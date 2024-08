Mickey Mouse es protagonista de una muestra de arte contemporáneo en el Palacio Libertad

Mickey Mouse, ícono global desde 1928, cruza generaciones y culturas con su imagen inconfundible

Mickey Mouse no es solo un personaje animado; es un símbolo que ha marcado generaciones y culturas. Desde su debut en 1928 como el protagonista del cortometraje Steamboat Willie, este simpático ratón se ha convertido en un ícono global, presente en la vida de millones de personas. Sus aventuras y su inconfundible silueta han acompañado la infancia de muchos, proporcionando momentos de alegría y escapismo que trascienden edades y fronteras.

La influencia de Disney y, en particular, de Mickey Mouse se extiende más allá de las pantallas. Desde juguetes y libros hasta vestuarios y parques temáticos, su imagen es omnipresente y ha sido una constante en el crecimiento de niños y niñas, dejando una huella indeleble en la cultura popular. Mickey es un lazo de unión entre generaciones, un personaje que abuelos, padres e hijos pueden reconocer y amar igualmente.

Buenos Aires presenta la exhibición "MICKEY, todo empezó con un ratón" en el Palacio Libertad

Este sábado 31 de agosto, Buenos Aires da la bienvenida a una muestra de arte contemporáneo inspirada en la figura de Mickey Mouse, en el Palacio Libertad (ex CCK. Titulada “MICKEY, todo empezó con un ratón”, estará abierta de miércoles a domingo de 14 a 20 hs. hasta el 17 de noviembre, con entrada libre y gratuita. La exhibición se presenta por primera vez en América Latina, luego de su paso por Estados Unidos, China y Taiwán.

El evento, que incluye más de 40 obras de arte de Mickey Mouse, reúne esculturas, pinturas, collages, dibujos, obras lumínicas y tapices, creadas por más de 30 artistas nacionales e internacionales, provenientes de China, España, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Taiwán, además de un octeto de artistas argentinos, entre ellos Diego Fontanet, Gonzalo Castaño, José Quartieri, Lolo y Lauti, y Valentín Gatica.

La muestra, abierta hasta el 17 de noviembre, exhibe más de 40 obras de arte de 30 artistas

Martín Iraola, SVP y General Manager de The Walt Disney Studios Latin America, comentó: “Mickey Mouse ha acompañado a generaciones durante más de nueve décadas y ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas de todo el mundo.” Iraola resaltó la importancia de incorporar reinterpretaciones de artistas locales a esta muestra internacional, que combina diversas visiones del icónico personaje de Disney. Iraola señaló la importancia de esta sinergia, declarando, “La sinergia entre las artes visuales y la música en este espacio promete crear una experiencia única, que celebra tanto la creatividad como la innovación. No podríamos imaginar un mejor contexto para compartir esta nueva música con el público.”

El recorrido de más de 1000 m² que ocupa la sala La Gran Lámpara del centro cultural permitirá a los visitantes explorar diferentes interpretaciones de Mickey Mouse. El público podrá descubrir la evolución del icónico personaje a lo largo de sus más de 90 años de historia, desde la versión del barco a vapor, hasta la nueva estrenada en agosto de este año de Mickey Mouse en la vida real. Además, se proyectará una selección de cortos animados para ofrecer una experiencia más completa.

Diego Martínez, artista visual, crea una instalación site-specific de 4 metros para la exposición

Diego Martínez es el responsable de una de las instalaciones más impresionantes dentro de la muestra. El artista ha sido designado como el creador de esta obra site-specific, que mide aproximadamente 4 metros de ancho por 3 metros de alto. Se trata de un artista visual con una sólida formación en diseño gráfico y dirección de arte. Su práctica artística se enfoca en la intervención de espacios, el dibujo, la instalación y lo escenográfico. Fundó OJOSCONPATAS, un estudio creativo que explora nuevas dimensiones en el arte visual empleando la técnica artesanal del paper-craft. Cada obra es un claro reflejo de la creatividad y técnica de Martínez, quien transforma materiales cotidianos en expresiones artísticas que desafían la funcionalidad convencional.

Sobre su participación expresó: “Me encantó que me convocaran, siempre quise hacer algo para Disney. Empecé a ver cosas de Mickey Mouse desde muy chico y como soy medio fan también de los relojes, lo primero que focalicé en la historia es el tema de los relojes como primer objeto que Walt Disney, más allá de los muñecos”. Este fervor y dedicación se reflejan en la instalación que ha creado para la exposición. La obra está compuesta por figuras realizadas en foam board, polifan, papel varios, PVC espejado y transparente. La estructura está formada por varillas de madera cruzadas entre sí. Martínez comentó sobre su elección de materiales: “Quería que en la obra hubiera un movimiento que pareciera que está corriendo. Cuando empiezan a crear a Mickey en la animación, el juego que hacen de hoja traslúcida para generar el movimiento, un poco eso quería recrear”.

