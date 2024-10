Claves de la cuarta temporada de “Slow Horses”, la más inverosímil y ridícula” de todas

Tráiler de la temporada 4 de la serie "Slow Horses"

* ALERTA: Esta nota contiene spoilers.

Cuando Jack Lowden leyó el guion de la cuarta temporada de Slow Horses, su reacción fue inequívoca. “Pensé que era la más inverosímil y ridícula hasta ahora”, dice.

Aunque su personaje, River Cartwright, ocupaba el centro del escenario, la narrativa general, basada en Spook Street de Mick Herron, parecía un poco alejada de la realidad: ¿un doble de River que intentaba matar al abuelo de River? ¿Un exagente de la CIA que creaba un ejército privado de soldados? ¿Un asesino que bien podría ser Terminator? Lowden temía que “la gente simplemente no lo iba a creer”.

Entonces recordó el arma secreta del programa. Y por eso afirma: “La diferencia la marcan los actores”.

Cuando Jack Lowden leyó el guion de la temporada actual de "Slow Horses", pensó que era "la temporada más inverosímil y ridícula hasta ahora”

De hecho, el sofisticado y mordaz thriller de espías de Apple TV Plus (sobre un grupo de agentes del MI5 caídos en desgracia, expulsados del cuartel general de Regent’s Park y enviados a la llamada “Slough House” para colaborar en varias operaciones de inteligencia) cuenta con un impresionante elenco de venerados actores británicos: Gary Oldman, Jonathan Pryce y Kristin Scott Thomas, para empezar. Pero en su cuarta temporada, Lowden tomó las riendas de la serie, cimentando sus ambiciones de alto riesgo con su matiz cómico y, sí, una gran habilidad para correr.

Esto se hace más evidente en el final, cuando River conoce por primera vez a su padre biológico, Frank Harkness (Hugo Weaving). Es una confrontación complicada, principalmente porque Frank también es el principal antagonista de la temporada, responsable de ataques terroristas, chantajes al gobierno y abandono de su hijo no nacido. Mientras se toman un par de cervezas, Frank intenta reclutarlo para su familia de asesinos mercenarios mientras River esgrime el sarcasmo como escudo emocional.

“En definitiva, se trata de un joven que de repente se encuentra sentado frente a su padre, a quien nunca ha conocido”, afirma Lowden. “Pero sabe que, básicamente, ha intentado matarlo”.

La serie cuenta con un impresionante elenco de actores británicos venerados encabezados por Gary Oldman

La escena aprovechó los antecedentes teatrales de Lowden y tiene un aire clásico de Hollywood, con una configuración similar a la conversación de Fuego contra fuego de Michael Mann y un saludo inicial (“Hola… papá”) que rinde homenaje a El imperio contraataca. Lowden estaba inicialmente preocupado de que la introducción sonara como una gran revelación de telenovela, pero confió en los instintos autoconscientes y serios de su personaje para mantenerlo consistente con el tono cómico y oscuro del programa.

“Me encanta cuando obtenemos tanto drama y tensión al tener a dos actores sentados uno frente al otro como lo hacemos con un tiroteo o una persecución de autos”, dice Will Smith, el creador y productor ejecutivo del programa. “Pones a Jack y a Hugo uno frente al otro, con todas esas revelaciones y una danza entre ellos, y estaba seguro de que iba a funcionar”.

Pero este no sería un final de Slow Horses sin algunas extendidas escenas de acción. Mientras sus compañeros se defienden de un asesino desquiciado en Slough House, River se enfrenta a Frank (quien ha eludido a la policía fuera del restaurante) en una persecución a pie por la estación de St. Pancras, al norte de Londres. Al igual que la fallida misión de entrenamiento que dio inicio a la serie, la secuencia nocturna requería que Lowden empujara a la gente por las escaleras mecánicas y corriera por varios puntos de referencia de la capital británica. “No sé cuánto más pueden aguantar mis rodillas”, dice mientras se ríe. “Básicamente eres como una bola de pinball y estás apuntando a estas personas rezando para no atropellar a alguien que no sea un doble de acción”.

"Slow Horses" trata sobre un grupo de agentes del servicio de inteligencia británico caídos en desgracia

Sin embargo, el momento favorito de Lowden para filmar tuvo lugar momentos después, cuando finalmente encuentra a su padre escondido en uno de los compartimentos del restaurante de la estación. Mientras la policía se congrega para capturar a Frank, River se queda para desentrañar su linaje y explicar a su colega Louisa (Rosalind Eleazar) a quién ha estado persiguiendo toda esta temporada. “Ese es mi papá”, dice secamente, tomando una copa de champán.

