $750 Entradas en Alternativa o en Boletería del teatro.

*Teatro “El Vitral”. Rodríguez Peña 344, CABA

___________

Algo de Ricardo

Una obra de Gabriel Calderón, domingo 12 a las 19 h. Algo de Ricardo es una obra para un solo actor, convocado para protagonizar Ricardo III de Shakespeare. Oportunidad que esperó toda su vida, pero esta vez son el elenco y el director quienes no están a la altura del desafío, sin embargo, esto no será un obstáculo que lo detenga para llegar al estreno, por lo que su mundo se convertirá en un lugar injusto, donde habrá que matar para sobrevivir.

* La Carpintería. Jean Jaures 858, CABA

________

Fuera del mundo

La llovizna y la niebla. Un largo fin de semana. Aquel pueblo de provincia. Un encuentro inesperado. Julia y Martín. Como náufragos de la memoria, en una tempestad de emociones. Lo que pudo ser y no fue. El tren que no volverá a pasar. 1955.

Una creación de Raúl Brambilla, protagonizada por Malena Figó y Marcelo Mininno. Sábados a las 17 hasta el 11 de diciembre. Duración 55 minutos. Entradas a través de Alternativa Teatral o en las boleterías del teatro a $700 o con descuentos para estudiantes y jubilados.

*Teatro Del Pueblo (Lavalle 3636, CABA).

_____________

La casa oscura

Impulso Cultural con apoyo de Fondo Metropolitano presenta La casa oscura, de Mariela Asensio y Maruja Bustamante, los viernes 10 y 17 de diciembre a las 20 h en El Galpón de Guevara. La obra propone un viaje al interior de dos mentes en problemas que, con humor, música, sensibilidad y muchas palabras, tratarán de relatarse a sí mismas, con la única finalidad de iluminar la casa oscura. Dos mentes. Dos frentes. Dos caminos. Una medicación.

* El Galpón de Guevara. Guevara 326, CABA

____________

Impulso Cultural con apoyo de Proteatro presentan

- Retazos de una espera. Historias de cartón. Sábados hasta el 11 de diciembre. Horario: 20:30 h y 21:30 h en el Galpón de los Pompetriyasos (Av. Brasil 2640), actividad en el marco del Mes de la Cultura Independiente. Descripción: Obra de Esteban Ruiz Barrea. Sinopsis: Instalación teatral que alberga personajes creados en cuarentena, donde a través de postales sonoras nos contarán de manera poética las ausencias que se nos presentaron durante el encierro y las esquirlas que dejaron en la actualidad. Conseguí entradas

_______

Terrenal

En un viejo loteo fracasado Caín, Abel, y su versión conurbana del mito.Caín productor morronero. Abel vagabundo, vendedor de carnada viva en una banquina del asfalto que va al Tigris.Hermanos a los bifes compartiendo ese terreno, su edén berreta, partido al medio, al que nunca podrán volver morada común. La dialéctica imperecedera entre el sedentario y el nómade.Y Tatita, siempre ausente, que regresa al fin ese domingo melancólico. De Mauricio Kartun. Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi, Claudio Martinez Bel. Entradas por Alternativa

Sábado - 20:00 hs - Hasta el 12/12/2021Viernes - 20:00 hs - Hasta el 12/12/2021Domingo - 20:00 hs - Hasta el 12/12/2021

*CARAS Y CARETAS. Sarmiento 2037, CABA

______

Othelo

Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, “Othelo”.

En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo. Respetando el texto de “Othelo”, su poesía y tensión dramática, ahondo en las intenciones de los personajes a través del gag cómico, generando una ironía siniestra en la tragedia. Investigo, sin solemnidad, la relación entre lo trágico y lo cómico, como claves del teatro clásico y contemporáneo. Adaptación: Gabriel Chame Buendia Actúan: Matías Bassi, Nicolas Gentile, Elvira Gomez, Agustín Soler Viernes y Sábado - 22:30 hs - Hasta el 12/12/2021. Entradas por Alternativa

*CARAS Y CARETAS. Sarmiento 2037, CABA

________

Programación en Cine Teatro El Plata

Petróleo, del Grupo Piel de Lava. Dramaturgia y dirección: Piel de Lava y Laura Fernández. Elenco: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes. Funciones: sábado 11 y domingo 12 a las 20 h. Última función: domingo 12 a las 20 h. Duración: 80 minutos.

Valor de las localidades: platea $ 600 pullman $ 450 En venta en este enlace y en las boleterías del teatro.

*Cine Teatro El Plata. Av. Juan Bautista Alberdi 5765, CABA

_________

Frag. 3

Sábado 11 a las 20:30, en la Cúpula del CCK se presenta “Frag. 3″, la primera de las tres obras escénicas que conforman Jinete Último Reino, una zona de investigación audiotextual alrededor del deseo, la represión, la norma, rebeldía subjetiva y la alegría compartida por las subculturas de la noche que María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca iniciaron en enero de 2017. Concierto lírico, recital analírico y obra audiotextual, “Frag 3″ Frag. 3 habla de la noche de todo tipo, es decir, de allí donde las cosas cambian de forma para por la mañana no volver a ser igual. Además de la obra, el viernes 17 de diciembre a las 18 la actriz y el actor ofrecen en la Sala Federal la conferencia performática Código Fuente Audiotextual.

*CCK. Sarmiento 151, CABA

____________

Zancadazo III: Festival de cine y magia a la gorra

La Zancada Teatro despide el año con obras y pre-estrenos presenciales en CABA y en Caseros, además de propuestas virtuales, del 4 al 12 de diciembre. Programación completa y venta de entradas

_______

Los amigos de ellos dos

Dos parejas amigas se encuentran a cenar todos los jueves desde hace más de doce años. Nicolás y Liza ya llegaron al restaurante pero sus amigos no. Los minutos pasan y la misteriosa e inusual demora de los amigos comienza a preocupar. Los amigos de ellos dos reflexiona sobre como percibimos el lugar que ocupamos en esta sociedad. De Daniel Veronese y Matías Del Federico. Con Héctor Díaz – Magela Zanotta Funciones: 12/19/26 de noviembre; 3 y 10 de diciembre 2021 a las 20 hs. Entradas: $1400.- por www.plateanet.com o boletería

*Teatro Picadero- Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

________________

Bailan las almas en llanta

Los pibes en llantas rompen la pista de baile, batallan freestyle y corren a pique por las calles angostas de la ciudad. En esas calles, donde se juega el hambre, las casas del poder negocian con la Ley. Una noche, en la fiesta de la primavera, Valu y Julio bailan una cumbia y ya nada seguirá igual. Sus cuerpos arrojados al deseo, harán posible hasta lo imposible, para torcer sus vidas en desgracia. Escrita y dirigida por Pilar Ruiz. Domingos 17 horas Entradas por Alternativa teatral. Localidades: $600 - Estudiantes y jubilados: $450 Duración: 90 minutos Hasta el 12 de diciembre

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636 - CABA

_________

CIUDAD ESCENA + No tiene swing pero es real, de Compañía de Funciones Patrióticas

Ciudad Escena se presenta como un punto de encuentro extramuros del confinamiento cultural. Conferencias performáticas, talleres de formación, intervenciones artísticas y espacios de celebración buscan liberar la escena en la ciudad.

Viernes 10 de diciembre – desde las 19.00 hs: MESA INAUGURAL

La escena en la ciudad: ensayos para el desconfinamiento. Horacio Banega, Analía Couceyro, Victoria Roland y Rafael Spregelburd. Modera: Khalil Elías (Sala de Máquinas)

20.30 hs. / Sala de Máquinas - Lavalle 1145: INTERVENCIÓN: Esquilo. Idea y performers: Patricio Ruiz y Amalia Tercelán

21.00 hs. / Diagonal Norte – Av. Roque Sáenz Peña 1200: INTERVENCIÓN MUSICAL. DJ Maus - Carla Crespo-. Música en vivo

Sábado 11 de diciembre – desde las 16.00 hs. / Punto de encuentro: Esquina de Lavalle y Libertad INTERVENCIÓN: No tiene swing pero es real. Compañía de Funciones Patrióticas. Recorrido perfo-musical con acompañamiento de tipxs urbanxs. Música: Jimena Aguilar, Felipe Rubio, Martín Seijo y Martín Urruty. Tipxs urbanxs (Performers): María Paula Doberti, Maia Liamgot, Laura Lina, Felipe Rubio, Martín Seijo y Martín Urruty

Importante: Para participar del recorrido, el público debe contar con AURICULARES, CELULAR CON DATOS MÓVILES y LECTOR QR.

17.00 hs. / Diagonal Norte – Av. Roque Sáenz Peña 1200: CONVERSATORIO #1 “La dirección escénica en Buenos Aires”. Entrevistados: Sergio Boris y Bernardo Cappa. Entrevistan: Martín Rodríguez, Rocío Celeste Fernández y Nicholas Dieter (Grupo IEP). Se abordarán aspectos específicos, teóricos y prácticos, de la dirección escénica en el campo teatral porteño.

19.00 hs. / Diagonal Norte – Av. Roque Sáenz Peña 1200. CONVERSATORIO #2 “Arte, micropolítica y ciudad. Cuerpos y performances en el espacio público”. Mina Bevacqua, Fernando Davis. Modera: Mateo de Urquiza (Sala de Máquinas)

20.00 hs. / Diagonal Norte – Av. Roque Sáenz Peña 1200. INTERVENCIÓN. Organiza: La Paz Arriba Clase de swing al aire libre coordinada por Gabriela Bangueses.

21.00 hs. / Diagonal Norte – Av. Roque Sáenz Peña 1200. INTERVENCIÓN MUSICAL Organiza: La Paz Arriba. Swing after office. Show de música en vivo.

_____________

Olvidate del Matadero

Una visita-relectura de “El Matadero” de Esteban Echeverría, una de las obras políticas-literarias más importantes de la literatura argentina del siglo XIX. Una obra de Pablo Finamore y Claudio Martinez Bel, con la supervisión dramatúrgica de Mauricio Kartun.

Funciones: viernes a las 22.30 hs Entradas: $700 y $550 Informes y reservas: Whatsapp: 1541681505 /Alternativa Teatral Web: http://www.teatrodelpueblo.org.ar

*Teatro: Del Pueblo. Sala Somigliana. Lavalle 3636,CABA

_________

Quítame la respiración

La obra transcurre durante la noche en la que se iba a celebrar la boda y en cambio, sucede el velorio. La muerte como toda respuesta, y el vacío que provoca una partida inesperada y deliberada que interrumpe el curso natural de las vidas de estas mujeres y las hace repreguntarse absolutamente todo. Elenco: María Figueras, Florencia Limonoff, Denise Yañez Dramaturgia y dirección: Carla Scatarelli. Funciones: Sábados a las 22 Localidades: $ 800.-

*El Camarín de las Musas – Mario Bravo 960 – CABA

_____

Las chicas del zapping 2

El fanatismo de unas divertidas empleadas del hogar por el mundo de la televisión, nos llevará a disfrutar de un espectáculo lleno de ritmo, color y nostalgia. De humor rápido y desenfrenado, nos harán reír de principio a fin, mediante un refrescante cóctel de nuevos personajes y situaciones.

Con más de 25 años de trayectoria, Los Quintana, fusionan el teatro y el arte del transformismo trabajando a la perfección la técnica de la fonomímica y la pantomima, usando como base, bandas sonoras de películas, fragmentos de teleseries, publicidades y un repertorio musical alegre y melodramático.

Funciones: viernes a las 22.30 h hasta el 17 de diciembre. Entradas a través de Plateanet

* Teatro CPM Multiescena - Av. Corrientes 1764, CABA

_________

Berisso

Obra ganadora del premio creación Vivamos Cultura. Berisso narra el duelo que atraviesa una familia tras la muerte del abuelo Roque y cómo reaccionan cada uno de sus miembros luego de descubrir la voluntad de aquel de que tiren sus cenizas al río de Berisso. La obra es un homenaje de la autora a su abuelo, Claudio Alberto Blasetti, poeta y admirador de Rilke, y cuya familia inmigrante era oriunda de Berisso. La misma realiza una operación de extrañamiento respecto de las representaciones tradicionales de historias de familias que ocurren en los livings de las casas.

Se aborda con humor la muerte, los vínculos familiares, los legados, los recuerdos, los deseos y los saberes transmitidos. Dirección: Julia Morgado y Julia Di Ciocco. Dramaturgia: Julia Di Ciocco

Desde el Viernes 22,30hs hasta el 10 de diciembre Entradas $700 en venta a través de Alternativa Teatral

*Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA)

———

La pasión según G.H., de Clarice Lispector

Esta adaptación para el teatro de la singular novela de Clarice Lispector presenta a una mujer, G.H. (¿el género humano?), que, de manera epifánica, emprende un viaje –introspectivo- en el interior de su confortable departamento de clase acomodada en la ciudad. En su recorrido, G.H. cuestiona las vanidades de la conciencia humana; devela las problemáticas del lugar de la mujer en el patriarcado y en el mundo del arte (el personaje es una escultora aficionada); evidencia las tensiones de clase (en el vínculo con su mucama Janair) y los avatares y padecimientos del ser humano en la sociedad contemporánea para encontrar su propio lugar y su propia voz. Adaptación y dirección: Marcelo Velázquez; actuación: Mercedes Fraile. Esta obra cuenta con apoyo de Proteatro.

Funciones: domingos a las 18 hasta el 19 de diciembre. Las localidades se pueden adquirir a través de Alternativa teatral, a $700.

* EL PORTÓN DE SÁNCHEZ, Sánchez de Bustamante 1034, C.A.B.A., Tel.:+54 11 4863-2848.

