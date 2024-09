La desigualdad económica a debate, con la ayuda de Jesús, Platón y Rousseau

El libro del día: "The Greatest of All Plagues” (La mayor de todas las plagas), de David Lay Williams

Imagina un grupo de comentaristas políticos que piensa que la alta desigualdad económica es un problema tan serio que son necesarios impuestos de lujo, impuestos progresivos a la herencia, redistribución de tierras y la cancelación periódica de deudas para abordarlo.

Ahora imagina a los seguidores de estas políticas. Para aquellos que sospechan que tales ideas solo son apoyadas por radicales contemporáneos, aprender que sus defensores más articulados han incluido a Platón, Jesús, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith y John Stuart Mill puede ser sorprendente. Un nuevo e impresionante libro de David Lay Williams, un profesor de ciencias políticas de la Universidad DePaul, muestra que figuras tan diferentes veían la desigualdad económica como una grave amenaza política y proponían remedios específicos para ello. Williams no solo traza esta historia intelectual: hace un caso persuasivo de que estos pensadores tenían razón en estar tan preocupados, y que todavía tenemos mucho que aprender de sus argumentos y propuestas.

Al seguir el tema de la desigualdad económica a través de los escritos de siete pensadores importantes, Williams desentierra muchas continuidades fascinantes en las imágenes y propuestas que desarrollaron. El título de su libro, The Greatest of All Plagues (La mayor de todas las plagas), alude a una línea de las “Leyes” de Platón, donde “la mayor de todas las plagas” se refiere a la guerra civil, que el filósofo ateniense veía como el resultado eventual e inevitable de la desigualdad económica extrema.

Jean-Jacques Rousseau

Aproximadamente dos milenios después, el filósofo inglés Hobbes también utilizó imágenes médicas para transmitir el problema. En su tratado más famoso, Leviatán, Hobbes afirmaba que así como demasiada sangre puede acumularse en una ubicación en el cuerpo, causando inflamación y dolor, también puede la riqueza volverse “acumulada en demasiada abundancia en uno o unos pocos hombres privados.”

Mucho antes de El lobo de Wall Street, Platón, Rousseau y Marx utilizaron metáforas de lobos y hombres lobo para evocar la naturaleza depredadora de los humanos inflamados por la avaricia. Smith y Mill coincidieron en la idea de que incluso los supuestos beneficiarios de la desigualdad sufren psicológicamente por la ansiedad y su propia insaciabilidad. Mill y Rousseau vieron cómo las concentraciones extremas de riqueza pueden secuestrar la política, permitiendo a los ricos influir en gran medida en la legislación y funcionar como poderes soberanos no responsables.

Quizás el tema unificador más profundo entre estos pensadores es el poder de la desigualdad económica para dividir comunidades políticas. Williams esboza hábilmente las condiciones históricas y los compromisos intelectuales más amplios de cada pensador para contextualizar sus argumentos. La advertencia de Platón en la República de un solo estado-ciudad dividiéndose en “la ciudad de los pobres y la de los ricos” adquiere un significado más completo dentro de su teoría más amplia de la virtud individual y la prosperidad política.

Platón (Getty Images)

La afirmación de Jesús en los evangelios de que “todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá en pie” tiene orígenes históricos en la economía de la antigua Galilea. Para Mill, una figura fundadora del utilitarismo, una mayor igualdad y fraternidad en una sociedad ayudan a aumentar su felicidad neta.

Estos argumentos están lejos de ser asuntos de curiosidad anticuaria; cortan directamente contra las ideologías reinantes de nuestra era. Una posición a veces conocida como “suficientarismo,” por ejemplo, sostiene que debemos, en palabras del economista contemporáneo Tyler Cowen, “luchar contra la pobreza, no contra la desigualdad”. Según esta visión, siempre que el crecimiento económico eleve a los miembros de una sociedad por encima de un mínimo absoluto, centrarse en la distribución de ese crecimiento es contraproducente. Escritores como David Brooks y Steven Pinker han defendido versiones de esta idea. Pero incluso si el crecimiento alivia la pobreza - lo cual solo es posible dadas ciertas distribuciones de ese crecimiento - es peligroso ignorar los efectos de la desigualdad en las instituciones políticas, las relaciones sociales y las psicologías individuales.

En un estudio fascinante, dos académicos encontraron una fuerte correlación entre la presencia de áreas de asientos de primera clase en aviones y eventos de ira en el aire. Casi todos los que pueden pagar boletos de avión tienen suficientes recursos en un sentido absoluto, pero la desigualdad relativa todavía parece importar. Aunque esto pueda sorprender a cierta especie de economista contemporáneo, no sorprendería a Hobbes. Describiendo el tratamiento desigual de diferentes sujetos, escribió que al dar “más o menos a uno que al otro, estás insultando a la persona que no es favorecida.” (Énfasis suyo.)

Thomas Hobbes

Una respuesta contemporánea de moda a la desigualdad es la caridad de los súper ricos. Pero una hipocresía básica a menudo caracteriza estas intervenciones. Una pregunta de Rousseau sigue siendo válida: “¿Qué se diría de un hombre caritativo que comenzara despojando a todos sus vecinos para luego tener el placer de darles limosnas?” Mill hace el mismo punto con esta resonante frase: “La justicia es la única cosa necesaria más que la amabilidad.”

El libro de Williams es un recordatorio bienvenido de que explorar la historia de la filosofía también puede ser una investigación sobre el mundo presente. El interés de Mill en compartir las ganancias, las cooperativas de trabajadores y la democracia en el lugar de trabajo; la propuesta de Platón de niveles máximos y mínimos de riqueza; el apoyo de múltiples filósofos a los impuestos de lujo y herencia; el concepto bíblico de un año de jubileo con cancelación de deudas - todos estos son ancestros directos de propuestas políticas muy vivas hoy en día.

El debate político a menudo se reduce a eslóganes, pero las líneas de razonamiento sutiles y variadas utilizadas para apoyar ideas políticas son tan importantes como las propuestas mismas. Como pensadores como Platón han reconocido, no solo importa que los individuos o comunidades políticas hagan lo correcto; también es crucial que entiendan por qué es lo correcto, y que deseen hacerlo.

Fuente: The Washington Post