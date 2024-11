“Como agua para chocolate” demuestra que las viejas recetas siempre funcionan

Tráiler de "Como agua para chocolate", serie estreno de Max

Si hay reinicios que puede temer, también hay reinicios que no sabías que querías. La adaptación de Salma Hayek Pinault de la novela Como agua para chocolate (Laura Esquivel, 1989) como un suntuoso melodrama de época, cae de lleno en la última categoría. En un mar de series a medio hacer ancladas por estrellas haciendo su trabajo más brumoso, esta nueva versión de una vieja historia sobre un amor prohibido destaca por sus actuaciones directas, su trama ágil y la construcción de un mundo brutalmente eficiente. Aquí no hay confusos flashbacks. No hay cajas negras ni giros. Es una pieza nostálgica con sentido del humor.

Como agua para chocolate es refrescantemente directa incluso mientras se deleita en el exceso de realismo mágico y se compromete con sus posibilidades más grotescas. Si lo más genérico y telenovelesco coexiste con lo que es extremadamente específico, absurdo y terriblemente triste, tanto mejor.

La serie de seis episodios está protagonizada por Azul Guaita como Tita de la Garza, la vivaz tercera y más joven hija de Mamá Elena (Irene Azuela), una viuda aristocrática cuya férrea voluntad mantiene la hacienda en funcionamiento en el México de principios de siglo, incluso cuando los desafíos financieros (y los rumores revolucionarios) se acrecientan. La dureza de Mamá Elena con Tita, comparada con sus hermanas Rosaura (Ana Valeria Becerril) y Gertrudis (Andrea Chaparro), lleva a esta última a pasar la mayor parte de su tiempo ayudando a Nacha (Ángeles Cruz), la cocinera que prácticamente la crió. Tita espera casarse con Pedro Múzquiz (Andrés Baida), el apuesto hijo del dueño de la hacienda vecina, pero su madre lo prohíbe. Una antigua tradición familiar, que ella pretende mantener, requiere que la hija menor de la familia se quede en casa, para siempre, para cuidar de su madre hasta que muera. Mamá Elena ofrece a Pedro a la hermana mayor, Rosaura, en su lugar.

Es un planteamiento audaz. La novela fue y sigue siendo una maravilla sentimental, e incluso comienza con la heroína llorando desde el vientre de su madre. Con 12 recetas que estructuran formalmente sus doce capítulos, el libro suma un tratado apasionante sobre el erotismo de la represión, una suave parodia de la ficción episódica en las revistas de mujeres latinoamericanas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un romance condenado bastante convencional y una burla nada sutil de unas anticuadas normas de género. El marco es retrospectivo: un descendiente femenino de Tita ha heredado su libro de cocina y está intentando reconstruir su vida y honrar su duelo.

La característica más distintiva de la novela es probablemente su suntuosa (y a veces divertida) metáfora central. La frustración amorosa de Tita, junto con sus dotes en la cocina, le conceden un superpoder culinario: su comida está impregnada de lo que siente mientras la prepara y evoca sentimientos similares en sus invitados. La concepción permite tanto a la serie como a la película deleitarse con tomas lánguidas y largas de hermosos platos mientras se preparan. También abre algunas posibilidades cinematográficas menos exquisitas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando la desesperación de Tita se filtra en el pastel de bodas de Pedro y Rosaura?

En términos de argumento, el ambiente festivo de la boda cambia momentos después de que los invitados prueban el primer bocado. Pero el desafío para cualquier adaptación de Como agua para chocolate consiste en representar este tipo de transformaciones casi infilmables sin caer en el disparate. El don de Tita es uno de varios momentos tonalmente complicados que la serie, como sucedió con la película de 1992 dirigida por Alfonso Arau). Otros momentos incluyen una escena de sexo a caballo y una muerte por flatulencia.

La serie aborda la cuestión de manera diferente a la película. En esta última, las guiños de la novela al público son obvios. El incidente del pastel de bodas termina con los invitados abrumados digestiva y espiritualmente por la tristeza de Tita y pensamientos sobre sus propios amores perdidos. Se dispersan en busca de un retrete. Una toma memorable muestra a una fila de invitados de la boda vomitando copiosamente en el río.

El showrunner de la serie, Jerry Rodriguez, adopta un enfoque menos escatológico. Comparada con su antecesora, la serie es más decorosa (al menos en este aspecto) y bastante menos divertida. En lugar de usar la náusea para ilustrar el poder transformador de la comida de Tita, retrata una recepción de boda bastante naturalista, completada con brindis incómodos e invitados felices, antes de girar hacia la falacia patética cuando llega el pastel. Los cielos mismos se abren para reflejar la enormidad de los sentimientos de Tita. La tormenta repentina desbarata la fiesta y empapa a los invitados llorosos.

Hay consecuencias a esas decisiones, aunque su magnitud es difícil de medir basándose en los primeros dos episodios. En la película, por ejemplo, el incidente del pastel de bodas desencadenaba un momento de exposición emocional para Mamá Elena. Enloquecida por el dolor de Tita, corre a contemplar una fotografía y a lamentar el futuro que ella también se vio obligada a sacrificar. Este es el momento que vuelve comprensible a su personaje.

En la serie, Mamá Elena es más severa, más amarga y menos accesible. En lugar de quebrarse bajo el poder del pastel de bodas, se niega a probar un bocado. El Pedro de la serie es más inteligente pero también más artero que el de la película. Y Rosaura —la hermana mayor más sencilla, que es tratada de forma bastante despectiva en la película— recibe más simpatía de los directores de la serie, Julián de Tavira y Ana Lorena Pérez Ríos.

Estos son cambios, ciertamente, pero son bastante menores. Lo más llamativo, dado cómo Como agua para chocolate tematiza las recetas —y la necesidad de preservar y respetar las antiguas— es lo cerca que esta versión se asemeja en realidad a la película y la novela. La cinematografía es tan impresionante como la comida es exquisita y familiar. No hay compulsión por reinventar, no hay energía experimental innecesaria. La serie se siente como una expansión exuberante y pausada. Pero los ritmos —y los platos— permanecen igual.

En esta imagen proporcionada por HBO, Azul Guaita en una escena de "Como agua para chocolate"

Hay una excepción. Tita, en manos de Azul Guaita, es más rápida, más volátil y más terca que la versión comparativamente sedada de Lumi Cavazos en la película. La joven actriz de la serie ciertamente ofrece una actuación encantadora. Pero la contención de Cavazos le dio a su personaje espacio para crecer fuera de la obediencia y resignación que sentía de adolescente y hacia los bordes más duros que eventualmente adquirió. Esta es una historia que abarca décadas, y es difícil imaginar a esta nueva versión de la cocinera, poblando con éxito esas mismas etapas.

Pero con dos capítulos, es demasiado pronto para decirlo.

Fuente: The Washington Post