_______

Paisaje, de Harold Pinter

Dos empleados, ama de llaves y chofer, pareja entre sí, de un adinerado patrón y propietario de una amplia casa en el campo donde todos vivían, se precipitan al abismo ante la muerte de este hombre mayor. La obra se inicia a partir de este suceso que desordena sus vidas, no solo en su cotidianidad sino también en sus expectativas y anhelos más profundos. Actores: Laura Cristal como BETH; Ernesto Falcke como DUFF. Dirección general y puesta en escena: Diego Ferrando

Funciones: Sábados a las 21 horas y domingos a las 20 hs hasta el 18 de diciembre / Localidades: Desde $ 800.- / Promociones varias / Venta por boletería o por Alternativa Teatral

*Complejo Teatral Ítaca – Humahuaca 4027 – CABA

________

Yo no soy la hija de Nina Simone, ficción sonora a domicilio

De Julie Gilbert. Actriz: Malena Solda. Dirección: Juan Parodi. Traducción: Ingrid Pelicori. Un viaje sonoro al pensamiento y a la memoria de una mujer llamada Nina. Su madre la llamó así por la cantante Nina Simone, y ese nombre se convirtió en una herencia, en un faro para encontrar su camino como mujer, su vida, su propia libertad.

Esta obra estará disponible en la web y en las plataformas de audio de Proyecto Prisma hasta el 15 de enero 2022

________

La capacitación

Una consultora de Recursos Humanos en problemas. Sin noticias de su director, sus empleados la sostienen a flote con ingenio y compromiso, dando cursos de inserción laboral subsidiados por el Ministerio de Trabajo. Es día de capacitación y el objetivo está fijado. Nada puede salir mal.

Finnegans, empresa líder en sistemas de gestión, anuncia la realización de su primer proyecto de artes escénicas en Espacio Finnegans. Bajo el título “La Capacitación”, se llevará adelante la obra basada en una idea original de Blas Briceño, dirigida por Felicitas Kamien y con la producción ejecutiva de Carolina Milli. La puesta en escena tendrá cuatro únicas funciones, las dos primeras, lunes 22 y 29 de noviembre a las 20.30 horas; mientras que las restantes se realizarán el lunes 13 y el martes 14 de diciembre en el mismo horario. Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral y el precio de cada ticket es de $1.000.

*Espacio Finnegans: Guevara 533, CABA.

_______

Partido homenaje

El Tata Castiñeiras es leyenda del Juventud Unida, y ya retirado, se lo llama para rendirle su merecido homenaje. Cuando uno sale a la cancha tiene que estar preparado, porque lo espera el Paraíso... o el Infierno, decía su amigo el Rulo. La obra lo encuentra al Tata en el vestuario del club, tras haber salido lesionado en su propio homenaje, atravesado por el fútbol, su vida amorosa y la realidad política del país.

De Adriana Tursi, con la actuación de Julio Feld y la dirección de Leo Minotti.

Funciones: sábados a las 19:30, hasta el 18 de diciembre. Valor de la entrada: $500.

* TEATRO EL JUFRÉ, Jufré 444, C. A. B. A. Tel.: +54 11 3022 1091.

——

Una historia larga. Instrucciones para ser un fracasado

Un grupo de amigos decide ir a la fiesta que se organiza en su escuela por los diez años de egresados. A partir de ese momento, comenzarán a recordar sus clases, lo que querían ser y lo que ahora son. No todo era tan bueno cuando eran chicos, ni es tan malo de grandes. Una historia larga, una tragedia cómica como la vida misma.

Una creación de Juan Catriel Mirabelli que además dirige a los 5 protagonistas en esta simpática comedia. Las funciones se realizan los jueves y sábados a las 22:00 horas hasta el 11 de diciembre. Las entradas se pueden comprar en la plataforma de Alternativa Teatral a $600.

*Teatro Brilla Cordelia. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1926, CABA

______

Cae la noche tropical

Cae la noche tropical, versión escénica de Santiago Loza y Pablo Messiez de la novela de Manuel Puig, en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Foto: Carlos Furman)

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que se reestrenará, en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín, Cae la noche tropical, la versión escénica de Santiago Loza y Pablo Messiez de la novela de Manuel Puig.

El elenco de Cae la noche tropical está integrado por Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty. Las voces en off son de Javier Rodríguez Cano y Lalo Rotavería. La colaboración artística es de Patricio Binaghi, el diseño de vestuario es de Renata Schussheim. La dirección es de Pablo Messiez y la dirección de la reposición está a cargo de Leonor Manso. En la obra suenan temas originales compuestos e interpretados por Carmen Baliero (piano y voz), Carlos Vega (contrabajo), Wenchi Lazo (guitarra eléctrica) y Juan Faisal (voz).

Funciones: miércoles a domingos a las 19, hasta el 19 de diciembre. Venta de localidades a $600.

* TEATRO SAN MARTÍN, Av. Corrientes 1530 (C1042 AAO), C.A.B.A., Tel.: + 54 0800 333 5254.

________

Bienal de Performance

El viernes 19 de noviembre comienza la cuarta edición de la Bienal de Performance. Su duración será de cinco meses, hasta el 16 de abril de 2022. Con dirección general de Graciela Casabé, curaduría de la programación artística de Maricel Álvarez y dirección académica de Susana Tambutti, BP.21 presenta una veintena de creaciones -la mayoría en carácter de estreno mundial-, un nutritivo programa académico -anclado en la diversidad y la disidencia- y dos programas invitados: Impulso Cazadores, curado por Mariana Obersztern, y Festival de Arte Queer -FAQ- con curaduría de Lisa Kerner y Violeta Uman. La Bienal celebrará el cierre de su programación con el estreno de los dos proyectos seleccionados de la primera convocatoria abierta que organiza desde su creación. Todas las actividades serán gratuitas y en su gran mayoría en el espacio público y al aire libre.

BP.21 / ARTÍSTICA - Noviembre y diciembre INFLATION Del 19 al 26 de noviembre en Museo Nacional de Bellas Artes. Más info TOBOROCHI 19 y 20 de noviembre en Plaza Rubén Darío (al lado del MNBA). Más info EL TESTIMONIO Y SUS HUESOS Del 24 al 28 de noviembre en Centro Cultural Kirchner.Pase especial para prensa: lunes 22 de noviembre. Más info CAJA NEGRA 27 y 28 de noviembre en Plazoleta esquina Avenida Rafael Obligado y Avenida Int. Cantilo. Más info RÉQUIEM: LA ÚLTIMA CINTA DEL GRUPO KRAPP 3 y 4 de diciembre en Centro Cultural Kirchner. Más info LA BATALLA DE ANGACO 10, 11, 12, 17, 18, 19 en Centro Cultural Kirchner. Más info BEFORE FALLING SEEK THE ASSISTANCE OF YOUR CANEAntes de caer, busque la ayuda de su bastón 16 de diciembre en Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Más info

BP.21 / ACADÉMICA - Diciembre #MAR: UNA CONFERENCIA NÓMADA 4 de diciembre en Centro Cultural Paco Urondo. Más info

BP.21 / PROGRAMA INVITADO - Diciembre IMPULSO CAZADORES. CAER A TRAVÉS DE TODA LA TIERRA. Miércoles 15 de diciembre en Fundación Cazadores. Más info MENINA Más info PO_OTORETO Domingo 19 de diciembre en Fundación Cazadores. Más info

_______

Atando cabos

Elisa y Martin se encuentran en la cubierta de un lujoso transatlántico. Allí, a raíz de la devolución de un pañuelo perdido como excusa conversan sobre aviones, del miedo a los aviones, del mar y los peces. De repente el barco naufraga y ellos logran escapar solos en un bote salvavidas. Allí los personajes cuentan quienes son y qué lugar ocupan en nuestra historia reciente.

De Griselda Gambaro. Con las actuaciones de: Mirta Katz y Claudio Barbieri. Dirección: Alejandro Vizzotti. Domingos 20 30 hrs hasta el 12 de diciembre. Entradas $ 500- por alternativateatral

*Teatro Payró. San Martín 766, CABA

———

Sueño profundo. Capítulo 2

Aomame se entera de que su mejor amiga de la infancia se suicida por el sufrimiento que padece en una relación violenta. Actúan Daniela Lozano Franco Jorge. Dramaturgia: Daniela Lozano. Música original y en vivo: Franco Jorge. Funciones por streaming. Miércoles 15, Jueves 16, Viernes 17 a las 21hs. Domingos 19 y 26 a las 21hs. Entradas $500 por Alternativa.

_______

Influencers, con Leo Maslíah y Daniel Hendler

La era de los influencers ha llegado. Leo y Daniel no son ajenos a las nuevas demandas del mercado, cada vez más dominado por inteligencias artificiales; saben que sus principales armas de batalla son las apps de sus dispositivos electrónicos, que deben mantener actualizadas. Además, claro, deben seguir especializándose en música y pantomima, sus respectivas disciplinas, si quieren lograr un espectáculo de calidad.

Pero alguien se ha infiltrado en el proceso de la obra, decidido a hackear y socavar la reputación de los protagonistas. Leo y Daniel deberán resistir ante el poder de seducción que ejerce ese misterioso ser, procurando mantener sus baterías cargadas y sus paquetes de datos activos.

¡4 ÚNICAS FUNCIONES!

Viernes 3 y 10 de diciembre a las 22hs

Sábados 4 y 11 de diciembre a las 20hs

TEATRO PICADERO

Pasaje Discépolo 1857

Entradas en venta por PlateaNet

________

Korridor

Korridor es una experiencia teatral por streaming con funciones on demand a través de la plataforma Trampolín Play (www.play.trampolin.la). La dramaturgia y dirección es de Christian García.

La obra transcurre en un pasillo de hospital público, sin anclarse en un momento histórico determinado, donde las personas esperan ser atendidas. Los acompaña la duda, la soledad, la búsqueda de apoyo de desconocidos. Fragmentos de vidas en un tiempo sin inicio ni final. Una monja, un boxeador, una embarazada y un prestigioso médico hastiado, todos ellos errantes entre los pasillos del deteriorado hospital como institución contenedora, completan un cuadro de ausencias, dando lugar a presencias, confesiones, heroísmos, absurdos y miserias.

Funciones on demand (mirala cuando quieras). Plataforma Trampolín Play. Link directo: https://play.trampolin.la/ver/korridor

Entradas: $300 (link disponible por 48 horas).

———

Las mujeres del General, de Rafael Calomino

Un recorrido por la vida de San Martín enfocado en cada aspecto de su personalidad, preponderando su intimidad y su relación con las mujeres que lo rodearon, dejarán entrever a un general, prócer y humano. Se harán presentes los amores, la madre, Remedios, Rosita Campusano y Mercedes. Cada una permitirá desarrollar un aspecto de su vida en relación a la historia que conocemos.

Autoría: Rafael Calomino; actúan: Daniel Miglioranza, Rosa Ferrer, Silvina Muzzanti, Ligüen Pires, Mercedes Villalba (en formato streaming) y María Marta Guitart (en modo presencial); dirección: Eduardo Lamoglia.

Funciones: viernes a las 20; y hasta el 31 de diciembre, por streaming (se puede visualizar durante las siguientes 24 horas). Valor de las localidades: $600, en Alternativa teatral.

* TEATRO EL TINGLADO, Mario Bravo 948, C. A. B. A.

———

La lección de anatomía

Una vez más, y luego de 49 años de su estreno, La lección de anatomía vuelve a la mítica avenida Corrientes luego de una extensa gira por el país y diferentes localidades de Uruguay. Con la dirección de Antonio Leiva, quien fue parte del elenco original y se sumó a este rol luego del fallecimiento de su autor, Carlos Mathus, la pieza teatral argentina con más representaciones consecutivas a lo largo de los años regresa todos los fines de semana al Teatro Buenos Aires.

Jueves 20 hs y sábados 22:30 hs, hasta el 11 de diciembre. Entradas por Alternativa Teatral.

*Teatro Buenos Aires. Rodríguez Peña 411, CABA.

__________

La princesa rusa

Una obra sobre la necesidad de escribir y de que nos lean. Sobre lo que nos atraviesa el cuerpo y no entendemos. Sobre el deseo y su imposibilidad. Domingos 20 hs, hasta el 12 de diciembre. Entradas por Alternativa Teatral.

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636, CABA

_____

Sigo mintiendo

Una nueva versión de la obra de Mariana Chaud con la que cierra la retrospectiva de cuatro obras de la actriz, autora y directora teatral, que se presenta en el marco del programa Artista en Residencia del Teatro Sarmiento, coordinado por Vivi Tellas. El elenco está integrado por Marina Bellati, Marcos Ferrante, Verónica Hassan, Walter Jakob y Valeria Roldán

Funciones: jueves a domingos a las 20 horas, hasta el 19 de diciembre. Duración: 60 minutos. Platea $ 800 jueves $ 400

* Teatro Sarmiento. Av. Sarmiento 2715, CABA

______

Territorios de ocupación, aperturas públicas

En dos fechas únicas, se presentará el proceso de investigación del Laboratorio Anual de Creación Escénica y Teoría Performativa, “Territorios de ocupación”, coordinado por Silvio Lang en colaboración con Hernán Franco.

En esta presentación se verán imágenes y acciones de prácticas post-porno. Lunes 13 y 20 de diciembre a las 20:30 hs. Comprar entradas

*Xirgu Teatro. Chacabuco 875, CABA.

La casa ache

Quinta temporada de esta obra dirigida por Fabiana Micheloud. Un grupo de jóvenes entran en una noche tormentosa a una casa abandonada con un claro objetivo de realizar un “trabajo”. Una historia del pasado comienza a revivir a medida que diversos sucesos se van develando. El pasado y el presente se conjugan para vivir una historia repleta de misterios, silencios, secretos y resentimientos que llevarán al grupo a soportar un clima tenso. El quiebre inesperado de uno de los personajes provocará un desenlace sorprendente y dramático.