La exhibición es inclusiva, con señalización en braille y audiodescripción para personas con discapacidad

La instalación de Martínez no es una representación literal del famoso ratón, como él mismo explica: “Quería que fuera una obra que no sea tan literal porque su concepto es muy conocido por todos. Yo tengo mi impronta, quería mezclar un poco, usar el personaje pero a la vez mezclarlo con lo que yo me imagino”. Este enfoque innovador promete ofrecer una experiencia única e inmersiva para los visitantes de la muestra.

Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad, expresó: “Esta muestra no solo celebra la influencia de Mickey en la cultura popular, sino que también enriquece nuestra programación con una propuesta innovadora que conecta generaciones a través del arte.” Ambrosio añadió que esta es una oportunidad única para que personas de todo el país puedan acercarse y descubrir la influencia de Mickey en el arte contemporáneo.

En el último tramo de la exhibición es protagonista la música, con un mural realizado por el artista Chalo Demente e inspirado en la tapa del nuevo álbum, “A Whole New Sound”

Un aspecto interesante de la exhibición es la mezcla de artes visuales y música. En la última sección del recorrido, destaca un mural realizado por Chalo Demente, inspirado en la portada del nuevo álbum A Whole New Sound, que debutará el 6 de septiembre. Este álbum presenta 12 canciones icónicas de Disney, reversionadas por bandas de música alternativa, rock y pop-punk como Boys Like Girls, Magnolia Park, New Found Glory, Plain White T’s, Simple Plan, Tokio Hotel y Yellowcard. Dentro de la sala de estilo urbano se encuentra un espacio de exploración artística para que los visitantes puedan crear su propia obra de arte inspirada en Mickey Mouse.

José Quartieri se destaca como uno de los artistas argentinos que participan en la muestra. En esta oportunidad, presenta dos obras que fusionan a Mickey con uno de los íconos más representativos de la Ciudad de Buenos Aires, el tango. Según relató a Infobae, sus obras están hechas con acrílico y técnicas de aerografía para los esfumados y los volúmenes. Una de las novedades que resaltó Quartieri en relación con sus obras es la decisión de vestir a Mickey con vestuario de tango, un giro original que no había sido explorado anteriormente. La originalidad y el carácter innovador de esta propuesta reflejan el ingenio de Quartieri y su habilidad para integrar elementos de la cultura porteña al universo Disney.

José Quartieri fusiona a Mickey con el tango en sus obras hechas con acrílico y aerografía

Desde 1980, José Quartieri ha trabajado extensamente para Disney Internacional, enfocándose en licencias, publicaciones y animación en 2D. Su carrera dentro de la compañía se consolidó entre 1996 y 2016, cuando llegó a ser homologado como senior manager characters artist para toda América Latina desde la oficina regional en Buenos Aires. La muestra no solo es un escaparate de creatividad, sino que también es una oportunidad accesible para el público. “Me parece bárbaro que la muestra sea libre y gratuita, más en esta época, sobre todo”, señaló Quartieri en su conversación con Infobae, subrayando la importancia de democratizar el arte y acercarlo a la comunidad.

Para hacer la exhibición accesible para todos, se han implementado diversas medidas inclusivas y se pensó en conjunto con los equipos curatoriales una exhibición accesible para personas con discapacidad motriz y visual, incluyendo señalización en braille y audiodescripción de cada obra. Además, un equipo entrenado estará disponible para proporcionar apoyo adicional si es necesario.

Una obra lumínica de la artista en papercut Johanna Wilhelm

La magia y el optimismo que encarna Mickey Mouse han sido una fuente inagotable de inspiración para artistas de todo el mundo, quienes han reinterpretado al entrañable ratón en sus diversas obras. Al celebrar esta exposición en Buenos Aires, se honra no solo a Mickey Mouse, sino también a años de creatividad, innovación y alegría que han definido la experiencia Disney para millones de personas alrededor del mundo. La llegada de esta exhibición a Buenos Aires ofrece una oportunidad para que el público explore la influencia de Mickey Mouse en el arte contemporáneo, mientras se adapta a las necesidades de accesibilidad de todos los visitantes. Con obras de más de 30 artistas y una programación que conecta generaciones, esta muestra promete ser un evento cultural destacado en la ciudad.

[Fotos: The Walt Disney Company Latin America]