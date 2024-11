Xul Solar y Pettoruti, en un portal hacia la histórica revolución del arte argentino, en Galería Del Infinito

En 1916, Xul Solar cruza raudo una calle de Florencia, Italia, en dirección a un bar poblado de personas, donde Emilio Pettoruti se tomana un descanso.

—¿Usted es Pettoruti? -inquiere.

—Sí, ¿quién es usted?

—Alejandro Xul Solar.

—¿Y cómo es posible que sepa quién soy y no otra persona?, ¿cómo me encontraste?

—Me guiaron mis pasos y usted no podía ser otro.

Palabras más, palabras menos, ese es el comienzo de una de las grandes amistades de la historia del arte argentino. Una relación de la que surgió una muestra icónica, además, como si fuera poco, la de Pettoruti en las galerías Witcomb en 1924, de la que se cumplió un siglo, y que generó en su época tal escándalo que unos años después en los periódicos y revistas detractores y defensores continuaban su enfrentamiento verbal y que, en aquella tarde del 13 de octubre, llegó a los golpes que solo se detuvieron bajo la intervención policial.

Xul y Pettoruti regresaron al país aquel ‘24, luego de deambular por Europa, conocer vanguardias, realizar obras, en un viaje que “habían planeando durante mucho tiempo”, “de hecho, hay cartas desde el ‘18 en las que empiezan a decir ‘volvamos, volvamos, le damos pelea’”, cuenta Javier Villa, curador de la muestra Nuevo Mundo, en galería Del Infinito.

"Farfalla" de Pettoruti

En tono con la efeméride modernista, la exposición invita a los espectadores a realizar aquel periplo europeo a través de obras, algunas nunca vistas, y textos, previo al gran y escandaloso desembarco, en una especie de coming-of-age en en el que se van desenvolviendo los elementos que integrarían lo más reconocible de su lenguaje artístico.

“Buscamos dar una visión integral de un montón de conceptos de ambos. Se ven obras que normalmente tampoco salen del Pan Klub y la Fundacion Pettoruti, quienes fueron muy generosos con nosotros”, comenta Julián Mizrahi, director del espacio. Y agrega: “Es una muestra muy atípica y nos parecía importante mostrar ciertas cosas, que si bien no son todas de esa época, construyen sus carreras”.

Nuevo Mundo es una muestra necesaria, tanto para lo que aman lo contemporáneo como para los que tienen su corazón moderno, que le hace más que justicia al centenario. La selección preciosista que, en los 140 m2 del espacio, se distribuyen marcando bloques temáticos, en una suerte de puesta boutique minimalista, con los trabajos esenciales para capturar el espíritu de época, y que dejan de lado lo más conocido, lo primero que viene a la mente cuando se piensa en la dupla. Se construye así una mirada alternativa y original, que evita los lugares comunes pero en la que se ven los guiños, los destellos, generando una viaje cautivante al interior de dos artistas que patearon con sus formas el tablero del arte nacional. Así, el trabajo de selección y presentación en El Infinito es museístico.

La puesta abre con un autorretrato y un retrato de Xul, ambos hechos por Pettoruti en el ‘17

La puesta abre con un autorretrato y un retrato de Xul, ambos hechos por Pettoruti en el ‘17, y una pequeña obra de Xul, en la que se observan dos barquitos, dos destinos que se encontrarán en ese Nuevo Mundo, así como textuales de ambos, que matizan todo el recorrido.

“Ellos comparten muchas ciudades, se quedan un tiempo, se separan, se reencuentran. Comparten incluso unas vacaciones en Zoagli, Italia, en la casa de una tía de Xul” dice Villa. Y agrega: “Y siempre planeando esa vuelta juntos para exponer, pero finalmente Xul se echa atrás, no se sabe porqué, y Pettoruti me parece que, en su autobiografía, no lo quiere decir, pero sugiere como que no estaba seguro”.