Dramaturgia, puesta en escena y dirección: Fabiana Micheloud; actúan: Diego Mitolo, Manuela Orbegozo, Candela Rosendo, Néstor Rosendo, Juan Esteban Vargas.

Funciones: sábados a las 20, hasta el 11 de diciembre. Valor de las localidades: $500, venta en Alternativa teatral.

* TEATRO ARTEBRIN 741, Ministro Brin 741, C. A. B. A.

CINE

Cine japonés en Sala Lugones

La Embajada del Japón en Argentina celebra al cine japonés e invita a todos a disfrutar de una retrospectiva de la icónica actriz nipona Machiko Kyō en formato 35 mm especialmente enviadas desde Tokio. El ciclo está integrado por siete largometrajes protagonizados por una de las figuras esenciales de la pantalla nipona, en films dirigidos por realizadores de la talla de Kenji Mizoguchi, Mikio Naruse y Yasujiro Ozu, entre otros. Del 4 al 15 de diciembre. Consultar programación. Entradas.

*Sala Lugones. Av. Corrientes 1529, CABA

Panorama de cine israelí

Hasta el 15 de diciembre estarán disponibles seis películas modernas israelíes en la plataforma Vivamos Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seleccionadas junto al Festival de Cine Judío de Buenos Aires. De manera gratuita se podrán ver documentales, comedias y dramas, que incluyen las multipremiadas Gett y Somos Nosotras, y A Fish Tale, ganadora del Premio del Público en el Festival de Jerusalén 2019. Toda la programación en la web de Vivamos Cultura.

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

Ciclo A 20 años del estallido, en Casa del Bicentenario

Luego de la crisis económica de los 90 y el estallido social de 2001, Argentina sufre un quiebre trágico: la realidad y el futuro de muchos argentinos cambian inexorablemente. En contraposición, las organizaciones barriales y la lucha femenina comienzan a resurgir y toman mayor visibilidad. El 2001 también fue un año clave para el cine, nuevos movimientos de directores jóvenes emergen y es el punto de partida para constituir nuestra identidad y memoria para trazar un horizonte social, cultural y político. El cine se pone a disposición de la realidad, a contar historias más cercanas y un registro más urgente.

PROGRAMACIÓN (entrada gratis)

Domingo 5/12 | 20:30HS Tirar del Carro (50min. Documental, 2001) Dir: Constanza Niscovolod

Domingo 12/12 | 20:30HS Retiros (in) Voluntarios (Dur. 85. Francia y Argentina, 2020) Dir: Sandra Gugliotta

Domingo 19/12 | 20:30HS 19/20 (55min. Documental, 2003) Dir: Sebastián Menassé, Carolina Golder, Mariano Tealdi y Florencia Gemetro

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, CABA

Festival Internacional de Cine Documental Buenos Aires

FIDBA es el Primer Festival Internacional con carácter competitivo dedicado al cine documental en Buenos Aires, Argentina. En esta edición, cuya programación podrá disfrutarse online entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, el público disfrutará de films procedentes de 43 países. Este año, la programación incluye 260 películas, de las cuales 153 participan de sus 11 competencias, 62 son de origen nacional y más del 50% del total fueron dirigidas por mujeres.

La programación estará disponible online durante 12 semanas desde el 13 de diciembre hasta el domingo 6 de marzo de 2022. La oferta de películas se irá renovando semana a semana. El 5 de marzo se realizará, de forma presencial, la premiación de todas las competencias y de #LINK, Área de Industria de FIDBA, que se desarrollará entre el 21 de febrero y el 4 de marzo.

En su novena edición, el FIDBA está organizado en 11 competencias: Competencia Internacional de largometrajes; Competencia Iberoamericana de largometrajes; Competencia Argentina de largometrajes; Nuevas Narrativas; Ópera Prima / Nuevos Directores; Géneros y Generaciones; Derechos Humanos; Lateral - LGTBIQ; Cortometrajes Internacionales; Cortometrajes Nacionales; y la nueva Ficciones de lo real, con 12 títulos que no se inscriben dentro del género documental tradicional aunque utilizan la realidad como materia prima.

Las secciones no competitivas de este año son: Revolución / El Cine Documental y las artes; Evolución / Medio ambiente y Panorama del documental contemporáneo.

Función de apertura: Para inaugurar el FIDBA #9 se proyectará La cordillera de los sueños, la última película de Patricio Guzmán que ganó el premio al Mejor Documental en el Festival de Cannes. En su estreno argentino, el filme contará con una única función presencial el lunes 13 de diciembre, a las 20hs, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, CABA. La entrada es libre y gratuita, con reserva previa en este link.

* Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444, CABA

Ciclo de películas de Hugo del Carril en el MALBA

Programación

DOMINGO 5: 18:00 Presentación libro MÁS ALLÁ DE LA ESTRELLA + cortometraje EN MARCHA, de Hugo del Carril

DOMINGO 12 20:00 CULPABLE, de Hugo del Carril

DOMINGO 19 20:00 AMORINA, de Hugo del Carril

DOMINGO 26 20:00 LA CALESITA, de Hugo del Carril

*MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA)

Isabella, de Matías Piñeiro

Isabella es la nueva entrega de “Las Shakespeareadas”, que elaboran ficciones contemporáneas basadas en los roles femeninos de las comedias de William Shakespeare.

En esta oportunidad, Mariel (María Villar) es una actriz de Buenos Aires que intenta obtener sin éxito, a lo largo de dos años de audiciones, el rol de Isabella, la heroína de la comedia problema Medida por medida. En el cruce entre la frustración y una idea del éxito, Mariel se encuentra una y otra vez con Luciana (Agustina Muñoz), una antigua compañera de teatro que actúa como una suerte de sombra brillante, un destino que no puede evitar, que la ilumina y encandila al mismo tiempo. Isabella se despliega como un rompecabezas caleidoscópico sobre la dificultad de definir con exactitud el color de nuestras decisiones.

Funciones SALA LUGONES: jueves 2 y sábado 4, a las 21hs / Domingo 5, martes 7, jueves 9 y viernes 10, a las 18hs.

Funciones MALBA Cine: jueves de diciembre, a las 21hs.

*SALA LUGONES. Av. Corrientes 1529. MALBA. Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA

En el Cine Gaumont

09/12/2021 AL 15/12/2021 ESE FIN DE SEMANA 12:30 / 15:00 / 17:30 / 20:00 MARA PESCIO FICCIÓN

09/12/2021 AL 15/12/2021 UN JABALÍ AL ACECHO 13:30 / 16:00 / 18:30 / 21:00 DANIEL ALVAREDO FICCIÓN

09/12/2021 AL 15/12/2021 CARAJITA 14:30 SILVINA SCHNICER, ULISES PORRA GUARDIOLA FICCIÓN

09/12/2021 AL 15/12/2021 UN MUNDO PARA JULIUS 17:00 ROSSANA DÍAZ COSTA FICCIÓN

09/12/2021 AL 15/12/2021 EL PERFECTO DAVID 19:30 FELIPE GÓMEZ APARICIO FICCIÓN

09/12/2021 AL 15/12/2021 INMORTAL 22:00 FERNANDO SPINER FICCIÓN





Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

La tercera edición del Festival Escenario llega a la plataforma Contar

El Festival Escenario –el encuentro de cine y música más importante de la Argentina— llega a la plataforma pública y gratuita Contar, a partir de este viernes 3 de diciembre y hasta el próximo jueves 30 de diciembre, con más de 45 filmes.

El encuentro ofrecerá este año dos posibilidades para disfrutar de su programación: de modo virtual en la plataforma Contar y de manera presencial en la Sala Leopoldo Lugones y el Centro Cultural San Martín, desde el miércoles 15 al sábado 18 de diciembre.

Algunos de los grandes títulos que formarán parte del festival serán: Venga a bailar el rock (1957), Radio Olmos (2019), Kpop Genesis (2021). Además: ACTUATE ALGO Serie de ficción 5 capítulos - 15 minutos / IDENTIDAD, LA REVOLUCIÓN DEL GÉNERO Serie documental 10 capítulos - 26 minutos / SI SOLO SI. HACIENDO HISTORIA Unitario Documental - 65minutos / ESCRITO EN EL AIRE Serie documental 8 capítulos - 26 minutos / JUGADORAS Serie documental 8 capítulos - 26 minutos.

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte.

El espacio de ensayo - CCK

La serie de entrevistas con referentes de las artes escénicas suma un nuevo capítulo al archivo que da cuenta de los procesos de trabajo y creación de nuestros artistas locales. El 26 de noviembre se estrena el episodio con Romina Paula Más información

Flashback - CCK

Un ciclo de podcasts conducido por Ana Cacopardo que nos acerca a las memorias sociales silenciadas y marginalizadas. En la semana del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se estrenan cuatro capítulos con reflexiones de las activistas indígenas Liliana Ancalao, Soraya Maicoño, Sara Curruchich y Daniela Catrileo. Más información.

El Museo Moderno presenta dos ciclos audiovisuales

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia la programación de sus ciclos audiovisuales El cine es otra cosa y Escuchar [Sonidos Visuales], que tendrán lugar hasta diciembre de 2021 en un formato híbrido que incluye los canales digitales del museo, el espacio público y el edificio del museo ubicado en Avenida San Juan 350, en el barrio de San Telmo.

Los ciclos de música y cine experimental del Moderno se constituyeron, tras más de veinte años de actividad, como referentes y formadores de artistas, investigadores y profesionales interdisciplinarios, además de generar un espacio de visibilidad para las obras audiovisuales experimentales y un sitio de encuentro entre los artistas argentinos e internacionales y el gran público.

* Para conocer la programación completa del Moderno, ingresar aquí.

El Instituto de Investigación en Etnomusicología presenta dos estrenos en la Plataforma Vivamos Cultura

El primero es un clip que se grabó en el Centro Cultural San Martín en el marco de las tareas de investigación desarrolladas por Soledad Venegas y Andrés Serafini en torno al proyecto “Colección Aníbal Pichuco Troilo” y a los 100 años del nacimiento de Ástor Piazzolla. Se rescató un arreglo inédito de Piazzolla correspondiente a la colección de partituras de la orquesta de Aníbal Troilo que son parte del patrimonio del Instituto de Investigación en Etnomusicología. Es el primero de los 7 clips que se grabaron en el Centro Cultural San Martín en el marco del proyecto editorial “Songbook: las mujeres compositoras del tango” a cargo de las investigadoras Soledad Venegas y Julia Winokur. Este proyecto busca visibilizar una porción de repertorio de música popular argentina poco conocido en nuestros días.

El segundo estreno es el de la microserie teatral “Ficciones verdaderas”, que presenta el primero de los 3 capítulos que fueron producidos por la Dirección General de Enseñanza Artística y Abasto Barrio Cultural, programa perteneciente a la Dirección General de Patrimonio, en la plataforma Vivamos Cultura. El episodio es Adiós, muchacho, con intérpretes: José María Muscari y Fernando Migueles, dramaturgia: Alfredo Allende y dirección: Gastón Zambón.

Canal Encuentro presenta Teatroxlaidentidad. Sin máscaras. 20 años

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Canal Encuentro –el canal educativo y cultural del Estado argentino– presenta, este viernes 10 de diciembre a las 21, Teatroxlaidentidad. Sin máscaras. 20 años, un especial que recorre los veinte años de este colectivo teatral.

Realizado conjuntamente entre la TV Pública y Teatroxlaidentidad, y con la colaboración del Centro Cultural Kirchner, el especial cuenta con testimonios, historias, fragmentos de espectáculos y recuerdos de los veinte años de actividad de Teatroxlaidentidad.

Participaron Abuelas de Plaza de Mayo, nietas y nietos restituidos, junto a una gran cantidad de artistas, como Daniel Fanego, Valentina Bassi, Luciano Cáceres, Arturo Bonín, Moro Anghileri, Pepe Monje, Lorena Vega, Julieta Cardinali, Esther Goris, Cristian Cimminelli, Manuel Callau, Mauricio Dayub, Malena Solda y Esteban Morgado.

Con guion de Erika Halvorsen y Lucas Turturro y dirección de Lucas Turturro.

Hijos de Babel

Hijos de Babel presenta esta original propuesta en la que, a través de conversaciones con destacados autores de la música popular, se indaga en el misterioso mundo de los letristas. En cada una de las entrevistas se pone el foco en el proceso de creación, en las diferentes metodologías compositivas y se habla de cuestiones propias del oficio: desde la rima y el estribillo hasta cómo nace y de qué manera se escribe una canción.

Cada capítulo tiene a un autor como protagonista, quien además de dialogar sobre los aspectos más relevantes de su obra, lee una de sus letras y al final del episodio participa de una sección llamada “Verso a verso”. Esta sección no es otra cosa que una especie de cadáver exquisito que se va componiendo con los versos de cada artista invitado. De modo tal que, al finalizar el ciclo de diez entregas, va a quedar una letra escrita por todos los autores que participaron de la propuesta.

El primer episodio, que ya se encuentra para ver online en el canal de Youtube del grupo, tiene como protagonista a Litto Nebbia.

_________

Folklore en Casa

La Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo que se transmite todos los domingos a las 21 h por el Canal de la Ciudad. Un ciclo de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino.

_________

CLACSO llega a la plataforma Contar

La plataforma pública y gratuita Contar inaugura, este jueves 25 de noviembre, una nueva sección gracias a un convenio con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) para el desarrollo de actividades conjuntas e interacciones sostenidas.

