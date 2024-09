Para el director del Festival de San Sebastián, el gobierno de Milei “se está cargando la cultura argentina”

Rebordinos destaca la emergencia que enfrenta el cine de autor en Argentina (EFE/ Borja Sanchez-Trillo)

A una semana del inicio de la 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, su director José Luis Rebordinos expresó profunda preocupación por la situación actual en Argentina, señalando que el actual gobierno de Javier Milei “se está cargando la cultura” y “desmantelando” el cine del país sudamericano. Según Rebordinos, de continuar esta tendencia, “puede llegar prácticamente a desaparecer el cine de autor”.

La preocupación se materializa en el respaldo que este año el Festival destinará a la cinematografía argentina, incluyendo una jornada dedicada al cine del país con la proyección de la película Traslados, dirigida por Nicolás Gil Lavedra y que aborda los “vuelos de la muerte”. “El cine argentino vive un momento muy problemático, y queremos apoyarlo porque es un cine que notamos cerca, que es amigo y es el más importante de América Latina”, declaró Rebordinos.

Según declaraciones de Rebordinos, hay un claro peligro de que el cine independiente y de autor prácticamente desaparezcan si no se revierte la situación actual. “Da la impresión de que hay un desmantelamiento de la cultura general. Cuando escuchas a sus ministros y a sus políticos, ves que no es un tema económico para nada, que es un desmantelamiento estructural”, afirmó el director del festival. Al respecto, señala las motivaciones de apoyar al cine argentino no tienen una base ideológica: “Nosotros no entramos en quién gobierna en Argentina o deja de gobernar.”

Representantes de las 25 películas argentinas presentes en la edición 2023 del Festival de San Sebastián (EFE/ Juan Herrero)

Rebordinos enfatiza que el foco de la crisis cultural en Argentina no se limita a cuestiones económicas. “Estamos apoyando al cine argentino porque hay un gobierno que se lo está cargando directamente, y cualquiera que se mueva en la industria lo ve con claridad. De hecho, tiene enfrente a toda la industria, desde la más conservadora hasta la más radical”, aseguró. Según Rebordinos, esto afecta gravemente a la capacidad de producción cinematográfica en Argentina: “este año no se está produciendo prácticamente nada”.

El impacto de esta crisis podría llevar a que solo el cine comercial respaldado por grandes productores y plataformas sobreviviera en Argentina, apuntó Rebordinos. “El cine independiente, de producción media o pequeña lo tendrá muy difícil. Aunque ojo, probablemente sobreviva porque está Uruguay, que ya empieza a coproducir las películas con los directores argentinos”. Según el director del festival, Uruguay se beneficia al absorber este talento, diciendo: “Es de agradecer por parte de Uruguay, pero es realmente tremendo por parte de Argentina”.

Un ejemplo significativo del éxodo cultural es el traslado del mercado audiovisual más importante de América Latina, Ventana Sur, que tradicionalmente se celebraba en Buenos Aires, pero que este año tendrá lugar en Montevideo del 2 al 6 de diciembre. “¿Cómo un gobierno puede perder un evento como Ventana Sur? Es como si mañana decimos que vamos a hacer el Festival de San Sebastián en Tánger ¿Crees que el Gobierno español, fuera del signo que fuese, lo iba a permitir? No, defendería que siguiera en San Sebastián”, subraya Rebordinos.

El festival internacional proyectará 'Traslados' como apoyo al cine independiente argentino (EFE/Javi Colmenero)

Encarnando una postura crítica, Rebordinos despliega argumentos enfocados en la defensa de la diversidad cultural. “La defensa de una cultura nacional es algo que compete a todas las ideologías democráticas. Nuestro apoyo no es contra ninguna ideología política democrática argentina, ni contra la conservadora ni contra la más de izquierdas, es contra un gobierno que está desmantelando la cultura en su país. Milei ha llegado con el voto de los ciudadanos, pero defiende a una dictadura asesina y se está cargando la cultura”, enfatiza Rebordinos.

El Festival de Cine de San Sebastián toma una postura firme en defensa del cine argentino y en respuesta a las políticas del gobierno de Javier Milei que, según José Luis Rebordinos, amenazan con desmantelar la rica tradición cinematográfica del país. Con un respaldo evidente, el festival busca resaltar la importancia de mantener la diversidad cultural frente a las adversidades políticas y económicas que enfrenta Argentina hoy en día.

Fuente: EFE