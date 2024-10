Anderson Cooper y el lado oscuro de las grandes fortunas

Anderson Cooper creció a la sombra de una gran riqueza: Su tatarabuelo era Cornelius Vanderbilt, uno de los hombres más ricos de la historia de Estados Unidos. Su madre, Gloria Vanderbilt, protagonizó un sensacional juicio en los años 30, cuando su madre y su tía se disputaron la custodia de la niña y su fondo fiduciario, valorado en más de 80 millones de dólares actuales. Como tantas fortunas familiares, no duró mucho. Los descendientes de los Vanderbilt (incluida Gloria) dilapidaron la mayor parte. De adolescente, Cooper se distanció del complicado legado; de adulto, el presentador de la CNN se enfrentó a él en el éxito de ventas Vanderbilt: Auge y caída de una dinastía americana.

Ahora se ha asociado con la historiadora Katherine Howe para otro libro y otro imperio: Astor: Auge y declive de una fortuna americana. John Jacob Astor, hijo de un carnicero alemán, llegó a este país en 1784 y amasó sin piedad su asombrosa fortuna vendiendo pieles de castor norteamericano -una piel tan apreciada que el animal estaba casi extinguido en Europa- y adquiriendo después grandes parcelas de tierra en Manhattan. Explotó a los comerciantes de pieles indígenas introduciendo el alcohol en sus tribus y se convirtió en el mayor terrateniente de Nueva York en el siglo XIX, lo que le convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos. Sus descendientes construyeron magníficas mansiones y gobernaron Nueva York durante los 100 años siguientes: Caroline Astor -la «Sra. Astor»- fue la reina indiscutible de la Gilded Age; el famoso hotel Waldorf-Astoria fue creado por dos primos Astor. Cuando John Jacob Astor IV murió en el Titanic en 1912, su hijo mayor, Vincent, de 20 años, heredó 69 millones de dólares, unos 2.000 millones en la actualidad.

El periodista Anderson Cooper. (Gettyimages)

Los Astor y los Vanderbilt compitieron por el poder y el prestigio durante décadas; la fortuna de los Vanderbilt era tan enorme que los Astor se vieron obligados a aceptar a los nuevos ricos intrusos. Cooper conoció a la última «Sra. Astor» -otra gran dama de la sociedad neoyorquina- de joven, pero ella no le reconoció ni le dio la bienvenida cuando él trabajaba de camarero en un elegante restaurante de Nueva York. Para entonces, la fortuna de los Astor casi había desaparecido.

Cooper se sentó con The Washington Post para hablar de dinero, poder, historia y los mitos del sueño americano.

-¿Por qué quiso escribir un libro sobre los Astor?

-Me fascinan estas familias. Lo veo como alguien que creció viendo a la familia Vanderbilt desde la distancia, a través de los ojos de mi madre, sin sentirse muy involucrada con ella. Me interesa mucho la patología de la fortuna, la psicología de la persona que estaba tan empeñada en amasar dinero que creó esta fortuna, ya sea Commodore Vanderbilt o John Jacob Astor. Y el efecto dominó de esa mitología a través de las generaciones: Desde lejos, se las llama grandes fortunas y grandes familias, y sin embargo, casi todas las biografías que se han escrito sobre cualquier varón Astor se refiere a ellos como taciturno.

-Usted utiliza el término «patología». ¿Por qué esa palabra?

-Recuerdo cuando se estrenó «Good Will Hunting». Me encantó esa película, y soy un gran fan de Ben Affleck y Matt Damon. Entonces, se escribieron muchos artículos sobre los «dos tipos normales» que habían hecho la película. Recuerdo que en ese momento pensé: «Los tipos normales no hacen películas. Los tipos normales hacen cosas normales y tienen vidas normales». Para el Comodoro Vanderbilt a los 11 años dejar la escuela y empezar a trabajar en el barco de su padre y luego, a los 16, conseguir que su madre le diera dinero para poder comprar su propio barco, y luego sacar a su padre del negocio y luego hacer todas las cosas que le costó amasar este imperio: Hay una patología. Envió a su esposa al manicomio. Envió a su hijo que puede o no haber sido gay al mismo asilo. Al final de su vida, cuando está siendo alimentado por una enfermera, sigue obsesionado con sacarle el alquiler a una pobre anciana. Y eso para mí es una patología.

John Jacob Astor.

-¿Cree que estas grandes dinastías están condenadas a una especie de infelicidad, de miseria?

-No creo que se trate sólo de estas grandes fortunas. La mayoría de las personas que han alcanzado niveles inusuales de éxito financiero o renombre o fama, no creo que provengan de un buen lugar. No creo que las cosas que hacen que la gente, al principio, se convierta en un caso atípico -centrarse en algo en lo que otras personas a su alrededor no se centran- provengan necesariamente de un lugar feliz.

-Empecemos con el primer John Jacob Astor. No era un buen tipo. Empezó estafando a los indígenas y luego tuvo un éxito increíble como propietario de tugurios. Todo el mundo quiere creer que el sueño americano consiste en que los buenos hacen el bien y tienen éxito. Esta historia no es así.