En este nuevo apartado se podrán encontrar materiales generados por CLACSO, por jurados y por la organización del Consejo. En las próximas semanas se organizarán también charlas y debates con los responsables de las películas, sumando académicos/as especializados/as en la temática tratada en cada filme.

Además, la plataforma estrena Taranto, el nuevo documental de Víctor Cruz, una crónica sobre el drama ecológico que vive la ciudad de Italia.

MÚSICA

Conciertos presenciales en el CCK

En el marco del Día Nacional del Tango, que se festeja el sábado 11 de diciembre, se realizan dos actividades especiales para celebrar la música, la danza y la diversidad. De 18 a 22, el programa Argentina Florece Tango del Ministerio de Cultura tendrá una nueva edición dedicada exclusivamente al género, en una jornada con orquestas, exhibiciones de baile, milonga abierta al público, feria de productores del mundo tanguero y más de 150 artistas en escena.

En la Explanada, se presentan Ariel Prat, Lidia Borda Cuarteto, La Fifi, Los Totis, Color Tango, Ignacio González Cano con veinte bailarines, Fileteado Porteño, Elbi Olalla y Altertango, Osvaldo Piro y Susana Rinaldi. Además, se realiza el Primer Encuentro de Orquestas Independientes. Horacio Gabin oficiará de musicalizador invitado. A las 20, en el marco de Piazzolla 100, un sexteto dirigido por la violinista Erica Di Salvo –que completan Shino Ohnaga en piano, Julia Peralta en bandoneón, Carolina Cajal en contrabajo, Dolores López MacKenzie en viola y Jacqueline Oroc en cello– presenta el concierto Astor x Nosotras junto a las cantantes invitadas Amelita Baltar, Paula Maffía, Silvina Moreno, Luciana Jury, Sof Tot, Sofía Viola, Clara Trucco, Mariana Michi, Vic Bernardi, Cata Raybaud y Tita Print. El ensamble recrea la obra cancionística de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, con clásicos como “Milonga de la anunciación”, “Balada para mi muerte”, “El gordo triste” y “Vamos Nina”, entre otros. El concierto se transmite en vivo por Facebook y Youtube.

-El domingo 12 a las 18, en el Auditorio Nacional, el destacado pianista Bruno Gelber interpreta a Beethoven junto a la Orquesta Estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. Con dirección de Diego Cesanbella, sonará la Sinfonía nº 3, op. 55; y el Concierto para piano nº 3, op. 37. El concierto se transmite en vivo por Facebook y Youtube.

La entrada para los conciertos es gratuita, solo con reserva previa a través de www.cck.gob.ar. Todas las personas que asistan deben estar previamente registradas (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). No se podrá realizar reserva de entradas en el lugar.

Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: atencionpublico.cck@cultura.gob.ar

*En Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, CABA

Día del Tango en el Anfiteatro del Parque Centenario

Con la Orquesta del Tango de la Ciudad. El sábado 11 a las 20 hs. Entrada libre y gratuita. El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Música invita al concierto “Nuevos talentos. Ganadores del Certamen Hugo del Carril con la Orquesta del Tango de Buenos Aires”. Se trata de una presentación especial de ganadores del Certamen que participaron en distintas ediciones y que hoy se reunirán para cantar junto a la Orquesta como celebración del Día del Tango. Los cantantes Silvia Sab y Federico Rigó, ganadores en 2019, cantarán “Los pájaros perdidos” y “Sin palabras”, y “El último round” y “La última curda”, respectivamente. Por su parte la compositora y cantante Andrea Bollof interpretará su obra ganadora en Letra en 2011, “Hojas quemadas”, y Carla Cecche interpretará “Luces de inocencia”, de Mariano Botto, ganadora en Composición también en 2011, ambas con arreglos de Juan Carlos Cuacci. Todos estarán acompañados por la Orquesta del Tango de Buenos Aires, bajo la dirección de Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci.

*Parque Centenario. Leopoldo Marechal 832, CABA

________

El Día del Tango en la Usina del Arte, en la calle Corrientes y en la plataforma Vivamos Cultura

En la Usina del Arte se realizarán conciertos y espectáculos. A las 16 h en el Auditorio la Compañía Fratres Tango presentará el espectáculo “Bajo las luces de Buenos Aires”. A las 18 h en el Patio Central, Vero Koufati presentará “Brindis de mi Alma”, un recorrido musical donde conviven diferentes etapas compositivas del género mostrando un tango presente y vivo. A las 20 h en Sala de Cámara, Adriana Nano & el cuarteto de Leonardo Marconi realizarán un concierto homenaje a Astor Piazzolla, por el centenario de su nacimiento. Y L’Evasión presentará un espectáculo que recorrerá una de las etapas más revolucionarias de Astor Piazzolla: los años 70. A las 21 h en el Auditorio, estará Loca Bohemia Trio con Tango, cruce musical entre el Tango y el Rock nacional, con Juan Kaunitz en contrabajo, Emiliano Figa en piano, Martin Cecconi en bandoneón y las voces de Cardenal Domínguez y Hernán Frizzera.

Como parte del Ciclo Corrientes Cultural, frente al Teatro Broadway, a las 21:30 h Andrea Ghidone presenta el espectáculo Tango Show, con lo mejor del tango y la música rioplatense. La acompañarán los cantantes Ivanna Rosi y Esteban Riera y los bailarines Alejandro Andrian y Débora Lourdes Agudo.

En la web Vivamos Cultura estarán disponibles conciertos de la última edición del Festival: de la Orquesta Típica Sans Souci, del Sexteto Mayor, “María Garay: 80 años de vida y de canto”, Walter Ríos “El tango y la danza”, “José Colángelo celebra sus 80 años”, del Trío Lavallén, Estigarribia y Cabarcos, y “Pichuqueando, Homenaje al Maestro Aníbal Troilo”.

_____________

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”

La banda vuelve a la presencialidad para cerrar el 2021 en el marco del “Día Internacional de la Discapacidad”, que se celebra cada 3 de diciembre, con dos conciertos:

- Tecnópolis, sábado 4 de diciembre a las 18.30hs -Escenario Juana Azurduy- (Av. Juan Bautista de la Salle 4500 · Av. de los Constituyentes 2220, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires).

- Explanada de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, viernes 10 de diciembre a las 19.30hs (San Martín 27, CABA)

Director Invitado: Mtro. Agustín Tocalini

_______

Conciertos en el Teatro Colón

(Prensa Teatro Colón)

DICIEMBRE EN EL TEATRO COLÓN

El año 2021 del Teatro Colón culmina con una magnífica programación que incluirá ópera y conciertos homenajes a dos grandes compositores de nuestra música como Ariel Ramírez y Astor Piazzolla celebrando el centenario de sus nacimientos.

-Los días 5 y 6 de diciembre, se presenta la mezzosoprano Joyce DiDonato junto al pianista Craig Terry, y con la colaboración del bandoneonista Lautaro Greco presenta el programa INTO THE LIGHT:

HENRY PURCELL (1659-1695)Music for a While GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)As with Rosy steps the morn. Aria del oratorio Theodora, HWV 68) GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)Giovanna d’Arco, cantata para voz y piano (1832) RICHARD WAGNER (1813-1883)Wesendonck Lieder LOUIS GUGLIELMI (1916-1991)/ EDITH PIAF (1915-1963)La vie en rose RICHARD RODGERS (1902-1979)/LORENZ HART (1895-1943)/With a song in my heart Comprar online sobrantes de abono

-Con seis funciones los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19, La Finta Giardiniera de Mozart subirá a escena en una versión que tendrá la Dirección Musical de Marcelo Ayub, la Dirección de Escena de Hugo de Ana junto a la interpretación de Verónica Cangemi, Florencia Machado, María Luisa Merino, Santiago Ballerini, Emmanuel Faraldo y Fabián Veloz, entre otros.

-En vísperas de la Nochebuena y la Navidad, el miércoles 22 será el turno del homenaje a Ariel Ramírez en donde se interpretarán la Misa Criolla y Navidad Nuestra en un concierto que tendrá la Dirección de Facundo Ramírez, la participación como solista de Abel Pintos junto al Coro Estable y el Coro de Niños del Teatro Colón.

-El miércoles 29, en tanto, se llevará a cabo en el Teatro Tronador de Mar del Plata el concierto homenaje a Astor Piazzolla junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y artistas invitados como Amelita Baltar, Elena Roger, Raul Lavié, Susana Rinaldi y Horacio Romo.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en La boletería física de Tu Entrada que funciona en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

Se emitirá en vivo para todo el mundo a través de la web del teatro y las redes oficiales del Teatro

* TEATRO COLÓN DE BUENOS AIRES, Cerrito 628, C.A.B.A.

Disney y el Teatro Colón presentan Magia y Sinfonía

Un concierto que reúne música y momentos memorables de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic. Con la interpretación en vivo de la Orquesta Estable del Teatro Colón, el espectáculo es un recorrido musical y visual por las historias de Disney de ayer y de hoy.

A partir del viernes 11 de febrero de 2022 a las 20:00, Disney y el Teatro Colón presentarán Magia y Sinfonía, un espectáculo visual y musical que reunirá por primera vez y en un mismo escenario, momentos y canciones memorables de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y National Geographic. Las funciones se repetirán los días 12, 15, 16 y 17 de febrero a las 20:00 y el domingo 13 de febrero a las 17:00.

Bajo la dirección musical del maestro Thiago Tiberio al mando de la Orquesta Estable del Teatro Colón y con una acústica insuperable, las familias podrán disfrutar de un espectáculo único.

Las localidades se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, (4378-7109), de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos de 9:00 a 17:00 horas. Además se pueden adquirir vía telefónica al 5254-9100 o por internet.

El espectáculo incluirá interpretaciones en vivo de canciones inolvidables como “Nuestro huésped sea usted” de LA BELLA Y LA BESTIA, “Libre soy” de FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA y “Ciclo sin fin” de EL REY LEÓN, así como el memorable tema principal de TOY STORY “Yo soy tu amigo fiel”, el excepcional tema principal de la saga de STAR WARS y composiciones más recientes de producciones de Marvel Studios como AVENGERS: ENDGAME. Además, contará con sinfonías acompañadas por imágenes de la naturaleza de National Geographic para celebrar la belleza del planeta.

*Teatro Colón. Cerrito 628, CABA

Diego Schissi quinteto despide el año en Virasoro Bar

Posicionado como una de las propuestas más sólidas y originales dentro del panorama del tango actual, el quinteto mantiene su formación inalterable desde su surgimiento en 2009. Liderados por Diego Schissi (piano y composición), completan la agrupación que se estará presentando el 12 de diciembre: Santiago Segret (bandoneón), Guillermo Rubino (violín), Ismael Grossman (guitarra) y Juan Pablo Navarro (contrabajo).

Ha recibido, en septiembre de 2016, el Premio Konex - Diploma al Mérito, distinción que lo reconoce como uno de los cinco conjuntos de tango más relevantes de la década.

Durante sus más de once años de trayectoria ininterrumpida, ha realizado presentaciones en los escenarios más importantes del país, tales como el Teatro Colón, el Centro Cultural Kirchner y la Usina del Arte. Además, se ha presentado internacionalmente en Francia, España, EEUU, Italia, Bélgica, Holanda, Brasil, Colombia y Uruguay. Su estética abreva en la tradición tanguera y de ahí se lanza hacia otras músicas, principalmente el jazz y la música académica, sin perder jamás el calor de la música popular.

Doble función el domingo 12 de diciembre a las 19 y a las 21 hs. Entradas: $1000 | Reservas: 11 3577 6807 (WhatsApp) - info@virasorobar.com.ar

*Virasoro Bar. Guatemala 4328, CABA.

Festival FUGA

Música, tecnología y arte decorativo en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Sábado 11 de 16 a 20 h, con entrada libre y gratuita. Fuga es una productora de eventos de carácter artístico multimedia y de experimentación creativa destinado a todo público. Con una trayectoria de numerosas ediciones presentadas en diversas locaciones, como Fuga Jurásica en el Museo de Ciencias Naturales, como su mayor exponente. Artistas y bandas como el dúo de música electrónica Kobra Kei, el productor Bruno De Vincenti, el dúo Mutandia o Estupendo, entre otros, serán parte de la puesta e invitarán al público a explorar las distintas formas del arte y la música contemporánea.

* Museo Nacional de Arte Decorativo. Av. del Libertador 1902, CABA

___________

Conciertos en el CAFF

El Club Atlético Fernández Fierro inaugurado el 1 de mayo de 2004 es un club social y cultural, fundado por la Orquesta Típica Fernández Fierro para el desarrollo de espectáculos, actividades culturales y encuentros sociales. Cuenta con todos los protocolos: aforo al 50%, con protocolos. Solo sillas, sin mesas. Ventilación cruzada forzada con extractores de aire.

-Mal Pasar Domingo 19 de Diciembre - 19:00 hs. (Puerta 18:00 hs.) Comprar entradas

* CAFF, Bustamante 772, C.A.B.A.

107 faunos presenta “El ataque suave”

Los faunos vuelven a Buenos Aires para presentar su más reciente LP. Será una noche soñada, con las canciones clásicas de siempre, algunos hits del mañana e invitados de lujo. Viernes 10 a las 20 hs. Comprar entradas.

*Xirgu Teatro. Chacabuco 875, CABA.

_________

Reabre Bebop Club

El mítico Bebop Club reabre sus puertas en el barrio de Palermo, luego de haber estado cerrado desde el comienzo de la pandemia. La inauguración tendrá lugar el jueves 16 de diciembre a las 21 h en Uriarte 1658, con un concierto de la Big Orchestra dirigida por Mariano Loiácono.

