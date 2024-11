Martin Scorsese cumple 82 años: “Lo más valioso que tengo ahora, es el tiempo”

Martin Scorsese fotografiado en marzo de 2024 en la fiesta de la revista Vanity Fair, luego de la entrega de los Oscar

Cuando Martin Scorsese era un niño creciendo en el barrio Little Italy de Nueva York, miraba las figuras que veía alrededor de la Antigua Catedral de San Patricio. “¿Quiénes son estas personas? ¿Qué es un santo?”, recuerda Scorsese que se preguntaba. “En el momento en que salía de la catedral, no veía santos. Veía personas tratando de portarse bien en un mundo que era muy primitivo y oprimido por el crimen organizado. Como niño, te preguntas sobre los santos: ¿Son humanos?”.

Durante décadas, Scorsese ha reflexionado sobre un proyecto dedicado a los santos. Ahora, finalmente lo ha realizado en Martin Scorsese Presents: The Saints, una serie docudrama de ocho capítulos que se estrena en el servicio de streaming de Fox News Media en Estados Unidos.

Los episodios de una hora, escritos por Kent Jones y dirigidos por Matti Leshem y Elizabeth Chomko, narran cada uno a un santo: Juana de Arco, Francisco de Asís, Juan el Bautista, Tomás Becket, María Magdalena, Moisés el Negro, Sebastián y Maximiliano Kolbe. Juana de Arco abre la serie, con tres entregas semanales que seguirán; los últimos cuatro se transmitirán más cerca de la Pascua el próximo año.

Liah O'Prey como Juana de Arco, en una escena de "Martin Scorsese Presents: The Saints" la nueva serie docudrama que estrena Fox

En recreaciones naturalistas seguidas por breves discusiones lideradas por Scorsese con expertos, The Saints enfatiza que, sí, los santos eran muy humanos. Eran personas con defectos, imperfectas, lo que, para Scorsese, solo realza sus grandes sacrificios y gestos de compasión. El sacerdote polaco Kolbe, por ejemplo, ayudó a propagar el antisemitismo antes, durante la Segunda Guerra Mundial, albergando judíos y, finalmente, ofreciéndose a morir en lugar de un hombre que había sido condenado en Auschwitz.

Scorsese, quien cumple 82 años este domingo, brindó esta entrevista poco después de regresar de un viaje al pueblo de su abuelo, en Sicilia. Allí fue nombrado ciudadano honorario, y la experiencia aún permanecía en su mente.

—¿Qué le hizo querer hacer The Saints?

—Volver a mi infancia temprana, al respiro y el santuario que encontré en la Antigua Catedral de San Patricio. No poder practicar deportes o ser un tipo duro en las calles. Y, ya sabes, las calles eran bastante duras allí. Encontré un santuario en ese lugar. Ahora es una basílica. La primera Catedral Católica en Nueva York en 1810, 1812. Figura en Gangs of New York. Los Know Nothings y grupos antiinmigración la atacaron en 1844. El arzobispo Hughes respondió. Es un lugar lleno de historia. En esta contemplación, tenía curiosidad por esas figuras, esas estatuas, y lo que representaban. Tenían historias.

Frente de la Catedral de San Patricio en la Quinta Avenida de Manhattan, Nueva York

— ¿Las entendió entonces o parecían divinas?

—Me tomó tiempo pensar en eso y aprender que, no, que eran humanos. Para mí, si pudieron hacer eso, es un buen ejemplo para nosotros. Si lo tomas y lo pones en un mundo difícil —si estás en el mundo de los negocios o en Hollywood o en la política o lo que sea— si estás arraigado en algo que realmente actúa con compasión y amor, esto es algo que debe ser admirado e imitado. Ellos cometían errores. Descubrí que al sobrevalorar a una persona, casi te libera de hacer lo mismo. “Al menos hay alguien haciéndolo”. Bueno, ¿y qué hay de ti? Dorothy Day era algo increíble, pero sabía: “No me pongas esa etiqueta porque eso libera a todos los demás”.

—Algunos se sorprendieron de que esté lanzando The Saints con Fox Nation. ¿Qué lo llevó a ellos?

—He querido hacer esto durante años. Intenté hacerlo en 1980 con la RAI en Roma. Luego se vino abajo y puse las energías en La última tentación de Cristo, Kundun, Silencio, las que obviamente estaban en ese ámbito que podría llamar espiritualidad.

Aquí, ellos vinieron. Dije: “Sí, iré con esto”. Dijeron: “Este es el canal”. Dije: “De acuerdo, siempre que tengamos la libertad de expresar lo que queremos”. Fueron con los guiones. Fueron con el rodaje. Fueron con los cortes. Ahora lo que pienso es: ¿Tomamos estos pensamientos o expresiones y solo los expresamos a personas que están de acuerdo con nosotros? No nos serviría de nada. Estoy hablando de mantener la mente abierta.

