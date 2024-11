Leila Guerriero gana el Premio Zenda por “La llamada”, la dura historia de una sobreviviente de la dictadura argentina

Leila Guerriero, premiada por "La llamada". (ZENDA)

Leila Guerriero, reconocida escritora y periodista argentina, ha sido galardonada con el Premio Zenda de Narrativa 2023-2024 por su obra La llamada, según informó EFE. Este premio, en su primera edición en España, destaca la capacidad de Guerriero para combinar un reportaje periodístico ágil con una narración poderosa, según el jurado.

El libro La llamada, publicado por Anagrama, relata la experiencia de Silvia Labayru, una argentina que fue secuestrada durante la dictadura militar en 1976. Labayru fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, donde sufrió torturas, trabajos forzados y violaciones por parte de un oficial. Además, fue obligada a hacerse pasar por la hermana de Alfredo Astiz, un infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo.

El jurado añade que Leila Guerriero convierte un caso real de “terrorismo político en un tremendo, conmovedor y a la vez humorístico relato sobre experiencias límite de la vida y sobre el poderoso instinto humano de supervivencia”.

La historia es dura: el 29 de diciembre de 1976, quince o veinte días antes de irse de la Argentina, Silvia Labayru tenía 20 años y estaba embarazada de cinco meses. Andaba, como ella misma reconstruye, “con una pistola en el pantalón y una pastilla de cianuro en el bolso”. Cumplía tareas de inteligencia en Montoneros. Llevaba el apellido de su padre militar y de su abuelo militar. Cuando sus secuestradores la metieron en la ESMA sin capucha pensó que eso de poder ver lo que estaba pasando equivaldría a no salir viva de ahí.

La llamada de Leila Guerriero

Fue picaneada y las descargas eléctricas en los pezones le iban a impedir amamantar a su segundo hijo, dieciocho años después del secuestro. Parió a su hija sobre una mesa rodeada de oficiales y de las dos mujeres que había pedido que la acompañaran, también secuestradas, también torturadas, también enfrentadas a la incertidumbre de si las subirían al siguiente vuelo (de la muerte).

“La historia de Silvia representa una parte de lo que pasó en esos años”, dijo Guerriero en una entrevista con Infobae. “A Silvia le pasaron cosas muy puntuales como lo de Astiz, el embarazo, el parto, que su hija haya sido entregada a los abuelos, que era algo atípico. Y ella tiene una mirada crítica de esos años, que no es por ahí el relato que prima por lo menos entre la gente que estaba comprometida con las organizaciones armadas en ese momento”.

El premio

Tras recibir la noticia del premio, Guerriero expresó su sorpresa y alegría, no solo por el reconocimiento de su obra en la categoría de narrativa, sino también por la creación de un premio que celebra y reconoce el trabajo de diversos autores en tiempos difíciles. La autora destacó que en este premio los autores no se postulan, sino que son seleccionados por otros.

“No se puede decir nada muy original en relación al hecho de ganarse un premio, porque la reacción natural —salvo que una esté completamente alienada— es ponerse contenta y agradecer. A mí me pasa eso. Estoy contenta y agradezco. Pero este premio tiene algo especial, y es el hecho de que una no se presenta, no postula. Son otros los que escogen determinadas obras para postularlas. Cuando supe quiénes eran los miembros del jurado me sentí no sólo contenta y agradecida, sino honrada”.

La periodista argentina Leila Guerriero.

El jurado de esta primera edición está conformado por Guillermo Altares, Nuria Azancot, Laura Barrachina, Pepa Blanes, Jesús García Calero, Antonio Lucas, Alberto Olmos, Cristina Rivera Garza, Sergio Vila-Sanjuán y Santos Sanz Villanueva, además de Leandro Pérez y Álvaro Colomer, estos últimos en representación de la revista Zenda.

“Cuando me llegó la noticia estaba lejos de todo lo que puedo llamar ‘casa’, compartiendo varios días con autores y autoras de Argentina y de otros países, hablando de y pensando en la escritura, con una maleta chica en la que entraba todo lo que tenía en ese momento. Pensé que estaba muy bien recibir esa noticia ahí, en esa situación, que parecía un resumen de lo que más soy”, contó la periodista.

Guerriero, nacida en 1967, es una figura destacada en el periodismo, colaborando con medios de América Latina y Europa, y es editora para América Latina de la revista mexicana Gatopardo. Entre sus obras se encuentran títulos como Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños y Una historia sencilla, algunas de las cuales han sido traducidas a varios idiomas.

Los Premios Zenda, promovidos por la plataforma Zenda Libros, buscan reconocer la labor literaria, editorial y el fomento de la lectura. En esta primera edición, los premios abarcan diez categorías y un premio de honor, cubriendo el periodo editorial de agosto de 2023 a julio de 2024. La ceremonia de entrega está prevista para el 14 de enero en Madrid.

La plataforma Zenda, fundada por el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte en abril de 2016, ha publicado artículos de más de 1.700 autores iberoamericanos y es dirigida por Leandro Pérez.