VIERNES 17 DE DICIEMBRE – 20 H. ENTRADAS $ 1200 FLOPA SUKSDORF SEXTETO Freedom Day

VIERNES 17 DE DICIEMBRE – 22.30 H. ENTRADAS $ 1400 VALENTINO JAZZ BAZAR Con Carrie Diane Ward

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE – 20 H. ENTRADAS $ 1500 PORTEÑA JAZZ BAND Early Jazz

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE – 22.30 H. ENTRADAS $ 1400 FALÚ – MOSCARDINI

MARTES 21 DE DICIEMBRE – 20.30 H. ENTRADAS $ 1200 MIGUEL CANTILO Corazón acústico

MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE – 20.30 H. ENTRADAS $ 1400 JULIO PANE – HUGO RIVAS DÚO

JUEVES 23 DE DICIEMBRE – 20 H. ENTRADAS $ 1400 DANIEL MAZA Boleros y otras yerbas

JUEVES 23 DE DICIEMBRE – 22.30 H. ENTRADAS $ 1400 MARIÚ FERNÁNDEZ & BANDA Sings Amy

MARTES 28 DE DICIEMBRE – 20 H. ENTRADAS $ 1200 GERZENSTEIN/BAHIA

MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE – 20.30 H. ENTRADAS $ 1800 LUIS SALINAS EN CONCIERTO Con Juan Salinas y Patán Vidal y Sebastián Peyceré

JUEVES 30 DE DICIEMBRE – 20 H. ENTRADAS $ 1200 HERNÁN JACINTO TRÍO

JUEVES 30 DE DICIEMBRE – 22.30 H. ENTRADAS $ 1800 Déborah Dixon & La Fundación de Funk

Entradas y más info en www.bebopclub.com.ar

*Bebop Club. Uriarte 1658, CABA

Umpi/Coghlan, Faraonika y Ceretti + Matt Montero

Umpi / Coghlan presentarán su flamante álbum debut en conjunto, un experimento en clave electro pop pistero con canciones centradas en la ironía y humor característicos de ambos proyectos. Además, Faraónika tocará los singles que lanzó en el último año y adelantará canciones de su próximo disco. Ceretti y Matt Montero abrirán la velada en un show conjunto con su característico y humorístico hyperpop. Sábado 11 a las 20 hs. Comprar entradas.

*Xirgu Teatro. Chacabuco 875, CABA.

100 años de Astor Piazzolla en Cariló

En el Cariló Golf se celebra nuevamente la vida y obra del bandoneonista argentino, en la noche más esperada del año, junto al Quinteto Astor Piazzolla. Un concierto performance para recorrer su vida y creación, en el icónico escenario natural del golf. El próximo 15 de diciembre a las 18 hs. Cariló Golf junto a la Sociedad de Fomento de Cariló, la Municipalidad de Pinamar, Divisadero y Fundación Astor Piazzolla, organiza esta esperada presentación.

Asimismo, el Quinteto ganador del Latin Grammy ® lanzará su nuevo CD Operation Tango, con un repertorio que comprende piezas no escritas originalmente para concierto, con arreglos realizados especialmente por el conjunto. Los títulos incluyen: “Tango Ballet”, una pieza temprana de Piazzolla para una película; “Tocata Rea”; “Fuga y Misterio” de la ópera María de Buenos Aires y “Los Sueños”, de la banda sonora de la película Sur de Pino Solanas.

Fonso presenta “Wedding”

El músico bonaerense Fonso presenta su último disco. En este LP, samples de música clásica, ruidos de ambulancias y un sinfín de texturas conviven con canciones clásicas de amor y experimentos de desenfreno electrónico. Martes 14 a las 20 hs. Comprar entradas.

*Xirgu Teatro. Chacabuco 875, CABA.

El Maldito

Una parte de la antigua formación de Los Mojitos se reunieron diez años después de haber dejado de tocar juntos para darle nacimiento a este nuevo proyecto, El Maldito. Fer Mojito a la cabeza, Fabio Lacolla y Fernando Riou sumaron a Sony Lacolla y Ramón Galup para grabar Uno entre diez mil, su primer EP. La banda presenta su disco el viernes 10 de diciembre a las 21hs. en el Circuito Cultural JJ. Artista invitada: Belén Conte. Entradas anticipadas $500 por Passline.

*JJ Circuito Cultural. Jean Jaures 347, CABA

_________

Maxi Pardo

Después de escribir canciones para pares como Cristian Castro, Los Tekis y Luciano Pereyra -además de cortinas musicales para exitosas novelas- y de enfrentarse al desafío de cantar sus propias letras, MAXI PARDO comienza a ocupar un lugar en la escena local.

El 15 de diciembre a las 21 hs cerrará un gran año en el Teatro Astros. Recorrerá los hits de todos sus discos y por supuesto, sorprenderá con invitados especiales. Aún faltan unas semanas y ya se vendieron el 60% de las entradas. Entradas por Plateanet.

*Teatro Astros. Corrientes 750, CABA

_________

Javier Pino Rodríguez

El guitarrista y compositor de jazz fusión Javier Pino Rodríguez continúa presentando su álbum debut La teoría del caos junto a Pablo Elorza en bajo, Santiago Hernández en batería, Facundo de Miguel Bajarlía en piano e invitadas como Natalia Link (quena y voz) y Pierina Pulella (voz). El último encuentro del año en Buenos Aires será el viernes 17 de diciembre a las 21:00 en Pista Urbana, donde también anticipará nuevas composiciones que formarán parte de su próximo disco.

* Pista Urbana. Chacabuco 874, San Telmo, CABA

Albert Pla: ¿Os Acordáis?

Músico, cantante, actor, escritor, payaso, bufón… vuelve Albert Pla. El artista más polifacético, transgresor y sorprendente que ha dado Catalunya a nadie va a dejar indiferente. Después del éxito de Miedo en el Regio y el Coliseo, nos presenta su nuevo show en uno de los primeros eventos internacionales para el público argentino desde el inicio de la pandemia.

Solo, en estado puro, con toda su fuerza para teatralizar sus canciones y conseguir un espectáculo de una poética inusual, devastadora y electrizante. Con Pla el verdugo es también víctima, la calma se transforma en tormenta, la comedia convive con la tragedia y la serenidad desemboca en el desenfreno. Un show de canciones nuevas y emblemáticas de su carrera.

Viernes 17 de diciembre- 21hs. Comprar entradas

*Teatro Coliseo. MT de Alvear 1125, CABA

Rocío Cravero

Rocío Cravero se despide de su primer álbum de estudio Epílogo, disco creado, grabado y publicado durante la primera fase de la pandemia. El show llamado Epílogo Final contará con banda completa en una formación novedosa, incluyendo nuevos músicos e invitados especiales.

Miércoles 22 de diciembre, 20 hs., enThe Roxy Club. Comprar entradas

*The Roxy Club Niceto Vega 5542, Ciudad de Buenos Aires.

Solme cierra el año en el Matienzo

Luego de haber lanzado formalmente su carrera musical con su primer single “Llueve Dentro”, que la llevó a ser elegida por “Indie Hoy” entre las mejores canciones del mes y haber quedado seleccionada y participar del Festival Ciudad Emergente 2021, se anima a presentarse sola en el Matienzo. 12 de diciembre a las 20 hs. Entradas

*CC Matienzo. Pringles 1249, CABA

_______

Coro Trilce

El sábado 11 a las 18 h presenta la última función del año de “Aquí Stentor”, un homenaje coral a Federico García Lorca en la Biblioteca Antonio Devoto (Bahía Blanca 4025). Presencial con aforo reducido. Para inscribirse: buenosaires.gob.ar/inscripcionbibliotecas.

Club de Jazz

Una nueva propuesta del Teatro PICADERO (tal como ocurrió con la terraza), a partir del 9 de Noviembre y hasta el 21 de Diciembre 2021 los martes a las 21 hs. en el bar del teatro, se podrá disfrutar del clima y de los músicos más prestigiosos de la escena local, acompañados de los mejores tragos y la mejor comida.

Los anfitriones de esta nueva aventura son Hernán Jacinto (piano); Fernando Moreno (batería) y Flavio Romero (contrabajo), conforman el trio de Jazz, músicos de inmensa experiencia, quienes contarán con un invitado especial cada martes. Las entradas $ 1200.- con una consumición se pueden comprar en boletería del teatro o por www.plateanet.com

*TEATRO PICADERO. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

________

Los telepáticos

Los Telepáticos son un grupo de rock n’ roll de raíces río-platenses formado en Madrid por Mathías Salgado Kegel (bajo/guitarra y voz), Max Ruano (guitarra/bajo y voz), Ricci Moon (guitarra) y Lucas Piedra Cueva (batería). Para terminar el año, antes de meterse al estudio para grabar su segundo LP, darán por primera vez dos shows en sus tierras: El 11 de diciembre tocarán en Buenos Aires (Niceto Club) junto al grupo Cementerio y el 22 de diciembre lo harán en Montevideo (Plaza Mateo) junto al grupo Niña Lobo. 11 de diciembre a las 22 hs. Entradas

*Niceto club. Niceto Vega 5510, CABA

*29 de diciembre a las 21:00hs en el Teatro Astros, Av Corrientes 746. Entradas disponibles por Plateanet. Precios desde $850.

Revistas presenta Drama, su álbum debut

Ritmos rápidos, guitarras punzantes y atmósferas de teclados con melodías y voces suaves son un llamado a la acción, para visibilizar lo que parece oculto. Drama es el consumo del dolor que nos alimenta para acompañarnos. Próximos shows: 10.12 - Club Tucuman, Quilmes. Junto a: Bestia Bebé. 18.12 - Il Amichi Bar, San Miguel. Junto a: Fin del mundo, Elhombreanormal, Full de mango.

Los fundamentalistas del aire acondicionado

La banda se presentará el sábado 11 y el domingo 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Se pondrán a la venta campo, cabecera y plateas. El estadio tendrá aforo reducido debido a los protocolos establecidos. Pueden asistir menores desde los cinco años acompañados por sus padres. Se pedirá al ingreso constancia o Carnet de vacunación. Las acreditaciones de discapacitados se realizarán por mail escribiendo a acreditaciones@rockyreggae.com.ar. El cupo es limitado. Para aquellos que quieran adquirir su entrada de forma física, podrán hacerlo en distintos puntos de venta que comunicaremos la semana que viene. Entradas en venta en Tuentrada.

*ESTADIO ÚNICO DE LA PLATA. Puerta 17 hs, show 21 hs

ACTIVIDADES

Festival de Cultura Digital Alternativa en Tecnópolis

El Laboratorio de Artes Electrónicas será protagonista del Festival de Cultura Digital Alternativa, organizado por Tecnópolis Desde la historia del arte por computadora y los videojuegos nacionales hasta la cibervigilancia, la privacidad y el uso de datos. Las organizaciones que participarán de las dos jornadas (sábado 11 y domingo 12 de diciembre) abordarán esos tópicos y harán parte a las y los visitantes del Parque de reflexiones sobre las tecnologías cotidianas.

El sábado estará el Taller Flashparty: Text Art con Don Epifanio, Arlequin y Mr. Roboto (17 h), la charla Ensalada de Hashtags (18.30 h), donde se pone en cuestión las actuales relaciones tecnopolíticas de nuestro sistema y la performance de Cid Smpldr (sonido) y PetsciiCola (visuales). El domingo se presentará Shining Monster con su taller Voxel Art (17 h) y luego será el turno de la Experiencia Cyberciruja (18.30 h): una charla sobre obsolescencia programada, brecha digital y software libre con Sofía Diamante y Soldán. Por último, y como cierre, el público disfrutará del show Nada Existe (19.30 h).

La actividad contará también con una muestra permanente: una exposición Flashparty de obras de arte texto y pixel art; una mesa de taller Cyberciruja sobre reparación de equipos e instalación de software; la Lan Party o experiencia ciber con juegos en red; seis computadoras recuperadas conectadas para jugar clásicos como Doom, Quake, etc; una mesa de producción de fanzines/collages con temáticas de ciencia, tecnología y soberanía tecnológica; y acceso a arcades nacionales como Dobotone, Fulbostar, Cacaborg, Truchogol, Capitan, Chacal.

Sobre la Flashparty: este evento anual de arte electrónico es único en Latinoamérica. Surgido en 1998, problematiza sobre el uso libre de hardware y software, priorizando el uso no convencional de las tecnologías.

Sobre Cybercirujas: es un grupo que busca luchar contra la obsolescencia programada mediante la utilización de software libre y recirculación del hardware. Su misión es la concientización respecto al uso de las computadoras y al empoderamiento de las mismas por parte de los y las usuarias.

*Tecnópolis. J.B. de la Salle 4341, Villa Martelli.

Fin de año a pleno con actividades culturales en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación llega a fin de año con más propuestas culturales y educativas para todo público, con acceso libre y gratuito, que se pueden disfrutar de modo presencial, en el Espacio Cultural de Alsina 1835 en la Ciudad de Buenos Aires, y virtual a través del sitio www.bcn.gob.ar y redes sociales.

El próximo sábado 11 de diciembre a las 17 h, con entrada libre y gratuita, la BCN será escenario de la presentación de los libros Cola de flor, de Laura Devetach y Eugenia Nobati, y Cuento con piojo y picaflor, de Gustavo Roldán y Alejandro O’Kif. La coordinación del evento presentado por Ediciones Bambalí correrá por cuenta de la periodista Natalia Blanc y contará con la participación de Ana Padovani y Laura Roldán, a cargo de lecturas y narraciones.