Willem Dafoe y Barbara Hershey en una escena de "La última tentación de Cristo" (1988)

Rodar en Manhattan y en Oklahoma (donde se filmó Killers of the Flower Moon) son dos cosas diferentes. Estar cerca de personas en una granja que es una décima parte más grande que el tamaño de Manhattan es muy diferente de estar en la Calle 63. Empiezas a ver el mundo desde cómo lo perciben. Solo para entender qué significa el día y la noche en áreas rurales. Fue una experiencia reveladora estar allá afuera tanto tiempo.

—Ha hecho películas directamente religiosas como Silencio y La última tentación de Cristo, pero me pregunto cómo ve el papel de la fe en el cine. ¿Cómo están Dios y el cine relacionados para usted?

—El cine viene de Dios. Viene de un don. Y ese don también está involucrado con una energía o una necesidad de contar historias. Como narrador, de alguna manera hay una gracia que se me ha dado que me hizo obsesionar con eso. La gracia fue a través de tener esa habilidad, pero también de luchar a lo largo de los años para crear estas películas. Porque cada una es una lucha. A veces tropiezas, caes, golpeas la lona, no puedes levantarte. Te arrastras sangrando y golpeado. Te echan un poco de agua y de alguna manera lo logras. Vas a otra. Luego vas a otra. Esta es la gracia, realmente lo es.

Para mí, no es que el cine sea un dios. Es la expresión de Dios. La creatividad es la expresión de Dios. Algo sucede en ti cuando hace clic, cuando funciona. No todo el mundo piensa que funciona, pero tal vez tú sí. Pero algo sucede y no hay manera de expresar eso, excepto que es un don. Para mí, es un don de experimentar y existir para ese momento. Entonces viene a través del cine. Viene a través de las películas. Incluso un comercial, porque los comerciales no son fáciles. Tienes que contar una historia en menos de 45 segundos. Mi última película duró tres horas y 15 minutos. (Ríe) ¡Vamos!

Lily Gladstone y Martin Scorsese en el set de filmación de "Killers of the Flower Moon"

—Desde Killers of the Flower Moon ha manejado algunas opciones diferentes para su próximo largometraje. ¿Dónde está ahora? ¿Espera que La vida de Jesús, del libro de Shusaku Endo, sea su próxima película?

—Es una opción pero todavía estoy trabajando en ello. Hay una posibilidad muy fuerte de que haga una versión cinematográfica de Home, de Marilynne Robinson, pero hay un problema de agenda. También hay una posibilidad de que regrese y trate con las historias de mi madre y mi padre del pasado y cómo crecieron. Historias sobre inmigrantes que se vincularon con mi viaje a Sicilia. Ahora mismo, ha habido un largo período después de Killers of the Flower Moon. Aunque no me gusta levantarme temprano, me gustaría rodar una película ahora mismo. El tiempo se va. Cumplo 82. Hay que seguir.

—¿Se estás dejando guiar de manera diferente en esa elección?

—Te guía: ¿Vale la pena hacerlo en esta etapa tardía de tu vida? ¿Puedes llegar al final? ¿Vale la pena tu tiempo? Porque ahora, lo más valioso, aparte de las personas que amo, mi familia, es el tiempo. Eso es todo lo que hay.

Justice Smith y Brigette Lundy-Paine en una escena de "I Saw the TV Glow"

—¿Ha visto algo últimamente que te haya gustado?

—Algunas películas antiguas que he estado viendo. Tambien hay una película que me gustó mucho, que vi hace dos semanas llamada I Saw the TV Glow. Realmente era emocional y psicológicamente poderosa y muy conmovedora. Te va calando, de alguna manera. No sabía quién la hizo, luego supe que fue Jane Schoenbrun.

—¿Alguna película antigua para recomendar?

—La gente debería ver A Face in the Crowd (1957, Elia Kazan) una y otra vez. Creo que sería importante.

—¿Qué sentimiento tiene luego de las elecciones presidenciales?

—Bueno, por supuesto tengo sentimientos fuertes. Creo que se puede notar por mi trabajo, por lo que he dicho a lo largo de los años. Creo que es una gran tristeza, pero al mismo tiempo, es una oportunidad. Una verdadera oportunidad para hacer cambios en última instancia, tal vez en el futuro, nunca desesperarse y entender las necesidades de otras personas también. Se necesita una profunda introspección en este momento. ¿Acción? No soy un político. Sería el peor que puedas imaginar. No sabría qué acciones tomar, excepto continuar con el diálogo y, de alguna manera, la compasión entre nosotros. De esto se trata.

Fuente: AP

[Fotos: REUTERS/Danny Moloshok; Slobodan Pikula/Fox Nation via AP; Timothy A. Clark/AFP; Melinda Sue Gordon/Apple TV+ vía AP; A24 vía AP]