“Es tan ridículo, pero no es dramático”, dice Lowden. “Es como perfectamente autoconsciente y cínico”. En otras palabras, perfectamente Slow Horses.

Su protagonismo esta temporada ha coincidido con el ascenso de este actor de 34 años, quien lamenta que todavía no haya logrado sacudirse la etiqueta de “estrella en ascenso”. A diferencia de su esposa nominada al Oscar, Saoirse Ronan, con quien se casó en julio, la carrera en leve ascenso de Lowden le ha permitido interpretar docenas de papeles en diferentes medios sin el peso del estrellato. “He trabajado con Chris Nolan, Steve McQueen y Terence Davies”, dice, “y siento que lo he hecho con mucha menos presión”.

Hugo Weaving encarna un malvado personaje en la cuarta temporada de "Slow Horses"

Lo mismo podría decirse de Slow Horses, cuyas nueve nominaciones al Emmy (incluida una para Lowden) ayudaron a impulsar su gradual avance hacia una audiencia masiva. A medida que más personas devoran los 6 episodios de cada temporada, descubren el poder estelar de Lowden: su humor sutil, miradas plañideras y una gravedad subyacente. “Él es el paquete completo”, dice Smith. “Cuando vi la prueba de casting de Jack, simplemente escuché y lo vi como River, e inmediatamente comencé a escribir al ritmo de Jack. Cambió mi percepción del personaje”.

Smith da crédito a una breve y tierna escena entre Lowden y Pryce en la Temporada 3 para haberle ayudado a escribir los últimos compases emocionales de la serie, cuando River deja a su abuelo, quien ha perdido la memoria y la mayoría de sus facultades, en un centro de atención para adultos mayores. Aunque Lowden nunca había pasado por esa experiencia antes, “siempre ha sido un temor mío”, dice. Se sintió particularmente potente en el set ese día con Pryce, un actor al que siempre ha admirado, sabiendo que podría no regresar para temporadas posteriores. “Había un pequeño indicio de eso en el fondo de mi mente”, dice, “Fue triste”.

Jonathan Pryce, uno de las grandes estrellas británicas que participa en "Slow Horses"

A medida que ha crecido con el programa, la agenda de Lowden se ha vuelto más ocupada. Ha permanecido leal a sus raíces en el Teatro Juvenil Escocés: “El teatro es donde siempre me he sentido más en casa”, dice. “Si pudiera pasar el resto de mi vida en el escenario, lo haría”. - pero ha continuado en busca de proyectos de cine y televisión. En julio, Lowden terminó de filmar la quinta temporada de Slow Horses; está listo para coprotagonizar Ella McCay, una comedia del director James L. Brooks que él llama “la película más americana” que ha hecho; y acaba de regresar de Nueva York, completando una gira de prensa como productor de The Outrun, un drama de adicciones protagonizado por Saoirse Ronan. “Ha sido bastante asombroso ver algunas de las reacciones”, dice Lowden. “La película realmente está tocando una fibra sensible”.

Aun así, Lowden deja bastante espacio en su vida para River, un personaje al que ha llegado a amar y comprender a medida que se suceden las temporadas. “River, en última instancia, quiere volver a la sede del MI5, quiere estar en el puesto más alto”, dice, “y eso es algo que personalmente me encantaría ver”.

Julio de 2017, de izquierda a derecha: Jack Lowden, Harry Styles y Aneurin Barnard saludan al Príncipe Harry en el estreno de "Dunquerque"

Pero sobre todo, él preferiría seguir trabajando con Gary Oldman.

Separados durante la mayor parte de la temporada, la pareja cierra el final juntos en un pub. River se ha reunido con Jackson Lamb, el malhumorado y desaliñado jefe de Slough House, para llenar un informe de gastos y procesar en silencio unos días angustiosos con una bebida. Es “un momento increíblemente conmovedor y tácito”, dice Smith, pero es Lowden quien lo hace aún más desgarrador, dándole a Oldman la más mínima sonrisa mientras su superior llora al lado.

Lowden nunca necesitó actuar. “Gary simplemente me hace sonreír”, dice. “No puedo explicarlo”, concluye.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: prensa Apple TV; REUTERS/Eamonn M. McCormack/Pool]