Cris Morena Day: “Me parece que hubo muchos prejuicios contra ella”, dice el autor del libro que lo cuenta todo

“Me parece que históricamente hubo muchos prejuicios contra Cris: por ser una de las pocas mujeres líderes en la industria televisiva, por dedicarse a hacer proyectos para los niños y adolescentes. Fue acusada de frívola y de irrelevante por algunos sectores de la crítica”, dice Pablo Méndez Shiff, autor de Cris Morena: La mujer que transformó la adolescencia argentina. En estos días sale en papel la tercera edición de su biografía de esta figura, una edición que ya había sido publicada de manera digital por Indielibros.

La historia de Cris Morena es la historia de la magia en la vida de millones de niños y adolescentes que crecieron soñando con mundos mejores. Pablo Méndez Shiff nos ofrece una ventana íntima y detallada a la vida y obra de una de las figuras más influyentes de la televisión argentina y mundial. Este libro, ahora corregido y ampliado, captura la esencia de una mujer cuya imaginación y determinación han dejado una huella imborrable en la cultura popular.

Desde sus primeros pasos en la televisión con Jugate Conmigo hasta la creación de fenómenos internacionales como Chiquititas y Rebelde Way, Cris Morena ha sabido hibridar la tradición milenaria de los cuentos de hadas con la vibrante matriz cultural de las telenovelas latinoamericanas. Como señala el autor, “Cris Morena hibridó a la tradición milenaria de los cuentos de hadas con el género de las telenovelas, la matriz cultural más representativa de América Latina”. Este libro nos permite entender cómo Cris, con su toque único, creó espacios donde los sueños y la realidad se encuentran, brindando a los jóvenes una vía de escape y una fuente de inspiración.

“A mí, que me crié viendo sus programas y ahora me dedico a estudiar sobre televisión en la universidad, me parecía importante hacer un libro que pudiera complementar esas dos facetas, la del niño que fui, la del niño que se quedaba obnubilado frente a la tele, escribía fanzines sobre Chiquititas y esperaba cada vacación de invierno para ir al Gran Rex, con la del adulto que soy y puede analizar el fenómeno desde otros costados que antes se me escapaban. Algo que me interesó explorar, y que sigo explorando en mi doctorado, es la circulación y la pregnancia de sus programas y sus canciones en Israel”, dice ahora Méndez Shiff.

Y detalla: “Esta nueva edición incluye una entrevista a Cris que no estaba incluida en la primera. Durante el proceso de escritura del libro, que me llevó cinco años de trabajo, me encontré con ella algunas veces y me ayudó a chequear algunos datos, pero no me había dado una entrevista on the record. Lo hizo después de leer el libro y de decirme algo muy lindo; me dijo que le había hecho acordar de cosas de su propia vida que había olvidado. Esta edición incluye esa entrevista a modo de epílogo y también unas fotos del homenaje que le organizó a su hija en 2018. Aquel homenaje fue en el mismo lugar que hoy se va a celebrar el Cris Morena Day, y el mismo lugar en el que hizo las versiones teatrales de la mayoría de sus programas de televisión, el Gran Rex.

Pablo Méndez Shiff, admirador y biógrafo de Cris Morena.

No es casualidad que Chiquititas, su obra más emblemática, haya sido el primer programa argentino en ser vendido como formato al exterior, marcando un hito en la industria audiovisual internacional. A lo largo de las páginas, se revela cómo Morena no solo construyó mundos de fantasía, sino que también ofreció a sus audiencias herramientas para enfrentar la vida real. Como se afirma en el libro, ”una buena historia de ficción es una de las más fuertes herramientas de transformación social, sobre todo para un niño”.

Cris Morena: La mujer que transformó la adolescencia argentina es más que una biografía; es un homenaje a una mujer que supo convertir sus sueños en realidades y, en el proceso, transformar la vida de generaciones enteras. Esta tercera edición es una invitación a revivir esos momentos mágicos, a recordar las canciones que nos hicieron vibrar y a reconocer la profunda influencia que Cris Morena ha tenido en nuestra cultura y en nuestros corazones.

“Cris Morena: La mujer que transformó la adolescencia argentina” (Fragmento)

Soy un tipo afortunado. Desde mi primer año de vida, hay una música, un imaginario, un mundo que me acompaña. Esa configuración artística es la creada por María Cristina de Giacomi, más conocida como Cris Morena. Cuando en 1991 debutó Jugate Conmigo en la televisión argentina, yo tenía tres años y empezaba mi escolarización en el jardín de infantes. Recuerdo que escuchaba el casete con la banda sonora del programa en todos lados: en mi habitación antes de dormir, en el estéreo del auto de papá, en los cumpleaños.

Cris Morena, la tercera edición de su biografía.

Tres años después, cuando ya estaba en primer grado, seguía prendido a esas canciones y a ese programa de juegos, aun con más intensidad. En ese momento todavía no lo sabía, pero en realidad venía escuchando las canciones de Cris desde antes: en 1989, cuando tenía sólo un año, miraba el programa de Flavia Palmiero para el que ella había escrito las letras. En las épocas de preescolar, todo era relativamente sencillo. Salía del jardín poco después de las 17 y podía estar en casa antes de las 17:30 para poder ver la mitad de Jugate.

Cuando empecé primer grado, en 1994, el panorama se complicó: ahora salía de clases a las 17:30 y sólo podía acceder a ver el último cuarto del programa si me apuraba lo suficiente.

Me importaba mucho llegar a ver el último cuarto de Jugate Conmigo porque a esa hora se emitía Life College, una novela con capítulos muy cortos, lo suficientemente cortos como para que llegara a poder verlos enteros. Fue, de hecho, el primer proyecto de ficción encarado por Cris como productora y la primera novela que logró que me quedara obnubilado frente a la pantalla. Quería saber si Ana se iba a quedar finalmente con Nano, o Luciano con Felicitas, y me divertían las escenas de estudiantina.