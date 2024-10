Comienza el Encuentro de Cine Europeo: una ventana a la diversidad y juventud

Spot del Encuentro del Cine Europeo 2024

La XX edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina (ECE) se destaca por su enfoque en la juventud y la diversidad, temas que han sido priorizados en la reciente Cumbre UE-CELAC celebrada en Bruselas en 2023. Este evento cinematográfico, que se llevará a cabo del 15 de octubre al 15 de noviembre, presenta una selección de 20 películas de 17 países de la Unión Europea, con el objetivo de promover la reflexión y el entendimiento intercultural.

El festival, que combina proyecciones presenciales y virtuales, se desarrollará en 10 ciudades de Argentina, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, General Pico, Neuquén, Resistencia, Rosario, San Juan, San Miguel de Tucumán, Ushuaia y Vicente López. Las funciones presenciales se realizarán en lugares emblemáticos como la Sala Lugones del CTBA, el Auditorio Amigos del Bellas Artes, y el Palacio Libertad. Las entradas para algunas de estas funciones tendrán un costo, mientras que la mayoría serán gratuitas, facilitando el acceso a una amplia audiencia.

El ECE también ofrecerá funciones virtuales a través de la plataforma Festival Scope, permitiendo a los espectadores disfrutar de las películas desde sus hogares. Esta modalidad estará disponible del 15 de octubre al 15 de noviembre, con un número limitado de entradas.

La programación de este año incluye una variedad de géneros y temáticas. Entre las películas destacadas se encuentran la película de Frauke Finsterwalder, Sissi y Yo, de Alemania, un drama histórico sobre la emperatriz Sissi que busca refugio en una comuna femenina en Grecia, donde forma un vínculo profundo con su dama de compañía Irma, mientras enfrentan la amenaza del mundo exterior. Por Austria se presenta Mermaids Don’t Cry de Franziska Pflaum, una comedia dramática que sigue los sueños de una cajera de supermercado. También se presentarán cortometrajes de la serie The Austrian Short Film Series 2023/24, que han sido reconocidos en diversos festivales.

Bélgica estará representada por Ritual, de Hans Herbots, un thriller basado en la novela de Mo Hayder, donde una agente de policía en Bruselas enfrenta su culpabilidad personal y nacional tras el descubrimiento de una mano cortada en un canal, mientras que Chipre presentará The Man with the Answers, de Stelios Kammitsis, un drama romántico sobre un ex campeón de buceo y un estudiante alemán. Croacia ofrecerá Flor Azul, de Zrinko Ogresta, una película que explora la vida de una mujer trabajadora en una fábrica de hilos.

Entre las propuestas de Eslovenia se encuentra El Hombre Sin Culpa, de Ivan Gergolet, una historia de venganza y redención ambientada en Trieste, donde una viuda acepta cuidar al padre del hombre responsable de la muerte de su esposo. España participará con Benito Pérez Buñuel, de Luis Roca, un documental que explora las conexiones entre el escritor Benito Pérez Galdós y el cineasta Luis Buñuel.

Finlandia presentará Girl Picture, de Alli Haapasalo, un drama romántico sobre tres jóvenes en busca de su identidad, mientras que Francia ofrecerá Jacky Caillou, de Lucas Delangle, un thriller fantástico ambientado en los Alpes que presenta a un joven que empieza a desarrollar su don curativo bajo la tutela de su abuela, una curandera. Irlanda estará representada por Lola, de Andrew Legge, una película de ciencia ficción sobre dos hermanas que crean una máquina para interceptar transmisiones del futuro.

Italia presentará The Girl from Tomorrow, de Marta Savina, un drama sobre una joven que debe enfrentarse a las tradiciones de su comunidad, y Países Bajos ofrecerá El Houb, de Shariff Nasr, un drama sobre un hombre marroquí-holandés que revela su homosexualidad a su familia. Polonia participará con Dangerous Men, de Maciej Kawalski, una comedia criminal ambientada en 1914, donde un grupo de artistas se enfrenta a la confusión y el caos tras la muerte misteriosa de un hombre en su retiro.

Portugal presentará Cidade Rabat, de Susana Nobre, un drama sobre Helena, productora cinematográfica, que lucha con la orfandad y la búsqueda de su identidad tras la muerte de su madre, mientras que República Checa ofrecerá Il Boemo, de Petr Václav, un drama sobre un aspirante a compositor de ópera en Venecia. Rumania estará representada por Bajamos en la Primera, de Tedy Necula, un drama sobre pasajeros de un metro que deben interactuar y apoyarse mutuamente tras un trágico evento.

Finalmente, Suecia presentará Bullets, de Peter Pontikis, un thriller sobre Abdel, un joven con talento escolar, que se ve arrastrado a la vida delictiva tras la influencia de su amigo, lo que provoca un trágico desenlace, y My Love Affair with Marriage, de Signe Baumane, una animación sobre una joven que imagina sus distintos matrimonios mientras enfrenta las presiones sociales y biológicas.

Los programas de cortometrajes de The Austrian Short Film Series 2023/24 ofrecen una rica selección de historias que han sido reconocidas en festivales de cine y que han calificado para el Austrian Film Award 2023. En el Grupo A, se presentan “The Other End of the Street” de Kálmán Nagy, “Lullaby” de Magdalena Chmielewska y “Will My Parents Come to See Me” de Mo Harawe. Cada uno de estos cortos, que exploran temas de conexión, vulnerabilidad y la complejidad de las relaciones humanas, se beneficia de la cooperación entre la Academia de Cine Austriaco, el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales (BMEIA) y watchAUT, lo que resalta su relevancia cultural y su calidad artística.

Por otro lado, el Grupo B de la serie incluye “Hollywood” de Leni Gruber y Alex Reinberg, “Triumph of the Actor” de Daniel Holzberg y “Hardly Working” de Total Refusal. Estos cortometrajes, que abordan la ambición, la identidad y la crítica a la sociedad contemporánea, continúan el legado de innovación y creatividad que caracteriza al cine austriaco. Al igual que sus homólogos en el Grupo A, estos cortos también han sido seleccionados para formar parte de una destacada presentación en el ECE 2024, lo que subraya la importancia de esta serie en el panorama cinematográfico actual.

La coordinación del ECE está a cargo de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, con el apoyo de las embajadas e institutos culturales de los países participantes. Este evento reafirma el compromiso de la UE con la promoción de valores fundamentales como la igualdad y la diversidad, enriqueciendo la vida cultural y cinematográfica de Argentina. Para conocer toda la programación completa se puede visitar la página web del ECE.