Marcan el itinerario unos telones semi diáfanos que juegan con “la idea de los laberintos de Xul en un punto” y también “ciertas ideas de Pettoruti, sobre todo cuando elabora mucho con planos más translúcidos para trabajar la luz” y, a su vez, “las veladuras permiten que todas las obras ingresen en un diálogo” desde cualquier ángulo.

Una selección de pequeñas obras como artistas callejeros en las calles europeas

Ese juntos a la par se observa inmediatamente, incluso cuando aún no se conocían, con una selección de pequeñas obras como artistas callejeros en las calles europeas, algunos de Xul del ‘13, y otros, de los mismos paisajes que compartieron durante unas vacaciones que compatieron en el ‘16, en los que ya empieza a despuntar ciertas características del lenguaje posterior.

El siguiente espacio, al que el curador considera “del quiebre” se puede ver la influencia que tuvo en Pettoruti el haber observador una muestra de futurismo italiano en Florencia. “Ahí la cabeza le hace crack, y a diferencia de los italianos él representa la energía, la velocidad, el movimiento, a través de dibujos que son abstracción pura, pocos años después de Kandinsky, y no a través de la figuración en la que repetían varias veces una pierna o una rueda para expresar la idea”.

Con respecto a Xul, sostiene, que “su verdadero quiebre se produjo en el ‘24, cuando conoce a Alister Crowley”. “Ya se habían cruzado antes, pero en ese año él se inicia en todo lo que es el Grupo hermético gnóstico de Crowley, quien le enseña las técnicas de meditación a partir de los símbolos que Xul tomará para toda su vida a través del I Ching. De allí saca los signos para sus visiones, que transforma en un portal que atraviesa para llegar al viaje en el plano astral”. En ese sentido, se presenta Rezue, “una obra única, como dice Patricia Artundo, que es la gran estudiosa de Xul, en la que ilustra su método de meditación”.

Dibujos futuristas de Petto y el "Rezue" de Xul

Otra de las rarezas son las pinturas de Man plantas, Man trees o Androdendros de Xul, jamás mostradas en el país, de “la época no solo de las plantas, sino también de los Ángeles de las ofrenda, esos seres que entregan su corazón” y a los que se los puede mirar desde “un plano contemporáneo del especismo con elementos simbióticos”.

También se presenta “el primer Pan tree que aparece en el catálogo razonado cronológicamente, que es el 51″, de los que al final de su vida realizó alrededor de 100, que es, simplifica Villa, “como el árbol de la vida de la Cábala, al que transforma en su propio sistema astrológico”.

Casi enfrentado se encuentran las dos obras más grandes de la muestra. Por un lado, Farfalla (Mariposa) y 7 Rishis (7 reyes). En la serie Farfalla, Pettoruti se aleja de los temas urbanos que marcaron gran parte de su carrera en Argentina, como los músicos y arlequines, para regresar a la abstracción y encontrar inspiración en la naturaleza.

Detrás la maravillosa "Farfalla" y varias de las obras de los Man plantas

Por otro lado, 7 Rishis, se presenta como un portal hacia lo espiritual. A diferencia de Rezue, que ilustra un método de meditación personal, ésta enorme obra -que no se asociaciaría a priori con el artista- se centra en la meditación colectiva de los siete sabios del hinduismo y su conexión con el Ser Supremo. La desconcertante pintura, explican, podría haber sido concebida para un grupo dedicado a la meditación o una orden hermética, sugiriendo un proceso de separación del plano astral de los cuerpos materiales de los sabios. Así, ambas obras, aunque diferentes en su enfoque y ejecución, comparten la idea de un portal hacia nuevas dimensiones de percepción y comprensión.

Dentro de lo más reconocible de Xul, pero no por eso extraño, se encuentra el primer paisaje realizado en torno al Tigre, realizado en el ‘22 en Europa. “Él era de San Fernando, así que el paisaje del Tigre era algo típico de su infancia. Los artistas, como se unieron, también se separaron casi al mismo tiempo. En ‘53, Pettoruti regresa a París, donde muere en el ‘71, mientras que en el ‘54, Xul compra su casa en el delta y comienza con el famoso proyecto de fachadas, de los que hizo más de 200 obras”.