-La fundación de la fortuna Astor fue brutal. El suministro de alcohol a las poblaciones indígenas no era algo ocasional, sino parte integrante del negocio. De hecho, el gobierno estadounidense trató de impedir la venta de alcohol, y John Jacob Astor hizo todo lo posible por eludirlo. No sólo era despiadado con las poblaciones indígenas, sino también con la gente que trabajaba para él. Y la estructura de arrendamiento que John Jacob Astor utilizó y su hijo continuó con gran efecto: construir, hacinar a tantos inmigrantes como sea posible, dividir las habitaciones, subdividir las habitaciones, múltiples familias viviendo en una habitación, sin ventilación, y nunca arreglar el edificio porque va a revertir de nuevo a los Astor al final del contrato de arrendamiento. Entonces, ¿por qué arreglarlo? Vincent Astor, 100 años después, sorprendió a la gente tratando de salir de este negocio de los barrios bajos.

Gloria Vanderbilt, la madre de Anderson Cooper. (Instagram: @amarino4fromny)

Creo que la opinión que muchos de la familia parecían tener, y que justificaba sus acciones, era que John Jacob Astor vino aquí sin nada y trabajó duro e hizo una fortuna. Todos estos otros inmigrantes podrían hacerlo si quisieran, pero simplemente no están dispuestos a trabajar tan duro, lo cual es obviamente una manera muy limitada de ver las cosas.

-Vivimos en el fragor exacerbado del ahora, lo inmediato con todas sus exigencias inmediatas. Pero la historia puede ser muy instructiva, y podemos ver patrones en todos estos ciclos.

-Para mí, es reconfortante saber que estamos en un camino que ha sido bien recorrido. Ya lo he dicho en alguna ocasión, la idea de que no somos los únicos que estamos aterrorizados ante el futuro. Bueno, todo el mundo estaba aterrorizado por el futuro en la época de John Jacob Astor, y con razón.

-Usted escribe sobre Caroline Astor, que aparece como personaje en la serie de HBO «The Gilded Age» y creó la lista de «los 400», personas que ella consideraba lo bastante refinadas y ricas para formar parte de la sociedad neoyorquina. Se autoproclamó miembro de la realeza y ejerció un enorme poder durante décadas.

-Fue una novedad para mí cuando escribí el libro sobre Vanderbilt. No me había dado cuenta de que la gente como Caroline Astor y Ward McAllister y la gente que hacía estas cuadrillas consideraban la construcción de estas casas, la creación de la sociedad, como una especie de empresa nacional americana: hacer algo por el país para establecer a América al mismo nivel que los antiguos países de Europa. Con Ward McAllister, era simplemente tomar prestado todo de Francia - chef francés, comida francesa, pinturas francesas, decoración francesa. De hecho, compré un libro de la casa de William Vanderbilt, la colección de arte en su casa. Pagué como $ 40 por él en línea; nadie más realmente lo quería. Y eran las pinturas más feas que te puedas imaginar. Quiero decir, son pinturas horribles.

Travestis y prostitutas en la puerta del Hotel Astor, de Nueva York, en 1965. (Photo by I.C. Rapoport/Getty Images)

-Una de las conclusiones del libro es que el dinero era el poder definitivo, más que el gusto, más que la educación. Siempre parece que todo se reduce al dinero.

-Obviamente, el dinero era el precio de entrada. Hubo una época en la que estas viejas familias holandesas intentaban controlar Nueva York y poner barreras a la entrada. Eso se rompió con los Vanderbilt; hubo otras personas que lo intentaron y fueron rechazadas. Pero la otra revelación, de la que no me había dado cuenta, fue la llegada de los hoteles y estos espacios públicos que de repente permitieron la democratización de la entrada en la sociedad. Quiero decir, ¿quién piensa ahora en la sociedad como la sociedad neoyorquina? Eso me parece muerto. Estoy seguro de que hay fiestas de sociedad, pero esa idea parece tan anticuada y arcaica. Ahora todo se trata de dinero y tecnología.

-En 1912, Vincent Astor hereda la fortuna de su padre después de que el pobre Jack se hundiera en el Titanic: 69 millones de dólares en aquella época, 2.000 millones en la actualidad.

-Una de las cosas más asombrosas de los Astor es la enorme cantidad de dinero fresco que entraba cada año procedente de los alquileres de estos barrios marginales. Hay muchas familias cuyo dinero se hizo hace mucho tiempo; los Vanderbilt dejaron de ganar dinero, pusieron fin a las empresas y se hicieron tan caciques que simplemente implosionaron.

-Desde el punto de vista empresarial, se podría argumentar que Vincent cometió un terrible error al vender algunos de los bienes inmuebles más valiosos del mundo.

-Está claro que no le interesaba hacer lo que habían hecho todas las generaciones anteriores de Astor varones. Mira, hay un montón de grandes libros que se han escrito sobre diversos aspectos de la familia Astor. Y nos basamos en muchos otros libros y los hemos comentado a pie de página. Lo que me gusta de este libro es que es una visión amplia de John Jacob Astor a Brooke Astor. Y también esta idea del nombre Astor: lo que significa y cómo llegó a evolucionar, incluyendo la escena del bar del Hotel Astor. [El hotel -especialmente en la década de 1940- albergó uno de los bares gays más conocidos pero discretos de Nueva York]. Intenté localizar el verdadero Astor Bar. Hay un tipo en Nueva York que sabe dónde está todo, y no pude encontrarlo.

-¿Qué se lleva de este libro?

-Es muy fácil pensar que se trata de una historia sobre una familia adinerada y sus negocios. Y hay mucho de eso. Pero lo que me llevo es el costo humano de todo esto. A pesar de que la vida de los Astor es insoportable, hay momentos muy humanos y fragilidades humanas, y cómo todo ello se ve afectado por el peso y los beneficios de todo ese dinero.

(Fuente: The Washington Post)