El martes 14 a las 17.30 h continuará el Ciclo de Cine Existir sin vos que la BCN propone en el marco de la “Muestra Patrimonio Rock. Así surgió el rock nacional”. El tercer encuentro incluye una visita guiada por el Espacio Cultural y luego la proyección de “Spinetta, el video” de Pablo Perel, documental argentino realizado en 1986 que transcurre durante el tiempo que el músico grababa el álbum Privé. Las entradas se pueden reservar en la web.

El miércoles 15 a las 17.30 h la BCN otorgará una distinción y reconocimiento a la trayectoria de Willy Quiroga, uno de los grandes músicos argentinos que contribuyeron a la fundación de un movimiento artístico musical que atravesó a varias generaciones. Durante el encuentro se presentarán artistas itinerantes, mesa de DJ con música de rock nacional y serigrafía. El evento tendrá lugar en el Espacio Cultural, en Alsina 1835, con entrada libre y gratuita.

El jueves 16 a las 17.30 h será la presentación de microficciones ganadoras del Primer Concurso de Microrrelatos de la BCN. El evento virtual se transmitirá por la web oficial y el facebook Biblioteca del Congreso. En la ceremonia de premiación estarán presentes los miembros del jurado del concurso: Luisa Valenzuela, Sandra Bianchi y Ramón Alfredo Blanco.

También el jueves pero a las 18:30 h se presentará el libro María Elena Walsh, una voz inolvidable (Ed. Luvina), de la Lic. Alicia Origgi, en el Bar Piglia del Espacio Cultural BCN. La publicación recuerda la trayectoria de la polifacética artista María Elena Walsh: poeta, traductora, actriz, guionista, cantante y compositora de Buenos Aires. En la presentación hablarán la Prof. Bertha Bilbao Richter; la editora Claudia Cortalezzi; la Magister Zulma Prina y la Lic. Claudia Sánchez. El cierre será un momento musical a cargo de la cantante Laura Leonelli. Se pueden reservar entradas a partir del jueves 9 de diciembre a las 10 h a través de la página web.

Más información en www.bcn.gob.ar

Ciclo de encuentros Quién es Flaubert hoy (a 200 años de su nacimiento)

A dos siglos del nacimiento de Flaubert, el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, la Cátedra de Literatura Francesa y el Centro de Estudios de Literatura Comparada Maiorana (CELC) de la Universidad Católica Argentina, conjuntamente con el Institut Français de Argentina, convocan a tres de los máximos especialistas en la obra del autor de Madame Bovary para conversar sobre diversos aspectos de sus libros y sobre su actualidad. Asimismo, a tres editores argentinos (de las casas Eterna Cadencia, Ediciones Colihue Clásica y Mardulce) para participar en una mesa redonda sobre lo que significa publicar a Flaubert en la Argentina, en el siglo XXI.

PROGRAMA

9 de diciembre 18h: Publicar a Flaubert: una conversación con sus editores argentinos

Participantes: Leonora Djament (Eterna Cadencia) / Mariano Sverdloff (Colihue Clásica) / Damián Tabarovsky (Mardulce). Moderan: Enrique Schmukler (UCA-UNLP) y Matías Battistón (UBA).

Entrevista a Jacques Neefs (John Hopkins University/Paris 8). Por Magdalena Cámpora (UCA /CONICET) y Jorge Fondebrider (CTLBA).

10 de diciembre 18h: Entrevistas a Anne Herschberg-Pierrot (Paris 8) y a Pierre Marc de Biasi (CNRS) Por Magdalena Cámpora y Jorge Fondebrider.

*Facebook Live / YouTube Institut français d’Argentine

__________

FILFEM, Feria del libro feminista

El 11 y el 12 de diciembre de 14 a 20 h en el Parque de la Estación. Feria de ilustradores, fanzineros, editoriales y librerías. Lecturas de poesía en vivo y espacio de infancias. Charlas con paneles de especialistas y música en vivo. Actividades con entrada libre y gratuita en el Parque de la Estación (Juan Domingo Perón 3326).

Harta del Éxito: Los mejores fracasos de la literatura argentina

La periodista y escritora Liliana Viola entrevistará a una de las autoras nacionales más interesantes del momento, Mariana Enriquez. Harta del Éxito es un ciclo de entrevistas a escritores y escritoras en torno a la temática del fracaso, tanto en su obra como en la vida y en la historia de la literatura nacional. Todos los capítulos se pueden ver a través de vivamoscultura. Viernes 10

Tangótica

Impulso Cultural con apoyo de BAMilonga presenta Tangótica, los martes de todo el año de 19 a 00 h, en Macedonia (Sarmiento 3632). Tangótica es una milonga cuyo eje principal es la generación en el ámbito de la milonga de un espacio de pertenencia inclusivo para todas las personas sin distinción de edad, género o elección de rol durante el baile. Es una milonga de frecuencia semanal, con clase de baile previa, que periódicamente presenta show de bailarines y música en vivo, como también la convocatoria en noches especiales a musicalizadores tanto nacionales como internacionales. A ello se suma la oferta de seminarios con temáticas especiales a cargo de distintos docentes.

Lecturas performáticas en el Patio del Aljibe del CC Recoleta

Este ciclo propone una serie de lecturas performáticas que cruzan la poesía con otras disciplinas como la música, la danza, el beatbox y las artes visuales potenciando la capacidad expresiva de la palabra y de los cuerpos en escena para abordar temas variados. Jueves a las 18 h

*CC Recoleta. Junín 1930, CABA

Presentación del libro 2001. Fotografías diciembre 2001 - junio 2002 de Paloma García

El libro editado por Grupo Editorial Sur se presenta el LUNES 13/12 a las 19 hs. SALA JUAN L. ORTIZ, 3° PISO BIBLIOTECA NACIONAL

Participarán de la presentación: Paloma Garcia, autora. Adriana Meyer, periodista. Julio Menajovsky, fotógrafo. Karina Lamagna, hermana de Diego, asesinado en la represión. Maria Arena, viuda de Gastón Riva, asesinado en la represión. Martin Galli, sobreviviente. Modera: Cecilia Laratro.

En el marco de la presentación se inaugura también la muestra de ¹fotos con las imágenes del libro, que se podrá visitar desde el lunes 13 al 30 de diciembre de 2021 en el 3° piso de la Biblioteca Nacional.

* BIBLIOTECA NACIONAL. Agüero 2502, CABA

Traza. Recorrido performático por el edificio de La Prensa

Traza se presenta como una intervención multidisciplinar en el edificio de La Prensa - Casa de la Cultura, que invita a un grupo de artistas a desplegar, experimentar y profundizar mediante un proceso creativo y colectivo, un recorrido conceptual sobre el resignificado de los espacios que quedaron vacíos a partir de la pandemia.

La obra está compuesta por instalaciones y performances plásticas, literarias, arquitectónicas, audiovisuales, sonoras y lumínicas. Se trata de un recorrido conceptual que indaga sobre cómo volver a habitar los espacios que se vaciaron a partir de la pandemia.

De viernes a domingo 18:30 hs. Reserva de entradas

*Edificio de La Prensa - Casa de la Cultura. Av. de Mayo 575, CABA

El Hipódromo de Palermo lanza “VENITE”

El Hipódromo es un espacio verde dentro de la Ciudad, de acceso libre y gratuito. “VENITE” incluye una amplia oferta de actividades, como recitales en vivo de reconocidos artistas y nuevas ediciones de festivales y ferias gastronómicas para todas las edades. Continúan las propuestas deportivas de la mano de Adidas Runners, los martes y jueves coaches profesionales brindan entrenamientos para todos los niveles basados en cuatro pilares claves de rendimiento: preparación mental, nutrición, movimiento y recuperación.

También hay clases de yoga y de baile en “Intención en Movimiento” dictadas por la instructora Dafne Schilling y jornadas de Zumba coordinadas por Jesica Cirio para bailar y divertirse al mismo tiempo. A su vez, todas las actividades de entretenimiento pueden ser acompañadas con las diversas opciones gastronómicas que hay dentro del predio. MÁS INFORMACIÓN

*Hipódromo de Palermo. Av. del Libertador 4101, CABA.

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Desde esta semana vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Horarios: Miércoles a las 14 horas / Sábados y domingos a las 12, 14 y 16 horas

Valor: $ 200 Estudiantes y jubilados $ 100. Inscripciones e información a visitas@complejoteatral.gob.ar

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

______

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. A partir de noviembre, las visitas estarán disponibles todos los sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas. La Entrada General tendrá un costo de $550.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

______

Propuestas culturales y educativas en la Biblioteca del Congreso de la Nación

El próximo sábado 11 a las 17 h, con entrada libre y gratuita, la BCN será escenario de la presentación de los libros Cola de flor, de Laura Devetach y Eugenia Nobati, y Cuento con piojo y picaflor, de Gustavo Roldán y Alejandro O’Kif. La coordinación del evento presentado por Ediciones Bambalí correrá por cuenta de la periodista Natalia Blanc y contará con la participación de Ana Padovani y Laura Roldán, a cargo de lecturas y narraciones.

La presentación se hará de modo presencial en la Sala Infantil Maria Elena Walsh, en Hipólito Yrigoyen 1750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se podrán reservar lugares desde el lunes 6 de diciembre, a través del sitio oficial www.bcn.gob.ar.

Además, se destaca la continuidad hasta fin de año de la “Muestra Patrimonio Rock. Así surgió el rock nacional” que tiene lugar en el Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta es un recorrido por un fenómeno cultural que atravesó épocas, contextos y circunstancias que lo fueron moldeando. Una parte fundamental del recorrido es la colección física completa de la revista Pelo, que forma parte de la Hemeroteca de la Biblioteca, como material editorial que describió y acompañó este movimiento contracultural.

Más información en www.bcn.gob.ar

Monumentos en acción

El sábado 18 de diciembre a las 18h llega MONUMENTOS EN ACCIÓN, con dirección de la coreógrafa, directora y artista de performance LUCIA NACHT, en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, en conmemoración de los 20 años del estallido social ocurrido en diciembre del 2001.

MONUMENTOS EN ACCION es una performance territorial que consiste en un recorrido por el espacio público donde intérpretes y espectadores avanzan en conjunto en la tarea de construir un acto de memoria. El recorrido es acompañado por una audioguía que el público puede activar desde sus dispositivos móviles y que incluye los testimonios de las personas que participaron de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del año 2001. Por medio de la pluralidad de voces se busca descolonizar la idea de memoria ofreciéndole al espectador la experiencia de una reconstrucción colectiva de la historia.

*Punto de encuentro: Cabildo de la Nación, Bolívar 65, CABA

_________________

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, CABA

________

El Obrador, puertas abiertas

Dos días para conocer los proyectos que los más jóvenes proponen para hacer del mundo un lugar mejor. 300 jóvenes de todo el país presentarán públicamente sus proyectos que buscan concientizar sobre el respeto a la diversidad sexual y de géneros, la importancia de comprometerse colectivamente frente a la crisis ambiental y decirle no al bullying.

Son jornadas de puertas abiertas, que se desarrollarán el 11 y el 12 de diciembre de 13 a 22 horas con entrada libre y gratuita. También podrá disfrutar de una agenda artística que incluye torneos, recitales de bandas y solistas, obras de teatro, jams de danza y poesía, djs, talleres, charlas, activaciones performáticas, presentaciones de libros y más. Entrada libre y gratuita.

Más info en: www.centroculturalrecoleta.org

*CC Recoleta. Junín 1930, CABA

Anfibia presenta el primer libro de la colección Futuro Anfibio

15 editores y directores de los medios más influyentes de Hispanoamérica cuentan cómo ven el futuro del periodismo. Lo hacen a través de ensayos narrativos, un desafío de escritura por ser un género poco frecuente en los medios de comunicación. Este libro reúne un compromiso colectivo, el de abordar una profesión en crisis con optimismo crítico y pasión por seguir informando. Futuro imperfecto: ¿Hacia dónde va el periodismo?, el primer libro de la colección Futuro Anfibio, dirigida por Leila Mesyngier, coordinadora editorial de Revista Anfibia, y publicada en UNSAM Edita. Presentación: martes 14 de diciembre a las 18 hs.

* Dain Usina Cultural, Nicaragua 4899, CABA

________

Calles Culturales

Se trata de peatonalizar circuitos en distintos puntos de la Ciudad para que los espacios culturales que funcionan en esas cuadras, puedan programar actividades al aire libre. Cada uno de los circuitos funcionará un fin de semana al mes. S. De Bustamante entre Guardia Vieja y Corrientes. Sábados y/o domingos desde el 4 de septiembre hasta el 19 de diciembre. Se generan 4 circuitos peatonales distintos al mes y se habilita uno cada fin de semana. Los circuitos son: Humahuaca / Sanchez de Bustamente, Guardia Vieja, Jean Jaures / Sarmiento y Jean Jaures / Zelaya. Para ver toda la programación, se puede ingresar en: https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/calles-culturales

Festival de Arte Queer

Del 4 al 11 de diciembre se realizará de manera presencial la cuarta edición del Festival Internacional de Arte Queer. Esta edición contará con variadas actividades de cine, música, literatura, artes escénicas, charlas, y la participación de invitades nacionales e internacionales, como Bruce LaBruce, Brigitte Vasallo, María Salgado, Fran MM Cabeza de Vaca, Susy Shock, Nina Suarez, Barbi Recanati y muches más.

