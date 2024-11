“Beatles 64″, cuando cuatro flequillos ingleses conquistaron Estados Unidos

Tráiler del documental "Beatles 64", que registra la primera gira de Los Beatles por Estados Unidos

Probablemente la mayoría de la gente haya visto las icónicas imágenes de Los Beatles actuando en The Ed Sullivan Show. Pero, ¿cuántos vieron a Paul McCartney durante ese mismo viaje a Estados Unidos alimentando gaviotas desde el balcón de su hotel? Ese momento, así como la ocasión en que George Harrison y John Lennon bromean intercambiando sus sacos, son parte del documental de Disney+ Beatles ‘64, un vistazo íntimo al primer viaje de la banda inglesa a América que utiliza imágenes raras y recién restauradas.

“Es tan divertido ser una mosca en la pared en esos momentos realmente íntimos”, dice Margaret Bodde, quien lo produjo junto a Martin Scorsese. “Es simplemente un increíble regalo del tiempo y la tecnología poder verlos ahora con las décadas que pasaron eliminadas, para que realmente sientas que estás allí”.

Beatles ‘64 se adentra en imágenes de un viaje de 14 días, filmadas por los documentalistas Albert y David Maysles, quienes registraron 11 horas de los Fab Four bromeando en el Plaza Hotel de Nueva York o viajando. Fue restaurado por Park Road Post (la compañía de Peter Jackson, autor de esa hazaña fílmica de 9 horas sobre la grabación de Let it be) en Nueva Zelanda.

La llegada de Los Beatles a Estados Unidos en febrero de 1964 fue una revolución cultural

“Es hermoso, aunque es en blanco y negro y no es en pantalla ancha”, dice el director David Tedeschi. “Es como si se hubiera filmado ayer. Captura la juventud de los cuatro Beatles y sus fans”. Las imágenes se complementan con entrevistas a los dos miembros sobrevivientes de la banda y a personas cuyas vidas fueron impactadas por aquella gira. Incluidas algunas de las mujeres que, cuando eran adolescentes, se paraban fuera de su hotel con la esperanza de ver a Los Beatles. “Era como un amor loco”, recuerda la fan Vickie Brenna-Costa en el documental. “Ahora no puedo entenderlo realmente. Pero entonces, era natural”.

El film muestra a los cuatro ídolos coqueteando y bailando en la discoteca Peppermint Lounge, a Harrison jugando con un riff de Woody Guthrie en su guitarra y cuenta la historia de Ronnie Spector sacando al grupo por la puerta trasera de un hotel y llevándolos a Harlem para comer carne asada.

El documental coincide con el lanzamiento de una caja de vinilos que recopilan los siete álbumes estadounidenses de la banda lanzados en el 64 y principios del 65 — Meet The Beatles!, The Beatles’ Second Album, A Hard Day’s Night (la banda sonora de la película), Something New, The Beatles’ Story, Beatles ‘65 y The Early Beatles. Todos esos discos han estado fuera de circulación en vinilo, desde 1995.

Colección de los siete primeros discos editados en Estados Unidos de Los Beatles

La visita de Los Beatles a EE.UU. en 1964 también incluyó conciertos en el Carnegie Hall de Nueva York, un espectáculo en el Washington Coliseum en Washington, D.C., y una visita a Miami, donde la banda conoció a Muhammad Ali. El documental muestra a los miembros de la banda leyendo artículos de periódico sobre ellos mismos.

Los espectadores pueden descubrir que Los Beatles —ahora venerados— fueron recibidos con burla o escepticismo por la generación mayor. En la Embajada Británica en Nueva York, los cuatro fueron tratados como de clase inferior, mientras que el renombrado locutor Eric Sevareid, haciendo un reportaje para CBS, comparó la reacción hacia Los Beatles con el sarampión alemán. “No son más que cuatro Elvis Presleys”, les dijo un periodista durante una conferencia de prensa, a lo que los muchachos de Liverpool respondieron de buen humor empezando a girar mientras Ringo Starr gritaba “¡No es cierto!”.

“Por qué el establishment estaba en su contra es un misterio para mí”, dice Tedeschi. “Me parece que las personas mayores creían que la música volvería a las big bands de jazz de los años 50”.

Los Beatles en su actuación para el programa de televisión "Ed Sullivan Show" de la CBS, en Nueva York, el 9 de febrero de 1964

Los rostros de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr siguen brillando con energía y asombro en medio de la vorágine que los rodeaba. El documental muestra cómo enfrentaron con alegría y buen humor el constante escrutinio público y las cámaras que nunca dejaban de apuntarles. En una escena, se les ve en su habitación de hotel acompañados por Murray Kaufman, un DJ neoyorquino de radio conocido como Murray the K, cuya presencia desconcertó a todos, ya que nadie recuerda haberle dado acceso.

El film destaca momentos únicos, como primeros planos de la banda en el escenario, donde incluso el carismático George parecía ocasionalmente abstraerse. También explora el impacto de su música, descrito por el escritor Joe Queenan como una “alquimia inquietante” que fusionaba la energía del rock’n’roll con una inocencia única. Según Queenan, Los Beatles se convirtieron en un símbolo de libertad cultural, alejándose del rígido modelo de masculinidad de la época, como señaló la feminista Betty Friedan.

El documental sugiere que los Beatles ayudaron a preparar el terreno para la aceptación de estilos como el glam rock, desafiando las normas de género con su apariencia suave y andrógina, un contraste con figuras marciales como Elvis Presley (quien sí cumplió el servicio militar). Al respecto, Lennon ofrece una reflexión provocadora: “Los Beatles y su clase fueron creados por el vacío de la no conscripción... Éramos el ejército que nunca fue”. Esta idea, que vincula el auge del rock’n’roll con la abolición del servicio militar obligatorio, invita a reflexionar sobre el impacto cultural de la banda, que trascendió la música para convertirse en un fenómeno social único.

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison a su arribo al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, el 7 de febrero de 1964

Músicos como Sananda Maitreya, Ron Isley y Smokey Robinson también discuten sobre los Fab Four y lo que tomaron de la música negra. También hay entrevistas con residentes de Harlem, el crítico Joe Queennan y el cineasta David Lynch, quien los vio tocar en el Washington Coliseum.

Beatles ‘64 intenta explicar por qué los jóvenes estaban tan embelesados por John, Paul, George y Ringo. Su visita ocurrió solo meses después del asesinato del presidente John. F. Kennedy y el director del documental sostiene que la beatlemanía fue un bálsamo para una nación de luto. “Parte de esto es, creo, que la luz simplemente estaba apagada. Estaban deprimidos. Todo estaba oscuro. Y ‘I Want to Hold Your Hand’ los iluminó”, dice Tedeschi.

Como dice McCartney en el documental: “Quizás Estados Unidos necesitaba algo como Los Beatles para salir del luto y simplemente decir ‘La vida continúa’”.

Fuente: AP

[Fotos: Disney+ Beatles vía AP; AP/Archivo)