Uno de los temas que atraviesa toda la muestra es el regreso a los bosques por parte de los dos. Desde aquellas obritas hechas para ganar unas monedas de los peatones, pasando por los Man Tree, o por unas obras de Petto, que va de la figuración a la abstracción con la naturaleza platense como eje, hasta el último proyecto de Xul, inacabado en vida, la creación de un bosque propio, que fue llevado adelante por su esposa, Lita.

La extraña "7 Rishis" se presenta como un portal hacia lo espiritual

“En el ‘17, en Europa, Peto pinta un bosque de La Plata. De hecho él dice “los colores y las formas que tuve cuando niño las llevé conmigo por donde quiera que fuesen mis pasos y están en mis telas”. En ese momento él iba y venía de la abstracción a la figuración, pintaba distintos bosques en simultáneo”, retoma Villa.

Por su parte, cuando Xul fallece en el ‘63, deseaba plantar un bosque alrededor de Li-Tao, que finalmente lo llevarían adelanto Lita y un grupo de amigos, y que en la exposición se corporiza a través de un slide de fotografías en los que se observa el crecimiento forestal.

La última parada de la muestra es el “Witcomb – Bar”. “Nuestra idea primero era rehacer la muestra del ‘24, pero era imposible por la gran cantidad de obras que están en los museos de todo el mundo. Entonces, decidimos construir este camino de sus obras previas y reconstruir la exposición de Witcomb a partir del archivo de Pettoruti, mediante las fichas técnicas de las obras que se sabe que estuvieron allí, en las que él hacía anotaciones a mano”, dice Mizrahi.

En el “Witcomb – Bar” se recrea la histórica muestra del '24

Pararse frente a estas imágenes en blanco y negro y solo imaginar lo que fue aquella muestra produce taquicardia y, por otro lado, pone en perspectiva el porqué de aquel escándalo.

Aquel 13 de octubre, la presentación en la galería de la calle Florida terminó con gritos, insultos, golpes y escupitajos entre los defensores de ese nuevo arte -los miembros de la revista Martin Fierro, entre ellos Jorge Luis Borges- y los pragmáticos que entendían que la figuración era la única expresión artística válida. La pelea continuó en la calle y se trasladó al bar La Perla del Once, donde intervino la policía.

“La razón de esa furia desatada contra el arte que yo exponía no pude explicármela nunca ya que, como todo el mundo se precipitó hacia el interior, los cuadros no fueron vistos por nadie. Lo cómico del asunto es que esa asistencia tan densa pretendía irse a las manos y tampoco podía hacerlo por falta de espacio. Una cuba de sardinas gritonas puestas de pie y yo en el centro, sofocado”, recordó Pettoruti a la distancia.

Xul Solar y Emilio Pettoruti

En esta sala, se ilustra el conflicto a través de rostros en disputa realizados por Xul cuando estuvo internado en el ‘55. “Él había pedido unos marcadores para pintar algunas cosas porque estaba aburrido e hizo estas caras, que tampoco se habían mostrado hasta ahora”, agrega Mizrahi.

En el centro de la sala bar se encuentra una mesa, a un costado una radio antigua repite las ideas principales detrás del escándalo, a partir de un trabajo realizado con IA con los diarios de la época, y del otro lado una lámpara.

La luminaria, que era la que utilizaba Borges exclusivamente cuando iba a leer a la casa de su amigo Xul, mira en dirección al afiche facsímil de aquella muestra que solo iba a durar 12 días y que aún, 100 años después, continúa brillando vivaz en una galería de Recoleta.

*Nuevo mundo. Emilio Pettoruti | Xul Solar. A un siglo de la primera irrupción de la vanguardia en Argentina. En galería Del Infinito, av. quintana 325 pb, CABA. Lunes a viernes de 10 a 18 hs. Entrada gratuita.