Este año el festival cuenta con cinco sedes. A la nutrida oferta de actividades en Casa Brandon, se suman las sedes Parque de la Memoria y Museo Moderno de Buenos Aires, y actividades al aire libre en las sedes Auditorio del Parque Centenario y Proa21, con entrada gratuita. El público podrá también acceder a un taller y charlas vía streaming. Además del ya clásico cierre del festival en la calle Drago, con feria y Ballroom en vivo. La agenda completa y las distintas modalidades de acceso se pueden consultar en las redes del festival (@faqbrandon) y en nuestra web

*Casa Brandon. Luis María Drago 236, CABA

________

Actividades de la semana en El Conti

- Orquesta Popular del Conti. Directora: Nora Sarmoria. Sábado 11 de diciembre / 18 HS Terraza del Conti

La Orquesta Popular del Conti lleva 8 años consecutivos de trayectoria, creada para incluir a todo músico interesado en experimentar el tocar con otros músicos diversos ritmos de la región del sur de América. Interpretarán obras de Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Hugo Fattoruso, Daniel Escobar, Caetano Veloso, Escalona y otros, pasando por distintos paisajes sonoros de la región sudamericana con el candombe, landó, chacarera, zamba, cumbia, etc.

- JORNADAS PRESENCIALES. Un mapa sísmico: desmitificando el 2001. Co-organizadas por el Grupo de investigación Arte, Cultura y Política en la Argentina reciente (IIGG-FSOC-UBA) y el Centro Cultural Haroldo Conti.

VIERNES 10 DE DICIEMBRE / 18.30 HS

Asamblea II «Los cuerpos de la crisis: sexo, género y deseo en la revuelta popular»

Este espacio busca reflexionar colectiva y críticamente sobre los modos de representación histórica de un conjunto de iniciativas de activismo artístico y experiencias militantes movilizadas por colectivos e integrantes de los movimientos feministas y LGBT durante el contexto de las revueltas del 19 y 20 de diciembre de 2001, así como los años inmediatamente anteriores y posteriores. A partir de estos intercambios no sólo buscamos reparar en las formas en que han sido reducidos, subordinados y descontextualizados los sentidos que buscaron movilizar en la ocupación del espacio público y en la transformación política de la realidad en el marco de las resistencias al neoliberalismo, sino también, a partir de la desnaturalización de la homogeneidad imaginaria de aquellos cuerpos que conformaron las multitudes en movimiento, hacer de las diferencias sexuales y de género, posibilidades de aproximación que puedan conflictuar y complejizar la historia de la crisis política, económica y cultural del 2001 desde la interpelación que suponen las desobediencias sexoafectivas.

JUEVES 16 DE DICIEMBRE / 18.30 HS

Asamblea III «Utopías comunicacionales: laboratorios de experiencias y disputas de sentidos»

Al calor del 2001 se gestaron y se reinventaron prácticas de comunicación e investigación que antagonizaron con el paisaje comunicacional -concentrado y excluyente- y activaron horizontes utópicos e imaginarios vinculados con la horizontalidad, la necesidad de “dar vuelta” la comunicación desde la óptica de sectores silenciados e invisibilizados. Partieron de diversas formas de construcción colectiva, organización cooperativa, cuestionamiento de lo establecido y creación de nuevos modos de hacer y decir.

Proponemos pensar: el 2001 y después, las calles y las instituciones, lo privado y lo público, el pasado y el presente. Después de 20 años, esta asamblea busca que debatamos juntos acerca de que persiste, qué se encuentra latente, qué es lo que fue interrumpido de aquellas experiencias. ¿Cuáles han sido sus derivas? ¿Cómo se fueron transformando? ¿Qué resonancias se activan en la actualidad? ¿Qué marcas dejaron en los procesos de subjetivación de sus integrantes?

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE / 18 HS

Asamblea IV «Activismos artísticos en minúsculas: cultura material de la crisis y de la insurrección»

A partir de un intercambio polifónico y desde historias en minúscula, singulares, nos interesa potenciar reflexiones en torno a las resonancias históricas, y especialmente, la actualidad de aquellas prácticas caracterizadas como activismo artístico.

*El Conti. Av. del Libertador 8151, CABA

Tecnópolis 10.° edición

Bajo el lema «Cultivar lo humano», este 2 de octubre se inauguró la décima edición de Tecnópolis, que se extenderá durante 34 jornadas hasta el 12 de diciembre.

En el Juana Azurduy continuará el ciclo Visionarix: el viernes se presentan Cabeza Flotante y Fuerza Mayor. El sábado estará El Gran Baile de Nina y Zamba y un espectáculo a cargo de Proyecto Gómez Casa y Nico Sorín. El domingo sonará La Bomba del Tiempo y también se podrá disfrutar de la Fiesta Nacional de la Chacarera en el marco de Fiestas Argentinas. En el Microestado, el viernes se presentará Urraka, con un espectáculo infantil; el sábado, habrá una espectáculo a cargo de PAN – Percusión Argentina con Señas, dirigido por Santiago Vázquez; y el domingo, Anda Calabaza ofrecerá un show para toda la familia.

En La Nave de la Ciencia, siguen las propuestas que invitan a indagar y aprender sobre el mundo científico contemporáneo: continuarán los shows infantiles Sabor a Ciencia y Matemagia, y el ciclo Laboratorio de Sonidos con una Masterclass de Folklore Digital, a cargo de Villa Diamante, Lauphan, El remolón y Cecilia Barda. Asimismo Diego Golombek conversará con Natalia Suazo sobre neurociencia, internet y redes sociales.

La agenda completa de actividades de este fin de semana se puede consultar aquí.

__________

Ciclo “Corrientes Cultural” en la calle Corrientes

Hasta el 19 de diciembre, todos los viernes, sábados y domingos, los vecinos y turistas podrán disfrutar de manera gratuita de expresiones culturales de teatro, música, danza, visuales y gastronomía. El ciclo impulsará la reactivación de la emblemática calle Corrientes, promoviendo los espectáculos en cartel. Cada viernes, sábado y domingo se realizará una actividad especial en balcones, fachadas y veredas entre Cerrito y Callao. Todas las actividades serán al aire libre, con entrada libre y gratuita. La programación completa estará en vivamoscultura.buenosaires.gob.ar.

Las propuestas del Bellas Artes

Desde el equipo de Amigos del Bellas Artes junto a docentes, continúa la conexión con alumnos y socios con una oferta educativa que incluye:

-Talleres infantiles de arte online: Para hacer desde casa y en familia.

-Cursos online: Historia del arte, Historia de la literatura y cine.

-LAV: Laboratorio de artes vivas. La nueva propuesta que vincula artes escénicas de manera transdisciplinaria junto a la música, la danza, la performance y las artes visuales.

-Talleres en vivo por Zoom. Dibujo, pastel, color y composición.

-Auditorio virtual. Presentaciones en vivo y contenidos abiertos para disfrutar a través del canal de YouTube.

-Socios: Contenidos digitales exclusivos: Ciclo Correspondencias y otras actividades especiales.

Fiesta del Queso Tandilero

El IMT (El Instituto Mixto de Turismo) acompañará el encuentro de la tercera Edición del Cluster Quesero de Tandil. Este año, que se volverá a la presencialidad, los integrantes proponen que la Edición 2021 sea una verdadera fiesta durante los días 10,11 y 12 de diciembre. Con este evento se pretende rescatar la tradición de diversas empresas especializadas en la producción del queso, como así también a sus creadores locales, quienes cuentan con un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Las principales empresas integrantes de Cluster tendrán sus stands de venta donde exhibirán sus productos, habrá clases de cocina, sector de juegos para chicos, espectáculos musicales, difusión turística, espacios de concientización ecológica, acciones educativas, humor, patio de comidas, espacio cervecero de la mano de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Tandil y foodtrucks.

Este año por el escenario pasarán numerosas bandas locales. El viernes estarán Los Tapitas mientras que el sábado se presentará “Séptimo Día” con un tributo a Soda Stereo. El domingo, el broche de oro estará a cargo de Vieja Minga. También habrá cocina en vivo de la mano de “La Bella Pizza”, Natalia Penchas y la madrina de la fiesta, Jimena Monteverde.

________

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Sony World Photography Awards

La World Photography Organisation anuncia la apertura de las inscripciones para la decimoquinta edición de los premios Sony World Photography Awards a partir del 1 de junio de 2021, con la entrega, por tercera vez, del Latin America Professional Award y la incorporación de un nuevo formato para los fotógrafos latinoamericanos que participen en la competencia abierta.

Las competencias en las que todos los fotógrafos latinos pueden participar son:

-Profesional: premia la mejor serie de fotografías, entre 5 y 10 imágenes, inscritas en cualquiera de sus diez categorías. Cierre de la inscripciones: 13 de enero de 2022.

-Abierta: reconoce a las mejores imágenes individuales inscritas en alguna de sus diez categorías. La última oportunidad para inscribir trabajos es el 6 de enero de 2022.

-Juvenil: para jóvenes apasionados por la fotografía de 12 a 19 años. Se lleva a cabo una competencia mensual con temática cambiante, que va del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021.

- Estudiantil: ofrece una plataforma para los estudiantes de fotografía de todo el mundo. La fecha límite para ingresar fotografías al concurso es el 30 de noviembre de 2021.

Todos los ganadores de las diferentes categorías de las competencias Profesional, Abierta, Juvenil y Estudiantil recibirán equipos de imágenes digitales de Sony. Además, el Fotógrafo del Año de la competencia Profesional recibirá un premio en efectivo de USD 25.000 y el Fotógrafo del Año de la competencia Abierta recibirá USD 5.000. Los trabajos de todos los fotógrafos ganadores y preseleccionados serán exhibidos en la feria anual de los premios Sony World Photography Awards en Londres, y luego a nivel internacional. Las imágenes ganadoras también se publicarán en el anuario de los premios.

En este link encontrará más información.

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Curso virtual sobre Pueblos y Centros Históricos de la Argentina

La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación lanza el nuevo curso en línea gratuito: Patrimonio Arquitectónico Argentino II “Pueblos y Centros Históricos de la Argentina: su recuperación y puesta en valor”, con el objetivo de reconocer ciudades y pequeños poblados de gran valor patrimonial por su arquitectura, naturaleza, historia, cultura y, sobre todo, por su gente. El programa, amplio y variado, abarca desde el antiguo marquesado de Yavi en Jujuy, hasta el recorrido del ferrocarril La Trochita en Patagonia, pasando por los pueblos forestales y del tanino en Santa Fe, entre otros puntos de interés.

El curso está estructurado en 14 clases de 90 minutos, a partir del 12 de octubre, los días martes a las 18.30 hs vía Youtube Live. Las exposiciones estarán a cargo de reconocidos expertos en patrimonio arquitectónico que contarán con el apoyo de invitados especiales, trabajadores y artesanos de cada lugar.

La propuesta está dirigida al público en general y a profesionales del sector; y no se requieren conocimientos previos en la materia. Los participantes que cumplan con el 70% de la cursada estarán habilitados a rendir un examen y obtener un diploma.

Para acceder al formulario de inscripción ingresar en: argentina.gob.ar/cultura/monumentos

Cursos de escritura en Casa de Letras

Los cursos presenciales de la Escuela de Verano 2022 se impartirán de modo virtual, mediante una plataforma de video-reuniones.

Escritura. Modalidad videoconferencias

-NARRATIVA – CURSO INTENSIVO. Docentes: José María Brindisi (Iniciación a la Escritura Narrativa) y Cecilia Sorrentino (Usina de Historias). Este curso intensivo consta de 2 materias y corresponde al primer módulo cuatrimestral del Programa de Formación en Escritura Narrativa.

13 encuentros de 4 horas (total: 52 horas) / lunes y jueves de 18 a 22 hs. / inicio: 3 de febrero.

-ADN DE LA MEMORIA: LA INFANCIA.

Coordina: Vivian Lofiego. Vamos a sumergirnos en la memoria a través de lecturas y ejercicios de evocación. Con soportes de poesía, videos y artes plásticas, haremos ejercicios de escritura.

6 encuentros de 2 horas / miércoles de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 23 de febrero

-EL CLUB DE LA ESCRITURA

Coordina: Betina Bensignor. Es un taller lúdico abierto a quienes quieren dar sus primeros pasos en la escritura a través de la práctica, la improvisación, el intercambio y el humor.

6 encuentros de 2 horas / miércoles de 18 a 20 hs. / inicio: 16 de febrero

-VIAJAR PARA CONTARLA

Coordina: Julián Varsavsky. Nos proponemos que cada participante produzca la crónica de un viaje, que se irá puliendo en un ida y vuelta semanal con el coordinador. Leeremos a grandes maestros del periodismo narrativo.

6 encuentros de 2 horas / viernes de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 4 de febrero

-LAS POÉTICAS DEL ESPACIO

Coordina: Mariano Vespa. Se explorarán distintos espacios urbanos a partir de la lectura de piezas de géneros de no-ficción, para desglosar las herramientas para construir un escenario y llevarlas a la escritura.

6 encuentros de 2 horas / viernes de 18 a 20 hs. / inicio: 18 de febrero

Escritura. Modalidad online

-TRES APUNTES PARA ESCRIBIR UN CUENTO

Coordina: Nicolás Mavrakis. Este curso “express” online es una introducción al Programa Formativo en Escritura Narrativa Online de Casa de Letras y tiene la misma metodología. Abordaremos: La particularidad de la historia: lo que la hace digna de ser contada. La mirada distinta acerca de lo habitual. Entre el problema y su solución: la tensión de la que emerge el conflicto.

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 14 de febrero

-GRANDES PERSONAJES EN LOS LIBROS INFANTILES

Coordina: Natalia Méndez. Este curso “express” online es una introducción al programa Palabras en juego - Leer y escribir textos para chicos, y complementario para quienes ya lo hayan realizado. Tiene la misma metodología. A partir de lecturas y de ejercicios de escritura, trabajaremos nuevos personajes y recrearemos a los clásicos. ¿Cómo se construye un personaje único? ¿Qué lo hace memorable?

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 21 de febrero

-LA GRAMÁTICA SOÑADA

Coordina: Pablo Ali. Este curso “express” online de normativa y corrección de textos es complementario del Programa Formativo en Escritura Narrativa Online de Casa de Letras y tiene la misma metodología. Los escritores necesitamos conocer la normativa de la lengua para mejorar nuestra capacidad de leer y crear. La idea del taller es visibilizar recursos y sistematizar conocimientos desconocidos o naturalizados.

Duración: 4 quincenas / inicio: lunes 7 de febrero

Escritura de poesía. Modalidad videoconferencias

-UN DÍA VOY A HACER TODO DISTINTO

Coordina: Gabriela Luzzi. Se brindarán elementos, partiendo de la lectura, que nos lleven a encontrar una forma propia de alcanzar nuestras potencialidades. Haremos ejercicios de escritura que se pondrán en común en cada encuentro.

6 encuentros de 2 horas / martes 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 15 de febrero

Lectura. Modalidad videoconferencias

-”MADAME BOVARY SOY YO”. LA NOVELA DE FLAUBERT A LA LUZ DEL FEMINISMO

Coordina: Walter Romero. El taller se propone hacer foco en el rastreo del protofeminismo de una Emma contrariada y equívoca, recorriendo las escenas nucleares de la novela: cómo leerla hoy, desde las emancipaciones por venir.

3 encuentros de 2 horas / jueves 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 10 de febrero

-BRILLANTES IRLANDESAS

Coordina: Paula Varsavsky. Cuatro escritoras irlandesas ineludibles: Nos proponemos un recorrido por la literatura irlandesa a través de cuatro escritoras ineludibles: Kate O´Brien, Iris Murdoch, Edna O´Brien y Claire Keegan, sobre la base de sus respectivos contextos políticos y sociales.

6 encuentros de 2 horas / martes 18 a 20 hs. / inicio: 8 de febrero

-LA NOVELA CINEMATOGRÁFICA: LECTURA, ANÁLISIS, Y VISIONADO DE FILMS

Coordina: Sebastián Cardemil Muchnik. Abordaremos algunas de las adaptaciones más célebres de la historia del cine, para descubrir las características de su original literario y luego de su correspondiente adaptación fílmica.

6 encuentros de 2 horas / lunes 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 7 de febrero

*CUPOS LIMITADOS CON INSCRIPCIÓN PREVIA. Más información. Por el momento no se brinda atención personal ni telefónica. Correo electrónico: casadeletras.info@gmail.com

FLASH. Un sábado urbano para chicas y chicos de entre 16 y 25 años

En el recientemente reinaugurado Cine Teatro El Plata tendrá lugar el próximo sábado 11 de diciembre desde las 12 horas FLASH, una serie de actividades gratuitas en torno a la cultura urbana: talleres de hip hop, dance, afro, house y beatbox. Para chicas y chicos de entre 16 y 25 años. Capacidad limitada, únicamente con inscripción previa

*Cine Teatro El Plata. Av. Juan Bautista Alberdi 5765, CABA

________

Curso online: Antonio Berni en los ‘60. Juanito Laguna - Ramona Montiel

Profesora: Lic. Daniela de la Rez. Martes 14 de diciembre, 19 hs. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $1000. Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

Grandes bandas sonoras del cine (parte 3), curso online

Profesora: Lic. Lilian Morello. 2 clases. Jueves 19 a 21 hs. Las clases serán los días: 9 y 16 de diciembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $1650.

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

Curso online sobre Cine de Fiestas

Para despedir el 2021 a puro cine haremos algunas clases especiales sobre películas que tienen a las fiestas de fin de año como parte de sus historias. Recorreremos una variada filmografía, clásicos que de muy diversas formas representado el espíritu de las fiestas y que nos han contado historias que recordamos hasta hoy. ¡Despedimos el año disfrutando de buen cine y compartiendo un brindis al finalizar la clase!

Profesora: Lic. Lilian Morello. 4 clases. Comienza el viernes 3 de diciembre. Las clases serán los días: viernes 3, 10, 17 de diciembre y miércoles 15 de diciembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $3300 (clase unitaria $1000).

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

Ciclo de clases magistrales “La música por grandes maestros”, por José Luis Sarré, Ricardo Lew y Néstor Marconi

El Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Música presenta “La música por grandes maestros”, un ciclo de Clases Magistrales por tres grandes referentes, el maestro de canto José Luis Sarré, el guitarrista Ricardo Lew y el bandoneonista Néstor Marconi, que se realizarán en forma remota.

Se trata de tres encuentros virtuales mensuales y gratuitos, dirigidos a músicos, cantantes, docentes de música, coreutas, directores de coro, arregladores musicales y corales, estudiantes de música y curiosos que desean continuar su formación artística musical, de todo el país y países limítrofes.

· sábado 30 de octubre de 2021 a las 11 hs. Clínica de Técnica Vocal

Maestro José Luis Sarré: Cantante y pedagogo. Licenciado en Música.

· sábado 27 de noviembre a las 11 hs. Clínica de guitarra.

Maestro Ricardo Lew: guitarrista, arreglador musical, guitarrista de la Orquesta del Tango de Buenos Aires.

· sábado 18 de diciembre a las 10 hs. Clínica de Bandoneón

Maestro Néstor Marconi: bandoneonista, compositor, arreglador. Director de la Orquesta del Tango de Buenos Aires.

Informes e inscripción: musicaencasa@buenosaires.gob.ar

Actividad gratuita, cupos limitados.

Curso online sobre el cine de Woody Allen

Profesora: Lic. Lilian Morello. 3 clases. Sábados de 16:30 a 18:30 hs. Comienza el sábado 4 de diciembre. Las clases serán los días: 4, 11 y 18 de diciembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $2500. Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

Caleidoscopio. Taller anual de arte para familias

El Museo Moderno invita a formar parte de Caleidoscopio, el taller anual para familias. Todos los sábados de 16 a 18 por Zoom, con consignas lúdicas para conocer las exhibiciones del museo y sus artistas. Inscripción haciendo click aquí.

Arte Naif, un taller para impulsar la expresión artística croata

Dictado por la artista plástica y restauradora Adriana “Jadranka” Relota. El propósito de la actividad es invitar a los interesados a realizar un pesebre típico, para que junto a sus seres queridos, puedan descubrir y aprender las técnicas y características del tradicional arte naif. El taller mostrará la técnica y modelos en un video en el cual la artista exhibirá distintos objetos de decoración explicando su respectivo paso a paso. Más información

Clases gratuitas de Bailes Urbanos en Monte Chingolo

La Biblioteca Popular Monte Chingolo abre la inscripción a clases gratuitas de Yoga y Bailes Urbanos, actividades que tendrán cupos limitados por lo que los interesados deberán inscribirse de lunes a viernes de 10 a 16 en la sede de la Institución, en General Pinto 4752, o por correo electrónico a bibliotecapopularmontechingolo@gmail.com.

Las clases de Yoga tendrán lugar en la sede de la Biblioteca los lunes a las 17 y los miércoles desde las 9 de la mañana. Las clases de Bailes Urbanos se realizarán en la Biblioteca los lunes y jueves a las 17.30.

INFANTILES

El piso de las Infancias reabre sus puertas en el Centro Cultural Kirchner

El Centro Cultural Kirchner junto al Ministerio de Cultura de la Nación tienen la alegría de anunciar la reapertura del piso de Infancias, con un tercer piso del edificio dedicado íntegramente al público infantil.

Durante el mes de diciembre, el piso podrá visitarse de miércoles a domingos durante todo el horario de apertura del Centro Cultural, y ofrecerá una programación de talleres y actividades durante todos los fines de diciembre 2021 y enero 2022. Cada sala del piso contará con una propuesta curatorial particular en manos de artistas, talleristas o educadores, ofreciendo actividades lúdicas y divertidas con un fuerte anclaje artístico y cultural.

Cada sala está pensada para una franja etaria particular, con diferentes propuestas orientadas desde la primera infancia hasta los 12 años. PROGRAMACIÓN COMPLETA, SALA POR SALA.

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

Actividades culturales para chicos en la Usina del Arte

Sábado 11

De 14 a 17 h, taller de pintura con tintes naturales para teñir papeles y pintar con tintes naturales creados a partir de alimentos utilizados para cocinar.

A las 18 h, Inventores de dulces coloridos y saludables: el club de los derechos se reúne para conversar sobre el derecho que tienen los niños a la salud y a una alimentación nutritiva. Junto a Juliana López May, cada miembro del Club realizará su propio muffin de remolacha.

A las 15 h Foyer, “Yo quiero ser yo”, un cuento de Khapu: Es la historia de Maite, una bruja que no le gusta ser bruja y elige ser un hada. Una historia sobre la libre elección, la comprensión y el amor.

Actividad para niños de 4 a 7 años a las 16 h en la Sala de cámara, El Cuco Circo Alboroto. Circo, teatro y diversión para chicos y chicas. Una historia entre acrobacias, risas y entrañables relaciones de familia.

Actividad para niños de 4 a 7 años a las 17 h en el Patrio Central. Entre idas y vueltas por Kuyuy, cuerpo en movimiento Clown. Obra de circo y teatro para toda la familia. Entre acrobacias, malabares y equilibrios se habla sobre temáticas como la amistad, el bullying, el uso de la tecnología y el manejo de las emociones. Actividad para niños de 8 a 12 años.

Domingo 12

Club de los Derechos - Foyer - Actividad para niños de entre 4 y 7 años de 14 a 16 h se realizará el Almuerzo en la hierba: un taller de creación de canastas para pic-nic. Con la obra de Manet “Almuerzo en la hierba” como disparador, chicos y chicas pensarán posibilidades de alimentación saludable para un pic-nic. Y realizarán una canasta reutilizando materiales de descarte y crearán un memotest con imágenes de alimentos saludables.

15 h - Foyer Títeres a cielo abierto por Manu Mansilla. Una obra de títeres para conocer historias encantadoras, con participación activa de los chicos. Actividad para niños de 4 a 7 años.

16 h - Auditorio - Freakshow, feria de fenómenos y rock por Panceta y los Papafritas. La banda de rock “Panceta y Los Papafritas” se ve envuelta en Freakshow, una extraña feria de fenómenos y sucesos extraordinarios, conducida por “El Rumano de Rumanía”, quien revelará la historia de la guitarra “Excalibur”.

17 h - Calle Interna - Experimento de cocina - Picnic saludable. Cada niño podrá armar su propia vianda con productos saludables utilizando como contenedor una caja hecha con materiales reciclables. Actividad para niños de 4 a 7 años.

18 h - Calle Interna - TitereTubers por Hermanos Guccione. Espectáculo de títeres que cuenta la historia de Tuco y Mili, dos hermanos que quieren realizar videos para las redes sociales. Hasta que una caída “accidental” de internet hará que exploren otras formas de entretenimiento. Actividad para niños de 4 a 7 años.

18:30 - Foyer - Breakids, por Fuera de Límite. Taller de Breaking para chicos con ganas de mover el cuerpo y sentir el flow. Actividad para niños de 8 a 12 años.

*Usina del Arte. Agustín Caffarena 1, CABA

_________

A las cinco de la tarde (Lorca para niñes)

Es una obra de teatro infantil, resultado de un trabajo de investigación sobre las posibilidades narrativas que la obra de Federico García Lorca tiene para el público pequeño. A partir del reencuentro e inmediato desencuentro de los dos personajes principales, el toro y el torero, el desarrollo de la obra funciona en dos relatos paralelos que cuentan las peripecias de cada uno de ellos para llegar al punto acordado a la hora precisa. Sábados 17 hs Entradas desde $500 en este link

*AreA 623. Pasco 623. Balvanera, CABA

____

Ciencia en el C3

Actividades en el C3

El Centro Cultural de la Ciencia C3 invita a familias y público infantil a disfrutar de clubes científicos, teatro, talleres de lectura y dibujo, y mucho más. Algunas de las actividades son virtuales y otras, presenciales, gratuitas y requieren inscripción previa, con cupos limitados.

* CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA (C3), en Godoy Cruz 2270 (C1425FQD) CABA. Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

Visitas conversadas en Lugar a Dudas

Las visitas proponen un recorrido participativo por las salas El Azar, El Tiempo y La Información, que forman parte de la muestra permanente Lugar a Dudas, un espacio de preguntas y construcción colectiva de la ciencia en la vida cotidiana. Recomendado para familias con chicos y chicas mayores de 7 años (salas La Información y El Tiempo) y mayores de 10 años (sala El Azar). Se pueden ver los horarios disponibles acá y reservar las entradas acá.

Y aprovechando la estadía en este lugar único, se puede visitar la muestra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología (actividad reservada solo para los visitantes de Lugar a Dudas). Sábados y domingos, de 14 a 18 horas. Un espacio educativo que invita a conocer el trabajo de las mujeres científicas en Argentina, los estereotipos de género históricos y las barreras con las que las mujeres que se dedican a la ciencia se enfrentaron a lo largo de la historia. Desarrollado por CONICET Documental en colaboración con las distintas áreas de la Dirección de Relaciones Institucionales y del Observatorio de Violencia Laboral y de Género, CONICET, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Más información puede ser consultada acá.

* CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA (C3), en Godoy Cruz 2270 (C1425FQD) CABA. Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, CABA

De los pies a la cabeza

A través de ocho episodios, el podcast literario para las infancias De los pies a la cabeza invita a chicos y chicas de 6 años o más a recorrer y descubrir el propio cuerpo mediante cuentos, canciones, relatos, opiniones, información y muchas curiosidades. Producido en conjunto entre el Centro Cultural Kirchner y el canal Pakapaka, con guion del escritor Nicolás Schuff.

Disponible en la web y en Spotify.

